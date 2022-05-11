Живописные горные пейзажи, крутые перевалы и бирюзовые озера, недосягаемые ледники на горных вершинах и таинственные пещеры – в этом путешествии мы увидим все краски Алтая.

Совершим прогулку по Телецкому озеру, осмотрим с воды живописные водопады

Прогуляемся по марсианским горам и каньонам ручья Кызыл-Чин. Выходы разноцветных глин на поверхность создают ощущение другой планеты

Попробуем такие блюда, как суп-тайга, кундюбки, чага-десерт и откроем для себя новые грани вкуса

По желанию посетим оздоровительный центр «Водный мир» или бассейн с термальным комплексом «Terra SPA»

Программа тура по дням

1 день Музей-заповедник В.М. Шукшина, гора Пикет и Синюха

Встреча в г. Барнауле: аэропорт, ж/д вокзал, гостиницы города (по согласованию). Выезд из города 9-00 (местное время). Трансфер Барнаул – Сростки (210 км) – родина писателя, актера, режиссера В.М. Шукшина. Посещение Всероссийского мемориального музея-заповедника В.М. Шукшина. Экскурсии по экспозициям музея: «Дом, в котором провел детские годы В.М. Шукшин», «Школа, в которой учился и работал В.М. Шукшин», «Усадьба, купленная В.М. Шукшиным для матери». Пешеходная прогулка по горе Пикет – достопримечательности Сросток к памятнику В.М. Шукшину, где проходит ежегодный Всероссийский фестиваль «Шукшинские чтения на Алтае». Трансфер Сростки – Нижняя Катунь, Манжерок (100 км). Манжерок – название озера с реликтовым орехом чилим, села и горнолыжного комплекса. Размещение в туркомплексе. Подъем на г. Синюха по канатно-кресельной дороге (по желанию, за доп.плату). Ужин. Размещение: ВК «Манжерок», «Altai-rest», «Солнечная» или подобные в районе Нижней Катуни. Пешком – 3 км, авто – 310 км

2 день Чемал, остров Патмос и урочище Че-Чкыш

Завтрак. Два варианта экскурсий в зависимости от погодных условий. При хорошей погоде экскурсия в Чемал (90 км), на Чемальскую мини-ГЭС и остров Патмос – одно из красивейших мест Горного Алтая. Единственный путь на остров Патмос – подвесной мост, соединяющий скалы острова со скалами на берегу Катуни. На острове восстановлен храм в честь Иоанна Богослова и келья святителя Макария Алтайского. Напротив острова расположен скит. За кельей святителя находится скала с ликом Божьей Матери. Еще одна достопримечательность – Чемальская ГЭС, рядом с которой можно увидеть источники «живой» и «мертвой» воды. Поездка в урочище Че-Чкыш – скальный каньон с водопадом, наскальными рисунками, обзорной площадкой, с которой открывается великолепная панорама Катуни. (30 км). Фотостоп на левобережье Катуни «Зубы Дракона». При плохой погоде экскурсия в музей-галерею Г.И.Чорос-Гуркина (30 км) в с. Анос. (входной билет оплачивается отдельно). Дом, мастерская и усадьба художника и этнографа, ученика Шишкина, автора знаменитых картин «Хан Алтай», «Озеро горных духов», «Корона Катуни» с репродукциями картин. Поездка в с.Аскат (7 км) – «деревню мастеров», имеющую репутацию самого богемного и атмосферного места на Алтае. Достопримечательностью Аската уже много лет являются талантливый художник Таракай и семья самобытных творцов Головань. Художники и мастера по глине, дереву, металлу выставляют свои работы на поляне мастеров, в галереи «Стрела Сартакпая», сувенирной лавке «Бай Терек», где можно купить необычные изделия народного искусства, диковинные музыкальные инструменты (бубны, флейты, трещотки, «поющие» чаши, глюкофоны), послушать рассказы о традициях и ремеслах. Трансфер Аскат – Барангол (25 км). По желанию: освежающий моторафтинг по Катуни (за доп. плату) с посещением Камышлинского водопада – двух каскадов на реке Камышла высотой 12 м. Моторафтинг, как и любой рафтинг позволяет посмотреть на берега реки и горы с необычного ракурса, получить эмоциональный заряд катунских брызг. Трансфер Барангол – туркомплекс (40 км). Ужин. Размещение: ВК «Манжерок», «Altai-rest», «Солнечная» или подобные в районе Нижней Катуни. Пешком – 4 км, авто – 240 км.

3 день Бирюзовая Катунь, Тавдинские пещеры, Телецкое озеро

Завтрак. Трансфер Нижняя Катунь – Бирюзовая Катунь (20 км). Экскурсия по крупнейшему центру туризма Бирюзовая Катунь. Мы пройдемся по эко-тропе, побываем сразу в нескольких ландшафтах: альпийские луга, смешанные леса, луговые участки и скалистая местность. Вы также увидите уникальные краснокнижные растения, вдохнете целебный воздух гор и соснового бора. Посещение Тавдинских пещер (входной билет оплачивается отдельно). Тавдинские пещеры, своды, гроты, арки – несколько десятков пещер соединяются друг с другом, образуя большую взаимосвязанную систему, в которой легко заблудиться. Продолжим прогулку до смотровой площадки к величественному памятнику Н.К.Рериха и древнему гроту Ихтиандра. Фотостоп с видом на живописную реку Катунь, неутомимо бурлящую своими бирюзовыми волнами. Экскурсия на пасеку, где Вы сможете не только продегустировать, но и приобрести знаменитый алтайский мед, прополис, медовуху, соты, пергу, маточное молочко и другие продукты пчеловодства. Впечатление дня – оздоровительный релаксирующий сон на ульях. Закрыв глаза, Вы почувствуете монотонную вибрацию пчелиного роя, умиротворяющее жужжание пчёл, запах меда, сот и еще чего-то неуловимо приятного. Трансфер Бирюзовая Катунь – Телецкое озеро (200 км) – самое большое озеро Алтая и одно из крупнейших озер России. Максимальная глубина – около 330 метров, длина 78,6 км, а средняя ширина составляет 2,89 км. Удивительное явление здесь – театр облаков. Размещение. Посещение этноаила в с. Артыбаш, рассказ об обычаях и традициях алтайцев, дегустация локальной кухни (по желанию, за доп. плату), где вы сможете попробовать: чегень – кисломолочный напиток из коровьего молока на сычужной закваске, алтайский сыр курут – копченый сыр из чегеня, боорсок (алтайские пончики) с мёдом – традиционный десерт кочевников-скотоводов, национальный спиртной напиток – алтай аракы (молочное вино), копчёная маралятина, традиционный чай с молоком, солью, талканом (ячменная мука) и топленным маслом, алтайские конфеты из талкана – чок-чок. Ужин. Размещение: «Исток», «Артыбаш», «Горное озеро» или подобные в районе Телецкого озера. Пешком – 3 км, авто – 220 км.

4 день Телецкое озеро, Алтайский государственный биосферный заповедник и водопад Корбу, эко-тропа «Третья речка»

Завтрак. Прогулка по Телецкому озеру. Посещение Алтайского государственного биосферного заповедника и водопада Корбу (рекреационный сбор оплачивается отдельно), высотой 12,5 метров, а также живописного водопада Чедор (рекреационный сбор оплачивается отдельно). На обратном пути – просмотр с воды водопада Киште, мыса Айран, Камгинского залива, заповедного поселка Яйлю. Пешеходная прогулка по эко-тропе «Третья речка» (по погоде). По желанию: сплав по р. Бии (за доп.плату). Ужин. Размещение: «Исток», «Горное озеро», «Артыбаш» или подобные в районе Телецкого озера. Пешком – 3 км, авто – 20 км

5 день Музей им. А.В. Анохина, дендропарк «Алтайское Холмогорье», гастро-ботаник-ужин

Завтрак. Трансфер Артыбаш – Горно-Алтайск (190 км). Пешеходная прогулка по столице Республики Алтай «Улала – Ойрот-Тура – Горно-Алтайск: преображение». Экскурсия в Национальный музей Республики Алтай им. А.В. Анохина (входной билет оплачивается отдельно). Музей хранит в себе богатые этнографические коллекции коренных народов Алтая, особое место отведено культуре, быту и таким атрибутам шаманов, как бубны, сделанные вручную. Самым уникальным экспонатом на экскурсии станет мумия Принцессы Укока, которая лишь недавно вернулась домой. Трансфер Горно-Алтайск – с. Алтайское (90 км). Фотостоп и «пограничный контроль» на подвесном Айском пешеходном мосту, где дух захватывает не только от великолепного вида на бурлящую реку, но и от мягкого ощущения невесомости над водой. Фотостоп на Бирюксинском перевале – невысокий перевал, с которого открывается живописная панорама Алтайской Тосканы. Верхняя точка перевала по местным поверьям считается «местом силы». Посещение дендропарк «Алтайское Холмогорье» (входной билет оплачивается отдельно). Дендропарк с богатейшей коллекцией экзотических трав, лиственных и хвойных кустарников, лекарственных растений, используемых для изготовления косметических средств и БАДов. Гастро-ботаник-ужин «Новая Алтайская кухня» или гастро-ботаника по-алтайски – это современное популярное на Алтае направление кулинарии, когда традиционные блюда с добавлением дикоросов и лекарственных трав приобретают новые вкусы, ароматы и свойства. Салаты, супы, бальзамы, чай и мясо с алтайскими травами – это уже известные бренды, но вот суп из лопуха, зеленые вареники с крапивой или шампанское на березовом соке – эту экзотику Вы сможете попробовать только на Алтае. В меню вашего гастро-фито-ужина – суп-тайга, кундюбки, чага-десерт – это открытие новых граней вкуса. Трансфер Алтайское – Белокуриха (60 км). Целебный воздух и термальная вода – главное достояние города-курорта, а еще терренкуры, родники и источники. Размещение. Размещение: «Благодать», «Нео», «Орион» или подобные в районе курорта Белокуриха. Пешком – 4 км, авто – 340 км.

6 день Белокуриха, оздоровительный центр «Водный мир»

Завтрак. Обзорная экскурсия по городу-курорту Белокуриха с посещением строящегося нового курорта «Горная Белокуриха» (40 км) – соседний строящийся курорт и самая уникальная дорога в России: 12 серпантинных колец на протяжении 8 км. На вершине – арт-объекты (пятиметровый стул с мыслителем, телега с карандашами, ступа Медицины), усадьба-музей Андреевская слобода, трактир «Гоголь». Прогулка по терренкурам до «Амбарчиков» или «Огородчиков» – скальные гранитные комплексы, уникальные геологические объекты с отличной панорамой для фотосессий. Возвращение в Белокуриху (40 км). Свободное время, посещение сувенирных лавок. Ужин. По желанию: посещение оздоровительного центра «Водный мир» или бассейна с термальным комплексом «Terra SPA» – плавательный бассейн с водными аттракционами (гидромассажи, аэромассажное плато, каскадный душ, гейзеры, противотоки, зоны быстрой и медленной реки), детская территория, аквааэробика, SPA, хаммам, финская сауна, римские термы, русская баня (оплачивается отдельно). Размещение: «Благодать», «Нео», «Орион» или подобные в районе курорта Белокуриха. Пешком – 3 км, авто – 80 км.

7 день Солоновка, Солонешенский краеведческий музей, маральник

Завтрак. Подъем по канатно-кресельной дороге на гору Церковка (по желанию, за доп. плату). Трансфер Белокуриха – Солоновка (40 км) – cело, основанное староверами и русскими переселенцами, известное как точка притяжения для парапланеристов и частной сыроварней. Обед в кержацких традициях «Кухня староверов». Трансфер Солоновка – Солонешное (65 км). Экскурсия в Солонешенский краеведческий музей (входной билет оплачивается отдельно), где представлена развёрнутая история археологического объекта «Денисова пещера», культура русского (старообрядцы) и алтайского народов. Трансфер Солонешное – Топольное (25 км). Размещение в маральнике. Ужин. Алтайский марал – пугливое, осторожное, величественное животное из семейства оленевых. Панты – неокостеневшие рога марала – созданный самой природой комплекс веществ с огромной биостимулирующей силой. Одним из наиболее эффективных методов пантолечения являются пантовые ванны – это оздоровительная процедура с применением водного экстракта из вываренных рогов марала. Применение пантовых ванн, а также продуктов пантового мараловодства повышает энергетику организма, улучшает кровоток, способствует регенерации тканей, особенно эффективно ускоряет восстановление мышечной ткани после её повреждения в результате физических нагрузок, а также замедляет процессы старения организма. Положительный эффект наблюдается не ранее 4-6 ванны (оплачивается отдельно). Размещение: маральник «Искра» (удобства на этаже), «Лесная сказка» (удобства на этаже) в Солонешенском районе. Пешком – 3 км, авто – 125 км.

8 день Денисова пещера – Каракол

Завтрак. Трансфер Топольное – Денисова пещера (35 км). Экскурсия в Денисову пещеру – уникальный археологический памятник мирового значения, в котором была найдена окаменелая фаланга пальца, принадлежащая виду людей, представляющему особую ветвь в эволюции (денисовец) и отличному от неандертальца и современных людей. Трансфер Денисова пещера – Каракол (150 км) через перевал Келейский (1313 м), Ябоганский (1492 м) вдоль Бащелакского хребта через Усть-Канскую котловину до знаменитого Чуйского тракта. Размещение в каракольском природном парка «Уч-Энмек» – особо охраняемая территория в окрестностях священной горы Уч-Энмек, где сочные, зеленые луга долины Каракола плавно переходят в мохнатый горный лес. Прогулка к символичному памятнику суслику, где Вы узнаете, почему именно это животное так почитается здесь. Фотосеты алтайских закатов «Солнце в ладонях гор». Ужин. Размещение: гостиница «Уч-Энмек» (удобства на этаже) в Онгудайском районе. Пешком – 5 км, авто – 190 км.

9 день Кызыл-Чин и Гейзеровое озеро

Завтрак. Трансфер Каракол – Чаган-Узун (250 км). Экскурсия по Чуйскому тракту вверх по рекам Катунь и Чуя до Курайской степи. История тракта уходит вглубь веков, когда эта дорога была вьючной тропой, ответвлением Великого шелкового пути, «китайской дорожкой». Входит в ТОП-10 красивейших дорог мира по версии National Geographic. В пути преодолеваем один из самых крупных перевалов Чике-Таман (1460 м), что в переводе с алтайского означает «Прямая ступня». Перевал известен с X века, сегодня представляет собой крутую извилистую дорогу со смотровой площадкой на вершине. Экскурсия в Кызыл-Чин, известного среди туристов как «Марс». По пути – фотостоп на фоне Северо-Чуйского хребта. Прогулка по марсианским горам и каньонам ручья Кызыл-Чин. Выходы разноцветных глин на поверхность создают ощущение другой планеты. Трансфер Кызыл-Чин – Гейзеровое озеро (80 км). Экскурсия на Гейзеровое озеро – единственное в своем роде – редкое по красоте, чистое, незамерзающее даже зимой. Это всегда открытый в Космос «земной глаз» удивительного бирюзового цвета. На зеркале озера можно заметить разводы округлой или овальной формы, которые по сути лишь отражение процессов, происходящих на дне озера, где оживают «гейзеры», выбрасывая на поверхность смесь голубоватой глины и песка. Возвращение на туркомплекс (180 км). По дороге посещение урочища Калбак-Таш, осмотр наскальных рисунков – петроглифов. Около 500 композиций, насчитывающих более 5 тысяч рисунков. Ужин. Посещение историко-культурного комплекса «Чуй-Оозы», возможность дегустации алтайской национальной кухни: каан – кровяная колбаса, курут – сыр, боорсаки (по желанию, за доп. плату). Фотостоп в северной части геопарка «Алтай», Чуй-Оозы – место слияния Чуи и Катуни. Размещение: гостиница «Уч-Энмек» (удобства на этаже) в Онгудайском районе. Пешком – 5 км, авто – 500 км.

10 день Природный парк «Уч-Энмек», подготовка к сплаву

Завтрак. Экскурсия (40 км) в каракольский природный парк «Уч-Энмек». Вы увидите многочисленные петроглифы, древние курганы и комплексы мегалитов. Местный экскурсовод расскажет о мистических явлениях, которые здесь наблюдали даже геофизики и о том, какие уникальные находки здесь обнаружили и продолжают находить археологи со всей России. Экскурсия по долине погрузит Вас в алтайскую культуру и её космогонию. Трансфер до места начала сплава (85 км) – устье реки Б. Яломан. Размещение в палатках. Ужин – полевая кухня. Подготовка судов к сплаву. Подгонка личного снаряжения, спасательных жилетов, гидрокостюмов и касок. Инструктаж по технике безопасности и поведению на воде. Проведение короткого и некатегорийного сплава – проба гребли на воде, получение опыта сплава перед основным участком. Размещение: палаточный лагерь на берегу р. Катуни. Пешком – 3 км, авто – 125 км.

11 день Начало сплава: пороги «Ильгуменский», «Ильгуменский» и «Шабаш»

Завтрак – полевая кухня. Сплав, прохождение порогов «Ильгуменский» (3 к.с.), «Кадринская труба» (3-4 к.с.). Обед-перекус. Прохождение порога «Шабаш» (5-4 к.с.) по очереди со страховкой. Трансфер устье р. Урсула – Нижняя Катунь (170 км). Ужин. Размещение: юрточный кемпинг «Алтайское Кочевье», ВК «Манжерок», «Altai-rest», «Солнечная» в районе Нижней Катуни. Пешком – 3 км, авто – 170 км

12 день Бийск – Барнаул