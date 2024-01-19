Встречаемся и в 08:00 выезжаем из Барнаула в направлении села Зальмута. По Чуйскому тракту, одной из красивейших автодорог мира, доедем до старинного сибирского села Сростки — родины В. М. Шукшина. Посмотрим на памятник, установленный советскому режиссёру, актёру и писателю.

С 12:00 до 13:00 заедем в аэропорт Горно-Алтайска, чтобы забирать оставшуюся часть группы. Преодолеем живописный Семинский перевал и около 21:00 прибудем в село, где разместимся на турбазе, поужинаем и пообщаемся.