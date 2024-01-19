Вдоволь накататься по просторам Алтая, насладиться заповедной природой и зимними пейзажами
Посетим Нижнее, Среднее, Верхнее и Крепкое Мультинские озёра, побываем у подножия мистической горы Белуха. Заглянем в интересные музеи и на выставку местных умельцев. Вы узнаете легенды о Горном Алтае, получите эмоциональный заряд и полную перезагрузку.
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янв
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 10 лет.
С собой вам понадобятся:
1. Дорожное снаряжение: рюкзак, сумка, чемодан, в которые вы сложите все ваши вещи;
2. Одежда и обувь: одежда для сна, комплект термобелья «сохраняющее тепло» (на ваше усмотрение), обычные шерстяные носки, 2-3 футболки с длинным и коротким рукавом, ветрозащитные тёплые штаны и зимняя куртка с капюшоном, балаклава, свитер/флисовая кофта, носки (3-5 пар), нижнее бельё, купальный костюм, головной убор, очки солнцезащитные.
3. Обувь: сапоги пенка с тёплым чулком, сменная обувь — спортивные сандалии (сланцы), кроссовки.
3. Средства личной гигиены, умывальные принадлежности, полотенце, солнцезащитный крем не менее 30 SPF.
4. Специальное снаряжение: светодиодный фонарик (налобный) + запасные батарейки, фотоаппарат (по желанию), мобильный телефон, моходная мини-аптечка.
5. Документы: паспорт (обязательно!), медицинский страховой полис, деньги на непредвиденные ситуации.
Участник путешествия обязан выполнять правила техники безопасности и команды руководителя группы. Гид определяет порядок, темп и вид передвижения группы.
Каждому участнику путешествия рекомендуется иметь страховки: медицинскую и от несчастных случаев с повышенным коэффициентом для занятий активными видами отдыха.
Убедительная просьба с уважением относиться к культурно-историческим ценностям, традициям, обычаям коренного населения. Просим вас беречь природу и соблюдать природоохранные правила.
Руководитель группы имеет право самостоятельно изменить программу путешествия по объективным причинам (плохая погода, рекомендации МЧС, возникновение угрозы жизни и здоровью туристов).
Турист должен быть готов к зимнему путешествию, не бояться походных и погодных условий. Дети до 16 лет без родителей на маршрут не допускаются. Наличие тёплой одежды и обуви — обязательно!
Программа тура по дням
Встреча, село Сростки, переезд до села Зальмута
Встречаемся и в 08:00 выезжаем из Барнаула в направлении села Зальмута. По Чуйскому тракту, одной из красивейших автодорог мира, доедем до старинного сибирского села Сростки — родины В. М. Шукшина. Посмотрим на памятник, установленный советскому режиссёру, актёру и писателю.
С 12:00 до 13:00 заедем в аэропорт Горно-Алтайска, чтобы забирать оставшуюся часть группы. Преодолеем живописный Семинский перевал и около 21:00 прибудем в село, где разместимся на турбазе, поужинаем и пообщаемся.
Поездка к Верхнему Мультинскому озеру
После сытного завтрака, «седлаем» снегоходы и едем в долину Верхнего Мультинского озера. По дороге вы полюбуетесь завораживающей панорамой Нижнего и Среднего Мультинских озёр в окружении заснеженных гор. По пути сделаем несколько остановок, чтобы насладиться видами замёрзших рек и гигантских ледяных водопадов. Вы сможете ощутить единение с природой и уединённостью этих заповедных мест, где зимой редко бывают гости.
Добравшись до озера, вдоволь пофотографируем, согреемся горячим чаем с бутербродами и отправимся обратно на нашу базу. Вечером вас ждёт ужин и расслабляющая банька.
Поездка к озеру Крепкое
Сегодня вас снова ждут драйв и яркие эмоции! Едем на наших железных конях к озеру Крепкое. Зимой путь несложный и очень живописный. По пути вы полюбуетесь нетронутым лесом и чарующими пейзажами. Преодолев около 40 км по тайге, мы окажемся на высокогорном озере, укрытом могучими горными вершинами. Насладимся тишиной и заповедной природой и вернёмся на базу, где согреемся в бане и поужинаем.
Умонская долина: музеи Рериха и старообрядчества, галерея «Самоцветы», размещение в селе Тюнгур
В этот день будем исследовать Уймонскую долину. После завтрака на микроавтобусе доедем до села Верх-Уймон, где сначала побываем в музее Н. К. Рериха. Посмотрим на картины знаменитого художника и его сына Святослава. Затем посетим Музей истории и культуры, коллекция которого насчитывает более 500 экспонатов из истории русского быта и старообрядчества. Если нам повезёт, сможем познакомиться с Раисой Павловной Кучугановой, директором музея и экскурсоводом, которая уже более 40 лет собирает информацию традициях и быте старообрядцев, послушаем интересные истории о старожилах этих мест.
Заедем в галерею «Самоцветы», где собраны изделия местных мастеров — авторские работы из камня, дерева, гобелена с применением алтайских орнаментов.
Около 17:00 разместимся на базе в селе Тюнгур. Поужинаем и поделимся друг с другом впечатлениями.
Поездка к горе Белуха
Сегодня снова проведём день, катаясь на снегоходах. Позавтракав, по красивейшему ущелью реки Аккем отправляемся к подножию самой высокой горы Сибири и Горного Алтая — Белухе. По пути пофотографируем и погреемся горячим чаем с бутербродами. Полюбуемся мистической горой, покрытой снежным одеялом, и затем вернёмся на базу. Поужинаем и отдохнём.
Обратный путь в Горно-Алтайск и Барнаул
После завтрака, в 08:30 выезжаем с базы. По пути остановимся на Семинском перевале, чтобы желающие могли купить сувениры и вкусные дары Алтая. Тех, кто вылетает из Горно-Алтайска, высадим в районе аэропорта или города. Прибытие в Горно-Алтайск — около 15:00-16:00. Прибытие в Барнаул — около 22:00. Вылет планируйте на следующее утро.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Барнаул, аэропорт и ж. - д. вокзал, 08:00Завершение: Барнаул, 22:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.