Снегоходный драйв: Мультинские озёра, гора Белуха и день в Уймонской долине

Вдоволь накататься по просторам Алтая, насладиться заповедной природой и зимними пейзажами

Описание
Программа по дням
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Вперёд, Алтай зовёт! Седлаем железных коней и мчим по степям и лесам! Любуемся замёрзшими реками и водопадами и наслаждаемся тишиной и удалённостью от цивилизации. Проедем по Чуйскому тракту и дважды преодолеем головокружительный Семинский перевал.

Посетим Нижнее, Среднее, Верхнее и Крепкое Мультинские озёра, побываем у подножия мистической горы Белуха. Заглянем в интересные музеи и на выставку местных умельцев. Вы узнаете легенды о Горном Алтае, получите эмоциональный заряд и полную перезагрузку.
Снегоходный драйв: Мультинские озёра, гора Белуха и день в Уймонской долине
Снегоходный драйв: Мультинские озёра, гора Белуха и день в Уймонской долине
Снегоходный драйв: Мультинские озёра, гора Белуха и день в Уймонской долине
Снегоходный драйв: Мультинские озёра, гора Белуха и день в Уймонской долине
Снегоходный драйв: Мультинские озёра, гора Белуха и день в Уймонской долине
Снегоходный драйв: Мультинские озёра, гора Белуха и день в Уймонской долине
Снегоходный драйв: Мультинские озёра, гора Белуха и день в Уймонской долине
Снегоходный драйв: Мультинские озёра, гора Белуха и день в Уймонской долине
Снегоходный драйв: Мультинские озёра, гора Белуха и день в Уймонской долине
Снегоходный драйв: Мультинские озёра, гора Белуха и день в Уймонской долине
Снегоходный драйв: Мультинские озёра, гора Белуха и день в Уймонской долине
Снегоходный драйв: Мультинские озёра, гора Белуха и день в Уймонской долине
Ближайшие даты:
19
янв
23
янв
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 10 лет.
С собой вам понадобятся:
1. Дорожное снаряжение: рюкзак, сумка, чемодан, в которые вы сложите все ваши вещи;
2. Одежда и обувь: одежда для сна, комплект термобелья «сохраняющее тепло» (на ваше усмотрение), обычные шерстяные носки, 2-3 футболки с длинным и коротким рукавом, ветрозащитные тёплые штаны и зимняя куртка с капюшоном, балаклава, свитер/флисовая кофта, носки (3-5 пар), нижнее бельё, купальный костюм, головной убор, очки солнцезащитные.
3. Обувь: сапоги пенка с тёплым чулком, сменная обувь — спортивные сандалии (сланцы), кроссовки.
3. Средства личной гигиены, умывальные принадлежности, полотенце, солнцезащитный крем не менее 30 SPF.
4. Специальное снаряжение: светодиодный фонарик (налобный) + запасные батарейки, фотоаппарат (по желанию), мобильный телефон, моходная мини-аптечка.
5. Документы: паспорт (обязательно!), медицинский страховой полис, деньги на непредвиденные ситуации.
Участник путешествия обязан выполнять правила техники безопасности и команды руководителя группы. Гид определяет порядок, темп и вид передвижения группы.
Каждому участнику путешествия рекомендуется иметь страховки: медицинскую и от несчастных случаев с повышенным коэффициентом для занятий активными видами отдыха.
Убедительная просьба с уважением относиться к культурно-историческим ценностям, традициям, обычаям коренного населения. Просим вас беречь природу и соблюдать природоохранные правила.
Руководитель группы имеет право самостоятельно изменить программу путешествия по объективным причинам (плохая погода, рекомендации МЧС, возникновение угрозы жизни и здоровью туристов).
Турист должен быть готов к зимнему путешествию, не бояться походных и погодных условий. Дети до 16 лет без родителей на маршрут не допускаются. Наличие тёплой одежды и обуви — обязательно!

Программа тура по дням

1 день

Встреча, село Сростки, переезд до села Зальмута

Встречаемся и в 08:00 выезжаем из Барнаула в направлении села Зальмута. По Чуйскому тракту, одной из красивейших автодорог мира, доедем до старинного сибирского села Сростки — родины В. М. Шукшина. Посмотрим на памятник, установленный советскому режиссёру, актёру и писателю.

С 12:00 до 13:00 заедем в аэропорт Горно-Алтайска, чтобы забирать оставшуюся часть группы. Преодолеем живописный Семинский перевал и около 21:00 прибудем в село, где разместимся на турбазе, поужинаем и пообщаемся.

Встреча, село Сростки, переезд до села ЗальмутаВстреча, село Сростки, переезд до села ЗальмутаВстреча, село Сростки, переезд до села ЗальмутаВстреча, село Сростки, переезд до села ЗальмутаВстреча, село Сростки, переезд до села ЗальмутаВстреча, село Сростки, переезд до села ЗальмутаВстреча, село Сростки, переезд до села ЗальмутаВстреча, село Сростки, переезд до села ЗальмутаВстреча, село Сростки, переезд до села ЗальмутаВстреча, село Сростки, переезд до села ЗальмутаВстреча, село Сростки, переезд до села ЗальмутаВстреча, село Сростки, переезд до села Зальмута
2 день

Поездка к Верхнему Мультинскому озеру

После сытного завтрака, «седлаем» снегоходы и едем в долину Верхнего Мультинского озера. По дороге вы полюбуетесь завораживающей панорамой Нижнего и Среднего Мультинских озёр в окружении заснеженных гор. По пути сделаем несколько остановок, чтобы насладиться видами замёрзших рек и гигантских ледяных водопадов. Вы сможете ощутить единение с природой и уединённостью этих заповедных мест, где зимой редко бывают гости.

Добравшись до озера, вдоволь пофотографируем, согреемся горячим чаем с бутербродами и отправимся обратно на нашу базу. Вечером вас ждёт ужин и расслабляющая банька.

Поездка к Верхнему Мультинскому озеруПоездка к Верхнему Мультинскому озеруПоездка к Верхнему Мультинскому озеруПоездка к Верхнему Мультинскому озеру
3 день

Поездка к озеру Крепкое

Сегодня вас снова ждут драйв и яркие эмоции! Едем на наших железных конях к озеру Крепкое. Зимой путь несложный и очень живописный. По пути вы полюбуетесь нетронутым лесом и чарующими пейзажами. Преодолев около 40 км по тайге, мы окажемся на высокогорном озере, укрытом могучими горными вершинами. Насладимся тишиной и заповедной природой и вернёмся на базу, где согреемся в бане и поужинаем.

Поездка к озеру КрепкоеПоездка к озеру КрепкоеПоездка к озеру КрепкоеПоездка к озеру Крепкое
4 день

Умонская долина: музеи Рериха и старообрядчества, галерея «Самоцветы», размещение в селе Тюнгур

В этот день будем исследовать Уймонскую долину. После завтрака на микроавтобусе доедем до села Верх-Уймон, где сначала побываем в музее Н. К. Рериха. Посмотрим на картины знаменитого художника и его сына Святослава. Затем посетим Музей истории и культуры, коллекция которого насчитывает более 500 экспонатов из истории русского быта и старообрядчества. Если нам повезёт, сможем познакомиться с Раисой Павловной Кучугановой, директором музея и экскурсоводом, которая уже более 40 лет собирает информацию традициях и быте старообрядцев, послушаем интересные истории о старожилах этих мест.

Заедем в галерею «Самоцветы», где собраны изделия местных мастеров — авторские работы из камня, дерева, гобелена с применением алтайских орнаментов.

Около 17:00 разместимся на базе в селе Тюнгур. Поужинаем и поделимся друг с другом впечатлениями.

Умонская долина: музеи Рериха и старообрядчества, галерея «Самоцветы», размещение в селе ТюнгурУмонская долина: музеи Рериха и старообрядчества, галерея «Самоцветы», размещение в селе ТюнгурУмонская долина: музеи Рериха и старообрядчества, галерея «Самоцветы», размещение в селе ТюнгурУмонская долина: музеи Рериха и старообрядчества, галерея «Самоцветы», размещение в селе Тюнгур
5 день

Поездка к горе Белуха

Сегодня снова проведём день, катаясь на снегоходах. Позавтракав, по красивейшему ущелью реки Аккем отправляемся к подножию самой высокой горы Сибири и Горного Алтая — Белухе. По пути пофотографируем и погреемся горячим чаем с бутербродами. Полюбуемся мистической горой, покрытой снежным одеялом, и затем вернёмся на базу. Поужинаем и отдохнём.

Поездка к горе БелухаПоездка к горе БелухаПоездка к горе БелухаПоездка к горе БелухаПоездка к горе Белуха
6 день

Обратный путь в Горно-Алтайск и Барнаул

После завтрака, в 08:30 выезжаем с базы. По пути остановимся на Семинском перевале, чтобы желающие могли купить сувениры и вкусные дары Алтая. Тех, кто вылетает из Горно-Алтайска, высадим в районе аэропорта или города. Прибытие в Горно-Алтайск — около 15:00-16:00. Прибытие в Барнаул — около 22:00. Вылет планируйте на следующее утро.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Барнаул, аэропорт и ж. - д. вокзал, 08:00
Завершение: Барнаул, 22:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Барнаула

Можно с детьми
Летние
Многодневные туры
Зимние
Природа и пейзажи
Горы
На снегоходах

Похожие туры из Барнаула

Выходные на реке Белая
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Выходные на реке Белая
Активный трехдневный отдых в долине реки Белая (Агидель)
с. Кага
16 900 за человека
Манарага - царица Уральских гор. На вертолете на Приполярный Урал
🚶 Пешая
🚁 На вертолёте
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Манарага - царица Уральских гор. На вертолете на Приполярный Урал
Окунитесь в загадочный мир Приполярного Урала
г. Нягань
127000119 900 за человека
Большое горнолыжное путешествие: курорты "Белокуриха", "Манжерок", "Телецкий" и "Шерегеш"
🚗 На машине
Авторский тур
10 дней
Большое горнолыжное путешествие: курорты "Белокуриха", "Манжерок", "Телецкий" и "Шерегеш"
Покорить склоны лучших курортов Сибири, увидеть Лебединое озеро и отдохнуть от суеты в горах
Барнаул, аэропорт, ж. - д. вокзал или ваша гостини...
30 дек
16 фев
1 мар
140 300 за человека
У нас ещё много экскурсий в Барнауле. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Барнауле
ХОРОШО
🧭
ТАМ