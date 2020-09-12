Она берет начало на южном склоне Катунского хребта у горы Белуха (4506 м) на высоте около 2000 метров. Протяженность реки 688 км.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Автопереезд Новосибирск - Барнаул - Бийск - Горно-Алтайск - Чибит
Переезд в г. Бийск и далее до реки Чуя (авто 600 км).
Наше путешествие начинается с переезда по легендарному Чуйскому тракту.
Это самая интересная дорога на Алтае, пересекающая все климатические зоны.
Расположение Чуйского тракта на многих участках повторяет линию древней дороги – горной тропы, по которым передвигались купеческие караваны, пешие и конные войска кочевых народов.
Ночлег на территории кемпинга, в палатках. Ужин.
Питание включено: ужин.
Авто (от Барнаула): 620 км. В дороге 9-10 часов (без учета пробок и санитарных остановок).
с. Чибит - река Чуя - ручей Орой
Сегодня стартует активная часть похода.
В начале дня нас ждет переезд на УАЗах до Оройского моста через реку Чуя.
Перейдя через пешеходный мост встречаемся с нашими лошадьми и коневодом.
Проходим инструктаж, навьючиваем лошадей.
Ближе к обеду выходим на маршрут.
Сегодня нас ждет короткий, но достаточно сложный отрезок пути, подъем в перевал Орой.
Нужно быть внимательными и сохранять концентрацию на всем протяжении подъёма.
Некоторые участки пути нужно будет пройти пешком, ведя лошадь на поводу.
Ставим палаточный лагерь в границах леса, ниже вершины перевала.
Авто: 30-40 мин. Конный переход 2-3 часа.
Ручей Орой - перевал Орой (2040 м) - плато Ештыкель - слияние рек Шабага и Шавла
Продолжаем наш поход.
В начале дня выходим на плато Ештыкель, участок на плато несколько проще предыдущего дня.
С плато если повезет с погодой открываются красивейшие виды на Северо-Чуйский хребет.
Постепенно с плато заходим в более выраженную речную долину, рельеф становится все более сложным, с участками густой горной тайги.
Доходим до слияния рек Шабага и Шавла, где останавливаемся на ночлег.
Конный переход 4-5 часов.
Слияние рек Шабага и Шавла - река Шавла
Завтрак.
Конная часть маршрута начинается с преодоления брода на р. Шабага.
Далее путь лежит через кедровые и лиственные леса, вдоль реки Шавла.
Ночевка на берегу р. Шавла.
Ужин.
Конный переход 3-4 часа.
Дневка. Радиальный пеший выход к Шавлинским озерам
Завтрак.
Самые запоминающиеся дни похода, но и нелегкие.
Через дремучую тайгу тропа поднимается к Нижнему Шавлинскому озеру.
Отсюда открывается прекрасный вид на три вершины горного узла – Мечта Красавица и Сказка.
В ясную безветренную погоду они полностью отражаются в огромном зеркале озера и это поистине сказочное зрелище.
Но предстоит еще подъем к верхнему озеру, с берегов которого прекрасно видны ледники Шавлинской подковы.
Вечером баня (за дополнительную плату ~ 1200 р/чел).
Ужин.
Пеший переход 10-12 км. Время радиального выхода 6-7 часов.
Стоянка на р. Шавла - плато Телдыскель - стоянка на р. Каракабак
Завтрак.
Сегодня путь будут проходить частично по знакомой местности в обратную сторону, вниз по реке Шавла.
Тропа проходит по лесу, виляет среди деревьев, то вверх, то вниз.
Далее мы поднимаемся на плато Телдыскель и уходим в долину реки Каракабак.
Перед спуском в долину реки Каракабак, открывается изумительный вид на ледники Каракабака и одно из горных озер Каракель, что в переводе с алтайского «Черное озеро».
Конный переход 7-8 часов.
Дневка. Радиальный пеший выход на Каракабакские озера
Завтрак.
Сегодня нам предстоит радиальный пеший выход к группе высокогорных Каракабакских озер.
Озера имеют яркий бирюзовый цвет воды, от молочно-бирюзового, до прозрачного и насыщенного бирюзового, в окружении горных вершин представляют удивительное зрелище.
Ужин.
Пеший переход 4-5 км. Время радиального выхода 3-4 часа.
Стоянка на р. Каракабак - р. Маашей - ручей Орой - река Чуя - с. Чибит
После завтрака собираем лагерь.
Сегодня нам предстоит путь в сторону дома.
Вначале спускаемся немного вниз по реке Каракабак и постепенно забирая влево поднимаемся на плато, через которое выходим уже к знакомому перевалу Орой.
Спуск с перевала Орой достаточно сложный, потребует внимания и концентрации.
Некоторые участки пути нужно будет пройти пешком, ведя лошадь на поводу.
Спустившись с перевала, у моста через реку Чуя прощаемся с лошадками и пересаживаемся в УАЗы, на которых едем в кемпинг.
Ночевка в палаточном лагере, баня.
Конный переход 5-6 часов. Авто: 30-40 мин.
Село Чибит - устье реки Чуя
Переезд до устья реки Чуя.
Знакомство с инструкторами водниками.
Авто 70 км, в дороге 1,5 часа.
Устье реки Чуя - «Свадебная поляна»
Перед началом сплава инструктор проведет инструктаж по технике безопасности и правилам использования снаряжения.
Начинаем тур с прохождения порога «Ильгумень», которому присвоена 4 категория сложности.
Затем, сразу после устья реки Кадрин, проходим еще один порог 4 категории сложности – «Кадринскую трубу».
Это не только трудное, но и длинное водное препятствие, его протяженность составляет несколько километров.
Ночуем в палатках на поляне Свадебная.
По воде 50 км, 7-8 часов.
Свадебная поляна «- стоянка» Петроглифы
Сегодня Вы преодолеете самый опасный порог на Средней Катуни — двухступенчатый «Шабаш» (5 к. с.).
Перед его прохождением группа сойдет на берег для осмотра препятствия.
При желании возможен обход порога по берегу.
Далее следуют два эффектных порога – «Каянча 1» и «Каянча 2».
Затем останавливаемся у ручья Кемикапчан на ночлег.
Здесь находятся наскальные рисунки с установленным возрастом 5 тысяч лет, их Вы сможете осмотреть на стоянке.
По воде 25 км, 4-5 часов.
Стоянка «Петроглифы» - с. Куюс
Утром проходим большой порог «Айла» с валами и воронкой, а затем останавливаемся у водопада Бельтертуюк, чтобы сделать фото на память.
Завершаем сплав в с. Куюс.
Ночевка в палаточном кемпинге, баня.
По воде 30 км, 4-5 часов.
с. Куюс - Горно-Алтайск - Бийск - Барнаул - Новосибирск
После обеда выезжаем на микроавтобусе в Барнаул и Новосибирск, в пути запланирована остановка на сувенирном рынке.
Авто (до Барнаула) 390 км. В дороге, без учета пробок и санитарных остановок 7 часов.
Проживание
Туристы размещаются в 2-3х-местных современных палатках с тентом. В 1-й, 8-й, 12-й день тура размещение в палатках на территории кемпинга.
Варианты проживания
Палаточный лагерь
Ночевки в палатках на маршруте.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортная доставка на тур от Новосибирска, Барнаула, Бийска, Горно-Алтайска и обратно, внутри маршрутные переезды по программе
- Аренда лошадей
- Услуги гидов-инструкторов, конюхов
- Питание с ужина в день заезда по завтрак в день отъезда
- Групповое снаряжение: палатки, тент, костровое и кухонное снаряжение, аптечка. На сплаве дополнительно: рафт, морковка (спас конец), драйбеги общие, бочка под продуктыЛичное снаряжение на конной части: спальник, коврик под спальник (каремат), арчимаки, плащ ОЗК. На сплаве дополнительно: спасжилет, каска, весло, драйбег, неопреновый полукомбинезон, ветрозащитная куртка
- Медицинская страховка и страховка от несчастного случая (страховки для иностранных граждан и граждан РФ старше 64 лет оплачивается дополнительно)
- Баня по программе, в восьмой и двенадцатый день тура
- Размещение в палатках на территории кемпинга в первый, восьмой и двенадцатый день тура
- Регистрация группы в МЧС
- Экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Новосибирска, Барнаула, Бийска, Горно-Алтайска и обратно
- Дополнительная грузовая лошадь, обязательна для участников весом более 100-110 кг
- Страховка для иностранных граждан (в том числе страны СНГ) и граждан РФ старше 64 лет
- Питание в придорожных кафе, во время трансфера
- Услуги, предлагаемые на базовых стоянках и не включенные в программу
- Дополнительные бани, в первый день в кемпинге, на озерах и одиннадцатый день тура
- Любые изменения программы, влекущие дополнительные расходы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- рюкзак если есть, но не обязательно, все вещи в походе везут лошади в специальных "арчимаках". Из дома вы можете выехать с любой удобной сумкой, чемоданом, в которые вы сложите все ваши вещи;
- спальник (до -5), желательно иметь свой, так как является предметом индивидуального пользования. При отсутствие выдаем (запрашивайте заранее);
- теплая куртка (жилетка) на температуру до 0, -5;
- ветрозащитная (брызгозащитная) куртка – дождевик (плащ), желательно штаны. Из прочной ткани выдерживающей сильные осадки;
- теплый костюм (трико + свитер), для отдыха в лагере;
- спортивный костюм, для активной части (конных переходов и радиальных выходов);
- термо-белье. Либо трико, теплые колготки с тельняшкой или водолазкой (для сна);
- пару футболок (рубашек);
- на сплаве выдается неопреновый гидрокостюм (полукомбинезон) 3 мм. По желанию можете взять с собой неопреновую куртку (в стоимость не входит, в аренду не выдаем). На случай непогоды под неопрен можно взять водолазку, тельняшку, рубашку (не сковывающую движения). Сверху неопрена выдаем брызгозащитные куртки;
- спортивная шапочка;
- шорты;
- нижнее белье;
- купальный костюм;
- три - четыре пары простых носков;
- пара шерстяных носков;
- две пары обуви у одной пары обуви должна быть жесткая подошва, для езды на лошадях и пеших экскурсии по каменистой местности. Другая пара легкая обувь, для отдыха в лагере. Обязательно! Резиновые сапоги (не ниже середины голени);
- неопреновая обувь (боты) для сплава; кеды с шерстяными, простыми, а лучше неопреновыми носками. Неопреновую обувь не выдаем;
- бейсболка, либо бандана (легкий платок на голову);
- сидушка (хоба) туристическая (кусок тур. коврика с резинкой);
- солнцезащитные очки;
- личные - чашка, кружка, ложка, нож - металлическая или пластиковая;
- умывальные принадлежности в том числе полотенце;
- предметы личной гигиены;
- перчатки рабочие 1 пара;
- по желанию - фото, видео, фонарик с гермоупаковкой;
- гермоупаковка для документов и денег;
- личный термос (по желанию) и походная фляжка под воду (либо пластиковая бутылка 0.5-1.5 л);
- обязательно с собой иметь паспорт (свидетельство о рождении), медицинский страховой полис и деньги на питание в дороге, сувениры, дополнительные бани и тд.
Рекомендации по наполнению индивидуальной аптечки:
Группа, выходящая в конно-водный тур на Алтае, обеспечивается общей аптечкой, которая находится у гида-инструктора. Однако каждому участнику активного тура на Алтай также необходимо иметь при себе личную аптечку, в которой должен быть запас индивидуальных лекарств (которые вы регулярно принимаете), а также следующие медикаменты:
- пластырь для царапин, порезов и мозолей (рекомендуется бактерицидный (с "зеленкой") 6х10 см, так как он хорошо держится на коже и его можно нарезать кусочками разной ширины);
- рулонный пластырь (1 шт.);
- бинт среднего размера (1 шт.);
- обезболивающее средство (в таблетках) (1 уп.);
- аспирин (1 уп.);
- цитрамон (1 уп.);
- капли, снимающие заложенность носа (1 шт.);
- глазные капли (Альбуцид) (1 шт.);
- средство от симптомов простуды (например, Колдрекс и т. п.) (2-3 уп.);
- антисептическая мазь или крем (например, Левомеколь, Банеоцин и т. п.) (1 шт.);
- средство от солнечных ожогов (например, Спасатель, Боро-плюс, Пантенол и т. п.) (1 шт.);
- эластичный бинт (1 шт.);
- средство от боли в горле (1-2 уп.);
- быстродействующие средства от расстройства желудка (например, Лоперамид, Имодиум и т. п.) (1-2 уп.);
- энзимный препарат (например, Мезим и т. п.) (1-2 уп.);
- антигистаминный препарат, не вызывающий сонливости (например, Кестин, Кларитин, Зиртек и т. п.) (1 уп.);
- поливитамины (по желанию).
Хочу взять с собой ребенка 12-13 лет, это возможно?
Нет, ограничение по возрасту в данном туре с 14 лет.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Как организовано питание на маршруте?
Питание на маршруте включено в стоимость тура: с ужина в день заезда по завтрак в день отъезда. В первый день тура (день заезда) завтрак и обед туристы оплачивают сами. В пути будут сделаны остановки у придорожных кафе.
В походе гид-проводник организует трехразовое питание. Горячее питание предоставляется на завтрак и ужин, обед выдается ланч-пакетом. При желании вы можете помочь вашему гиду. Посуду (тарелки, чашки, столовые приборы) туристы моют сами. Туристы обязательно помогают гидам заготавливать дрова для кухни и вечернего костра. Кухонный костер обслуживает гид-проводник.
В поход закупаются следующие продукты: крупы (рис, гречка, геркулес), макароны, сухое молоко, колбаса, тушенка, сыр, сухофрукты и орехи, шоколад, сгущенное молоко, кофе, чай, хлеб, сухари, конфеты, печенье, овощи (картофель, морковь, капуста), фрукты. Выбор продуктов зависит от вида тура, его сложности и продолжительности.
Если вы не едите мясо, рыбу или молоко, они будут закладываться в общий котел перед готовностью, и вы сможете отложить себе суп или кашу без них. Однако, продукты закупаются, исходя из потребностей основной части туристов. Поэтому, если вы придерживаетесь определенной системы питания по личным убеждениям или медицинским показаниям, рекомендуем брать с собой ваши привычные питательные продукты для перекуса и в качестве дополнения к горячему питанию.
Как осуществляется встреча туристов в первый день тура?
Встреча организована в Новосибирске, Барнауле и Бийске. Обязательно сообщите нам информацию о транспорте, которым вы прибываете в Новосибирск / Барнаул / Бийск (номер авиарейса, время прибытия или номер поезда). Местное время составляет разницу с московским – 4 часа (когда в Москве 12:00 – у нас 16:00).
Встреча туристов осуществляется:
– на ж/д вокзале города Новосибирска с 03:00 до 04:00 по местному времени;
– в аэропорту города Барнаула с 07:00 до 08:00 утра по местному времени;
– на ж/д вокзале города Барнаула с 08:30 до 09:00 утра по местному времени;
– на ж/д вокзале города Бийска ориентировочно с 11:00 до 12:00 часов по местному времени;
– в аэропорту Горно-Алтайск ориентировочно с 13:00 до 14:00 часов по местному времени.
Возможно ожидание в местах встречи и в офисе в Бийске в день заезда.
В оговоренное время вас будет встречать автобус на автопарковке возле ж/д вокзала, либо аэропорта, в зависимости от места вашего прибытия. Автобус нужно будет найти самостоятельно.
Точные данные по встрече, марку автобуса, регистрационный номер, номер телефона водителя мы вышлем СМС уведомлением на номер вашего сотового телефона за день до встречи.
Посадка производится водителем автобуса по списку. Рюкзаки и габаритное снаряжение загружаются либо в багажники, либо в салон в зависимости от вместимости автотранспорта.
Из гостиниц, где-нибудь по дороге и тд, водитель не забирает, постарайтесь прибыть к месту встречи вовремя.
Если Ваш транспорт (самолет, поезд, автобус или автомобиль) опаздывает с прибытием и возникает угроза опоздания к отправлению автотранспорта, обязательно сообщите туроператору о сложившейся ситуации для принятия решения о координации дальнейших действий.
После сбора группа переезжает в г. Бийск на перевалочную базу туроператора, где осуществляется оформление документов и страховки, знакомство с гидом-проводником, получение снаряжения.
На какой день покупать обратный билет?
Обратный переезд по окончании тура осуществляется в зависимости от программы последнего дня.
Ориентировочное время прибытия:
– в Горно-Алтайск 18:00 - 19:00 (время местное);
– в Бийск 20:30 - 21:30 (время местное);
– в Барнаул 23:00 - 00:00 (время местное);
– в Новосибирск 03:00 – 04:00 (время местное) следующего дня.
Возможно прибытие на несколько часов раньше обозначенного времени.
Обратный билет из Барнаула лучше брать на день следующий за последним днем тура, т. е. если тур заканчивается 10 июля, то обратно билет нужно брать на 11 июля. Разместится на ночь можно в гостиницах или хостелах.
Автобус не развозит по гостиницам, а следует только по обозначенному маршруту: Аэропорт г. Горно-Алтайск – ж/д вокзал Бийск – ж/д вокзала Барнаул – ж/д вокзал Новосибирск. Если нужно будет проехать в гостиницу, то предусмотрите дополнительные расходы на такси.
Брать обратные билет нужно с запасом не менее 2 часов от времени прибытия. Особенно это касается поезда отходящего с ж/д вокзала Барнаула в 00:30, на него мы обычно успеваем, но, в дороге по различным, не зависящим от нас причинам, возможны задержки. Если вы не успеете на данный поезд, либо другой транспорт без запаса по времени в 2 часа, то ответственности фирма не несет.
Тем, кто едет до Новосибирска, в частности до аэропорта, нужно заложить время на дорогу от ж/д вокзала в самом Новосибирске, до аэропорта.
Будут на маршруте комары, мошки, клещи?
Комаров и мошек на маршруте практически нет, если и будут то не в большом количестве и в порядке исключения. Клещ активин в основном в апреле, мае и июне. В июле и августе их практически нет.
Для профилактики укуса клеща стоит соблюдать следующие правила:
1. Одежда должна плотно прилегать к телу, желательно, чтобы на руках и на штанинах брюк были эластичные манжеты. На однотонной одежде клеща заметить проще.
2. Следует также применять специальные химические препараты, кремы, аэрозоли. Одним из средств профилактики и лечения клещевого энцефалита является «Йодантипирин» - препарат, который обладает антивирусным, противовоспалительным и иммуномодулирующим действием. Данный препарат продается в аптеках.
3. При укусе клеща не рекомендуется пытаться самостоятельно его удалить. Необходимо обратиться к медицинским работникам либо к инструкторам маршрута, которые имеют опыт действия в подобных ситуациях. Помните, что чем быстрее будет снят клещ, тем меньшую дозу возбудителя он передаст.
Как происходит размещение в палатках и по сколько человек?
Наши стандартные палатки – на троих или двоих. Инструктора всегда стараются расселить участников максимально комфортно для всех, так как психологический комфорт в группе – важнейшая составляющая. Переселиться из одной палатки в другую во время похода тоже возможно. Если хотите взять свою палатку, то это возможно. Мы не компенсируем участникам использование личного снаряжения, в том числе палаток. Палатки устанавливают и снимают сами участники (если не оговорено дополнительное обслуживание). Если вы не умеете ставить палатку, попросите инструктора провести инструктаж.
Какая нас ожидает погода в туре?
Температура в горах колеблется от +35 в полдень до 0 ночью. Горный климат изменчив и суров – возможны заморозки в сентябре, мае и даже летом. Погода быстро меняется – ясный и тихий день внезапно может превратиться в дождливый и ветреный. Часто бывает туман, возможен мокрый снег, неожиданная гроза и штормовой ветер. Поэтому мы просим участников тура взять с собой одежду, подходящую для всех видов погоды. От подходящей одежды и экипировки напрямую зависят ваш комфорт в походе, ваши здоровье и безопасность.
Возможно ли проведение тура в другие даты?
Заезд в другие даты возможен, но только при условии что вы приедете своей компанией, либо группой от 2 человек. Возможность индивидуального заезда и стоимость данного тура уточняйте у менеджера.
Какие требования к участнику тура?
Для прохождения тура требуется хорошая физическая форма, так как тур сложный, некоторые дневные конные переходы по 6-8 часов, а на сплаве целый ряд порогов 4 к. с. (из 6 возможных). Если есть сомнения в физической форме, то возможно следует для начала подобрать более простой тур.
Существуют определенные требования и к весу туриста?
Существуют определенные требования и к весу туриста. Желательно, чтобы масса путешественника не превышала 100 - 110 кг, но исключения из правил допускаются. Обязательно сообщайте нам дополнительно, что Ваш вес превышает установленную норму. Если Ваш вес более 100 кг, но не более 120, то нужно будет взять дополнительную лошадь под груз, оплачивается дополнительно. Важно чтобы вес не влиял на мобильность, помните, что во время конного похода нужно будет много раз в день спешиваться и садится в седло без посторонней помощи.
Можно ли взять с собой в тур собаку, либо другого домашнего питомца?
Брать с собой домашних питомцев собак, кошек и др. запрещено. Просим отнестись, к ограничению, с пониманием.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
«Конный тур к Шавлинским озерам и средняя Катунь»
О содержании тура: изначально мы планировали открыть для себя Алтай пешим походом к главному его символу - горе Белухе и сплавом по нижней Катуни, но «приключения на букву К» 2020 года внесли свои коррективы, о чем по завершению тура мы абсолютно не жалеем. Мы увидели «Янь» Алтая, его «женственную», сюрреалистичную красоту: нереальной голубизны озера, упирающееся в горизонт плато и пестрящие нереальным количеством цветов поля. Этот тур для тех, кто в одном пейзаже хочет увидеть панораму заснеженных горных вершин, хвойный лес, искрящуюся реку и ковёр из цветов (не думала, что такое возможно).
Об инструкторах: В конном туре нас сопровождала чудесная Кобызева Катерина, которая не только нашла подход к каждому участнику похода и объединила нас в одну дружную команду, но и помогла освоить первичные навыки туриста, вставала раньше всех, чтобы приготовить нам завтрак, сочиняла «мишленовские» ужины, заставляла смеяться до слез во время ежевечерних посиделок у костра и, самое главное, поддерживала в самых сложных ситуациях (персональное спасибо от человека, снятого со скалы).
Все препятствия первого в нашей жизни сплава помогла преодолеть команда замечательных инструкторов под руководством Погребного Михаила. Миша - one love, человек, который и рассмешит, и поддержит, и организует лучшую на Алтае баню, и накормит ухой из свежевыловленной рыбы и самым наваристым в моей жизни борщом. Благодаря инструктору нашего рафта Новикову Артёму и страховке Лямкина Максима и Влада, я - человек, очень плохо держащий на воде, преодолела все пороги средней Катуни. Ребята, спасибо, что создали для нас атмосферу «пионерского лагеря».
Отдельное спасибо хочу сказать мужчинам из нашей команды, которые несмотря на то, что турист - существо бесполое, вне зависимости от погодных условий каждый день заботились о наличии дров, воды и прочих необходимостях, позволяя нам даже в суровых условиях тайги оставаться прекрасной половиной человечества. Парни, если вдруг вы читаете это, знайте, вы супер!
О рекомендациях для новичков (опытные туристы, наверняка, и сами все знают):
1. первый и самый главный совет - не бойтесь, даже, если вы никогда не ездили верхом, даже, если вы плохо плаваете, вы сможете покорить тайгу!!! А инструкторы вам в этом окажут реальную помощь. Если, отправляясь в поход вы осознаете, что это активный отдых, а не курорт all inclusive, то вам в любую погоду обеспечена масса незабываемых впечатлений;
2. даже летом на Алтае в горах может быть холодно и дождливо, поэтому тёплая шапка, шарф, курточка и дождевик могут стать вещами первой необходимости. Также запаситесь большим количеством носков (они расходный материал);
3. обязательно берите с собой резиновые сапоги. Они спасут вас в дождь (к сожалению, в высокой траве промокают даже очень хорошие треккинговые ботинки), они спасут вас в брод (реки, которые вы будете преодолевать в конном туре достаточно глубокие, и ботинки промокают);
4. для сплава в хорошую погоду (здесь нам повезло) возьмите купальник, неопреновые ботинки (5 мм) и неопреновые перчатки (обязательно, иначе с непривычки натрете мозоли);
5. организаторы прислушиваются к пожеланиям туристов, поэтому, если вы заядлые кофеманы, сообщите об этом, и будет вам счастье в виде крепкого кофе по утрам, хотя травяной чай тоже был очень вкусный (Катя ещё раз спасибо).