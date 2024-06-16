Автотур по Золотому кольцу Алтая с прогулками и посещением Телецкого озера

Увидеть горные водоёмы и водопады, необычные оттенки почвы и изваяния и узнать в аиле о традициях
В этом путешествии мы проедем около 1700 км, посетим популярные и уединённые локации, отправимся рассматривать берега и водопады на водной прогулке на катере по Телецкому озеру и совершим несколько лёгких
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треккингов к природным достопримечательностям.

Рассмотрим оттенки Гейзерного озера и Алтайского Марса, насладимся просторами Курайской степи и долины реки Чулышман, поднимемся выше 2000 метров к загадочному Киделю.

Полюбуемся панорамами с перевалом, выпьем кофе на горе, попаримся в баньке, посетим места силы и водопады Камышлинский, Куркуре, Учар.

Автотур по Золотому кольцу Алтая с прогулками и посещением Телецкого озера
Автотур по Золотому кольцу Алтая с прогулками и посещением Телецкого озера
Автотур по Золотому кольцу Алтая с прогулками и посещением Телецкого озера
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30

Описание тура

Организационные детали

После внесённой предоплаты на сайте (15%) необходимо перевести организатору напрямую 10 000-15 000 руб. за каждого человека (зависит от выбранного пакета) на бронирование жилья.

Рекомендуем сделать прививку от клещевого энцефалита (за пару месяцев до тура) или оформить страховку от укуса клеща. На Алтае клещи активны в мае-июне.

Проживание. Проживание по пакету «Стандарт» в деревянных отапливаемых домиках на 2-5 мест в номерах с раздельными кроватями (вашими соседями будут только участники нашей группы). Размещение по гендерному признаку. Душ и туалет на территории турбазы. За доплату возможно разместиться в 2-3-местных домиках с удобствами (пакет «Комфорт», подходит семьям и парам). Желающие могут выбрать пакет «Экстрим» с размещением в палатках на территории турбазы (со скидкой). Коврики и спальники предоставляются, подселения нет, душ и туалет на территории.

Питание. Завтраки и ужины включены в стоимость тура. Дополнительно оплачиваются обеды в кафе.

Дети. От 5 лет.

Транспорт. Toyota Grand HiAce/Hyundai Starex (группа до 7 человек), Toyota HiAce (группа до 12 человек), автобус Mercedes-Benz/IVECO (до 18 человек).

Уровень сложности. Запланированы прогулки на 2-4 км. Между локациями передвигаемся на транспорте. Маршрут лёгкий. Но важно взять удобную обувь.

Связь и интернет. В населённых пунктах и на турбазе связь постоянна. На некоторых локациях и в дороге связи нет.

Программа тура по дням

1 день

Камышлинский водопад и Семинский перевал

Встречаемся утром в Барнауле, по дороге остановимся в аэропорту Горно-Алтайска, где вы тоже сможете присоединиться к путешествию.

Далее нас ждёт живописный путь в горы. Сделаем остановку на перекус в кафе «Горная страна» недалеко от Бийска и у Катуни. По пешеходному мосту выйдем к Камышлинскому водопаду (прогулка на 40 минут). Увидим остатки водяной мельницы и насладимся отдыхом под шум воды, сидя на скамейке или лёжа на траве.

Желающие за доплату смогут отправиться на экстрим-прогулку на катере по Катуни или на рыбалку на форель.

Поднимемся ещё выше, преодолеем Семинский перевал и скоро разместимся на турбазе в домиках. Вместе соберёмся на ужин и познакомимся.

Камышлинский водопад и Семинский перевалКамышлинский водопад и Семинский перевалКамышлинский водопад и Семинский перевалКамышлинский водопад и Семинский перевалКамышлинский водопад и Семинский перевалКамышлинский водопад и Семинский перевалКамышлинский водопад и Семинский перевалКамышлинский водопад и Семинский перевалКамышлинский водопад и Семинский перевалКамышлинский водопад и Семинский перевал
2 день

Энергетически сильные места Алтая и местный Марс

Сегодня для нас откроются потрясающие виды с перевала Чике-Таман. Посетим место силы — слияние двух рек. Увидим скалистые утёсы Чуйского тракта и каменные изваяния. Далее отправимся к Гейзерному озеру, которое притягивает путешественников своими необыкновенными оттенками. Рассмотрим наскальные рисунки, полюбуемся просторами Курайской степи и снежными пиками на горизонте. Прогуляемся по красной почве Алтайского Марса и ближе к вечеру вернёмся на турбазу. Желающие смогут сходить в баню.

Энергетически сильные места Алтая и местный МарсЭнергетически сильные места Алтая и местный МарсЭнергетически сильные места Алтая и местный МарсЭнергетически сильные места Алтая и местный МарсЭнергетически сильные места Алтая и местный Марс
3 день

На Улаганское плато к озёрам и через серпантин в долину реки Чулышман

С желающими встретим рассвет на высоте 1300 метров над уровнем моря, понаблюдаем за просыпающейся природой и вернёмся на турбазу к завтраку.

Сегодня отправимся на Улаганское плато. По дороге остановимся у скал Красные ворота, которые образуют узкий проход. Поднимемся ещё выше к озёрам на 2000 метров. Одно из них — Киделю — загадочное и окружённое снежными вершинами. С Улаганского перевала полюбуемся кедрами и Чулышманским нагорьем вдалеке. Ниже остановимся у мест раскопок Пазырыкских курганов. Находки с данной локации можно встретить в Эрмитаже. Далее на пути — серпантин Кату-Ярык, откуда открывается впечатляющая панорама каньона, водопада и реки Чулышман.

Спустившись, переправимся на катере или проедем по мосту (если будет возможно) на противоположный берег. Прогуляемся до 10-метрового водопада Куркуре (2 км) в окружении скал. Вернёмся в машину и проедем ещё немного по долине реки Чулышман, пейзажи которой впечатляют разноцветными скалами и обрушивающимися водопадами.

На ночь остановимся на другой турбазе, расположенной ближе к Телецкому озеру.

На Улаганское плато к озёрам и через серпантин в долину реки ЧулышманНа Улаганское плато к озёрам и через серпантин в долину реки ЧулышманНа Улаганское плато к озёрам и через серпантин в долину реки ЧулышманНа Улаганское плато к озёрам и через серпантин в долину реки ЧулышманНа Улаганское плато к озёрам и через серпантин в долину реки ЧулышманНа Улаганское плато к озёрам и через серпантин в долину реки ЧулышманНа Улаганское плато к озёрам и через серпантин в долину реки Чулышман
4 день

Прогулка к «Каменным грибам» и развлечения по желанию

Первая интересная локация на сегодня — эрозийные образования «Каменные грибы» в урочище Аккурум. Их высота достигает 3 метров, а создавались они самой природой на протяжении многих лет. Чтобы их увидеть, переправимся обратно на другой берег и немного поднимемся в гору (20 минут). Прогуляемся, нафотографируемся и вернёмся на турбазу, где нас будет ждать перекус.

Отдохнув, соберёмся у костра и послушаем горловое пение шамана, окунёмся в алтайский эпос под звуки топшуура (за доплату для желающих). Перед нами в национальном костюме выступит сказитель. Далее вы сможете пообщаться с шаманом.

Возможно отправиться на прогулку к водопаду Учар (18 км туда-обратно, маршрут среднего уровня сложности). Для треккинга обязательна удобная обувь и головной убор.

Вечером попаримся в алтайском баньке на турбазе и окунёмся с головой в Чулышман.

Прогулка к «Каменным грибам» и развлечения по желаниюПрогулка к «Каменным грибам» и развлечения по желаниюПрогулка к «Каменным грибам» и развлечения по желанию
5 день

Телецкое озеро

Уверены, что этот день будут ждать многие — отправляемся на знаменитое Телецкое озеро. Проедем по каньону Чулышмана и остановимся у песчаной косы на южном берегу. По пути увидим реку Башкаус. Отдохнём на пляже, искупаемся и прокатимся на катере или пароме по «золотому озеру» к водопадам.

Далее отправимся на северный берег Телецкого озера, где остановимся в селе Артыбаш.

Телецкое озероТелецкое озероТелецкое озероТелецкое озеро
6 день

Сплав, прогулка к водопаду и музей этноса

Утро на Телецком озере сопровождается пением птиц, а у нас ещё и вкусным завтраком. Далее нас ждёт щепотка экстрима — сплав по реке Бия на рафте. Поймаем брызги, ощутим прилив адреналина и получим яркие впечатления. Если по погодным условиям сплав будет недоступен, организатор в праве заменить активность на альтернативную.

Во второй половине дня прогуляемся к водопаду по лесной тропе. Отдохнём среди кедровых сосен под шум воды. Далее посетим аил и послушаем рассказ алтайки о культуре и традициях. Рассмотрим предметы быта и узнаем чуть больше о шаманизме.

На турбазе устроим завершающий вечер у костра, поделимся впечатлениями и пообщаемся.

Сплав, прогулка к водопаду и музей этносаСплав, прогулка к водопаду и музей этносаСплав, прогулка к водопаду и музей этносаСплав, прогулка к водопаду и музей этноса
7 день

Кофе на горе и возвращение в Барнаул по Телецкому тракту

Позавтракав, выезжаем с турбазы к вершинам, где выпьем кофе на смотровой площадке на горе Кокуя (подъёмник оплачивается дополнительно). Насладимся напоследок панорамами Алтая с высоты и отправимся по Телецкому тракту в Барнаул с заездом в Горно-Алтайск.

Путешествие завершится не ранее 22:00.

Обратите внимание, что порядок посещения локаций может меняться.

Кофе на горе и возвращение в Барнаул по Телецкому трактуКофе на горе и возвращение в Барнаул по Телецкому трактуКофе на горе и возвращение в Барнаул по Телецкому тракту

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Пакет «стандарт»59 900 ₽
Пакет «комфорт»69 900 ₽
Пакет «экстрим»49 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и ужины
  • Все переезды по программе от Барнаула и обратно
  • Посещение всех локаций по программе
  • Входные билеты
  • Работа сопровождающего
  • Рекреационные сборы
  • Аренда джипов и транспорта повышенной проходимости
  • Прогулка на катере или пароме по Телецкому озеру
  • Переправа на катере через реку Чулышман (2 раза)
  • Посещение бани (2 раза)
  • Личный менеджер (помощь с вопросами до и во время тура)
  • Размещение по пакету «Экстрим» со скидкой (палатка без подселения) - 49 900 руб. за человека
Что не входит в цену
  • Билеты до Барнаула/Горно-Алтайска и обратно в ваш город
  • Обеды
  • Размещение по пакету «Комфорт» в 2-3-местном домике с удобствами - 69 900 руб. за человека за тур
  • Одноместное размещение - по запросу и при наличии свободных номеров
  • Прогулка на лошадях (2 часа, по желанию) - 2000 руб
  • Сплав на рафтах (2 часа)
  • Дополнительные развлечения (встреча с шаманом, посещение водопада Учар) - по запросу
  • Обратите внимание, стоимость туров в августе выше - доплата 5000 руб
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Барнаул, площадь Советов, 08:30 / аэропорт Горно-Алтайска, 13:00-14:00 / любая база по пути Барнаул-Чемал
Завершение: Г. Барнаул, площадь Советов, 22:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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