Вас ожидают 4 кардинальных смены пейзажей, поездка на рафтах по бурлящей горной реке, экскурсионная программа по пещерам древних людей, культовым местам алтайцев, водопадам, речным каньонам. Вы познакомитесь с завораживающим Чуйским трактом, проехав его полностью, и осмотрев все значимые достопримечательности, до границы РФ и Монголии. А также Вас ждет день незабываемого отдыха на Телецком озере.

Программа тура по дням

1 день Трансфер. Знакомство с Алтаем. Остров Патмос. Чемальская ГЭС.

09:10, 11:20 и 14:00 Встреча группы в аэропорту г. Горно-Алтайска, место встречи – парковка перед аэропортом. Вас встретит водитель с табличкой. 06:10 Встреча в г. Новосибирске, адрес: ул. Ленина,84(парковка «ТЦ Апельсин»), рядом отель «Маринс парк отель». 07:30 Встреча в аэропорту г. Барнаула (Вас встретит водитель с табличкой на парковке перед аэропортом). Трансфер до Республики Алтай. Размещение на живописной турбазе, находящейся на берегу реки (размещение по 2 чел. в номере, по дополнительному согласованию возможно трех и четырехместное размещение). В пути, посещение необыкновенного по красоте места – острова Патмос (часовня на острове прямо посередине горной реки). Мы прогуляемся по подвесному мосту, полюбуемся на слияние двух горных рек Чемала и Катуни (цвет воды в реках различен), увидим живописную Чемальскую ГЭС, построенную еще в 30-ых гг. Ужин. Вечер знакомств. Размещение: турбаза, двухместное (удобства на территории или этаже по тарифу «Базовый», размещение с удобствами в номере по тарифу «Стандарт»)

Вкл. питание: ужин

Экскурсии:знакомство с Алтаем, о. Патмос, козья тропа, Чемальская Гэс

2 день Сплав или моторафтинг по реке Катунь. Ущелье духов – место силы.

После завтрака мы сможем познакомиться с главной рекой Алтая – Катунью, совершив сплав по ее бирюзовым водам. Мероприятие проходит под руководством опытного сертифицированного инструктора. Сложность прохождения может варьироваться от минимальной, где гарантируется полная безопасность (не нужно грести веслами, одежда не намокнет, исключены перевороты), такое плавание подходит даже детям или пожилым людям. До экстремальной (адреналин, эмоции, незабываемые впечатления, командная работа, совместный просмотр фото и видеозаписей с гоу-про инструктора). Обед в кафе. Далее, мы посетим очень необычное место. Место, где алтайцы молились своим Богам, где просили об исцелении и помощи. Оно пронизано сильнейшей энергетикой гор. В ходе экскурсии, мы посетим ручей здоровья, небольшой каскадный водопад, отыщем петроглифы в скалах и поднимемся на обзорную гору, откуда открывается потрясающий вид на долину реки Катунь. Вечером – ужин. Желающие могут заказать баню. Размещение: турбаза, двухместное (удобства на территории или этаже, за доп. плату возможно размещение с удобствами в номере)

Вкл. питание: завтрак, ужин

Экскурсии: рафтинг по р. Катунь, ущелье духов «Че Чкыш»

3 день Конная прогулка в горы или прогулка по долине Сартакпая (на выбор). Аскат.

После завтрака мы отправимся на конную прогулку в горы на перевал (высота 1500 м), откуда открывается потрясающий вид на сотни километров горных хребтов (конная прогулка оплачивается отдельно). На вершине, по старинному алтайскому обычаю мы построим свой замок для духов гор. Как альтернатива данной экскурсии, без дополнительной оплаты, вы можете отправиться на прогулку по живописной долине Сартакпая (не нужно оплачивать дополнительно). Обед. После обеда мы посетим поселок мастеров Аскат, откуда совершим небольшую прогулку вдоль Катуни, а так же заглянем в одну из галерей деревни, где сможем познакомиться с творчеством местных мастеров (художников, керамистов, мастеров по ковке итд), пройти звукотерапию тибетскими чашами, поучиться играть на этнических инструментах и даже создать свою этно-группу. Вечером – ужин, большой костер, обмен впечатлениями. Размещение: турбаза-1, двухместное, (удобства на территории или этаже по тарифу «Базовый», размещение с удобствами в номере по тарифу «Стандарт»).

Вкл. питание: завтрак, ужин

Экскурсии: мероприятие на выбор (конная прогулка в горы/прогулка по долине Сартакпая), поселок мастеров - Аскат.

4 день Достопримечательности Чуйского тракта

Сегодня мы уезжаем с уже обжитой турбазы и отправляемся исследовать Алтай дальше, вглубь. Мы выйдем на знаменитую дорогу Чуйский тракт, чтобы в ближайшие 2 дня пересечь его полностью. Поднимемся на Семинский перевал (1717 м), осмотрим памятник архитектуры дорожного строительства – перевал Чике-Таман, откуда открывается потрясающий вид. Отыщем древний заброшенный путь, по которому ездили купцы в Монголию и Китай. Сделаем панорамные снимки Катуни в районе Большого Яломана. Помедитируем в месте силы на слиянии двух прекрасных рек – Чуи и Катуни. Посетим самый большой памятник наскальной живописи «Калбак-Таш», где сохранилось более 7000 наскальных рисунков. Увидим древние археологические памятники воинов, полюбуемся фрагментом древнего пути, сделанным вручную, без применения какой-либо техники, сфотографируем водопад Ширлак. Вечером – размещение на турбазе по 2 чел. в номере. Ужин. Размещение: турбаза «Кочевник» или турбаза «Расул», двухместное, удобства на территории

Вкл. питание: завтрак, ужин

Экскурсии: достопримечательности Чуйского тракта

5 день Гейзеровое озеро. Снежные вершины Северо-Чуйского хребта. Алтайский Марс. Поселок Кош-Агач.

На пятый день путешествия мы посетим озера пронзительного бирюзового цвета, на дне которых бьют ключи, образующие причудливые рисунки на дне. А затем, отправитесь к одному из самых высоких хребтов Алтая – Северо-Чуйскому. Вершины гор четырёхтысячников покрыты не тающими снегами, а под главной вершиной располагается старейший альплагерь на Алтае. После, мы продолжим свой путь к необычному объекту – Алтайскому Марсу. Сюрреалистичные пейзажи этих мест давно привлекают сюда путешественников. Каждый хочет пройтись по землям красной планеты. Далее, нас ждет прогулка по очень необычному казахскому поселку Кош-Агач. Здесь уже дуют ветры Монголии, до границы осталось совсем чуть-чуть. Все пейзажи будут сильно отличаться от тех, которые вы видели ранее. Мы прогуляемся по казахско-монгольскому рынку «Рахат», где можно будет дешево приобрести изделия из шерсти верблюда, яка и кожи. Вечером, желающие могут совершить сплав по р. Чуя (оплачивается отдельно). Чуя - одна из самых известных рек Алтая среди спортсменов-водников. Именно здесь проводятся ежегодные соревнования по сплавам. Ужин. Большой костер. Размещение: турбаза «Кочевник» или «Расул», двухместное, удобства на улице

Вкл. питание: завтрак, ужин

Экскурсии: гейзеровое озеро, панорама Северо-Чуйского хребта, Алтайский Марс,пос. Кош-Агач

6 день Долина тысячи озер. Пазырыкские курганы. Обзорная площадка над пропастью – Кату-Ярык.

После завтрака, мы снова двинемся в путь. Сегодня наш маршрут лежит по узкому ущелью между скал в сторону границы Алтая с Тывой и Хакассией. В пути, посещение красных ворот, ртутного озера, озера Киделю, Улаганского перевала, священной рощи. После обеда мы увидим легендарные, окутанные завесой тайн – Пазырыкские курганы – долину захоронения знатных и выдающихся пазырыкских вождей, воинов, шаманов. По оценкам ученых возраст некоторых курганов более 2500 лет. Это место пропитано мощнейшей энергией Земли, поэтому согласно древним легендам сюда могли прийти только избранные. Обзорная площадка Кату-Ярык считается одним из самых красивых мест Горного Алтая. Стоя на краю пропасти, глубиной почти один километр, когда внизу изгибается изумрудная река, а со скал стекают вниз водопады, испытываешь невероятное чувство восторга. После осмотра перевала группа пешком спускается по серпантину вниз на турбазу, все вещи едут в машине. Желающие могут осуществить спуск на авто. Размещение в национальных аилах. Ужин. Размещение: турбаза «Кату-Ярык», двух-четырех местный аил

Вкл. питание: завтрак, ужин

Экскурсии: достопримечательности Улаганского тракта, Пазырыкские курганы, перевал Кату-Ярык.

7 день Трекинг к самому большому водопаду на Алтае – Учар (160 м), или к водопаду Куркуре.

После завтрака мы отправляемся в трудный поход до водопада Учар или приятную прогулку до водопада Куркуре. Вариант №1. Поход к водопаду Учар. Дорога до водопада Учар величественна и красива. Нам предстоит горный трекинг (поход) длиной в 9 км (в один конец) по горной тропе. Экскурсия занимает весь день, выйдем на маршрут в 07.30 утра, вернемся в 18.30-19.30 вечера, необходима удобная обувь и отличное самочувствие в день похода. НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ К ПОСЕЩЕНИЮ людям, страдающим сердечнососудистыми заболеваниями, имеющими физические и психические заболеваниями, страдающими боязнью высоты, имеющими травмы итд. На маршруте есть участки тропы, проходящие по крутым осыпным склонам. На тропе могут присутствовать змеи. Экскурсия может проходить только в летние месяцы при большинстве желающих посетить этот водопад, в ином случае идет прогулка до Куркуре. Вариант №2. Альтернативой данному походу является приятная прогулка до потрясающе красивого водопада Куркуре (4 км в одну сторону по простой и хорошо читаемой тропе). По возвращению, после обеда, будет возможность остаться на турбазе и устроить себе день отдыха на берегу великолепной реки Чулышман. Для самых активных есть возможность совершить еще один трек до другого водопада – Чуй-Озы (10км). Вечером – ужин, баня. Размещение: турбаза «Кату-Ярык», двух-четырех местный аил

Вкл. питание: завтрак, ужин

Экскурсии: трекинг к водопаду Учар или трекинг до водопада Куркуре (пешком - 8 км до Куркуре (туда-обратно)

8 день Каменные грибы.Телецкое озеро. Плавание на катере «Биосфера».

В первой половине дня мы увидим удивительное творение природы – каменные грибы урочища Ак-Корум. Эти образования возникли в результате выветривания горных пород. Перед Вами откроются завораживающие пейзажи долины реки Чулышман. Далее, группа приезжает к южному берегу одного из самых глубоких озер мира (25-ое место в мире и 2-ое место в России) – озеру Телецкому. Здесь мы перекладываем личные вещи из автобуса на корабль и прощаемся с нашим водителем и автобусом. Мы переплывем озеро по его самой длинной части (78 км) с юга на север. В пути посетим знаменитые водопады, увидим заповедные поселки, красивый скальный мыс и место падения метеорита. Размещение происходит на турбазе северного берега в пос. Артыбаш. Размещение: турбаза, двухместное, удобства в номере

Вкл. питание: завтрак, ужин

Экскурсии: каменные грибы, круиз по Телецкому озеру

9 день Телецкое озеро. Пляж. Прогулка на смотровую площадку. Этнографическая экскурсия. Дегустация национальной еды.

Сегодня Вас ждет день отдыха на берегу одного из чистейших и самых глубоких озер мира. По желанию, вы можете самостоятельно сходить на смотровую площадку, откуда открывается потрясающий вид на Телецкое озеро, прокатиться на кресельном подъемнике на вершину горы Кокуя, или спокойно провести время на берегу озера Из запланированных мероприятий – Вас ждет знакомство с национальным жилищем – аилом, обрядами и обычаями местных жителей. А также, дегустация национальной еды. Прощальный вечер на турбазе. Обмен впечатлениями. Размещение: турбаза, двухместное, удобства в номере

Вкл. питание: завтрак, ужин

Экскурсии: свободная программа на Телецком озере, этнографическая экскурсия и дегустация национальной кухни

10 день Телецкое озеро. Обратный трансфер.