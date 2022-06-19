Весь Алтай. Цветение маральника, 10 дней

Вас ожидают 4 кардинальных смены пейзажей, поездка на рафтах по бурлящей горной реке, экскурсионная программа по пещерам

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Вас ожидают 4 кардинальных смены пейзажей, поездка на рафтах по бурлящей горной реке, экскурсионная программа по пещерам древних людей, культовым местам алтайцев, водопадам, речным каньонам.

Вы познакомитесь с завораживающим Чуйским трактом, проехав его полностью, и осмотрев все значимые достопримечательности, до границы РФ и Монголии. А также Вас ждет день незабываемого отдыха на Телецком озере.
Весь Алтай. Цветение маральника, 10 дней
Весь Алтай. Цветение маральника, 10 дней
Весь Алтай. Цветение маральника, 10 дней
Весь Алтай. Цветение маральника, 10 дней
Весь Алтай. Цветение маральника, 10 дней
Весь Алтай. Цветение маральника, 10 дней
Весь Алтай. Цветение маральника, 10 дней
Весь Алтай. Цветение маральника, 10 дней
Весь Алтай. Цветение маральника, 10 дней
Весь Алтай. Цветение маральника, 10 дней
Весь Алтай. Цветение маральника, 10 дней
Весь Алтай. Цветение маральника, 10 дней
Весь Алтай. Цветение маральника, 10 дней
Весь Алтай. Цветение маральника, 10 дней
Весь Алтай. Цветение маральника, 10 дней
Ближайшие даты:
30
апр
01
мая
08
мая

Программа тура по дням

1 день
Трансфер. Знакомство с Алтаем. Остров Патмос. Чемальская ГЭС.

09:10, 11:20 и 14:00 Встреча группы в аэропорту г. Горно-Алтайска, место встречи – парковка перед аэропортом. Вас встретит водитель с табличкой.

06:10 Встреча в г. Новосибирске, адрес: ул. Ленина,84(парковка «ТЦ Апельсин»), рядом отель «Маринс парк отель».

07:30 Встреча в аэропорту г. Барнаула (Вас встретит водитель с табличкой на парковке перед аэропортом).

Трансфер до Республики Алтай. 

Размещение на живописной турбазе, находящейся на берегу реки (размещение по 2 чел. в номере, по дополнительному согласованию возможно трех и четырехместное размещение). 

В пути, посещение необыкновенного по красоте места – острова Патмос (часовня на острове прямо посередине горной реки). 

Мы прогуляемся по подвесному мосту, полюбуемся на слияние двух горных рек Чемала и Катуни (цвет воды в реках различен), увидим живописную Чемальскую ГЭС, построенную еще в 30-ых гг. 

Ужин.

Вечер знакомств.

  • Размещение: турбаза, двухместное (удобства на территории или этаже по тарифу «Базовый», размещение с удобствами в номере по тарифу «Стандарт»)
  • Вкл. питание: ужин
  • Экскурсии:знакомство с Алтаем, о. Патмос, козья тропа, Чемальская Гэс
Трансфер. Знакомство с Алтаем. Остров Патмос. Чемальская ГЭС.Трансфер. Знакомство с Алтаем. Остров Патмос. Чемальская ГЭС.Трансфер. Знакомство с Алтаем. Остров Патмос. Чемальская ГЭС.Трансфер. Знакомство с Алтаем. Остров Патмос. Чемальская ГЭС.
2 день
Сплав или моторафтинг по реке Катунь. Ущелье духов – место силы.

После завтрака мы сможем познакомиться с главной рекой Алтая – Катунью, совершив сплав по ее бирюзовым водам. 

Мероприятие проходит под руководством опытного сертифицированного инструктора.

Сложность прохождения может варьироваться от минимальной, где гарантируется полная безопасность (не нужно грести веслами, одежда не намокнет, исключены перевороты), такое плавание подходит даже детям или пожилым людям. До экстремальной (адреналин, эмоции, незабываемые впечатления, командная работа, совместный просмотр фото и видеозаписей с гоу-про инструктора). 

Обед в кафе.

Далее, мы посетим очень необычное место. 

Место, где алтайцы молились своим Богам, где просили об исцелении и помощи. 

Оно пронизано сильнейшей энергетикой гор. 

В ходе экскурсии, мы посетим ручей здоровья, небольшой каскадный водопад, отыщем петроглифы в скалах и поднимемся на обзорную гору, откуда открывается потрясающий вид на долину реки Катунь.

Вечером – ужин. 

Желающие могут заказать баню.

  • Размещение: турбаза, двухместное (удобства на территории или этаже, за доп. плату возможно размещение с удобствами в номере)
  • Вкл. питание: завтрак, ужин
  • Экскурсии: рафтинг по р. Катунь, ущелье духов «Че Чкыш»
Сплав или моторафтинг по реке Катунь. Ущелье духов – место силы.Сплав или моторафтинг по реке Катунь. Ущелье духов – место силы.Сплав или моторафтинг по реке Катунь. Ущелье духов – место силы.Сплав или моторафтинг по реке Катунь. Ущелье духов – место силы.
3 день
Конная прогулка в горы или прогулка по долине Сартакпая (на выбор). Аскат.

После завтрака мы отправимся на конную прогулку в горы на перевал (высота 1500 м), откуда открывается потрясающий вид на сотни километров горных хребтов (конная прогулка оплачивается отдельно). 

На вершине, по старинному алтайскому обычаю мы построим свой замок для духов гор. 

Как альтернатива данной экскурсии, без дополнительной оплаты, вы можете отправиться на прогулку по живописной долине Сартакпая (не нужно оплачивать дополнительно). 

Обед.

После обеда мы посетим поселок мастеров Аскат, откуда совершим небольшую прогулку вдоль Катуни, а так же заглянем в одну из галерей деревни, где сможем познакомиться с творчеством местных мастеров (художников, керамистов, мастеров по ковке итд), пройти звукотерапию тибетскими чашами, поучиться играть на этнических инструментах и даже создать свою этно-группу.

Вечером – ужин, большой костер, обмен впечатлениями.

  • Размещение: турбаза-1, двухместное, (удобства на территории или этаже по тарифу «Базовый», размещение с удобствами в номере по тарифу «Стандарт»).
  • Вкл. питание: завтрак, ужин
  • Экскурсии: мероприятие на выбор (конная прогулка в горы/прогулка по долине Сартакпая), поселок мастеров - Аскат.
Конная прогулка в горы или прогулка по долине Сартакпая (на выбор). Аскат.Конная прогулка в горы или прогулка по долине Сартакпая (на выбор). Аскат.Конная прогулка в горы или прогулка по долине Сартакпая (на выбор). Аскат.Конная прогулка в горы или прогулка по долине Сартакпая (на выбор). Аскат.Конная прогулка в горы или прогулка по долине Сартакпая (на выбор). Аскат.
4 день
Достопримечательности Чуйского тракта

Сегодня мы уезжаем с уже обжитой турбазы и отправляемся исследовать Алтай дальше, вглубь. 

Мы выйдем на знаменитую дорогу Чуйский тракт, чтобы в ближайшие 2 дня пересечь его полностью. 

Поднимемся на Семинский перевал (1717 м), осмотрим памятник архитектуры дорожного строительства – перевал Чике-Таман, откуда открывается потрясающий вид. 

Отыщем древний заброшенный путь, по которому ездили купцы в Монголию и Китай.

Сделаем панорамные снимки Катуни в районе Большого Яломана.

Помедитируем в месте силы на слиянии двух прекрасных рек – Чуи и Катуни. 

Посетим самый большой памятник наскальной живописи «Калбак-Таш», где сохранилось более 7000 наскальных рисунков. 

Увидим древние археологические памятники воинов, полюбуемся фрагментом древнего пути, сделанным вручную, без применения какой-либо техники, сфотографируем водопад Ширлак. 

Вечером – размещение на турбазе по 2 чел. в номере. Ужин.

  • Размещение: турбаза «Кочевник» или турбаза «Расул», двухместное, удобства на территории
  • Вкл. питание: завтрак, ужин
  • Экскурсии: достопримечательности Чуйского тракта
Достопримечательности Чуйского трактаДостопримечательности Чуйского трактаДостопримечательности Чуйского трактаДостопримечательности Чуйского тракта
5 день
Гейзеровое озеро. Снежные вершины Северо-Чуйского хребта. Алтайский Марс. Поселок Кош-Агач.

На пятый день путешествия мы посетим озера пронзительного бирюзового цвета, на дне которых бьют ключи, образующие причудливые рисунки на дне. 

А затем, отправитесь к одному из самых высоких хребтов Алтая – Северо-Чуйскому. 

Вершины гор четырёхтысячников покрыты не тающими снегами, а под главной вершиной располагается старейший альплагерь на Алтае.

После, мы продолжим свой путь к необычному объекту – Алтайскому Марсу. 

Сюрреалистичные пейзажи этих мест давно привлекают сюда путешественников. 

Каждый хочет пройтись по землям красной планеты. 

Далее, нас ждет прогулка по очень необычному казахскому поселку Кош-Агач. 

Здесь уже дуют ветры Монголии, до границы осталось совсем чуть-чуть. 

Все пейзажи будут сильно отличаться от тех, которые вы видели ранее.

Мы прогуляемся по казахско-монгольскому рынку «Рахат», где можно будет дешево приобрести изделия из шерсти верблюда, яка и кожи.

Вечером, желающие могут совершить сплав по р. Чуя (оплачивается отдельно). 

Чуя - одна из самых известных рек Алтая среди спортсменов-водников. 

Именно здесь проводятся ежегодные соревнования по сплавам. 

Ужин. 

Большой костер.

  • Размещение: турбаза «Кочевник» или «Расул», двухместное, удобства на улице
  • Вкл. питание: завтрак, ужин
  • Экскурсии: гейзеровое озеро, панорама Северо-Чуйского хребта, Алтайский Марс,пос. Кош-Агач
Гейзеровое озеро. Снежные вершины Северо-Чуйского хребта. Алтайский Марс. Поселок Кош-Агач.Гейзеровое озеро. Снежные вершины Северо-Чуйского хребта. Алтайский Марс. Поселок Кош-Агач.Гейзеровое озеро. Снежные вершины Северо-Чуйского хребта. Алтайский Марс. Поселок Кош-Агач.Гейзеровое озеро. Снежные вершины Северо-Чуйского хребта. Алтайский Марс. Поселок Кош-Агач.
6 день
Долина тысячи озер. Пазырыкские курганы. Обзорная площадка над пропастью – Кату-Ярык.

После завтрака, мы снова двинемся в путь. Сегодня наш маршрут лежит по узкому ущелью между скал в сторону границы Алтая с Тывой и Хакассией.

В пути, посещение красных ворот, ртутного озера, озера Киделю, Улаганского перевала, священной рощи.

После обеда мы увидим легендарные, окутанные завесой тайн – Пазырыкские курганы – долину захоронения знатных и выдающихся пазырыкских вождей, воинов, шаманов. По оценкам ученых возраст некоторых курганов более 2500 лет. 

Это место пропитано мощнейшей энергией Земли, поэтому согласно древним легендам сюда могли прийти только избранные.

Обзорная площадка Кату-Ярык считается одним из самых красивых мест Горного Алтая. 

Стоя на краю пропасти, глубиной почти один километр, когда внизу изгибается изумрудная река, а со скал стекают вниз водопады, испытываешь невероятное чувство восторга. 

После осмотра перевала группа пешком спускается по серпантину вниз на турбазу, все вещи едут в машине. 

Желающие могут осуществить спуск на авто. 

Размещение в национальных аилах.

Ужин.

  • Размещение: турбаза «Кату-Ярык», двух-четырех местный аил
  • Вкл. питание: завтрак, ужин
  • Экскурсии: достопримечательности Улаганского тракта, Пазырыкские курганы, перевал Кату-Ярык.
Долина тысячи озер. Пазырыкские курганы. Обзорная площадка над пропастью – Кату-Ярык.Долина тысячи озер. Пазырыкские курганы. Обзорная площадка над пропастью – Кату-Ярык.Долина тысячи озер. Пазырыкские курганы. Обзорная площадка над пропастью – Кату-Ярык.Долина тысячи озер. Пазырыкские курганы. Обзорная площадка над пропастью – Кату-Ярык.
7 день
Трекинг к самому большому водопаду на Алтае – Учар (160 м), или к водопаду Куркуре.

После завтрака мы отправляемся в трудный поход до водопада Учар или приятную прогулку до водопада Куркуре.

Вариант №1. Поход к водопаду Учар. Дорога до водопада Учар величественна и красива. Нам предстоит горный трекинг (поход) длиной в 9 км (в один конец) по горной тропе.

Экскурсия занимает весь день, выйдем на маршрут в 07.30 утра, вернемся в 18.30-19.30 вечера, необходима удобная обувь и отличное самочувствие в день похода. НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ К ПОСЕЩЕНИЮ людям, страдающим сердечнососудистыми заболеваниями, имеющими физические и психические заболеваниями, страдающими боязнью высоты, имеющими травмы итд. На маршруте есть участки тропы, проходящие по крутым осыпным склонам. На тропе могут присутствовать змеи.

Экскурсия может проходить только в летние месяцы при большинстве желающих посетить этот водопад, в ином случае идет прогулка до Куркуре.

Вариант №2. Альтернативой данному походу является приятная прогулка до потрясающе красивого водопада Куркуре (4 км в одну сторону по простой и хорошо читаемой тропе). По возвращению, после обеда, будет возможность остаться на турбазе и устроить себе день отдыха на берегу великолепной реки Чулышман. Для самых активных есть возможность совершить еще один трек до другого водопада – Чуй-Озы (10км).

Вечером – ужин, баня.

  • Размещение: турбаза «Кату-Ярык», двух-четырех местный аил
  • Вкл. питание: завтрак, ужин
  • Экскурсии: трекинг к водопаду Учар или трекинг до водопада Куркуре (пешком - 8 км до Куркуре (туда-обратно)
Трекинг к самому большому водопаду на Алтае – Учар (160 м), или к водопаду Куркуре.Трекинг к самому большому водопаду на Алтае – Учар (160 м), или к водопаду Куркуре.Трекинг к самому большому водопаду на Алтае – Учар (160 м), или к водопаду Куркуре.Трекинг к самому большому водопаду на Алтае – Учар (160 м), или к водопаду Куркуре.
8 день
Каменные грибы.Телецкое озеро. Плавание на катере «Биосфера».

В первой половине дня мы увидим удивительное творение природы – каменные грибы урочища Ак-Корум. Эти образования возникли в результате выветривания горных пород. 

Перед Вами откроются завораживающие пейзажи долины реки Чулышман.

Далее, группа приезжает к южному берегу одного из самых глубоких озер мира (25-ое место в мире и 2-ое место в России) – озеру Телецкому. 

Здесь мы перекладываем личные вещи из автобуса на корабль и прощаемся с нашим водителем и автобусом.

Мы переплывем озеро по его самой длинной части (78 км) с юга на север.

В пути посетим знаменитые водопады, увидим заповедные поселки, красивый скальный мыс и место падения метеорита.

Размещение происходит на турбазе северного берега в пос. Артыбаш.

  • Размещение: турбаза, двухместное, удобства в номере
  • Вкл. питание: завтрак, ужин
  • Экскурсии: каменные грибы, круиз по Телецкому озеру
Каменные грибы.Телецкое озеро. Плавание на катере «Биосфера».Каменные грибы.Телецкое озеро. Плавание на катере «Биосфера».Каменные грибы.Телецкое озеро. Плавание на катере «Биосфера».Каменные грибы.Телецкое озеро. Плавание на катере «Биосфера».
9 день
Телецкое озеро. Пляж. Прогулка на смотровую площадку. Этнографическая экскурсия. Дегустация национальной еды.

Сегодня Вас ждет день отдыха на берегу одного из чистейших и самых глубоких озер мира. 

По желанию, вы можете самостоятельно сходить на смотровую площадку, откуда открывается потрясающий вид на Телецкое озеро, прокатиться на кресельном подъемнике на вершину горы Кокуя, или спокойно провести время на берегу озера

Из запланированных мероприятий – Вас ждет знакомство с национальным жилищем – аилом, обрядами и обычаями местных жителей. 

А также, дегустация национальной еды. 

Прощальный вечер на турбазе. Обмен впечатлениями.

  • Размещение: турбаза, двухместное, удобства в номере
  • Вкл. питание: завтрак, ужин
  • Экскурсии: свободная программа на Телецком озере, этнографическая экскурсия и дегустация национальной кухни
Телецкое озеро. Пляж. Прогулка на смотровую площадку. Этнографическая экскурсия. Дегустация национальной еды.Телецкое озеро. Пляж. Прогулка на смотровую площадку. Этнографическая экскурсия. Дегустация национальной еды.Телецкое озеро. Пляж. Прогулка на смотровую площадку. Этнографическая экскурсия. Дегустация национальной еды.Телецкое озеро. Пляж. Прогулка на смотровую площадку. Этнографическая экскурсия. Дегустация национальной еды.
10 день
Телецкое озеро. Обратный трансфер.

Сегодня нас ждет ранний выезд с базы в 4:30.    

Далее, мы собираем вещи и отправляемся в обратный путь.

Прибытие в Горно-Алтайск: 08.30 (по местному времени, +4 часа к Мск). 

Если Ваш вылет запланирован на следующее утро, то рекомендуем Вам остановиться в хорошей гостинице «Игман» и посетить самостоятельно Республиканский музей им. Анохина. Музей очень интересный, в нем собраны различные археологические артефакты, а также, хранится мумия знаменитой Алтайской принцессы.

Прибытие в г. Барнаул: г. Новоалтайск ул. Дорожная, 13 («ГК Облепиха»), 14.00 (по местному времени, +4 часа к Мск). До аэропорта можно доехать на такси (стоимость машины до аэропорта около 550р.)

Прибытие в г. Новосибирск: 17.00 (по местному времени, +4 часа к Мск). ул. Ленина,84(парковка «ТЦ Апельсин»). До аэропорта около 20 минут (стоимость машины до аэропорта около 300р.).

Проживание

Тур предусматривает размещение на турбазах по пути следования.

Подробности о возможных вариантах размещения на конкретную дату заезда – уточняйте при бронировании.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Все трансферы и передвижения по маршруту (2800 км)
  • Питание (завтраки, ужины)
  • Проживание на турбазе – 9 ночей
  • Экскурсии по программе
  • Входные билеты на все объекты по программе
  • Сборы заповедников, рекреационные сборы
  • Сборы за переправы
  • Рафтинг на моторной лодке – день № 2
  • Работа гидов/проводников
  • Баня – 1 раз
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Новосибирска / Барнаула / Горно-Алтайска и обратно
  • Питание во время трансфера
  • Обеды в кафе (350-450 руб.)
  • Прокат коней (по желанию) – 2 500 руб.
  • Сплав по р. Чуя – 1 500 руб.
  • Страхование
Место начала и завершения?
г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Горно-Алтайск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  1. Медицинские препараты для индивидуальных нужд.
  2. Документы: паспорт, страховой полис (медицинский).
  3. Удобную спортивную обувь:
    • легкие кроссовки и, если есть возможность, обувь для каньонинга;
    • сменная обувь (легкие кроссовки или кеды).
  4. Спортивную одежду для жаркой и прохладной погоды:
    • куртка ветрозащитная;
    • водонепроницаемая;
    • дождевик;
    • теплый спортивный костюм (толстовка, штаны);
    • футболки с длинным (от обгорания на солнце) и коротким рукавом;
    • брюки спортивные;
    • шорты;
    • носки.
  5. Головной убор: кепка, панама (с козырьком!).
  6. Купальный костюм.
  7. Средства личной гигиены.
  8. Полезное снаряжение:
    • небольшой рюкзак (20-30 л);
    • фонарик с запасными батарейками;
    • средство солнцезащитное (!обязательно);
    • очки солнцезащитные
  9. Для фото и видеоаппаратуры позаботьтесь о герметичной упаковке на случай дождя.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Как осуществляется медицинская помощь на маршруте?

В районе проведения программы расположена государственная больница. Есть аптечные пункты. Медикаменты приобретаются за собственные средства.

Вы можете приобрести у нас медицинскую страховку «Росгосстрах» за дополнительную плату. Однако, на данном маршруте она бесполезна. Т. к. помощь по страховке Вам будут оказывать в той же государственной больнице, где лечение для граждан РФ итак бесплатное. Пока, не было ни единого случая обращения за выплатами к страховой компании.

Будут ли клещи на маршруте?

Очень важно рассказать про клещей, которыми пугают туристов.

Самый пик, когда много клещей – май и до середины июня. Далеко не каждый клещ является энцефалитным. То есть, многие из них совсем безвредны. Но отличить переносчика от обычного можно только в лаборатории.

Как свести к минимуму риск заболевания клещевым энцефалитом?

Несколько пунктов:

  1. Не давать клещам кусать себя. Осматриваться при походах в лес, вовремя снимать с себя. Клеща на теле заметить несложно. Задели куст-глянули на ноги, если есть клещ, просто скиньте его. На практике это очень-очень эффективный способ (а я пишу про то, что мною проверено, советы исключительно практические). Дополнительно желательно обработать одежду репеллентом.
  2. Прививка. Делается в поликлинике. Если сделать полный курс из трех прививок, то иммунитет может держаться до 3-х лет. Отговаривать от прививок не буду, но на практике прививка действует не всегда. Очень многие, понадеявшись на прививку – болеют. Может быть поэтому ни я, ни мои знакомые их не делают. Это большая тема для обсуждения, многие считают что от этих прививок много вреда и т. п. Выбор каждый делает сам.
  3. После укуса клеща проводить экстренную профилактику. В течение 72 часов нужно сделать укол иммуноглобулина и принимать йодантипирин. Это не прививка, а борьба с уже поступившей инфекцией. Стоит такой укол довольно дорого (примерно 1000 рублей на 10 килограмм массы тела).

Но есть метод защиты, который используют для непривитых, и, который, позволяет не насиловать свою иммунную систему без надобности. Состоит он из трех этапов:

  • страхуемся на случай укуса клеща в страховой компании, позволяет компенсировать расходы на укол иммуноглобулина. Заявление на страховку от укуса клеща нужно посылать нам уже сейчас, если Вы приобрели путевку на апрель-май;
  • в случае укуса клеща, выдергиваем его и везем в лабораторию на анализ на наличие инфекций (г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 17). Лучше везти сразу, так как на все про все есть всего 72 часа;
  • если клещ "чист", то спим спокойно. Если нашли вирус клещевого энцефалита, то приступаем к экстренной профилактике, потом по страховке возмещаем расходы.

Такой метод позволяет свести к минимуму ненужные врачебные вмешательства. Повторюсь, за свое здоровье ответственность несет каждый сам, кто-то может и просто положиться на "авось", выдернуть клеща и жить дальше.

Каковы требования к физической подготовке и возрасту участников тура?

Маршрут не имеет какой-либо спортивной категории сложности. Нет сильных физических нагрузок.

Маршрут считается экскурсионным, но при этом, относится к активному, приключенческому туризму. Это значит, что на тропах не будет указателей и перил, экскурсионные объекты являются природными и историческими, не подготовлены к шоу и приему гостей.

Вы будете находиться в естественных природных условиях Алтая. не имеет какой-либо спортивной категории сложности. Нет сильных физических нагрузок. Во время выездов на некоторые экскурсии будут присутствовать дороги с грунтовым покрытием.

В конной прогулке могут принять участие люди, не имеющие опыт конных поездок. Конная поездка будет осуществляться в горы, по естественному рельефу.

Маршрут подходит для участия с детьми от 6 лет. В конной прогулке могут принять участие дети от 8 лет.

Дети с 5 до 16 лет допускаются на маршрут только в сопровождении взрослых.

Каковы особенности взаимодействия в группе?

Любая группа на активных маршрутах – это команда.

В команде принята взаимовыручка, доброжелательное общение со всеми участниками, принятие решений по вопросам, не учтенным в программе по согласованию со всей группой и гидом.

Гид – он же руководитель группы, следит за успешным прохождением программы путешествия, дает информацию об экскурсионных объектах.

Как организован трансфер в туре?

Рекомендуем смотреть прилет в г. Горно-Алтайск.

Мы встретим Вас в аэропорту (в день заезда) и доставим на базу (примерно 1,5-2 часа трансфера до базы). Как правило, основные рейсы прилетают утром.

Лучше всего брать рейс с прилетом с 09.10 утра до 11.20. Сбор по последнему прилетевшему участнику в этот период времени. Можем так же вас забрать в 14.00 или организовать индивидуальный трансфер в любое время за доплату по согласованию.

Так же возможна встреча по согласованию в указанных местах сбора:

  • г. Барнаул, аэропорт в 7.30 утра, жд вокзал – 8.00 утра (+4 часа к Мск).
  • От Барнаула до Горно-Алтайска около 4-4,5 часов езды (272 км) и плюс 1,5-2 часа переезд до базы.
  • В г. Новосибирск (ул. Ленина,84 парковка «ТЦ Апельсин») – старт в 6.10 утра(+4 часа к Мск), дорога занимает около 7.5 часов до Горно-Алтайска. +трансфер до базы (1.5-2 часа)

Дорога от Новосибирска и Барнаула будет проходить по равнинной местности (горных красот за окном нет). О выбранном варианте города старта и времени прибытия необходимо сообщить заранее, не менее чем за неделю до старта, координатору группы.

Каковы особенности мест проживания?

Турбазы имеют минимальный набор услуг для отдыхающих, находятся в живописных местах на берегах рек. Как правило, корпуса для размещения выполнены из дерева. На некоторых базах вы будете проживать в номерах, на некоторых – в отдельных домиках.

На всех турбазах есть бани, которые можно заказать дополнительно. В домиках/номерах есть розетки, но, как правило, их мало (1 или 2). Если у Вас много электронной техники, захватите переноску-удлинитель.

Постельное белье и полотенца предоставляется везде. Гигиенические наборы не предоставляются. На некоторых турбазах отсутствует мобильная связь. Wi-Fi присутствует практически на всех турбазах.

Есть ли ограничение по весу участника для конной прогулки?

Допустимый вес участника конно-верховой прогулки до 90 кг (вес выше допустимого возможно согласовать в индивидуальном порядке).

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Л
19 июня 2022
Спасибо тур по Алтаю для нас сложился великолепно, отличная группа. Большое спасибо гиду Денису за его способность сплотить и решить любые вопросы с улыбкой. Все организовано отлично и проживание и питание нормальное встреча и проводы.
П
14 мая 2022
Тур с постоянным переездом для меня впервые.
Настоящая кругосветка.
Название реально соответствует маршруту.
В
24 мая 2021
Прекрасный тур для того, чтобы в полной мере ознакомиться с республикой Алтай, успеть посетить самые разные места этого удивительного места и вместе с тем прочувствовать его колорит — благо в начале мая Алтай предстает в полной красе и в самом разном виде.

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