Чтобы всё успеть, встанем пораньше, позавтракаем на турбазе и в 8:00 выезжаем. Первая локация на пути — уникальное Гейзерное озеро, фотографии которого вы точно видели в интернете. Полюбуемся панорамой на Северо-Чуйский хребет и Курайскую степь. Затем отправимся к Марсу-1, Марсу-2 и Луне — всё это есть на Алтае! Нагуляемся и сделаем фотографии с неземными пейзажами.

Подвезём вас до Горно-Алтайска, Бийска или Барнаула. В городе будем ближе к вечеру. Точное время сообщит организатор.