Увидеть неземные пейзажи, погулять по Луне и Марсам и прокатиться по Чуйскому тракту
За 2 дня увидим 2 величественных перевала, одну из самых красивых дорог в мире, слияние Чуи и Катуни, уникальное Гейзерное озеро, 2 Марса и Луну. Вы окажетесь в местах с сильной энергетикой и живописными просторами.
Полюбуетесь Северо-Чуйским хребтом, Курайской степью, водопадом и с комфортом переночуете в гостинице в горах.
авг
сен
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 7-ми лет.
После заявки необходимо оплатить организатору напрямую 5 950 рублей, помимо 15% на сайте, на бронирование жилья, трансфера, экскурсий. Остальная часть — за 10-14 дней до начала тура.
Программа тура по дням
По Чуйскому тракту через перевалы
Заберём вас ранним утром из Барнаула, Бийска или Горно-Алтайска. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь наблюдать из окна восхитительные пейзажи одной из самых красивых дорог в мире. По Чуйскому тракту доедем до Семинского перевала и Чике-Таман. Посмотрим на Ильгуменские пороги и место слияния Чуи и Катуни, заедем на водопад Ширлак. К вечеру заселимся на турбазу.
От Гейзерного озера к 3-м планетам на Алтае
Чтобы всё успеть, встанем пораньше, позавтракаем на турбазе и в 8:00 выезжаем. Первая локация на пути — уникальное Гейзерное озеро, фотографии которого вы точно видели в интернете. Полюбуемся панорамой на Северо-Чуйский хребет и Курайскую степь. Затем отправимся к Марсу-1, Марсу-2 и Луне — всё это есть на Алтае! Нагуляемся и сделаем фотографии с неземными пейзажами.
Подвезём вас до Горно-Алтайска, Бийска или Барнаула. В городе будем ближе к вечеру. Точное время сообщит организатор.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: г. Барнаул, Ленина 107, выезд в 4:00 / г. Бийск, Красноармейская 43, выезд в 7:00 / г. Горно-Алтайск, аэропорт, выезд в 9:30Завершение: г. Барнаул / г. Бийск / г. Горно-Алтайск
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 днейБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.