13 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие по Чуйскому тракту: природа Алтая в минивэне
Погрузитесь в удивительный мир Алтая, путешествуя по Чуйскому тракту. Вас ждут незабываемые пейзажи и впечатления
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 19:00
Завтра в 03:00
34 000₽ за всё до 5 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выборДобро пожаловать в Барнаул
Посетить главные места города и прикоснуться к его истории в дружеском формате
Начало: В Нагорном парке
Сегодня в 14:00
Завтра в 11:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
1.5 часа
Групповая
Мистический Барнаул
Познакомиться со сверхъестественной историей города и увидеть привидение
Начало: На проспекте Ленина
Расписание: в субботу в 19:00
10 авг в 19:00
17 авг в 19:00
600₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга3 августа 2024Замечательная экскурсия для знакомства с историей Барнаула, его исторической частью. Юлия -замечательный рассказчик и знаток города. Нам очень понравилось! Время пролетело незаметно, а впечатлений осталось море! Рекомендую!
- ВВиктория13 июля 2024Это просто магия! Большое спасибо организаторам, моя мечта сбылась! Наш маршрут из Барнаула составил около 20 часов, но никакой усталости не было. Машина комфортная, мой гид Олег Чекушкин очень приятный в общении. Маршрут просто сказка. Рекомендую ли друзьям - безусловно!
- ИИрина26 мая 2024Наше путешествие из Барнаула до места впадения Чуи в Катунь и обратно - 19 часов. Проехали по городу Бийску, в
- MMaria17 мая 2024Виталий, действительно, самый душевный гид! Еще до поездки, я задала кучу уточняющих вопросов и мне на все подробно и своевременно ответили. С
- ДДмитрий19 октября 2022Поход по зимнему парку Таганайсупер
- ЮЮрий Волков28 сентября 2022Здравствуй, АлтайУдобное и своевременное получение информации.
- ООльга21 сентября 2022Здравствуй, АлтайПоездка была организована на высоком уровне, все очень понравилось.
- ИИрина20 сентября 2022Здравствуй, АлтайВсё прошло на отлично.
- ООльга29 июля 2022Поход по зимнему парку ТаганайОрганизация безупречна
- ДДима24 июля 2022Поход по зимнему парку ТаганайОрганизатор отработал отлично, встретил в условленное время на вокзале. Группу сопровождал надежный и опытный инструктор Егор, прекрасно знал местность.
Ответы на вопросы от путешественников по Барнаулу в категории «Можно с детьми»
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