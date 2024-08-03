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ним было очень комфортно и спокойно, всю дорогу он прислушивался к нашим пожеланиям и показал даже чуточку больше чем было заявлено! Дружелюбный, улыбающийся, владеет информацией и историей края, преподносит интересно и увлекательно! Знает локации для красивых фоточек и умеет красиво сфоткать в тысячный раз! А главное с чувством юмора и прекрасно поет - ну как же без этого в долгой дороге?!