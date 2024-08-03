Семейные развлекательные экскурсии Барнаула

Найдено 3 экскурсии в категории «Можно с детьми» в Барнауле, цены от 600 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Путешествие по Чуйскому тракту из Барнаула
На машине
3 отзыва
13 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие по Чуйскому тракту: природа Алтая в минивэне
Погрузитесь в удивительный мир Алтая, путешествуя по Чуйскому тракту. Вас ждут незабываемые пейзажи и впечатления
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 19:00
Завтра в 03:00
34 000 за всё до 5 чел.
Добро пожаловать в Барнаул
Пешая
1 отзыв
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выбор
Добро пожаловать в Барнаул
Посетить главные места города и прикоснуться к его истории в дружеском формате
Начало: В Нагорном парке
Сегодня в 14:00
Завтра в 11:00
5 000 за всё до 10 чел.
Мистический Барнаул
Пешая
1.5 часа
Групповая
Мистический Барнаул
Познакомиться со сверхъестественной историей города и увидеть привидение
Начало: На проспекте Ленина
Расписание: в субботу в 19:00
10 авг в 19:00
17 авг в 19:00
600 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    3 августа 2024
    Добро пожаловать в Барнаул
    Замечательная экскурсия для знакомства с историей Барнаула, его исторической частью. Юлия -замечательный рассказчик и знаток города. Нам очень понравилось! Время пролетело незаметно, а впечатлений осталось море! Рекомендую!
    Замечательная экскурсия для знакомства с историей Барнаула, его исторической частью. Юлия -замечательный рассказчик и знаток городаЗамечательная экскурсия для знакомства с историей Барнаула, его исторической частью. Юлия -замечательный рассказчик и знаток городаЗамечательная экскурсия для знакомства с историей Барнаула, его исторической частью. Юлия -замечательный рассказчик и знаток городаЗамечательная экскурсия для знакомства с историей Барнаула, его исторической частью. Юлия -замечательный рассказчик и знаток города
  • В
    Виктория
    13 июля 2024
    Путешествие по Чуйскому тракту из Барнаула
    Это просто магия! Большое спасибо организаторам, моя мечта сбылась! Наш маршрут из Барнаула составил около 20 часов, но никакой усталости не было. Машина комфортная, мой гид Олег Чекушкин очень приятный в общении. Маршрут просто сказка. Рекомендую ли друзьям - безусловно!
    Это просто магия! Большое спасибо организаторам, моя мечта сбылась! Наш маршрут из Барнаула составил около 20Это просто магия! Большое спасибо организаторам, моя мечта сбылась! Наш маршрут из Барнаула составил около 20Это просто магия! Большое спасибо организаторам, моя мечта сбылась! Наш маршрут из Барнаула составил около 20
  • И
    Ирина
    26 мая 2024
    Путешествие по Чуйскому тракту из Барнаула
    Наше путешествие из Барнаула до места впадения Чуи в Катунь и обратно - 19 часов. Проехали по городу Бийску, в
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    Сростках поднялись к памятнику Шукшину и поели вкуснейших пирогов. Семинский перевал, перевал Чике-Таман, место впадения Чуи в Катунь. Прекраснейшие виды, горный воздух, цветущие жарки и первоцветы - незабываемые впечатления. Повезло с гидом, Олег не только отлично знает трассу и интересно рассказывает, но и всегда учитывал наши пожелания, а его безопасный стиль вождения сделал нашу поездку комфортной. Проехать по Чуйскому тракту стоит, чтобы увидеть красоту Алтая и прикоснуться к месту силы, отдохнуть от суеты будней.

  • M
    Maria
    17 мая 2024
    Путешествие по Чуйскому тракту из Барнаула
    Виталий, действительно, самый душевный гид! Еще до поездки, я задала кучу уточняющих вопросов и мне на все подробно и своевременно ответили. С
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    ним было очень комфортно и спокойно, всю дорогу он прислушивался к нашим пожеланиям и показал даже чуточку больше чем было заявлено! Дружелюбный, улыбающийся, владеет информацией и историей края, преподносит интересно и увлекательно! Знает локации для красивых фоточек и умеет красиво сфоткать в тысячный раз! А главное с чувством юмора и прекрасно поет - ну как же без этого в долгой дороге?!

    Виталий, действительно, самый душевный гид!Виталий, действительно, самый душевный гид!Виталий, действительно, самый душевный гид!
  • Д
    Дмитрий
    19 октября 2022
    Поход по зимнему парку Таганай
    супер
  • Ю
    Юрий Волков
    28 сентября 2022
    Здравствуй, Алтай
    Удобное и своевременное получение информации.
  • О
    Ольга
    21 сентября 2022
    Здравствуй, Алтай
    Поездка была организована на высоком уровне, все очень понравилось.
  • И
    Ирина
    20 сентября 2022
    Здравствуй, Алтай
    Всё прошло на отлично.
  • О
    Ольга
    29 июля 2022
    Поход по зимнему парку Таганай
    Организация безупречна
  • Д
    Дима
    24 июля 2022
    Поход по зимнему парку Таганай
    Организатор отработал отлично, встретил в условленное время на вокзале. Группу сопровождал надежный и опытный инструктор Егор, прекрасно знал местность.

Ответы на вопросы от путешественников по Барнаулу в категории «Можно с детьми»

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Сколько стоит экскурсия по Барнаулу в августе 2024
Сейчас в Барнауле в категории "Можно с детьми" можно забронировать 3 экскурсии от 600 до 34 000. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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