Андрей — ваша команда гидов в Барнауле

Провели экскурсии для 277 туристов

Меня зовут Андрей. Я хожу в походы и вожу группы по Алтаю уже более 19 лет. Окончил географический факультет Алтайского государственного университета, работаю по специальности и очень люблю свое дело. В моей команде такие же увлеченные гиды, которые горят идеей рассказывать и показывать лучшее, что есть на Алтае. Всего в нашей команде 7 человек. Евгений — любит путешествовать, горы, природу, увлекается сноубордом и автотематикой, всегда находит общий язык с группой, организует конкурсы. Сергей — родился в горах, занимается туризмом, горными лыжами, опытный водитель и механик, ко всему относится серьезно и ответственно. Павел — всегда располагает к себе всех туристов, ничего не упустит, очень тактичный человек, любит готовить, всем уделит внимание и поможет. Игорь — влюблен в Алтай, родился в горах, уже много лет работает гидом-инструктором по туризму, опытный охотник и рыболов. Ксения — менеджер в офисе, но душой в горах, была во всех походах, поездках и на всех базах, даст всегда самую точную и исчерпывающую информацию по маршрутам. Виктор — опытный гид по Горному Алтаю, выпускник Алтайского Государственного Университета исторического факультета. Не только расскажет об истории Алтая, покажет его природные красоты, но и познакомит с героями алтайского фольклора (в мифах и сказках).

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