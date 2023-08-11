По Алтаю на микроавтобусе, катере и пешком: главные места за 7 дней

Промчаться на катере по Телецкому озеру и попариться в алтайской баньке

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Собрали лучшие достопримечательности и интересные активности в одном туре для самой насыщенной недели на Алтае.

Зарядимся энергией в сакральных местах силы, сменим гул мегаполисов на шум водопадов, поразглядываем древние петроглифы и вдоволь надышимся хвойными ароматами тайги. Вы побываете на родине В. Шукшина, увидите каменные грибы, высадитесь на «алтайском Марсе», узнаете историю Чуйского тракта, покатаетесь на катере и лодке и насладитесь несложными пешими прогулками.
По Алтаю на микроавтобусе, катере и пешком: главные места за 7 дней
По Алтаю на микроавтобусе, катере и пешком: главные места за 7 дней
По Алтаю на микроавтобусе, катере и пешком: главные места за 7 дней
По Алтаю на микроавтобусе, катере и пешком: главные места за 7 дней
По Алтаю на микроавтобусе, катере и пешком: главные места за 7 дней
По Алтаю на микроавтобусе, катере и пешком: главные места за 7 дней
По Алтаю на микроавтобусе, катере и пешком: главные места за 7 дней
По Алтаю на микроавтобусе, катере и пешком: главные места за 7 дней
По Алтаю на микроавтобусе, катере и пешком: главные места за 7 дней
По Алтаю на микроавтобусе, катере и пешком: главные места за 7 дней
По Алтаю на микроавтобусе, катере и пешком: главные места за 7 дней
Ближайшие даты:
11
авг
18
авг
25
авг
1
сен
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 7 лет.

Маршрут подходит для людей с любой физической подготовкой.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Барнаула - 07:00, автовокзал / Ж.Д. вокзал Барнаула - 07:30, тц «Пассаж» - 08:00, аэропорт Горно-Алтайска - 12:30
Завершение: Горно-Алтайск, 15:00, Барнаул, 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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