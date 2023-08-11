Промчаться на катере по Телецкому озеру и попариться в алтайской баньке
Собрали лучшие достопримечательности и интересные активности в одном туре для самой насыщенной недели на Алтае.
Зарядимся энергией в сакральных местах силы, сменим гул мегаполисов на шум водопадов, поразглядываем древние петроглифы и вдоволь надышимся хвойными ароматами тайги. Вы побываете на родине В. Шукшина, увидите каменные грибы, высадитесь на «алтайском Марсе», узнаете историю Чуйского тракта, покатаетесь на катере и лодке и насладитесь несложными пешими прогулками.
Зарядимся энергией в сакральных местах силы, сменим гул мегаполисов на шум водопадов, поразглядываем древние петроглифы и вдоволь надышимся хвойными ароматами тайги. Вы побываете на родине В. Шукшина, увидите каменные грибы, высадитесь на «алтайском Марсе», узнаете историю Чуйского тракта, покатаетесь на катере и лодке и насладитесь несложными пешими прогулками.
Ближайшие даты:
11
авг
авг
18
авг
авг
25
авг
авг
1
сен
сен
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 7 лет.
Маршрут подходит для людей с любой физической подготовкой.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт Барнаула - 07:00, автовокзал / Ж.Д. вокзал Барнаула - 07:30, тц «Пассаж» - 08:00, аэропорт Горно-Алтайска - 12:30Завершение: Горно-Алтайск, 15:00, Барнаул, 19:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 днейБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваша команда гидов в Барнауле
Провели экскурсии для 277 туристов
Меня зовут Андрей. Я хожу в походы и вожу группы по Алтаю уже более 19 лет. Окончил географический факультет Алтайского государственного университета, работаю по специальности и очень люблю свое дело. В моей команде такие же увлеченные гиды, которые горят идеей рассказывать и показывать лучшее, что есть на Алтае. Всего в нашей команде 7 человек. Евгений — любит путешествовать, горы, природу, увлекается сноубордом и автотематикой, всегда находит общий язык с группой, организует конкурсы. Сергей — родился в горах, занимается туризмом, горными лыжами, опытный водитель и механик, ко всему относится серьезно и ответственно. Павел — всегда располагает к себе всех туристов, ничего не упустит, очень тактичный человек, любит готовить, всем уделит внимание и поможет. Игорь — влюблен в Алтай, родился в горах, уже много лет работает гидом-инструктором по туризму, опытный охотник и рыболов. Ксения — менеджер в офисе, но душой в горах, была во всех походах, поездках и на всех базах, даст всегда самую точную и исчерпывающую информацию по маршрутам. Виктор — опытный гид по Горному Алтаю, выпускник Алтайского Государственного Университета исторического факультета. Не только расскажет об истории Алтая, покажет его природные красоты, но и познакомит с героями алтайского фольклора (в мифах и сказках).
Задать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Барнаула
Групповые
Можно с детьми
Летние
Выездные
Обзорные
Многодневные туры
7-дневные туры
Водные развлечения
Похожие туры из Барнаула
Авторский тур
10 дней
Большое путешествие по Горному Алтаю
Увидеть природные символы региона, услышать их истории и зарядиться энергией гор
Аэропорт Барнаула и Барнаул (пр. Ленина, 2б, у ТЦ ...
17 авг
24 авг
31 авг
7 сен
8000068 000₽ за человека
Авторский тур
1 день
К трём планетам на Алтай из Барнаула, Бийска и Горно-Алтайска
Увидеть неземные пейзажи, погулять по Луне и Марсам и прокатиться по Чуйскому тракту
г. Барнаул, Ленина 107, выезд в 4:00 / г. Бийск, К...
12 авг
26 авг
16 сен
12 899₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Треккинги к Мультинским озёрам и дом Рериха
Походить по заповедным местам, устроить пикник у воды и встретиться с шаманом
Барнаул, 7:00. Горно-Алтайск 11:00. Мы встретим ва...
5 авг
32 000₽ за человека
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании