Чудесный подарок своему физическому и духовному здоровью: помимо впечатлений от яркого путешествия по Алтаю с вами останется благотворный эффект от пантовых ванн. Вы буквально окунётесь в Алтай!
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Программа тура по дням
Барнаул - Сростки
Встреча в г. Барнаул: аэропорт, ж/д вокзал, гостиницы города (по согласованию).
Выезд из города Барнаула в 09:00 (местное время).
В случае прилета в аэропорт Горно-Алтайска, индивидуальный трансфер Горно-Алтайск – Сростки (65 км, за доп. плату).
Встреча с гидом и группой в с. Сростки с 11:30 до 13:00.
Трансфер Барнаул – Сростки (210 км) – тихая деревенька на Чуйском тракте, родина В. М. Шукшина.
Персонажей произведений писателя, актера, режиссера вы встретите в его родной деревеньке.
Экскурсия во Всероссийский мемориальный музей-заповедник В. М. Шукшина.
Вы посетите одну из экспозиций: «Дом, в котором провел детские годы В. М. Шукшин», «Школа, в которой учился и работал В. М. Шукшин», «Усадьба, купленная В. М. Шукшиным для матери».
Пешеходная прогулка к памятнику знаменитому земляку на гору Пикет, где проходит ежегодный Всероссийский фестиваль «Шукшинские чтения на Алтае» и откуда открывается панорама на самое режиссерское село Алтая.
Задумчиво сидящая фигура писателя будто фантазирует о новых чудиках.
Трансфер Сростки – Манжерок (105 км).
Что такое Манжерок? Воспетое Эдитой Пьехой местечко с французским оттенком Манжерок – это не только название села и фешенебельного горнолыжного комплекса, но и озера с реликтовым орехом чилим, причудливой формы, напоминающей чёртика.
Подъем на г. Синюха по гондольной канатной дороге (по желанию, за доп. плату).
Двигаясь над склоном горы, можно любоваться природой: волны гор, извивающаяся лента Катуни и озеро.
Трансфер Манжерок – Бирюзовая Катунь (15 км).
Экскурсия на пасеку, где Вы сможете не только продегустировать, но и приобрести знаменитый алтайский мед, прополис, медовуху, соты, пергу, маточное молочко и другие продукты пчеловодства.
Впечатление дня – оздоровительный релаксирующий сон на ульях.
Закрыв глаза, Вы почувствуете монотонную вибрацию пчелиного роя, умиротворяющее жужжание пчёл, запах меда, сот и еще чего-то неуловимо приятного.
Размещение в этно-глэмпинге «Алтайское кочевье» или подобное в районе Нижней Катуни.
Ужин.
Ритуал Алтайская сказка на ночь: Ваши предсказания», в тесной обстановке у костра поделимся и предскажем, какие ожидания или трансформации ждут нас в этом путешествии, закрепим эффект обрядом кормления Огня в стиле алтайской традиции «чой-чой».
Размещение: этно-глэмпинг «Алтайское кочевье» в районе Бирюзовой Катуни. Пешком – 3 км, авто – 330 км.
Чемал, остров Патмос и урочище Че-Чкыш или деревня мастеров Аскат
Завтрак.
Версия «СОЛНЦЕ»: Совершим поездку по Чемальскому тракту в урочище Че-Чкыш (90 км), где в древности алтайцы молились своим богам, просили о помощи, излечении от недугов и рождении детей.
Скальный каньон с водопадом и петроглифами – место с сильнейшей энергетикой.
В ходе экскурсии вы осмотрите ручей здоровья и водопад, найдете петроглифы на скалах и поднимитесь на обзорную площадку, откуда открывается фантастический вид на долину и красавицу Катунь.
Продолжим экскурсию к острову Патмос (30 км) – красивейшему месту Горного Алтая.
Единственный путь на остров – это подвесной мост, соединяющий скалы острова с берегом Катуни.
На острове восстановлен храм в честь Иоанна Богослова и келья святителя Макария Алтайского, за которой находится скала с ликом Божьей Матери.
Обязательно пройдите по извилистой «козьей тропке», которая приведет на слияние рек и Чемальскую мини-ГЭС.
Головокружительные виды на воду и горы вдохновляют на фотосессии.
Трансфер Чемал – Барангол (50 км).
Фотостоп на левобережье Катуни «Зубы Дракона».
Версия «ДОЖДЬ»: Совершим экскурсию в музей-галерею Г. И. Чорос-Гуркина (50 км) в с. Анос (входной билет, за доп. плату).
Дом, в котором находилась мастерская знаменитого алтайского живописца и этнографа, выпускника императорской Академии художеств в Санкт-Петербурге, ученика Шишкина. Чорос-Гуркин является автором таких знаменитых картин, как «Хан Алтай», «Озеро горных духов», «Корона Катуни», с репродукциями которых Вы сможете познакомиться в музее-галереи.
Поездка в с. Аскат (10 км) – «деревню мастеров», имеющую репутацию самого богемного и атмосферного места на Алтае.
Поселившиеся в селе с 90-х годов маги, йоги, кришнаиты, буддисты, художники и ремесленники изготавливают на продажу шаманские бубны, глиняные окарины и волшебные палочки.
Достопримечательностью Аската уже много лет являются талантливый художник Таракай и семья самобытных творцов Головань.
Художники и мастера по глине, дереву, металлу выставляют свои работы на поляне мастеров, в галереи «Стрела Сартакпая», сувенирной лавке «Бай Терек», где можно купить необычные изделия народного искусства, диковинные музыкальные инструменты (бубны, флейты, трещотки, «поющие» чаши, глюкофоны), послушать рассказы о традициях и ремеслах.
Трансфер Аскат – Барангол (25 км).
По желанию: освежающий моторафтинг по Катуни (за доп. плату) с посещением Камышлинского водопада – двух каскадов на реке Камышла высотой 12 м.
Моторафтинг, как и любой рафтинг позволяет посмотреть на берега реки и горы с необычного ракурса, получить эмоциональный заряд катунских брызг.
Трансфер Барангол – Бирюзовая Катунь (30 км).
Ужин.
Мастер-класс по изготовлению амулета из ракушек каури и бусин.
Амулеты – древнейшие украшения, созданные людьми.
Оберег, изготовленный из раковин каури, призван олицетворять неиссякаемый источник энергии, блага и достатка, даруют удачу, изобилие и плодородие.
Размещение: этно-глэмпинг «Алтайское кочевье» или подобное в районе Нижней Катуни. Пешком – 5 км, авто – 200 км.
Бирюзовая Катунь, Тавдинские пещеры, Телецкое озеро, экскурсия на пасеку и этноаил
Завтрак.
Освобождение номеров.
Экскурсия по крупнейшему центру туризма Бирюзовая Катунь.
Посещение Тавдинских пещер (входной билет, доп. плата).
Тавдинские пещеры, своды, гроты, арки – несколько десятков пещер соединяются друг с другом, образуя большую взаимосвязанную систему, в которой легко заблудиться. В разные времена они служили жильем для человека.
При раскопках в них были обнаружены предметы гончарного производства и другие археологические находки железного и бронзового веков.
Мы пройдемся по тропе, побываем сразу в нескольких ландшафтах: смешанные леса, луговые участки и скалистая местность.
Вы также увидите уникальные краснокнижные растения, вдохнете целебный воздух гор и соснового бора.
Прогулка до смотровой площадки к величественному памятнику Н. К. Рериха и древнему гроту Ихтиандра.
Фотостоп с видом на живописную реку Катунь, неутомимо бурлящую своими бирюзовыми волнами.
Трансфер Бирюзовая Катунь – Горно-Алтайск (55 км).
Пешеходная прогулка по столице Республики Алтай «Улала – Ойрот-Тура – Горно-Алтайск: преображение».
Трансфер Горно-Алтайск – Телецкое озеро (175 км) – самое большое озеро Алтая и одно из крупнейших озер России.
Максимальная глубина – около 330 метров, длина 78,6 км, а средняя ширина составляет 2,89 км.
В озеро впадает множество рек и ручьев, а вытекает только Бия.
Удивительное явление здесь – театр облаков.
Частая и эффектная смена туч, тумана, дождливой пелены, солнечных лучиков среди облаков обусловлена микроклиматом.
Атмосферные явления и облачность над озером динамичны и скоротечны, как и действия в спектакле.
Размещение.
Посещение этноаила в с. Артыбаш, рассказ об обычаях и традициях алтайцев, дегустация локальной кухни (по желанию, за доп. плату), где вы сможете попробовать: чегень – кисломолочный напиток из коровьего молока на сычужной закваске, алтайский сыр курут – копченый сыр из чегеня, боорсок (алтайские пончики) с мёдом – традиционный десерт кочевников-скотоводов, национальный спиртной напиток – алтай аракы (молочное вино), копчёная маралятина, традиционный чай с молоком, солью, талканом (ячменная мука) и топленным маслом, алтайские конфеты из талкана – чок-чок.
Ужин.
Размещение: «Исток», «Артыбаш» или подобные в районе Телецкого озера. Пешком – 4 км, авто – 240 км.
Телецкое озеро, Алтайский государственный биосферный заповедник и водопад Корбу, эко-тропа «Третья речка»
Завтрак.
Прогулка по Телецкому озеру.
Пассажиры стилизованного теплохода «Пионер Алтая» прикоснутся дикой природе Золотого озера – объекта всемирного наследия ЮНЕСКО.
Во время водного путешествия по озеру Вы посетите Алтайский государственный биосферный заповедник и знаменитый водопад Корбу, высотой 12,5 метров, а также живописный водопада Чедор с поросшими мхом камнями и обточенными водой скалами.
На обратном пути – просмотр с воды водопада Киште, загадочного мыса Айран.
Все это Вы сможете увидеть, услышать, вдохнуть и прочувствовать во время круиза.
Версия «СНЕГ»
Прогулка по канатно-кресельной дороге на гору Кокуя, откуда открывается отличная панорама на окружающие горы и Телецкое озеро.
Пешеходная прогулка по эко-тропе «Третья речка» (при хорошей погоде), где Вы сможете пройтись по телецкой тайге, вдохнуть чистый воздух и насладиться природным умиротворением.
По желанию: сплав по р. Бии (за доп. плату).
Ужин.
Размещение: «Исток», «Артыбаш» или подобные в районе Телецкого озера. Пешком – 4 км, авто – 20 км.
Музей ИМ.А.В. Анохина, дендропарк «Алтайское Холмогорье», гастро-фито-ужин
Завтрак.
Освобождение номеров.
Трансфер Артыбаш – Горно-Алтайск (180 км).
Экскурсия в Национальный музей Республики Алтай им. А. В. Анохина (входной билет, за доп. плату).
Музей хранит в себе богатые этнографические коллекции коренных народов Алтая, особое место отведено культуре, быту и таким атрибутам шаманов, как бубны, сделанные вручную.
Вы узнаете об основных праздниках алтайцев и о том, почему шаманы так редко отдают свои атрибуты в музеи.
Самым уникальным экспонатом на экскурсии станет мумия Принцессы Укока, которая лишь недавно вернулась домой.
Трансфер Горно-Алтайск – с. Алтайское (100 км).
Фотостоп и «пограничный контроль» на подвесном Айском пешеходном мосту, где дух захватывает не только от великолепного вида на бурлящую реку, но и от мягкого ощущения невесомости над водой.
Фотостоп на Бирюксинском перевале – невысокий перевал, с которого открывается живописная панорама Алтайской Тосканы.
С восточной части Вы увидите смешанные леса, а с западной перевал утопает в сочной сибирской зелени.
Верхняя точка перевала по местным поверьям считается «местом силы».
Посещение дендропарк «Алтайское Холмогорье» (входной билет, доп. плата).
Дендропарк с богатейшей коллекцией экзотических трав, лиственных и хвойных кустарников, лекарственных растений, используемых для изготовления косметических средств и БАДов.
Ботаники, ландшафтные дизайнеры и садоводы, фотохудожники и просто эстеты найдут для себя любимый уголок.
Гастро-ботаник-ужин «Новая Алтайская кухня» или гастро-ботаника по-алтайски – это современное популярное на Алтае направление кулинарии, когда традиционные блюда с добавлением дикоросов и лекарственных трав приобретают новые вкусы, ароматы и свойства.
Салаты, супы, бальзамы, чай и мясо с алтайскими травами – это уже известные бренды, но вот суп из лопуха, зеленые вареники с крапивой или шампанское на березовом соке – эту экзотику Вы сможете попробовать только на Алтае.
Применение алтайских трав в самых неожиданных сочетаниях добавят гастрономических удовольствий и восторга.
В меню вашего гастро-фито-ужина – суп-тайга, кундюбки, чага-десерт – это открытие новых граней вкуса.
Трансфер Алтайское – Белокуриха (60 км).
Целебный воздух и термальная вода – главное достояние города-курорта, а еще терренкуры, родники и источники.
Размещение.
Размещение: «Благодать», «Олимп Парк» или подобные в районе курорта Белокуриха. Пешком – 4 км, авто – 340 км.
Экскурсия по городу-курорту Белокуриха, посещение оздоровительного центра
Завтрак.
Обзорная экскурсия по городу-курорту Белокуриха с посещением «Горной Белокурихи» (40 км) – это соседний развивающийся курорт с извилистой современной дорогой: 12 серпантинных колец на протяжении 8 км.
Необычные арт-объекты, возведенные скульптором и ювелиром Владимиром Войчишиным: телега с карандашами, межзвездный корабль Пепелац, Плюкмобиль и Трицикл эцилопа из фильма Данелия «Кин-дза-дза», прищепка желаний, байкерский топор и целебная ступа Медицины, музей шоколада.
Усадьба-музей Андреевская слобода – образец крестьянского подворья XIX века, а трактир «Гоголь» - ресторан в стиле купеческой усадьбы, где представлены сюжеты из произведений Н. В. Гоголя.
Кстати, рецептуры подаваемых здесь блюд также собраны по мотивам произведений русского писателя, который, как известно, был хорошим кулинаром: расстегайчики и вареники, соленое сало и зеленые щи, сбитень и ягодный морс.
Прогулка до «Амбарчиков» – это скальные гранитные комплексы, уникальные геологические объекты с отличной панорамой для фотосессий.
Возвращение в Белокуриху (40 км).
Свободное время, посещение сувенирных лавок, прогулки по терренкурам.
Ужин.
По желанию: посещение оздоровительного центра или бассейна с термальным комплексом – плавательный бассейн с водными аттракционами (гидромассажи, аэромассажное плато, каскадный душ, гейзеры, противотоки, зоны быстрой и медленной реки), детская территория, аквааэробика, SPA, хаммам, финская сауна, римские термы, русская баня (за доп. плату – от 1000 руб. /чел).
Размещение: «Благодать», «Олимп Парк» или подобные в районе курорта Белокуриха. Пешком – 7 км, авто – 80 км.
Пантолечение по желанию
Завтрак.
Подъем по канатно-кресельной дороге на гору Церковка (по желанию, за доп. плату).
Место соприкосновения великой равнины и могучих гор – фас Алтая – здесь можно наслаждаться бескрайней панорамой Западной Сибири и осмыслить путешествие, которое почти завершилось.
По желанию: пантолечение (за доп. плату).
Размещение: отель «Беловодье», «Золото Алтая», спа-отель «Кедровый» или подобные в районе курорта Белокуриха
Пантолечение по желанию
Завтрак.
По желанию: пантолечение (за доп. плату).
Пантолечение по желанию
Завтрак.
По желанию: пантолечение (за доп. плату).
Отъезд
Завтрак.
Освобождение номеров.
Окончание программы в 12:00 в Белокурихе.
Индивидуальный трансфер до г. Барнаула и г. Горно-Алтайска за дополнительную плату.
Карта туристского маршрута
Проживание
Тур предусматривает размещение:
- Этно-глэмпинг “Алтайское Кочевье” или подобное в районе Нижней Катуни.
- кемпинг “Исток”, “Артыбаш” или подобное в районе Телецкого озера.
- отель “Благодать”, гостиница "Олимп-парк", курортный отель "Беловодье", эко-комплекс “Золото Алтая” или подобные на курорте Белокуриха.
Размещение с раздельными кроватями не гарантировано. Трехместное размещение – по согласованию.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от даты заезда, руб:
|24 апреля
|73 333
|29 апреля, 1 мая, 6 мая, 8 мая, 12 июня
|93 333
|5 июня, 10 июня, 17 июня, 19 июня, 24 июня, 26 июня
|82 222
1 июля, 3 июля, 8 июля, 10 июля, 15 июля,
17 июля, 22 июля, 24 июля,
29 июля, 31 июля, 05 августа, 07 августа, 12 августа,
14 августа, 19 августа, 21 августа
|93 333
|26 августа, 28 августа
|79 999
|04 сентября, 11 сентября,18 сентября
|82 222
|25 сентября, 2 октября, 9 октября
|79 999
Доплата за одноместное размещение 35 700 руб.
Подселение не предусматривается.
Варианты проживания
Этно-глэмпинг «Алтайское Кочевье» или аналогичные
Этно-глэмпинг «Алтайское Кочевье» расположен в Алтайском районе Алтайское края, на территории ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь». Размещение в юртах, в номере две односпальные кровати, санузел и душ. Wi-Fi доступен в кафе. Это концептуальное размещение на Алтае, где турист сможет испытать на себе и «примерить» роль кочевника, обрести новый опыт. Эмоции, испытанные при подобных экспериментах, остаются надолго в памяти и оставляют сильные впечатления. Спа-отель «Корона Алтая» расположен в Алтайском крае, Алтайском районе, поселок Катунь, непосредственно на острове Пихтовый, в 112 километрах от города Бийска. Имеет бильярдный зал, бассейн, банный комплекс. Предлагается несколько видов ванн: морская, хвойная, пантовая, жемчужная и фито-ванна. В отеле есть два ресторана, где по утрам сервируется шведский стол. Для размещения гостей предлагаются номера четырех категорий: стандарт, студия, люкс, апартаменты. Размещение в стандартных номерах: одна комната без балкона (в некоторых номерах имеется лоджия), санузел с душем. В номере: двуспальная кровать (или две односпальных), прикроватные тумбы, шкаф, кондиционер, телевизор, холодильник.
Кемпинг «Исток»
Кемпинг «Исток» расположен в Республике Алтай, Турочакском район, на берегу реки Бия, не доезжая чуть больше километра до Телецкого озера. Имеет кафе, караоке бар, 2 бани, конференц- зал, пункт проката спортивного инвентаря, бильярд, настольный теннис, бадминтон, дартс, прокат лошадей, прокат велосипедов, прокат туристического снаряжения, оборудованные костровища, беседки для отдыха. Размещение в стандартных номерах: одна комната без балкона, санузел с душем. В номере: одна полутора спальная кровать и одна односпальная кровать, комод, зеркало, стол, стулья, кресла.
Гостиница «Артыбаш»
Гостиница «Артыбаш» расположена в Республике Алтай на въезде в посёлок Артыбаш, в 400 м от Телецкого озера на берегу р. Бия. Имеет ресторан, русскую баню с комнатой отдыха, парковую зону, беседки с мангалами, бильярд, настольные игры, кальян, детскую игровую площадку. Wi-Fi на всей территории. Размещение в стандартных номерах: одна комната без балкона, санузел с душем. В номере: 2 односпальные кровати, прикроватные тумбы, вешалка, столик, телевизор, чайные пары.
Курортный отель «Беловодье»
Курортный отель «Беловодье» расположен на территории города-курорта Белокуриха. Имеет ресторан русской и традиционной кухни «Тридевятое Царство», зал обслуживания «Шведская линия», бар, термический комплекс (русская баня, финская сауна, турецкий хамам, пещера холода со снегом, мини-бассейны, ванна джакузи), солярий, аквапарк, центр медицины и реабилитации, конференц-зал. Размещение в стандартных номерах: одна комната без балкона (в некоторых номерах имеется балкон), санузел с душем. В номере: 2 односпальные кровати, прикроватный столик, кресло, шкаф, зеркало, бра, тумбочка, рабочая зона (письменный стол, стул), телевизор, холодильник, электрический чайник.
Отель «Благодать»
Отель «Благодать» расположен в Алтайском крае, курортной зоне города Белокурихи, вблизи бугельных подъемников, рядом с речкой Белокуриха. Имеет ресторан, конференц-зал, финскую сауну, кедровую мини-сауну, камеру хранения для снаряжения, пункт проката. Wi-Fi на всей территории. Размещение в стандартных номерах: одна комната с балконом, санузел с ванной. В номере: одна двуспальная кровать или 2 односпальные кровати, тумбочка, полка-зеркало, пуфик, ТВ, чайник, набор посуды, фен, телефон (внутренняя связь).
Гостиница «Олимп-парк»
Гостиница «Олимп-парк» - действующий комплекс на территории «Белокуриха Горная». К услугам гостей ресторан, бар и бесплатный Wi-Fi на всей территории. В каждом номере отеля есть шкаф, телевизор с плоским экраном, собственная ванная комната, постельное белье и полотенца. Гостиница Олимп-парк предлагает некоторые номера с балконом, и все номера оснащены чайником.
Эко-комплекс «Золото Алтая»
Эко-комплекс «Золото Алтая» расположен в Алтайском крае, Смоленском районе, село Новотырышкино, на берегу озера, в 12 км от города Белокуриха. Эко-апартаменты на берегу озера у подножия Алтайских гор. Размещение в 12 стандартных номерах категории «Студия» и 2 номера «Люкс». Каждый номер выполнен из дышащей ароматной древесины и оформлен в единой русской стилистике — расписные стены и потолки, национальный декор и текстиль ручной работы. В каждом номере: мини-кухня, оборудованная холодильником, микроволновой печью, посудой, чайником и обеденной мебелью, а также ТВ, фен, туалетные принадлежности и халаты. Ресторан-трапезная «Разгуляй» колоритно оформленном в русском стиле. В меню русская и европейская кухня, авторские блюда, алтайские деликатесы. Комплекс является проектом Сандуновских бань на Алтае, построены из осины. В банном комплексе также можно принять пантовые и фитованны, окунуться в молодильный чан с отваром из алтайских трав или в купель с ледяной водой.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от Барнаула на комфортабельном автобусе
- 2-3-х местное размещение в туркомплексах и отелях:
- Стандартные номера с удобствами (душ, WC)
- Питание - завтрак и ужин в 1-6 день, завтрак - в 7-10 день
- Экскурсии согласно программе
- Страхование
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Барнаул и обратно
- Курортный сбор в Белокурихе 50 руб. /чел. в сутки
- Входные билеты в музеи - 150-400 руб. /чел
- Рекреационный сбор - 150 руб. /чел
- Подъем по канатно-кресельной дороге - 600-900 руб. /чел
- Посещение аквацентра - от 1000 руб. /чел
- Посещение бани - от 500 руб. /час
- Дополнительное питание (обеды и ужины)
- Дополнительные экскурсии - от 500 руб. /чел
- Пантолечение - от 3600 руб. за процедуру
- Трансфер в аэропорт в последний день
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- непромокаемая куртка;
- ветровка или плащ-дождевик;
- двое брюк – плотные и легкие;
- кофта из толстого флиса или теплый шерстяной свитер;
- легкий свитер или кофта;
- шорты;
- футболки х/б;
- головной убор;
- солнцезащитные очки и крем;
- термобелье;
- обувь для пеших экскурсий – туристические ботинки или кроссовки из плотного материала;
- легкая обувь – кроссовки, кеды или сандалии;
- обувь для сплава – легкие кеды или неопреновые тапочки;
- носки;
- плавки или купальник;
- тапочки для бани и дома;
- индивидуальные средства для гигиены и аптечка;
- документы (не забудьте пенсионные удостоверения и другие документы, подтверждающие ваши льготы).
Какие правила посещения монастырей и храмов для женщин?
При посещении действующих монастырей и храмов женщинам не рекомендуется входить на территорию в брюках или шортах без головного убора.
Есть ли в туре клещи?
Несмотря на то, что за последние годы случаев заболевания туристов клещевым энцефалитом зарегистрировано не было, Алтайский регион – местность, где встречаются клещи, змеи.
Просьба соблюдать меры безопасности и противоклещевой защиты и иметь при себе противоклещевые репелленты (мази, гели).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
В чем польза пантовых ванн?
Мараловодческие хозяйства – одна из визитных карточек Горного Алтая. Алтайский марал – пугливое, осторожное, величественное животное из семейства оленевых. Панты — неокостеневшие рога марала — созданный самой природой комплекс веществ с огромной биостимулирующей силой. Одним из наиболее эффективных методов пантолечения являются пантовые ванны — это оздоровительная процедура с применением водного экстракта из вываренных рогов марала. Применение пантовых ванн, а также продуктов пантового мараловодства повышает энергетику организма, улучшает кровоток, способствует регенерации тканей, особенно эффективно ускоряет восстановление мышечной ткани после её повреждения в результате физических нагрузок, а также замедляет процессы старения организма. Положительный эффект наблюдается не ранее 4–6 ванны.
Какие особенности тура зависят от даты заезда?
24 апреля, 29 апреля, 01 мая, 06 мая, 08 мая (начало мая – праздник «Цветение маральника». Маральник – горная роза, или багульник, или алтайская сакура, Рододендрон Ледебура – у маральника много имен. Он – символ наступления весны. Когда в Японии цветет сакура, на Алтае склоны гор покрываются сиреневым ковром горного рододендрона. Фотостопы запланированы именно в тех местах, где этого чуда природы больше всего, так что у любителей фотосъемки будет отличная возможность сделать уникальные кадры цветущих гор),
5 июня, 10 июня, 12 июня, 17 июня, 19 июня, 24 июня, 26 июня, 01 июля, 03 июля, 08 июля, 10 июля, 15 июля, 17 июля, 22 июля, 24 июля, 29 июля, 31 июля, 05 августа, 07 августа, 12 августа, 14 августа, 19 августа, 21 августа, 26 августа, 28 августа, 04 сентября, 11 сентября, 18 сентября, 25 сентября, 2 октября, 9 октября (Бирюзовая Катунь в сентябре-октябре – именно осенью вода горной реки Катунь становится необыкновенно бирюзового цвета на фоне золотых гор. Белый известняк и песчаник зеленоватого оттенка, преломление солнечного света сквозь чистейшую воду без примесей и взвесей, преимущественно родниковое питание осенью обуславливает это уникальное явление).