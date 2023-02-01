Мы начнем новый год по-особенному — отправимся в волшебный мир Горного Алтая.
Сакральные места, Чуйский тракт, таинственный остров Патмос и изумрудная Катунь… За пять дней мы побываем в лучших местах региона, попробуем вкуснейший мед и получим мощнейший заряд сил среди уникальной алтайской природы.
Сакральные места, Чуйский тракт, таинственный остров Патмос и изумрудная Катунь… За пять дней мы побываем в лучших местах региона, попробуем вкуснейший мед и получим мощнейший заряд сил среди уникальной алтайской природы.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание тура
Новогоднее чудо Алтая
Если хотите провести новогодние каникулы за пределами городов, то добро пожаловать на Алтай! Это — настоящая зимняя сказка. Морозный воздух в горах, заснеженные вершины, вековые деревья и бескрайние просторы. На пять дней мы погрузимся в мир алтайской природы. Посетим места силы и сакральные места. Увидим реку Катунь и марсианские пейзажи. Отправимся на Голубые озера, которые появляются только зимой. А еще попробуем алтайский мед и прогуляемся по подвесному мосту на острове Патмос. Проживать будем на уютных теплых базах в живописных поселках Чемал и Чибит. Одним словом — сказка! Организационные детали • Для бронирования места турист вносит предоплату — 16 000 руб.
Автовокзал Барнаула — конечная точка маршрута, доставка в аэропорт Барнаула на обратном пути не включена в стоимость тура.
С 02.01.2024 по 06.01.2024
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Чуйский тракт
- Гейзеровое озеро
- Озеро Светлое
- Реки Катунь, Чуя, Чемал
- Курайская степь
- Северо-Чуйский хребет
- Старый Чуйский Тракт
- Памятник Кольке Снегирёву
- Голубые Глаза Катуни
- Чергинский Зубрятник
- Зубы Дракона
- Стелы на границе республики Алтай
- Перевалы Семинский и Чике-Таман
- Чуй-Оозы
- Марс-1
- Обзорная площадка с видом на ледники Актру
- Остров Патмос
- Чемальская ГЭС
- Порог Ильгумень
- Петроглифы Адыр-Кан
- Гора Пикет и село Сростки
- Ороктойский мост
- Долина духов Че-Чкыш
Что включено
- Трансфер (кроме последнего дня в аэропорт Барнаула)
- Услуги гида-экскурсовода
- Встреча и доставка из аэропорта и автовокзала Барнаула и Горно-Алтайска
- Все экскурсии, перечисленные в маршруте
- Проживание на тёплых базах с двухместным и трехместным размещением (душ и туалет в номере)
- Питание
- Медицинские страховки для туристов
- Рекреационные сборы
Что не входит в цену
- Авиабилеты
- Обеды на маршруте
- Прокат снегоходов, подъемник и обучение на горнолыжном комплексе в
- Телецком
- Дополнительные экскурсии, не указанные в программе
- Трансфер в последний день в аэропорт Барнаула
Место начала и завершения?
Барнаул/Горно-Алтайск
Когда и сколько длится?
Когда: С 02.01.2024 по 06.01.2024
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
- Старт и финиш маршрута проходит в Барнауле. Если вы присоединяетесь к туру в Горно-Алтайске, то пропускаете некоторые локации
- Для бронирования места турист вносит предоплату - 16 000 руб
- Автовокзал Барнаула - конечная точка маршрута, доставка в аэропорт Барнаула на обратном пути не включена в стоимость тура
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
A
Alisa
1 фев 2023
Тур просто супер, пока узнавали от гида все больше и больше об Алтае - влюблялись в этот край все сильнее. Игорь показал хорошие места, где можно погулять. Туристические базы грамотно подобраны, природа, горы, все как надо. Осталась на память гора фотографий, общих и не только. Команда "Твой Алтай" - молодцы, хорошо спланированы маршруты.
А
Анастасия
15 янв 2023
Великолепные туры с отличной организацией от и до: еда, жильё, места. Гид — профессионал своего дела, рассказывает интересно. Кормят очень много и вкусно. Мы отправились в поездку всей семьей, остались в восторге. Это явно стоит того. Мы увидели разные стороны Алтая, всю его многогранность и красоту.
Тур входит в следующие категории Барнаула
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