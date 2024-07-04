Мы предлагаем вам самый расширенный тур: за 10 дней мы с комфортом и удобствами посетим все красивые места Алтая, заедем в самые потайные его уголки и по полной успеем изучить его культуру и историю. Группа от 7 до 15 человек.

Что вас ждет

Если вы хотите увидеть все и сразу — этот тур идеален для вас. Путешествие включает большое количество объектов и подойдёт как для новичков, так и для бывалых путешественников. За десять дней мы посетим:

Телецкое озеро, •Чуйский тракт, •Катунь, •Марсианские пейзажи, •Гейзеровое озеро, •Чемал и много других достопримечательностей. Организационные моменты• Маршрут проходит без палаток и рюкзаков, проживание — в домиках с удобствами.

Телецкое озеро, •Чуйский тракт, •Катунь, •Марсианские пейзажи, •Гейзеровое озеро, •Чемал и много других достопримечательностей. Организационные моменты• Маршрут проходит без палаток и рюкзаков, проживание — в домиках с удобствами.

•Телецкое озеро, •Чуйский тракт, •Катунь, •Марсианские пейзажи, •Гейзеровое озеро, •Чемал и много других достопримечательностей. Организационные моменты• Маршрут проходит без палаток и рюкзаков, проживание — в домиках с удобствами.