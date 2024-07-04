Если вы мечтали увидеть все красивые места Алтая за одно путешествие, этот тур идеален для вас.
Нас ждет десять увлекательных дней в горах, за которые мы узнаем историю Алтая, покорим стихии, увидим Телецкое озеро и марсианские пейзажи, побываем на красивейших водопадах, в Долине духов и проедем по Чуйскому тракту.
Нас ждет десять увлекательных дней в горах, за которые мы узнаем историю Алтая, покорим стихии, увидим Телецкое озеро и марсианские пейзажи, побываем на красивейших водопадах, в Долине духов и проедем по Чуйскому тракту.
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00
Описание тура
Мы предлагаем вам самый расширенный тур: за 10 дней мы с комфортом и удобствами посетим все красивые места Алтая, заедем в самые потайные его уголки и по полной успеем изучить его культуру и историю. Группа от 7 до 15 человек.
Что вас ждет
Если вы хотите увидеть все и сразу — этот тур идеален для вас. Путешествие включает большое количество объектов и подойдёт как для новичков, так и для бывалых путешественников. За десять дней мы посетим:
Телецкое озеро, •Чуйский тракт, •Катунь, •Марсианские пейзажи, •Гейзеровое озеро, •Чемал и много других достопримечательностей. Организационные моменты• Маршрут проходит без палаток и рюкзаков, проживание — в домиках с удобствами.
Телецкое озеро, •Чуйский тракт, •Катунь, •Марсианские пейзажи, •Гейзеровое озеро, •Чемал и много других достопримечательностей. Организационные моменты• Маршрут проходит без палаток и рюкзаков, проживание — в домиках с удобствами.
•Телецкое озеро, •Чуйский тракт, •Катунь, •Марсианские пейзажи, •Гейзеровое озеро, •Чемал и много других достопримечательностей. Организационные моменты• Маршрут проходит без палаток и рюкзаков, проживание — в домиках с удобствами.
- Тур подходит для людей с любой физической подготовкой.
- Дорога на маршруте местами встречается без асфальтового покрытия.
- В долине Чулышмана нет связи и интернета, также несколько дней нет душа в домиках, но мы заказываем в это время баню.
- В июле и августе тур проходит по маршруту: Чемал – Телецкое озеро – долина Чулышмана – Чибит.
Согласно расписанию в календаре
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Чуйский тракт
- Стелы на границе республики Алтай
- Телецкое озеро
- Перевал Семинский
- Гейзеровое озеро
- Перевал Чике-Таман
- Озеро Киделю
- Перевал Кату-Ярык
- Река Катунь
- Перевал Улаганский
- Река Бия
- Чуй-Оозы
- Река Чуя
- Марс-1
- Река Чемал
- Марс-2
- Курайская степь
- Красные ворота
- Северо-Чуйский хребет
- Пазырыкские курганы
- Обзорная площадка с видом на ледники Актру
- Остров Патмос
- Водопад Куркуре
- Чемальская ГЭС
- Старый Чуйский Тракт
- Порог Ильгумень
- Памятник Кольке Снегирёву
- Петроглифы Адыр-Кан
- Пасека №13
- Гора Пикет село Сростки
- Зубы Дракона
- Ороктойский мост
- Каменные грибы
- Каракольские озёра
- Долина духов Че-Чкыш
- Тавдинские пещеры
Что включено
- Переезд Барнаул - Горный Алтай - Барнаул и трансфер на всех экскурсиях
- Встреча и доставка из аэропорта и автовокзала Барнаула и Горно-Алтайска в день выезда на маршрут
- Все экскурсии, перечисленные в маршруте
- Проживание на базах Горного Алтая в домиках с удобствами (2, 3, местное размещение на усмотрение организатора)
- Двухразовое питание, в день выезда ужин, в день отъезда завтрак
- Посещение бани на группу 2 раза
- Медицинские страховки на участников туристической группы
- Услуги гида-экскурсовода
- Рекреационные сборы
Что не входит в цену
- "Личные расходы", " Обеды на маршруте. Заезжаем централизованно всей группой в кафе и
- Столовые между экскурсиями. Средний чек 500-600 р. на человека «, » Трансфер в последний день в аэропорт Барнаула. Конечная точка маршрута
- Автовокзал Барнаула
Где начинаем и завершаем?
Начало: Барнаул/Горно-Алтайск
Завершение: Г. Барнаул
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 10 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
- Рекомендуем взять с собой:
- 1 Обувь:
- Удобная обувь с хорошей подошвой (треккинговые ботинки) - настоятельно рекомендуются!!
- Сменная обувь - легкие кроссовки, кеды
- Сандалии
- Шерстяные носки
- 2 Одежда:
- Легкие брюки из плотной ткани, футболка с длинным рукавом (для защиты предплечий от солнечных ожогов)
- Шорты, несколько футболок, головной убор от солнца (кепка, панама, бандана), перчатки тонкие (хлопчатобумажные или флисовые)
- Штормовая одежда: влагонепроницаемые и ветрозащитные куртка и штаны (лучше с мембранной тканью), термобелье, теплый свитер, легкая утепленная куртка, теплая шапка - необходимо также иметь комплект запасного белья, носки тонкие (3 пары), купальник, плавки, полотенце
- 3 Личное снаряжение:
- Сидушка (хоба)
- Телескопические палочки для ходьбы (по желанию, они не обязательны)
- Личная аптечка (индивидуальные лекарства)
- Аэрозоль от насекомых и клещей
- Солнцезащитные очки
- Документы: паспорт, медицинский полис
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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