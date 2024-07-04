Большой Алтай

Экскурсия из Барнаула: Открытие Телецкого озера и марсианских пейзажей Алтая
Если вы мечтали увидеть все красивые места Алтая за одно путешествие, этот тур идеален для вас.

Нас ждет десять увлекательных дней в горах, за которые мы узнаем историю Алтая, покорим стихии, увидим Телецкое озеро и марсианские пейзажи, побываем на красивейших водопадах, в Долине духов и проедем по Чуйскому тракту.
Большой Алтай
Большой Алтай
Большой Алтай
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00

Описание тура

Мы предлагаем вам самый расширенный тур: за 10 дней мы с комфортом и удобствами посетим все красивые места Алтая, заедем в самые потайные его уголки и по полной успеем изучить его культуру и историю. Группа от 7 до 15 человек.

Что вас ждет

Если вы хотите увидеть все и сразу — этот тур идеален для вас. Путешествие включает большое количество объектов и подойдёт как для новичков, так и для бывалых путешественников. За десять дней мы посетим:
Телецкое озеро, •Чуйский тракт, •Катунь, •Марсианские пейзажи, •Гейзеровое озеро, •Чемал и много других достопримечательностей. Организационные моменты• Маршрут проходит без палаток и рюкзаков, проживание — в домиках с удобствами.
Телецкое озеро, •Чуйский тракт, •Катунь, •Марсианские пейзажи, •Гейзеровое озеро, •Чемал и много других достопримечательностей. Организационные моменты• Маршрут проходит без палаток и рюкзаков, проживание — в домиках с удобствами.
•Телецкое озеро, •Чуйский тракт, •Катунь, •Марсианские пейзажи, •Гейзеровое озеро, •Чемал и много других достопримечательностей. Организационные моменты• Маршрут проходит без палаток и рюкзаков, проживание — в домиках с удобствами.
  • Тур подходит для людей с любой физической подготовкой.
  • Дорога на маршруте местами встречается без асфальтового покрытия.
  • В долине Чулышмана нет связи и интернета, также несколько дней нет душа в домиках, но мы заказываем в это время баню.
  • В июле и августе тур проходит по маршруту: Чемал – Телецкое озеро – долина Чулышмана – Чибит.

Согласно расписанию в календаре

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Чуйский тракт
  • Стелы на границе республики Алтай
  • Телецкое озеро
  • Перевал Семинский
  • Гейзеровое озеро
  • Перевал Чике-Таман
  • Озеро Киделю
  • Перевал Кату-Ярык
  • Река Катунь
  • Перевал Улаганский
  • Река Бия
  • Чуй-Оозы
  • Река Чуя
  • Марс-1
  • Река Чемал
  • Марс-2
  • Курайская степь
  • Красные ворота
  • Северо-Чуйский хребет
  • Пазырыкские курганы
  • Обзорная площадка с видом на ледники Актру
  • Остров Патмос
  • Водопад Куркуре
  • Чемальская ГЭС
  • Старый Чуйский Тракт
  • Порог Ильгумень
  • Памятник Кольке Снегирёву
  • Петроглифы Адыр-Кан
  • Пасека №13
  • Гора Пикет село Сростки
  • Зубы Дракона
  • Ороктойский мост
  • Каменные грибы
  • Каракольские озёра
  • Долина духов Че-Чкыш
  • Тавдинские пещеры
Что включено
  • Переезд Барнаул - Горный Алтай - Барнаул и трансфер на всех экскурсиях
  • Встреча и доставка из аэропорта и автовокзала Барнаула и Горно-Алтайска в день выезда на маршрут
  • Все экскурсии, перечисленные в маршруте
  • Проживание на базах Горного Алтая в домиках с удобствами (2, 3, местное размещение на усмотрение организатора)
  • Двухразовое питание, в день выезда ужин, в день отъезда завтрак
  • Посещение бани на группу 2 раза
  • Медицинские страховки на участников туристической группы
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Рекреационные сборы
Что не входит в цену
  • "Личные расходы", " Обеды на маршруте. Заезжаем централизованно всей группой в кафе и
  • Столовые между экскурсиями. Средний чек 500-600 р. на человека «, » Трансфер в последний день в аэропорт Барнаула. Конечная точка маршрута
  • Автовокзал Барнаула
Где начинаем и завершаем?
Начало: Барнаул/Горно-Алтайск
Завершение: Г. Барнаул
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 10 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
  • Рекомендуем взять с собой:
  • 1 Обувь:
  • Удобная обувь с хорошей подошвой (треккинговые ботинки) - настоятельно рекомендуются!!
  • Сменная обувь - легкие кроссовки, кеды
  • Сандалии
  • Шерстяные носки
  • 2 Одежда:
  • Легкие брюки из плотной ткани, футболка с длинным рукавом (для защиты предплечий от солнечных ожогов)
  • Шорты, несколько футболок, головной убор от солнца (кепка, панама, бандана), перчатки тонкие (хлопчатобумажные или флисовые)
  • Штормовая одежда: влагонепроницаемые и ветрозащитные куртка и штаны (лучше с мембранной тканью), термобелье, теплый свитер, легкая утепленная куртка, теплая шапка - необходимо также иметь комплект запасного белья, носки тонкие (3 пары), купальник, плавки, полотенце
  • 3 Личное снаряжение:
  • Сидушка (хоба)
  • Телескопические палочки для ходьбы (по желанию, они не обязательны)
  • Личная аптечка (индивидуальные лекарства)
  • Аэрозоль от насекомых и клещей
  • Солнцезащитные очки
  • Документы: паспорт, медицинский полис
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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