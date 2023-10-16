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Авторский тур
10 дней
Большое путешествие по Горному Алтаю: от Телецкого озера до Чемала
Погрузитесь в уникальный мир Горного Алтая, где природные красоты сочетаются с захватывающими приключениями
Начало: Встреча гостей в 07:00 в аэропорту Барнаула; в 07:...
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
9625077 000₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Оздоровительный тур по Алтаю
Начало: г. Барнаул
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от 79 999₽ за человека
Авторский тур
10 дней
НЕэкспедиция Рериха по Алтаю. 100 лет спустя
Начало: Алтайский край, Барнаул
11 окт в 10:00
150 000₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Большой Алтай
Начало: Барнаул/Горно-Алтайск
Расписание: Согласно расписанию в календаре
13 июня в 07:00
20 июня в 07:00
77 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ИИлья16 октября 2023Великолепное путешествие! Если это Ваша первая поездка на Алтай, и Вы хотите увидеть все по максимуму, то выбирайте десятидневный тур!
- ЮЮлия6 октября 2023Тур по Алтаю 20.09-29.09.23 был великолепен. Большой Стране, как всегда, спасибо. Всегда хорошая связь с администраторами, своевременные ответы, поддержка.
- ЮЮлия6 октября 2023Организация тура выше всяких похвал. Все было вовремя, все продумано. Очень понравилось, что мы по 2 ночи останавливались в разных
- ССысыгма4 октября 2023Удобства в глэмпингах, гостиницах и питание (завтраки, ужины) хорошо организованы. Гид и водитель были опытными профессионалами. Екатерина отзывчивый и интересный человек, ответственно относящийся к своему делу. Спасибо за тур!
- ИИрина3 октября 2023Организация на высоком уровне. Отличный глемпинг, экскурсии и особенно гид.
- ААнна25 сентября 2023Нам все понравилось, тур оставил только позитивные впечатления. Программа была очень насыщенная, кажется что за 10 дней действительно успели посмотреть весь Алтай. Отдельное спасибо Антону - гиду и водителю, который сопровождал нас в путешествии.
- ВВячеслав23 сентября 2023Первый раз посетил горный Алтай. Путешествие состоялось в сентябре, и в это время очень повезло с погодой:) было тепло и
- ССветлана25 июня 2023Большое спасибо за организацию тура. Всё было продумано до мелочей. Отдельная благодарность гиду Екатерине и водителю Александру, с ними бы поехала на край света. . Непременно будем ездить от принимающей стороны ещё и ещё.
- ТТатьяна22 июня 2023Очень насыщенный, интересный тур по Алтаю. Увидели Алтайский край и Республику Алтай, справились по бурной Катуни, катались на Пионер Алтая по красивейшему Телецкому озеру, завершили тур в уютной курортной Белокурихе.
Ответы на вопросы от путешественников по Барнаулу в категории «Туры на 10 дней»
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