Экскурсионные туры на 10 дней по Барнаулу

Найдено 4 тура в категории «Туры на 10 дней» в Барнауле, цены от 77 000 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Большое путешествие по Горному Алтаю
🚗 На машине
скидка
20%
Авторский тур
10 дней
10 отзывов
Большое путешествие по Горному Алтаю: от Телецкого озера до Чемала
Погрузитесь в уникальный мир Горного Алтая, где природные красоты сочетаются с захватывающими приключениями
Начало: Встреча гостей в 07:00 в аэропорту Барнаула; в 07:...
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
9625077 000 за человека
Оздоровительный тур по Алтаю
🚌 На автобусе
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
Оздоровительный тур по Алтаю
Начало: г. Барнаул
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от 79 999 за человека
НЕэкспедиция Рериха по Алтаю. 100 лет спустя
🚌 На автобусе
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
НЕэкспедиция Рериха по Алтаю. 100 лет спустя
Начало: Алтайский край, Барнаул
11 окт в 10:00
150 000 за человека
Большой Алтай
🚌 На автобусе
Авторский тур
10 дней
Большой Алтай
Начало: Барнаул/Горно-Алтайск
Расписание: Согласно расписанию в календаре
13 июня в 07:00
20 июня в 07:00
77 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • И
    Илья
    16 октября 2023
    Большое путешествие по Горному Алтаю
    Великолепное путешествие! Если это Ваша первая поездка на Алтай, и Вы хотите увидеть все по максимуму, то выбирайте десятидневный тур!
    читать дальше

    Алтай очень разный – здесь есть зеленые леса и Марсианские пейзажи, красивейшие водопады и изумительные горные реки, заснеженные горные вершины и глубокие пещеры, самые красивые дороги в мире и опасные перевалы, наскальные рисунки и места силы, волшебные грибы и чудодейственные травы, очень вкусный мед и разнообразные настойки. И еще много всего другого! 😊 Десять дней хватает едва-едва, чтобы увидеть столько самое доступное для обычных туристов. Эти дни пролетели мгновенно и теперь хочется вернуться обратно, чтобы уже увидеть другие уникальные места, которые находятся чуть дальше традиционных туристических маршрутов. Организовано все было великолепно. Перемещались на 8-ми местном минивэне и, несмотря на полную загрузку, всем было вполне комфортно. На маршруте жили по два человека в простых, но уютных домиках в очень красивых местах. Теплые вещи, которые рекомендуют брать, понадобились только один раз, когда поднимались на Акташский ретранслятор. А это было в середине сентября! На базах, где проживали, связь была всегда, кроме последних трех дней в долине р. Чулымшан (это была лучшая часть путешествия!). Во время переездов мобильная связь есть только в населенных пунктах. Лучше всего работает Билайн, хуже – мегафон. Обязательно берите с собой наличные деньги, расплатиться картами или сделать перевод можно далеко не всегда Путешествовали с Алексеем, который был нашим гидом и водителем. Было классно, весело, надежно, безумно интересно и очень вкусно! Алексей, потомственный Алтаец, погрузил нас в атмосферу силы и красоты Алтая

  • Ю
    Юлия
    6 октября 2023
    Оздоровительный тур по Алтаю
    Тур по Алтаю 20.09-29.09.23 был великолепен. Большой Стране, как всегда, спасибо. Всегда хорошая связь с администраторами, своевременные ответы, поддержка.
    Тур по Алтаю 20.09-29.09.23 был великолепен. Большой Стране, как всегда, спасибо. Всегда хорошая связь с администраторамиТур по Алтаю 20.09-29.09.23 был великолепен. Большой Стране, как всегда, спасибо. Всегда хорошая связь с администраторамиТур по Алтаю 20.09-29.09.23 был великолепен. Большой Стране, как всегда, спасибо. Всегда хорошая связь с администраторамиТур по Алтаю 20.09-29.09.23 был великолепен. Большой Стране, как всегда, спасибо. Всегда хорошая связь с администраторамиТур по Алтаю 20.09-29.09.23 был великолепен. Большой Стране, как всегда, спасибо. Всегда хорошая связь с администраторамиТур по Алтаю 20.09-29.09.23 был великолепен. Большой Стране, как всегда, спасибо. Всегда хорошая связь с администраторамиТур по Алтаю 20.09-29.09.23 был великолепен. Большой Стране, как всегда, спасибо. Всегда хорошая связь с администраторамиТур по Алтаю 20.09-29.09.23 был великолепен. Большой Стране, как всегда, спасибо. Всегда хорошая связь с администраторамиТур по Алтаю 20.09-29.09.23 был великолепен. Большой Стране, как всегда, спасибо. Всегда хорошая связь с администраторамиТур по Алтаю 20.09-29.09.23 был великолепен. Большой Стране, как всегда, спасибо. Всегда хорошая связь с администраторами
  • Ю
    Юлия
    6 октября 2023
    НЕэкспедиция Рериха по Алтаю. 100 лет спустя
    Организация тура выше всяких похвал. Все было вовремя, все продумано. Очень понравилось, что мы по 2 ночи останавливались в разных
    читать дальше

    местах, что дало возможность посмотреть разные красоты Алтая и варианты размещения. Путешествие проходило на комфортабельном микроавтобусе, водитель во всем помогал. Гид наш, Екатерина Гаштольд, поразила своими обширными знаниями, прекрасным ведением тура, помощью во всём, а также своей любовью к своему краю, природе, истории. Всем спасибо.

    Организация тура выше всяких похвал. Все было вовремя, все продумано. Очень понравилось, что мы по 2Организация тура выше всяких похвал. Все было вовремя, все продумано. Очень понравилось, что мы по 2Организация тура выше всяких похвал. Все было вовремя, все продумано. Очень понравилось, что мы по 2Организация тура выше всяких похвал. Все было вовремя, все продумано. Очень понравилось, что мы по 2Организация тура выше всяких похвал. Все было вовремя, все продумано. Очень понравилось, что мы по 2Организация тура выше всяких похвал. Все было вовремя, все продумано. Очень понравилось, что мы по 2Организация тура выше всяких похвал. Все было вовремя, все продумано. Очень понравилось, что мы по 2Организация тура выше всяких похвал. Все было вовремя, все продумано. Очень понравилось, что мы по 2Организация тура выше всяких похвал. Все было вовремя, все продумано. Очень понравилось, что мы по 2Организация тура выше всяких похвал. Все было вовремя, все продумано. Очень понравилось, что мы по 2
  • С
    Сысыгма
    4 октября 2023
    НЕэкспедиция Рериха по Алтаю. 100 лет спустя
    Удобства в глэмпингах, гостиницах и питание (завтраки, ужины) хорошо организованы. Гид и водитель были опытными профессионалами. Екатерина отзывчивый и интересный человек, ответственно относящийся к своему делу. Спасибо за тур!
  • И
    Ирина
    3 октября 2023
    НЕэкспедиция Рериха по Алтаю. 100 лет спустя
    Организация на высоком уровне. Отличный глемпинг, экскурсии и особенно гид.
    Организация на высоком уровне. Отличный глемпинг, экскурсии и особенно гидОрганизация на высоком уровне. Отличный глемпинг, экскурсии и особенно гидОрганизация на высоком уровне. Отличный глемпинг, экскурсии и особенно гидОрганизация на высоком уровне. Отличный глемпинг, экскурсии и особенно гидОрганизация на высоком уровне. Отличный глемпинг, экскурсии и особенно гидОрганизация на высоком уровне. Отличный глемпинг, экскурсии и особенно гидОрганизация на высоком уровне. Отличный глемпинг, экскурсии и особенно гидОрганизация на высоком уровне. Отличный глемпинг, экскурсии и особенно гидОрганизация на высоком уровне. Отличный глемпинг, экскурсии и особенно гид
  • А
    Анна
    25 сентября 2023
    Большое путешествие по Горному Алтаю
    Нам все понравилось, тур оставил только позитивные впечатления. Программа была очень насыщенная, кажется что за 10 дней действительно успели посмотреть весь Алтай. Отдельное спасибо Антону - гиду и водителю, который сопровождал нас в путешествии.
  • В
    Вячеслав
    23 сентября 2023
    Большое путешествие по Горному Алтаю
    Первый раз посетил горный Алтай. Путешествие состоялось в сентябре, и в это время очень повезло с погодой:) было тепло и
    читать дальше

    солнечно, с морем осенних красок и впечатлений. Познакомился с историей и традициями этого края, увидел невероятные по красоте уникальные места - реки, озера, водопады, горы, перевалы, ущелья и долины. Отлично был организован отдых в двух наших параллельных группах гидами Алексеем и Андреем. К ним постараемся приехать снова в следующем году:)

  • С
    Светлана
    25 июня 2023
    Оздоровительный тур по Алтаю
    Большое спасибо за организацию тура. Всё было продумано до мелочей. Отдельная благодарность гиду Екатерине и водителю Александру, с ними бы поехала на край света. . Непременно будем ездить от принимающей стороны ещё и ещё.
  • Т
    Татьяна
    22 июня 2023
    Оздоровительный тур по Алтаю
    Очень насыщенный, интересный тур по Алтаю. Увидели Алтайский край и Республику Алтай, справились по бурной Катуни, катались на Пионер Алтая по красивейшему Телецкому озеру, завершили тур в уютной курортной Белокурихе.
    Очень насыщенный, интересный тур по Алтаю. Увидели Алтайский край и Республику Алтай, справились по бурной КатуниОчень насыщенный, интересный тур по Алтаю. Увидели Алтайский край и Республику Алтай, справились по бурной КатуниОчень насыщенный, интересный тур по Алтаю. Увидели Алтайский край и Республику Алтай, справились по бурной КатуниОчень насыщенный, интересный тур по Алтаю. Увидели Алтайский край и Республику Алтай, справились по бурной КатуниОчень насыщенный, интересный тур по Алтаю. Увидели Алтайский край и Республику Алтай, справились по бурной КатуниОчень насыщенный, интересный тур по Алтаю. Увидели Алтайский край и Республику Алтай, справились по бурной КатуниОчень насыщенный, интересный тур по Алтаю. Увидели Алтайский край и Республику Алтай, справились по бурной КатуниОчень насыщенный, интересный тур по Алтаю. Увидели Алтайский край и Республику Алтай, справились по бурной Катуни

Ответы на вопросы от путешественников по Барнаулу в категории «Туры на 10 дней»

Самые популярные туры этой рубрики в Барнауле
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. Большое путешествие по Горному Алтаю
  2. Оздоровительный тур по Алтаю
  3. НЕэкспедиция Рериха по Алтаю. 100 лет спустя
  4. Большой Алтай
Какие места ещё посмотреть в Барнауле
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Чуйский тракт
  2. Телецкое озеро
  3. Чемальская ГЭС
  4. Гейзерное озеро
  5. Чемал
  6. Ороктойский мост
  7. Алтайский Марс
  8. Петроглифы
Сколько стоит тур в Барнауле в июне 2024
Сейчас в Барнауле в категории "Туры на 10 дней" можно забронировать 4 тура от 77 000 до 150 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 16 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Забронируйте тур в Барнауле на 2024 год по теме «Туры на 10 дней», 16 ⭐ отзывов, цены от 77000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам