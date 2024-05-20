Туры на автобусе в Барнауле

Найдено 21 тур в категории «На автобусе» в Барнауле, цены от 13 900 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По Алтаю на микроавтобусе, катере и пешком: главные места за 7 дней
🚌 На автобусе
🚤 На катере
🚐 На микроавтобусе
скидка
15%
Авторский тур
7 дней
1 отзыв
По Алтаю на микроавтобусе, катере и пешком: главные места за 7 дней
Погрузитесь в мир природных красот и древних загадок Алтая. Насладитесь неделей полной приключений и открытий
Начало: Аэропорт Барнаула - 07:00, АВТОВОКЗАЛ/Ж.Д. вокзал ...
30 июня в 08:00
7 июля в 08:00
6941159 000 за человека
К трём планетам на Алтай из Барнаула, Бийска и Горно-Алтайска
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
К трём планетам на Алтай из Барнаула, Бийска и Горно-Алтайска
Увидеть неземные пейзажи, погулять по Луне и Марсам и прокатиться по Чуйскому тракту
Начало: Барнаул, Бийск и Горно-Алтайск, в первой половине ...
22 июня в 05:00
6 июля в 05:00
15 990 за человека
Алтайская перезагрузка: Манжерок, Патмос и Чуйский тракт
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
1 отзыв
Алтайская перезагрузка: Манжерок, Патмос и Чуйский тракт
Отдохнуть на курорте у Катуни, собрать палитру красок Алтая на фото и исследовать остров
Начало: Г. Барнаул / г. Бийск / г. Горно-Алтайск, в первой...
13 июня в 09:30
27 июня в 09:30
39 500 за человека
Комбинированный тур по Алтайскому краю и Республике Алтай
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
12 дней
3 отзыва
Комбинированный тур по Алтайскому краю и Республике Алтай
Начало: г. Барнаул
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 108 888 за человека
Оздоровительный тур по Алтаю
🚌 На автобусе
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
Оздоровительный тур по Алтаю
Начало: г. Барнаул
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от 79 999 за человека
Рафтинг и приключения на Алтае
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Рафтинг и приключения на Алтае
Начало: г. Барнаул
18 июня в 10:00
2 июля в 10:00
от 49 999 за человека
Экспресс-тур по Горному Алтаю
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Экспресс-тур по Горному Алтаю
Начало: г. Барнаул
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
от 47 777 за человека
Алтайский букет. Тур выходного дня из Барнаула
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Алтайский букет. Тур выходного дня из Барнаула
Начало: Алтайский край, Барнаул
14 июня в 10:00
28 июня в 10:00
15 800 за человека
НЕэкспедиция Рериха по Алтаю. 100 лет спустя
🚌 На автобусе
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
НЕэкспедиция Рериха по Алтаю. 100 лет спустя
Начало: Алтайский край, Барнаул
11 окт в 10:00
150 000 за человека
Алтайские каникулы и Чуйский тракт
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Алтайские каникулы и Чуйский тракт
Начало: г. Горно-Алтайск/г. Новосибирск/г. Барнаул
2 янв в 10:00
от 59 000 за человека
Новогодняя Катунь и Чуйский тракт
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Новогодняя Катунь и Чуйский тракт
Начало: г. Горно-Алтайск/г. Новосибирск/г. Барнаул
31 дек в 10:00
от 69 900 за человека
Алтай для любознательных. Большое путешествие по Чуйскому тракту, Телецкому озеру и Белокурихе
🚌 На автобусе
⛴ На теплоходе
Авторский тур
12 дней
3 отзыва
Алтай для любознательных. Большое путешествие по Чуйскому тракту, Телецкому озеру и Белокурихе
Начало: г. Барнаул
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 83 333 за человека
Обзорный тур по Горному Алтаю и Белокурихе
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Обзорный тур по Горному Алтаю и Белокурихе
Начало: г. Барнаул
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от 55 555 за человека
Большой Алтай
🚌 На автобусе
Авторский тур
10 дней
Большой Алтай
Начало: Барнаул/Горно-Алтайск
Расписание: Согласно расписанию в календаре
13 июня в 07:00
20 июня в 07:00
77 000 за человека
Знакомство с Алтаем
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
Знакомство с Алтаем
Начало: Аэропорт Барнаула/ТЦ «Пассаж»/Горно-Алтайск
Расписание: Согласно расписанию в календаре
16 июня в 07:00
23 июня в 07:00
42 000 за человека
Тур-перезагрузка с поездкой к заповедным Каракольским озёрам
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
Тур-перезагрузка с поездкой к заповедным Каракольским озёрам
Увидеть водные богатства Алтая, погулять по пещере и пожить с комфортом на берегу Катуни
Начало: Барнаул, Бийск и Горно-Алтайск, в первой половине ...
19 июня в 10:00
3 июля в 10:00
58 000 за человека
Перезагрузка у Телецкого озера
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Авторский тур
5 дней
Перезагрузка у Телецкого озера
Посетить сакральные места, отправиться на катере к водопадам и отдохнуть душой
Начало: Барнаул, Бийск и Горно-Алтайск, в первой половине ...
12 июня в 10:00
17 июля в 10:00
64 990 за человека
Автотур по Золотому кольцу Алтая с прогулками и посещением Телецкого озера
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
Автотур по Золотому кольцу Алтая с прогулками и посещением Телецкого озера
Увидеть горные водоёмы и водопады, необычные оттенки почвы и изваяния и узнать в аиле о традициях
Начало: Г. Барнаул, площадь Советов, 08:30 / аэропорт Горн...
16 июня в 08:30
23 июня в 08:30
59 900 за человека
Автопутешествие в горный край: Зачемалье с посещением Каракольских озёр
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
Автопутешествие в горный край: Зачемалье с посещением Каракольских озёр
Проехать по Чуйскому и Чемальскому трактам, пройтись по подвесным мостам и прокатиться на моторафте
Начало: Г. Барнаул, площадь Советов, 08:30 / аэропорт Горн...
13 июня в 08:30
20 июня в 08:30
33 900 за человека
Экспресс-перезагрузка в горах Алтая: автотур по Зачемалью
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
Экспресс-перезагрузка в горах Алтая: автотур по Зачемалью
Пройтись по навесному мосту над Катунью на остров, послушать шум водопада и попробовать медовуху
Начало: Г. Барнаул, площадь Советов, 08:30 / аэропорт Горн...
15 июня в 08:30
22 июня в 08:30
13 900 за человека
Алтай в цветах маральника: фототур
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
Алтай в цветах маральника: фототур
Запечатлеть просыпающиеся Телецкое озеро и Курайскую степь, послушать горловое пение и голос Катуни
Начало: Г. Барнаул, аэропорт, 08:00 / г. Горно-Алтайск, аэ...
26 апр в 09:00
87 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • В
    Виктория
    20 мая 2024
    Алтайская перезагрузка: Манжерок, Патмос и Чуйский тракт
    Я хочу поблагодарить компанию и всех ее сотрудников за ответственность, открытость и настоящий профессионализм! Мне помогли выбрать тур, посоветовали отель
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    по бюджету, очень вежливые сотрудники! А по приезду гид просто поразил своим профессионализмом! Мы посмотрели все что должны были, но даже больше! Я всем очень рекомендую посетить Алтай, Россия большая, и я уверяю Вас, что после поездки с этими ребятами, Вам захочется путешествовать по России! Спасибо за прекрасные 3 дня!

    Я хочу поблагодарить компанию и всех ее сотрудников за ответственность, открытость и настоящий профессионализм! Мне помоглиЯ хочу поблагодарить компанию и всех ее сотрудников за ответственность, открытость и настоящий профессионализм! Мне помоглиЯ хочу поблагодарить компанию и всех ее сотрудников за ответственность, открытость и настоящий профессионализм! Мне помоглиЯ хочу поблагодарить компанию и всех ее сотрудников за ответственность, открытость и настоящий профессионализм! Мне помоглиЯ хочу поблагодарить компанию и всех ее сотрудников за ответственность, открытость и настоящий профессионализм! Мне помоглиЯ хочу поблагодарить компанию и всех ее сотрудников за ответственность, открытость и настоящий профессионализм! Мне помогли
  • Л
    Любовь
    13 мая 2024
    К трём планетам на Алтай из Барнаула, Бийска и Горно-Алтайска
    Очень познавательный тур. Все было замечательно. Рекомендую. Благодарю организатора тура- Викторию. Приятная в общении девушка. Огромное спасибо гиду Николаю за
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    интересные рассказы. И особенно за нереальное терпение. За короткое время масса впечатлений. Цветение маральника, Гейзерное озеро. Фантастические пейзажи Марса-1, Марса-2, Луны. Грамотный гид. Опытный водитель-проводник к локациям. Это только малая часть того что ожидает в этом туре. Впечатления от тура не передать словами. Пейзажи Горного Алтая не передаст никакая камера даже последнего айфона. Эту красоту надо увидеть своими глазами. Рекомендую этот тур. Коротко и очень познавательно.

    Очень познавательный тур. Все было замечательно. Рекомендую. Благодарю организатора тура- Викторию. Приятная в общении девушка. ОгромноеОчень познавательный тур. Все было замечательно. Рекомендую. Благодарю организатора тура- Викторию. Приятная в общении девушка. ОгромноеОчень познавательный тур. Все было замечательно. Рекомендую. Благодарю организатора тура- Викторию. Приятная в общении девушка. ОгромноеОчень познавательный тур. Все было замечательно. Рекомендую. Благодарю организатора тура- Викторию. Приятная в общении девушка. ОгромноеОчень познавательный тур. Все было замечательно. Рекомендую. Благодарю организатора тура- Викторию. Приятная в общении девушка. Огромное
  • Е
    Екатерина
    13 мая 2024
    К трём планетам на Алтай из Барнаула, Бийска и Горно-Алтайска
    Мне очень понравился этот тур, за такое короткое время увидеть так много потрясающих мест. Я в восторге. Поездка действительно прошла так, как и было описано в объявлении. Гид замечательный рассказчик, знающий множество интересных фактов, историй и легенд. Спасибо! Очень крутой тур!
  • Г
    Гюзель
    4 мая 2024
    Комбинированный тур по Алтайскому краю и Республике Алтай
    Организация си отличная! Спасибо Светлане за интересные рассказы!
    Организация си отличная! Спасибо Светлане за интересные рассказы!Организация си отличная! Спасибо Светлане за интересные рассказы!
  • Г
    Гюзель
    4 мая 2024
    Обзорный тур по Горному Алтаю и Белокурихе
    Просто восторг! Впервые на Алтае! Красота необыкновенная, даже погода не омрачила отдых! Объехали все что можно, облазили горы, на теплоходе прошли к водопадам. Моторафтинг прибавил адреналину!
    Просто восторг! Впервые на Алтае! Красота необыкновенная, даже погода не омрачила отдых! Объехали все что можноПросто восторг! Впервые на Алтае! Красота необыкновенная, даже погода не омрачила отдых! Объехали все что можно
  • С
    Старцева
    14 января 2024
    Новогодняя Катунь и Чуйский тракт
    Не первый раз пользуюсь услугами агентства, устраивает клиентоориентированность, организация туров, быстрое решение вопросов.
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  • С
    Старцева
    14 января 2024
    Алтайские каникулы и Чуйский тракт
    Тур неплохой. Понравились локации.
    Тур неплохой. Понравились локацииТур неплохой. Понравились локацииТур неплохой. Понравились локацииТур неплохой. Понравились локацииТур неплохой. Понравились локацииТур неплохой. Понравились локации
  • Д
    Дмитрий
    7 ноября 2023
    По Алтаю на микроавтобусе, катере и пешком: главные места за 7 дней
    Ездили на Алтай летом. Туром от Андрея. Программа была не плохая. Но были недоработки, несогласованность при заказе катера, что переправлял
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    нас через Телецкое озеро. Разделили группу на несколько катеров. Виды красивые, но отношение нашего перевозчика вызывает вопросы. Привёз нас на другую точку, пошёл дождь. Мы выпрыгивали в воду, вытаскивали свои чемоданы, связи не было. Я ходил искал по берегу нашу группу. С одной стороны было весело и запомнилось, но не все оценили сервис подобный. Базы, где останавливались очень понравились. Уединение с природой, волшебно. Питание в туре так же не о чем. Суп на ужин без всего - не укладывается в моей голове. А так все хорошо.

  • А
    Анастасия
    16 октября 2023
    Новогодняя Катунь и Чуйский тракт
    Только положительные эмоции от поездки!
    Только положительные эмоции от поездки!Только положительные эмоции от поездки!Только положительные эмоции от поездки!Только положительные эмоции от поездки!Только положительные эмоции от поездки!Только положительные эмоции от поездки!
  • Ю
    Юлия
    6 октября 2023
    Комбинированный тур по Алтайскому краю и Республике Алтай
    Организация тура выше всяких похвал. Все было вовремя, все продумано. Очень понравилось, что мы по 2 ночи останавливались в разных
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    местах, что дало возможность посмотреть разные красоты Алтая и варианты размещения. Путешествие проходило на комфортабельном микроавтобусе, водитель во всем помогал. Гид наш, Екатерина Гаштольд, поразила своими обширными знаниями, прекрасным ведением тура, помощью во всём, а также своей любовью к своему краю, природе, истории. Всем спасибо.

    Организация тура выше всяких похвал. Все было вовремя, все продумано. Очень понравилось, что мы по 2Организация тура выше всяких похвал. Все было вовремя, все продумано. Очень понравилось, что мы по 2Организация тура выше всяких похвал. Все было вовремя, все продумано. Очень понравилось, что мы по 2Организация тура выше всяких похвал. Все было вовремя, все продумано. Очень понравилось, что мы по 2Организация тура выше всяких похвал. Все было вовремя, все продумано. Очень понравилось, что мы по 2Организация тура выше всяких похвал. Все было вовремя, все продумано. Очень понравилось, что мы по 2Организация тура выше всяких похвал. Все было вовремя, все продумано. Очень понравилось, что мы по 2Организация тура выше всяких похвал. Все было вовремя, все продумано. Очень понравилось, что мы по 2Организация тура выше всяких похвал. Все было вовремя, все продумано. Очень понравилось, что мы по 2Организация тура выше всяких похвал. Все было вовремя, все продумано. Очень понравилось, что мы по 2

Ответы на вопросы от путешественников по Барнаулу в категории «На автобусе»

Самые популярные туры этой рубрики в Барнауле
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 21
  1. По Алтаю на микроавтобусе, катере и пешком: главные места за 7 дней
  2. К трём планетам на Алтай из Барнаула, Бийска и Горно-Алтайска
  3. Алтайская перезагрузка: Манжерок, Патмос и Чуйский тракт
  4. Комбинированный тур по Алтайскому краю и Республике Алтай
  5. Оздоровительный тур по Алтаю
Какие места ещё посмотреть в Барнауле
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Чуйский тракт
  2. Телецкое озеро
  3. Чемальская ГЭС
  4. Гейзерное озеро
  5. Чемал
  6. Ороктойский мост
  7. Алтайский Марс
  8. Петроглифы
Сколько стоит тур в Барнауле в июне 2024
Сейчас в Барнауле в категории "На автобусе" можно забронировать 21 тур от 13 900 до 150 000 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 35 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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