В этот день у вас есть возможность выбрать, как его провести и чем заняться.

Варианты программ:

1. Тем, кто имеет хорошую физическую подготовку, рекомендуем отправиться в поход к водопаду Учар, самому мощному каскадному водопаду на Алтае, высота которого достигает 160 метров. Путь в обе стороны — 17 км. Треккинг проходит по экотропе в Алтайском заповеднике вдоль реки Чульча.

2. Для тех, кому хочется менее активного времяпрепровождения, запланировано путешествие до водопада Кулузун. Часть пути проедем на микроавтобусе, затем на моторной лодке переправимся через Чулышман, и нам откроется чарующий вид на 70-метровый водопад.

3. Треккинг в урочище Аккурум, знаменитое «каменными грибами», некоторые из которых достигают в высоту до 7 метров. На тонком основании лежат огромные каменные плиты — остаётся только удивляться, как они держатся. Прогулка пройдёт по живописному ущелью с набором высоты около 120 метров.