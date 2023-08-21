Алтайская кругосветка: на минивэне по кольцевому маршруту и топовым локациям
Авторский тур в Барнауле

Погрузитесь в мир алтайской природы с уникальным туром на минивэне. Вас ждут незабываемые впечатления и новые открытия

5
1 отзыв
Путешествие на минивэне премиум-класса по знаменитому кольцевому маршруту Алтая предлагает уникальную возможность насладиться красотой самых живописных уголков региона.

Участники тура переправятся через Телецкое озеро и реку Чулышман, исследуют разноцветную долину и увидят уникальные узоры на дне Гейзерного озера. Для желающих предусмотрены треккинг к леднику Актру и походы к водопадам. Восхищение вызовет Курайская степь и Северо-Чуйский хребет.

Перевалы, баня с веником и мощь алтайской природы подарят незабываемые впечатления и зарядят энергией.

Участникам рекомендуется соблюдать правила техники безопасности и уважать культурно-исторические ценности местности.

Гид имеет право изменить программу по объективным причинам для обеспечения безопасности и комфорта группы
Алтайская кругосветка: на минивэне по кольцевому маршруту и топовым локациям
Алтайская кругосветка: на минивэне по кольцевому маршруту и топовым локациям
Алтайская кругосветка: на минивэне по кольцевому маршруту и топовым локациям
Ближайшие даты:
5
мая
26
мая
2
июн
9
июн
14
июн
23
июн
28
июн
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даты

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет68 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Участник путешествия обязан выполнять правила техники безопасности и команды руководителя группы. Гид определяет порядок, темп и вид передвижения группы.

Каждому участнику путешествия рекомендуется иметь страховки: медицинскую и от несчастных случаев с повышенным коэффициентом для занятий активными видами отдыха.

Убедительная просьба с уважением относиться к культурно-историческим ценностям, традициям, обычаям коренного населения. Просим вас беречь природу и соблюдать природоохранные правила.

Руководитель группы имеет право самостоятельно изменить программу путешествия по объективным причинам (плохая погода, рекомендации МЧС, возникновение угрозы жизни и здоровью туристов).

Проживание. На турбазах «Теленгит»/«Усть-Чульча»/«Алтай Челушман»/«Ирбис»/«Рассу». Размещение в 2-местных номерах.

Питание. Включены 6 завтраков и 6 ужинов. Остальное питание и обед в кафе по дороге оплачивается дополнительно.

Уровень сложности. Маршрут несложный, путешествуем на комфортабельном микроавтобусе с пешим осмотром достопримечательностей.

Дети. Возможно участие с детьми от 5 лет.

Программа тура по дням

1 день

Втреча и переезд к Телецкому озеру

Встречаемся и выезжаем по направлению к знаменитому Телецкому озеру. В 12:00-13:00 в Горно-Алтайске заберём оставшуюся часть группы и около 17:00 прибудем в село Артыбаш. Разместимся на турбазе, поужинаем и познакомимся друг с другом поближе.

Втреча и переезд к Телецкому озеруВтреча и переезд к Телецкому озеруВтреча и переезд к Телецкому озеруВтреча и переезд к Телецкому озеруВтреча и переезд к Телецкому озеру
2 день

Переправа по Телецкому озеру, путь до реки Чульча

Сегодня встанем пораньше и после завтрака отправимся в водное путешествие по Телецкому озеру, одной из главных природных достопримечательностей Алтая. Дойдём до южного берега, прогуляемся по песчаному пляжу и пообедаем, наслаждаясь пейзажем и удалённостью от цивилизации. Затем пересядем на микроавтобус и через ущелье, вдоль реки Чулышман, доедем до устья реки Чульча. По дороге будем делать остановки в живописных местах, чтобы полюбоваться видами и размяться.

Переправа по Телецкому озеру, путь до реки ЧульчаПереправа по Телецкому озеру, путь до реки ЧульчаПереправа по Телецкому озеру, путь до реки ЧульчаПереправа по Телецкому озеру, путь до реки Чульча
3 день

Программа на выбор

В этот день у вас есть возможность выбрать, как его провести и чем заняться.
Варианты программ:

1. Тем, кто имеет хорошую физическую подготовку, рекомендуем отправиться в поход к водопаду Учар, самому мощному каскадному водопаду на Алтае, высота которого достигает 160 метров. Путь в обе стороны — 17 км. Треккинг проходит по экотропе в Алтайском заповеднике вдоль реки Чульча.
2. Для тех, кому хочется менее активного времяпрепровождения, запланировано путешествие до водопада Кулузун. Часть пути проедем на микроавтобусе, затем на моторной лодке переправимся через Чулышман, и нам откроется чарующий вид на 70-метровый водопад.
3. Треккинг в урочище Аккурум, знаменитое «каменными грибами», некоторые из которых достигают в высоту до 7 метров. На тонком основании лежат огромные каменные плиты — остаётся только удивляться, как они держатся. Прогулка пройдёт по живописному ущелью с набором высоты около 120 метров.

Программа на выборПрограмма на выборПрограмма на выборПрограмма на выборПрограмма на выбор
4 день

Перевалы Кату-Ярык и Улаганский, Пазырыкские курганы, село Акташ

После завтрака едем на минивэне к перевалу Кату-Ярык. Прежде, чем его преодолеть, совершим небольшой треккинг до водопада Куркуре, а затем поднимемся на перевал, название которого переводится как «трещина в горе». С его высоты откроется захватывающий вид на долину реки Чулышман. После побываем на Пазырыкских курганах — одном из самых масштабных пазырыкских захоронений. Затем покорим ещё один перевал — Улаганский — высота которого 2100 метров. Полюбуемся чарующей панорамой и озёрами неподалёку: Мёртвым, Киделю, Учкёль, Узункёль.

Далее наш путь лежит в село Акташ, где мы останемся на ночь. А по дороге увидим Красные ворота — узких проход меж красноватых скал.

Перевалы Кату-Ярык и Улаганский, Пазырыкские курганы, село АкташПеревалы Кату-Ярык и Улаганский, Пазырыкские курганы, село АкташПеревалы Кату-Ярык и Улаганский, Пазырыкские курганы, село АкташПеревалы Кату-Ярык и Улаганский, Пазырыкские курганы, село АкташПеревалы Кату-Ярык и Улаганский, Пазырыкские курганы, село АкташПеревалы Кату-Ярык и Улаганский, Пазырыкские курганы, село Акташ
5 день

Программа на выбор

Сегодня снова предлагаем вам программу на выбор.
Варианты:

1. Остаться на базе и отдохнуть, неспешно прогуляться по окрестностям, порелаксировать на берегу реки и насладиться нетронутой красотой гор.
2. Экскурсия на акташский ретранслятор или на Мажойский каскад.
3. Прогулка на лошадях, квадроциклах.
4. Сплав.
5. Посещение ледника Актру и Голубого озера. На микроавтобусе доедем до села Курай, там пересядем на внедорожник и через 3 часа доберёмся до альпинистского лагеря. От него пешком дойдём до ледника и озера с набором высоты в 800 метров. Устроив привал и подкрепившись, отправимся обратно.

Программа на выборПрограмма на выборПрограмма на выборПрограмма на выбор
6 день

Алтайский Марс, Гейзерное озеро и Курайская степь

Приготовьтесь побывать на другой планете — отправляемся в долину, пейзаж которой кажется нереальным, за что её называют алтайским Марсом. Глиняные пёстрые горы урочища Кызыл-Чин когда-то находились на дне моря — увидим окаменелости, которым более 300 млн. лет. После прогуляемся по руслу одноимённого ручья.
Посетим и Гейзерное озеро в окружении леса, уникальное узорами на дне, которые постоянно меняются, изменяя и цвет воды. Полюбуемся завораживающим видом Северо-Чуйского хребта, побываем в Курайской степи, похожей на пустыню среди заснеженных горных вершин, и отправимся обратно на базу отдыха.

Алтайский Марс, Гейзерное озеро и Курайская степьАлтайский Марс, Гейзерное озеро и Курайская степьАлтайский Марс, Гейзерное озеро и Курайская степьАлтайский Марс, Гейзерное озеро и Курайская степь
7 день

Обратный путь до Барнаула

Сегодня отправляемся в сторону Барнаула. Проедем по знаменитому Чуйскому тракту, входящему в десятку самых красивых автодорог России. Посмотрим на наскальные рисунки Адыр-Кан и побываем в месте слияния рек Чуи и Катуни, которое алтайцы считают местом силы. Заедем в урочище Кур-Кечу. С перевала Чике-Таман полюбуемся Теректинским хребтом и остановимся на живописном Семинском перевале между двумя горными вершинами.

В Горно-Алтайске попрощаемся с частью группы, вылетающей из этого города, и около 20:00 прибудем в Барнаул.

Обратный путь до БарнаулаОбратный путь до БарнаулаОбратный путь до БарнаулаОбратный путь до Барнаула

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Безопасный трансфер на микроавтобусе премиум-класса
  • Транспортные сборы
  • Проживание на туристических базах (2-местное размещение с удобствами)
  • Питание по программе
  • Экскурсии с гидом
  • Заброска и вход на Марсианские горы
  • Переправы через Телецкое озеро и реку Чулышман
  • Вход на водопад Куркуре и Гейзерное озеро
  • Ледник Актру или путешествие к озеру Джангискёль
  • Рекреационные сборы
  • Баня (1 посещение)
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Барнаула и обратно
  • Заброска к лагерю Актру
  • Дополнительные экскурсии: на ретранслятор, Мажойский каскад
  • Питание вне программы
  • Дополнительные развлечения: сплав, квадроциклы, прогулка на лошадях
  • Улучшение условий проживания
Где начинаем и завершаем?
Начало: Барнаул, 08:00 или Горно-Алтайск, 12:00-13:00
Завершение: Барнаул, 20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
3
2
1
Е
21 авг 2023
Это было супер! Просто лучшее путешествие! Олег молодец с большой буквы! Несомненно, порекомендую этот трип всем своим знакомым, кто соберется на Алтай, а кто-то уже, глядя на наши фотографии с поездки, решил ехать в отпуск именно туда! Спасибо большое!

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