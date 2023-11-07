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Авторский тур
7 дней
По Алтаю на микроавтобусе, катере и пешком: главные места за 7 дней
Погрузитесь в мир природных красот и древних загадок Алтая. Насладитесь неделей полной приключений и открытий
Начало: Аэропорт Барнаула - 07:00, АВТОВОКЗАЛ/Ж.Д. вокзал ...
30 июня в 08:00
7 июля в 08:00
6941159 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Экспресс-тур по Горному Алтаю
Начало: г. Барнаул
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
от 47 777₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Автотур по Золотому кольцу Алтая с прогулками и посещением Телецкого озера
Увидеть горные водоёмы и водопады, необычные оттенки почвы и изваяния и узнать в аиле о традициях
Начало: Г. Барнаул, площадь Советов, 08:30 / аэропорт Горн...
16 июня в 08:30
23 июня в 08:30
59 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ДДмитрий7 ноября 2023Ездили на Алтай летом. Туром от Андрея. Программа была не плохая. Но были недоработки, несогласованность при заказе катера, что переправлял
- ЭЭльвира6 сентября 2023Гид Екатерина и Ольга очень душевно рассказывали об истории, традициях, обычаях и о природе края. Водителю Юрию отдельное спасибо-виртуоз! В туре
- ООльга23 августа 2023Насыщенный тур, чего нам и хотелось. Мы увидели основные красоты Алтая, влюбились в него, получили массу положительных эмоций. Немного больше хотелось бы этники: экскурсии в жилище алтайцев, рассказ о национальном костюме. У нас был вечер горлового пения - это великолепно!!!
- ААлексей31 июля 2023Спасибо! Все прошло отлично! Наш гид Светлана, выше всяких похвал!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Барнаулу в категории «Гейзерное озеро»
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