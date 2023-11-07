Гейзерное озеро – туры в Барнауле

Найдено 3 тура в категории «Гейзерное озеро» в Барнауле, цены от 47 777 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По Алтаю на микроавтобусе, катере и пешком: главные места за 7 дней
🚌 На автобусе
🚤 На катере
🚐 На микроавтобусе
скидка
15%
Авторский тур
7 дней
1 отзыв
По Алтаю на микроавтобусе, катере и пешком: главные места за 7 дней
Погрузитесь в мир природных красот и древних загадок Алтая. Насладитесь неделей полной приключений и открытий
Начало: Аэропорт Барнаула - 07:00, АВТОВОКЗАЛ/Ж.Д. вокзал ...
30 июня в 08:00
7 июля в 08:00
6941159 000 за человека
Экспресс-тур по Горному Алтаю
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Экспресс-тур по Горному Алтаю
Начало: г. Барнаул
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
от 47 777 за человека
Автотур по Золотому кольцу Алтая с прогулками и посещением Телецкого озера
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
Автотур по Золотому кольцу Алтая с прогулками и посещением Телецкого озера
Увидеть горные водоёмы и водопады, необычные оттенки почвы и изваяния и узнать в аиле о традициях
Начало: Г. Барнаул, площадь Советов, 08:30 / аэропорт Горн...
16 июня в 08:30
23 июня в 08:30
59 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • Д
    Дмитрий
    7 ноября 2023
    По Алтаю на микроавтобусе, катере и пешком: главные места за 7 дней
    Ездили на Алтай летом. Туром от Андрея. Программа была не плохая. Но были недоработки, несогласованность при заказе катера, что переправлял
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    нас через Телецкое озеро. Разделили группу на несколько катеров. Виды красивые, но отношение нашего перевозчика вызывает вопросы. Привёз нас на другую точку, пошёл дождь. Мы выпрыгивали в воду, вытаскивали свои чемоданы, связи не было. Я ходил искал по берегу нашу группу. С одной стороны было весело и запомнилось, но не все оценили сервис подобный. Базы, где останавливались очень понравились. Уединение с природой, волшебно. Питание в туре так же не о чем. Суп на ужин без всего - не укладывается в моей голове. А так все хорошо.

  • Э
    Эльвира
    6 сентября 2023
    Экспресс-тур по Горному Алтаю
    Гид Екатерина и Ольга очень душевно рассказывали об истории, традициях, обычаях и о природе края. Водителю Юрию отдельное спасибо-виртуоз! В туре
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    совпало все: дружная и позитивная компания туристов, все были на одной волне. Прекрасная погода все 6 дней. И профессионализм всей команды Арго. Огорчало только строгое ограничение по времени на живописных остановках. Лично мне не хватило погружения в здесь и сейчас. Но может быть это надо получать в другом туре, этот все-таки экспресс. Благодарю за незабываемые впечатления и особенно за приглашение Алаша в день отъезда. Он меня покорил.

  • О
    Ольга
    23 августа 2023
    Экспресс-тур по Горному Алтаю
    Насыщенный тур, чего нам и хотелось. Мы увидели основные красоты Алтая, влюбились в него, получили массу положительных эмоций. Немного больше хотелось бы этники: экскурсии в жилище алтайцев, рассказ о национальном костюме. У нас был вечер горлового пения - это великолепно!!!
    Насыщенный тур, чего нам и хотелось. Мы увидели основные красоты Алтая, влюбились в него, получили массуНасыщенный тур, чего нам и хотелось. Мы увидели основные красоты Алтая, влюбились в него, получили массуНасыщенный тур, чего нам и хотелось. Мы увидели основные красоты Алтая, влюбились в него, получили массуНасыщенный тур, чего нам и хотелось. Мы увидели основные красоты Алтая, влюбились в него, получили массуНасыщенный тур, чего нам и хотелось. Мы увидели основные красоты Алтая, влюбились в него, получили массуНасыщенный тур, чего нам и хотелось. Мы увидели основные красоты Алтая, влюбились в него, получили массуНасыщенный тур, чего нам и хотелось. Мы увидели основные красоты Алтая, влюбились в него, получили массуНасыщенный тур, чего нам и хотелось. Мы увидели основные красоты Алтая, влюбились в него, получили массуНасыщенный тур, чего нам и хотелось. Мы увидели основные красоты Алтая, влюбились в него, получили массуНасыщенный тур, чего нам и хотелось. Мы увидели основные красоты Алтая, влюбились в него, получили массу
  • А
    Алексей
    31 июля 2023
    Экспресс-тур по Горному Алтаю
    Спасибо! Все прошло отлично! Наш гид Светлана, выше всяких похвал!!!
    Спасибо! Все прошло отлично! Наш гид Светлана, выше всяких похвал!!!Спасибо! Все прошло отлично! Наш гид Светлана, выше всяких похвал!!!Спасибо! Все прошло отлично! Наш гид Светлана, выше всяких похвал!!!Спасибо! Все прошло отлично! Наш гид Светлана, выше всяких похвал!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Барнаулу в категории «Гейзерное озеро»

Самые популярные туры этой рубрики в Барнауле
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
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  3. Автотур по Золотому кольцу Алтая с прогулками и посещением Телецкого озера
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8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Телецкое озеро
  3. Чемальская ГЭС
  4. Гейзерное озеро
  5. Чемал
  6. Ороктойский мост
  7. Алтайский Марс
  8. Петроглифы
Сколько стоит тур в Барнауле в июне 2024
Сейчас в Барнауле в категории "Гейзерное озеро" можно забронировать 3 тура от 47 777 до 59 900 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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