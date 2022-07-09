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Полезная информация о Белой Горе

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Местное время в Белой Горе
21:2124
9 июля 2022
Разница с вами:
Страна🇷🇺 Россия
Название городаБелая Гора
По-английскиBelaya Gora
Население города2 383 чел.
АэропортБелая Гора BGN
Часовой поясAsia/Srednekolymsk

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