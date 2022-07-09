Полезная информация о Белой Горе
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Местное время в Белой Горе
21:2124
9 июля 2022
Разница с вами:
|Страна
|🇷🇺 Россия
|Название города
|Белая Гора
|По-английски
|Belaya Gora
|Население города
|2 383 чел.
|Аэропорт
|Белая Гора BGN
|Часовой пояс
|Asia/Srednekolymsk
Где находится Белая Гора на карте
Белая Гора