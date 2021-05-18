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Полезная информация о Белоярском

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Местное время в Белоярском
23:3336
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇷🇺 Россия
Название городаБелоярский
По-английскиBeloyarskiy
Население города20 087 чел.
АэропортБелоярский EYK
Часовой поясAsia/Yekaterinburg
Средняя высота23 м. от уровня моря

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