Ущелье Безенги славится красивыми водопадами, озерами и покоряет туристов с первого взгляда своими горами-пятитысячниками!!
Наше путешествие проходит на территории Кабардино-Балкарии, недалеко от Приэльбрусья. Именно здесь находится Безенгийское ущелье одна из жемчужин Кавказа!
Для любителей более комфортного отдыха есть тур с проживанием в гостинице и аналогичной программой Треккинг в Безенгийском ущелье
Главный Кавказский хребет здесь не просто близко, к нему можно дотронуться рукой! Приехав сюда, сразу же привлекает внимание огромная, белоснежная Безенгийская стена это 12-километровый горный массив, самый высокий участок Главного Кавказского хребта. Из восьми пятитысячников Кавказа шесть расположены в районе Безенгийского ущелья! Эти места украшают водопады, горные озера и сверкающие ледники. В июле глаз порадуют яркие цветы, в августе и сентябре ущелье побалует нас спелыми ягодами малины и черники. И, конечно, изюминка Безенги это его ночное небо, украшенное тысячами ярких звезд!
Ущелье и лагерь Безенги
Нитка маршрута: г. Минеральные Воды ущелье и лагерь Безенги, водопад Жигинджи, Экотропа поход на водопад Гидан, Северная стена треккинг на ледник Мижирги, первое поле под горой Брно треккинг на Язык тролля поход на ледник Безенги г. Минеральные Воды
11:30-12:00 сбор группы в аэропорту и на железнодорожном вокзале г. Минеральные Воды (возле главного входа в вокзал со стороны города).
Переезд на автобусе в лагерь Безенги (около 4-5 часов). В селе Безенги привычный асфальт заканчивается и начинается грунтовая дорога.
Ущелье и лагерь Безенги.
Наконец-то мы в горах! На фоне заснеженных вершин красуется мекка альпинистов высокогорный альплагерь Безенги.
На его благоустроенной территории поставим свой палаточный лагерь. Инструктор поможет новичкам и научит, как ставить палатку. В течение всего похода наш лагерь будет стоять на одном месте.
Сегодня совершим обзорную экскурсию по территории альплагеря и поднимемся на смотровую площадку. Отсюда увидим ущелья рек Мижирги, Безенги и часть знаменитой Безенгийской стены.
Лагерь Безенги это отдельный, потрясающий мир. На его территории находятся корпуса для проживания, собственная столовая, душевая, сувенирный магазин, место для лагеря с палатками и даже детский сад. Уходя в горы, альпинисты и туристы всегда могут оставить здесь своих детей под присмотром. Туристы очень любят собираться в местном кафе, где находится большой, рельефный макет района Безенги, который сегодня также увидим.
Кемпинг расположен на высоте 2140 м.
Поход в ущелье Безенги. Водопад Жигинджи
Безенгийское ущелье - это настоящий край водопадов. Сегодня направляемся к одному из них водопаду Жигинджи. На самом верху Каргашильского хребта находится ледник, который дает начало реке Жигинджи. А река, в свою очередь, дарим нам прекрасный, белоснежный водопад. Вода прыгает по горным ступенькам и образует несколько живописных каскадов. К водопаду можно подойти совсем близко и сделать роскошные фотографии водяных брызг на фоне гор. В июле наши фотографии также украсят цветущие оранжевые маки редчайшие цветы, изюминка этих мест. Идем дальше! Впереди у нас экотропа к Безенгийскому леднику, которую создала компания Русгидро. Вдоль тропы растут небольшие деревца, кустарники, радуют глаз яркие цветы. Идти по тропе очень легко, ведь она специально создана для туристов, здесь даже имеются лавочки))). Вдоль экотропы установлены информационные стенды с описанием местной флоры и фауны. С каждым шагом приближаемся все ближе и ближе к нашей цели потрясающему Безенгийскому леднику. Он считается одним из самых больших ледников Кавказа. Длина ледника колеблется от 13 до 20 километров, а толщина льда достигает 180 (!!!) метров. Вы можете такое представить? Это невероятно! До вечера гуляем в этих местах и наслаждаемся красотой:) Активная часть прохождения по маршруту: 5,5 км, перепад высот 2140-2040-2200 м, продолжительность похода 5-6 часов.
Поход к водопаду Гидан, ледник Мижирги
Сегодня будет невероятно яркий день, ведь мы подойдем очень близко к Северной стене удивительному творению природы.
Любой альпинист с замиранием сердца расскажет вам, что Северный массив - это огромная горная стена. 15 километров из чистейшего снега и льда, 4 пятитысячника! Стена изгибается, поэтому ее часто называют снежной подковой.
В солнечный день, на фоне синего-синего неба, Северная стена искрится своими идеальными ледниками, а над ее вершинами клубятся белоснежные облака. Вы просто не сможете оторвать от нее глаз, настолько она хороша и эффектна!
У подножия стены гордо раскинулся ледник Мижирги. Так удивительно гулять по леднику, когда рядом цветут голубые незабудки или ромашки. Но именно так и происходит в Безенги!
На обратном пути полюбуемся на солнечный водопад Гидан. Именно во второй половине дня его идеально освещает солнце. Гидан - это каскадный водопад, который быстрыми потоками стекает с горы Гидан-тау. Делаем фото и спускаемся в лагерь.
Активная часть прохождения по маршруту: 13,2 км, перепад высот 2140-2940 м, продолжительность похода 7 часов.
Ледник Мижирги и первое поле под горой Брно
Сегодня полюбуемся на великолепную, белоснежную Северную стену совершенно с нового ракурса! Пройдя по тропинке и по морене, приближаемся к горе Брно. Слева от нас, на противоположной стороне ущелья, игриво бежит водопад Гидан, вскоре покажется ущелье Теплый угол и хижина Укю-кош. Затем выходим на огромную, ровную зеленую поляну. В горах такие поля это большая редкость. Это место любят не только туристы, но и горные туры, которые порой здесь пасутся)). Пройдем чуть дальше, сделаем новые снимки Северной стены и заглянем сверху на ледник Мижирги. Он вытянулся на несколько километров, каждый год немного меняет свой облик и постоянно вызывает восхищение своей силой и красотой! Активная часть тура: 8,4 км пешком, перепад высот 2140-2780 м, продолжительность треккинга 6-7 часов.
Мегасмотровая площадка Язык Тролля
Не только Норвегия может похвастаться своим знаменитым языком тролля. У нас, в Безенги, тоже есть такое чудо! Чтобы его увидеть, надо проехать на автобусе недалеко от лагеря. А затем нас, как обычно, ждет небольшой подъем в горочку))) Еще издалека наш пытливый взор заметит красную гору, где и находится тот самый знаменитый выступ. С языка тролля открываются потрясающие виды на село Безенги и окружающие горы. За спиной красуется скалистый хребет Ак-кая, а вдалеке в хорошую погоду видна Безенгийская стена со своими пятитысячниками. Девчонки, берите платья для фотосессии))) Здесь они точно пригодятся! Затем продолжаем нашу прогулку в сторону высокой, горной качели. Расположена она таким потрясающим образом, что с неё можно любоваться знаменитой Безенгийской стеной. Одним словом, сегодняшний день очень богат на самые живописные фотолокации. Активная часть прохождения по маршруту: 3,5 км, перепад высот 1700-1710-1330 м, продолжительность похода 6-7 часов.
!! Если в ущелье реки Думала в 2026 г. починят мост через реку, в этот день будет проводиться маршрут Долина реки Думала и водопад Укю. С утра пораньше выходим из лагеря и едем в ущелье реки Думала. Хотя от нашей привычной стоянки мы уехали совсем недалеко, но пейзаж сильно изменился. Конечно же, вокруг наши любимые горы, но сегодня большую часть пути пройдем по лесу. Ущелье реки Думала очень зеленое, оно всегда дарит нам грибы, в июле радует земляникой, а в августе и сентябре балует малиной и черникой. Наша тропинка плавно поднимается по лугам, все выше и выше вдоль красивой реки Думала. По деревянному мосту перейдем речку. Стоит замереть на мосту на несколько секунд и ты тут же чувствуешь всю мощь быстрой, шумной горной реки. Вскоре выйдем на огромную зеленую поляну, где нас ждет обед. Но это будет чуть позже. А пока что идем любоваться водопадом Укю. Узкое ущелье крепко сжимает в своих каменных объятиях речку и дарит нам водопад. Водопад Укю высокий, пенный, белоснежный! Вам понравится =)) Активная часть прохождения по маршруту: 9,6 км, перепад высот 1590-2070 м, продолжительность похода 6-7 часов.
Поход на Ледник Безенги
Выходим из лагеря пораньше и поднимаемся по Безенгийскому леднику. Пройдем по каменистому склону, походим по морене и оставим свои следы на самом настоящем леднике.
С каждым шагом будем подходить все ближе и ближе к великолепной, белоснежной Безенгийской стене. Стена представляет собой 13 километров из снега и льда, здесь находятся два пятитысячника: Джангитау (5085 м) и Шхара (5193 м). По пути полюбуемся на великолепную гору Гестола, которая упирается в небо своей острой, белоснежной вершиной.
Треккинг к Безенгийской стене всегда вызывает трепет и восторг туристов. Именно здесь сразу чувствуешь всю силу и мощь высоких гор.
Активная часть прохождения по маршруту: 6,3 км, перепад высот 2140-2550 м, продолжительность похода 5-6 часов.
Отъезд из Безенги
Утром прощаемся с горами.
Переезд в г. Минеральные Воды.
12:30-13:30 - прибытие в г. Минеральные Воды, отъезд домой.
На этом поход на Кавказ Горный лагерь в Безенги завершен.
В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут похода может быть изменен.
Что включено
- Автотранспортные переезды по маршруту на автобусе Паз, Газель или аналогичном транспорте. По пути 18 км горной дороги
- Проживание в личной палатке на платной стоянке на территории альплагеря Безенги. На стоянке оборудованные туалеты, есть горячий душ, прачечная (услуги прачечной оплачиваются дополнительно), комната-сушилка для вещей, кафе, сувенирный магазин, магазин туристического снаряжения, продуктовый магазин, в кафе есть возможность бесплатно заряжать фото-, видеотехнику. Фотоальбом стоянки
- Трехразовое питание по комплексному меню (меню не индивидуальное!): завтрак (день 2-7) и ужин (день 1-6) готовятся в лагере, обед (день 2-4, 6) в виде сухого пайка в горах (колбаса, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости). Каждый день назначаются дежурные туристы, которые занимаются приготовлением пищи
- Оформление пропуска в пограничную зону
- Экологические сборы в Кабардино-Балкарском заповеднике
- Прокат группового снаряжения (костровое оборудование, котлы, газовые горелки, тент, групповая аптечка)
- Услуги инструктора-проводника
Что не входит в цену
- Транспортные расходы к началу маршрута и обратно (г. Минеральные Воды)
- Обед во время трансфера в 1-й, 5-й день
- Личное снаряжение (палатка, рюкзак, спальник, каремат). При необходимости, наш клуб предоставит в прокат туристическое снаряжение
- Страховка (не обязательно)
О чём нужно знать до поездки
Для похода по туристическим маршрутам данного региона всем туристам необходим пропуск в пограничную зону. Для граждан России инструктор оформляет пропуск в первый день тура.
Для граждан иностранных государств (Украина, Беларусь, Израиль) оформление пропуска занимает 30 рабочих дней (43 календарных дня). После подачи заявки на участие в походе, у каждого гражданина иностранного государства мы запрашиваем копию паспорта для оформления пропуска.
Пожелания к путешественнику
Список снаряжения:
Обращаем Ваше внимание на правила выбора одежды для поездки: на Кавказе можно ходить в брюках и футболках. Шорты и майки не следует брать для поездки на Кавказ.
Палатка
Рюкзак / сумка / чемодан для вещей
Спальник (температура комфорта 0… -5С). Температура воздуха ночью в палатке +4+9С.
Каремат
Подпопник
Шапка, перчатки
Кепка / панамка
Куртка. Температура воздуха рано утром и поздно вечером +8+12С.
Флиска
Футболка
Легкая рубашка с длинным рукавом. Рубашка защитит от обгорания руки и шею.
Бафф. Защищает шею от обгорания, можно использовать как головной убор.
Ходовые брюки
Нижнее белье, носки
Треккинговая обувь по щиколотку и выше
Обувь для ходьбы в лагере. Утром и вечером в лагере влажная от росы трава. Рекомендуем иметь закрытую обувь, например, калоши
Купальник
Для девушек по желанию: платье для фотосессии на фоне гор =))
Непромокаемая одежда или дождевик от середины бедра и ниже
Треккинговые палки. Палки значительно снижают нагрузку на колени. Физически крепким и здоровым туристам мы рекомендуем иметь с собой палки. Туристам, у которых есть проблемы с коленями, суставами и лишним весом, треккинговые палки иметь Обязательно.
При необходимости, клуб предоставляет треккинговые палки в прокат.
Паспорт / свидетельство о рождении ребенка. Обязательно иметь оригинал документов (не копию).
Фотоаппарат/видеокамера. В нескольких ущельях по маршруту, которые входят в пограничную зону, запрещено использовать для съемок квадрокоптер.
Туалетные принадлежности (зубная щетка, зубная паста, мыло, шампунь, бритва, полотенце)
Расческа
Солнцезащитные очки
Пластиковая бутылка 0,5 л (для питьевой воды на маршруте)
Туалетная бумага
Тарелка, кружка, ложка. Тарелка и кружка должны быть не бьющимися (пластиковыми или железными).
Налобный фонарик
Влажные салфетки. Нитка, иголка
Рюкзак для прогулок (объем 20-25 литров). В рюкзаке находятся личные вещи туриста (флиска, дождевик, бутылка с водой и т. д.), а также общественные продукты на обед, которые выдает инструктор (вес продуктов 400-600 грамм).
Портативное зарядное устройство пауэрбанк для подзарядки мобильного телефона (не обязательно)
Солнцезащитный крем, гигиеническая помада
Защитный крем от укусов насекомых. По вечерам могут быть комары. Клещей нет.
Наличные деньги
Индивидуальная аптечка. Обязательно: эластичный бинт, пластырь.