1 день

Ущелье и лагерь Безенги

Нитка маршрута: г. Минеральные Воды ущелье и лагерь Безенги, водопад Жигинджи, Экотропа поход на водопад Гидан, Северная стена треккинг на ледник Мижирги, первое поле под горой Брно треккинг на Язык тролля поход на ледник Безенги г. Минеральные Воды

11:30-12:00 сбор группы в аэропорту и на железнодорожном вокзале г. Минеральные Воды (возле главного входа в вокзал со стороны города).

Переезд на автобусе в лагерь Безенги (около 4-5 часов). В селе Безенги привычный асфальт заканчивается и начинается грунтовая дорога.

Наконец-то мы в горах! На фоне заснеженных вершин красуется мекка альпинистов высокогорный альплагерь Безенги.

На его благоустроенной территории поставим свой палаточный лагерь. Инструктор поможет новичкам и научит, как ставить палатку. В течение всего похода наш лагерь будет стоять на одном месте.

Сегодня совершим обзорную экскурсию по территории альплагеря и поднимемся на смотровую площадку. Отсюда увидим ущелья рек Мижирги, Безенги и часть знаменитой Безенгийской стены.

Лагерь Безенги это отдельный, потрясающий мир. На его территории находятся корпуса для проживания, собственная столовая, душевая, сувенирный магазин, место для лагеря с палатками и даже детский сад. Уходя в горы, альпинисты и туристы всегда могут оставить здесь своих детей под присмотром. Туристы очень любят собираться в местном кафе, где находится большой, рельефный макет района Безенги, который сегодня также увидим.

Кемпинг расположен на высоте 2140 м.

