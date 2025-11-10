3 день

Радиальный выход на Курсантские ночёвки и переход на ночёвки «Под Укю»

Ранним утром после лёгкого завтрака оставляем лагерь и выходим налегке вверх.

Наша цель: озеро в урочище «Курсантские ночёвки».

По левую руку вздымается самый высокий после Эльбруса пятитысячник России — гора Дых-Тау 5205 м.

Иногда с её обрывистых склонов срываются снежно-ледовые массы и камни, обходим опасные места на почтительном расстоянии и без лишних остановок.

Обернувшись назад, наслаждаемся видом сверху на ледопад ледника Мижирги, вблизи которого будем проходить сегодня во второй половине дня.

Ещё немного и выходим к небольшому ледниковому озеру на высоте 3400 м.

Зачастую, тут, между камнями, можно увидеть палатки альпинистов, выходящих на штурм вершин Курсант и Брно.

Тут мы отдохнём и зафиксируем окружающий пейзаж в памяти и на фотографиях.

После сбора лагеря выберем безопасную траектория пересечения ледника.

Аккуратно обойдём все трещины и выйдем на правую морену ущелья.

На этой стороне нас встречает удобная натоптанная тропа, по которой спустимся к месту нашей сегодняшней стоянки — ночёвкам «Под Укю».

Радиальный выход на Курсантские ночёвки: 6 км, перепад 2900-3400-2900 м. Переход на ночёвки под Укю: 5 км, перепад 2900-2650 м.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160