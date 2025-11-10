Это места для любителей высоких гор и сильных пейзажей! Безенги не могут похвастаться густыми лесами, но готовы покорять своих гостей потрясающими видами ледников и гор-пятитысячников.
Данный маршрут создан для тех, кому интересно почувствовать хорошую физическую нагрузку, а также уйти с рюкзаком чуть подальше от цивилизации.
июн
Программа тура по дням
Прибытие. Ущелье Безенги
09:00-09:30 (московское время) Сбор группы в аэропорту и на железнодорожном вокзале Минеральных Вод.
Встречаемся в Минеральных Водах и, не теряя времени, выезжаем в самый высокогорный район нашей страны — Безенги.
По приезду установим палатки и прогуляемся в окрестностях альплагеря.
Вечером поужинаем в одном из местных кафе, познакомимся поближе и обсудим планы на следующий день.
Переход на стоянку «Второе поле под Брно»
С утра пораньше приготовим завтрак, распределим по рюкзакам продукты и снаряжение на следующие два дня и выдвинемся в сторону нашей первой стоянки за пределами цивилизации.
Наш путь пролегает по левой морене ущелья Мижирги.
Натоптанная тропа постепенно уступает место дикому рельефу из камней и песка, а снизу за нами наблюдают глубокие трещины ледника.
Ставим лагерь вблизи Северной стены на «Второй стоянке под Брно».
Радиально выходим полюбоваться панорамой стены и набрать воды на ужин и завтрак.
Активная часть: 5 км, перепад 2140-2900 м, продолжительность 5-6 часов.
Радиальный выход на Курсантские ночёвки и переход на ночёвки «Под Укю»
Ранним утром после лёгкого завтрака оставляем лагерь и выходим налегке вверх.
Наша цель: озеро в урочище «Курсантские ночёвки».
По левую руку вздымается самый высокий после Эльбруса пятитысячник России — гора Дых-Тау 5205 м.
Иногда с её обрывистых склонов срываются снежно-ледовые массы и камни, обходим опасные места на почтительном расстоянии и без лишних остановок.
Обернувшись назад, наслаждаемся видом сверху на ледопад ледника Мижирги, вблизи которого будем проходить сегодня во второй половине дня.
Ещё немного и выходим к небольшому ледниковому озеру на высоте 3400 м.
Зачастую, тут, между камнями, можно увидеть палатки альпинистов, выходящих на штурм вершин Курсант и Брно.
Тут мы отдохнём и зафиксируем окружающий пейзаж в памяти и на фотографиях.
После сбора лагеря выберем безопасную траектория пересечения ледника.
Аккуратно обойдём все трещины и выйдем на правую морену ущелья.
На этой стороне нас встречает удобная натоптанная тропа, по которой спустимся к месту нашей сегодняшней стоянки — ночёвкам «Под Укю».
Радиальный выход на Курсантские ночёвки: 6 км, перепад 2900-3400-2900 м. Переход на ночёвки под Укю: 5 км, перепад 2900-2650 м.
Радиальный выход в Тёплый угол и спуск в альплагерь
Снова наше утро начнётся с радиального восхождения.
По сыпучим тропинкам набираем 600 вертикальных метров к хижине Укю Кош, построенной для ночёвок и хранения снаряжения в эпоху развития советского альпинизма.
Ещё немного усилий, и мы в урочище «Тёплый Угол».
Отсюда начинаются маршруты штурма множества категорийных вершин.
Много ночей проводят тут студенты альпсборов и их наставники.
Пропитываемся атмосферой, делаем памятные снимки, восстанавливаем силы и начинаем непростой спуск к палаткам.
Пакуем рюкзаки и выдвигаемся в альплагерь, где нас ждёт вкусная еда, горячая баня и расслабленный вечер перед новыми приключениями.
Радиальный выход в Тёплый угол: 5 км, перепад 2650-3500-2650 м. Спуск с ночёвок под Укю в альплагерь: 3 км, перепад 2650-2140 м.
Переход на озеро Баран-Кош
Сегодня начинается самая серьёзная часть нашего путешествия — выходим на крупнейший ледник России и Европы Уллу-Чыран (Безенгийский).
Чтобы добраться до открытого льда, предстоит аккуратно пробраться под осыпающейся стеной правой морены.
Выйдя на лёд, уделим время ледниковому рельефу, осмотрим трещины и воронки.
Чтобы достигнуть места нашей ночёвки, движемся в сторону Безенгийской стены, оставляя за спиной все проявления живой природы.
Вокруг снежные кавказские исполины, под ногами лёд и камни.
Перевалив через центральную морену, глаза с наслаждением встречают зелёную полосу под суровой стеной Каргашильского хребта — нам туда.
Ставим лагерь на берегу озера, наслаждаемся атмосферой оазиса и принимаем заслуженный отдых.
Активная часть: 8 км, 2140-2750 м, продолжительность 5-6 часов.
Восхождение на Кёльбаши и спуск в альплагерь
И снова поспать подольше не получится.
За тонкой стенкой палатки уже ждёт кульминация наших приключений.
Выходим на штурм вершины Кёльбаши 3596м — это одна из лучших смотровых точек на пики Безенгийской стены, ледник.
Попасть сюда не просто: на пути крутой взлёт и траверс сыпучего склона, но мы не зря столько тренировались.
После спуска обедаем у озера, собираемся и делаем завершающий переход в нашем путешествии.
Уже как к себе домой, возвращаемся в альплагерь Безенги, чтобы провести вечер в тёплой компании, поделиться впечатлениями и планами будущих странствий.
Восхождение на Кёльбаши: 8 км, перепад 2750-3596-2750 м. Спуск с Баран-коша в альплагерь: 8 км, перепад 2750-2140 м.
Отъезд
После завтрака закрепляем навык быстрого сбора стоянки, прощаемся с альплагерем и уезжаем.
14:00-15:00 Возвращение в Минеральные Воды (ж/д вокзал, аэропорт).
Проживание
Тру предусматривает проживание в палатках: на территории альплагеря Безенги (3 ночи) и на неподготовленных стоянках в ущельях Безенги и Мижирги (3 ночи). Наибольшая высота ночёвки 2900 м.
Стоимость тура на 1 человека — 49 800 руб.
Варианты проживания
Безенги
На стоянке оборудованные туалеты, есть горячий душ, прачечная (услуги прачечной оплачиваются дополнительно), комната-сушилка для вещей, кафе, сувенирный магазин, магазин туристического снаряжения, продуктовый магазин, в кафе есть возможность бесплатно заряжать фото-, видеотехнику.
Стоянка в ущельях Безенги и Мижирги
Ответы на вопросы
Что включено
- Переезд из Минеральных Вод в альплагерь Безенги и обратно
- Проживание в личной палатке на платной стоянке на территории альплагеря Безенги и использование инфраструктуры (душ, туалет, электричество, хранение личных вещей на время выходов из лагеря)
- 3-разовое питание на маршруте (1-6 дни), кроме: обеда в 1 день тура и ужинов в 1, 4 и 6 дни
- Экологические сборы в Кабардино-Балкарском заповеднике
- Поддержка контрольно-спасательного пункта альплагеря Безенги
- Прокат альпинистской каски на все дни тура
- Оформление разрешения на выход и ночёвку в пограничной зоне
- Прокат группового снаряжения (котлы, газовые горелки, тент)
- Услуги инструктора-проводника
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Минеральных Вод и обратно
- Личное снаряжение: палатка, спальник, коврик, рюкзак, треккинговые палки. Можно арендовать у организатора или в альплагере
- Страховка (рекомендуется оформить на период мероприятия страховку с расширением «активный отдых и экстрим: треккинг»)
- Питание: обед в 1 день тура и ужины в 1, 4 и 6 дни
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Одежда и обувь:
- высокие треккинговые ботинки (разношенные);
- закрытая обувь для лагеря (кроксы / калоши / лёгкие кроссовки);
- треккинговые носки 2 пары (плотные высокие);
- носки для лагеря и сна 2 пары (одни тёплые, вторые повседневные);
- треккинговые штаны (синтети;ческие без утепления);
- нижнее белье
- синтетическая футболка с длинным рукавом;
- синтетическая футболка с коротким рукавом;
- флисовая кофта;
- ветровка без утепления или мембранная куртка;
- тонкий пуховик или пуховый жилет;
- бафф;
- тонкая шапка;
- кепка или панама;
- тонкие перчатки 2 пары;
- тонкое термобельё;
- дождевой костюм штаны + куртка или дождевик ниже середины бедра;
- солнечные очки;
- одежда для сна (если нужно);
Снаряжение (можно арендовать у клуба или в альплагере):
- рюкзак (для нашего мероприятия подойдёт туристический рюкзак с жёсткой спинкой и поясным ремнём на 70-80 литров);
- палатка (или место в палатке);
- спальный мешок (комфорт лимит -5°);
- коврик (пенка / надувашка / самонадувашка);
- альпинистская каска;
Для еды:
- КЛМН (кружка, ложка, миска, нож);
- ёмкость для воды на маршруте 0,5-0,7л;
Аптечка:
- хороший эластичный бинт 1,5-2 м;
- лекарства от распространённых расстройств, которыми пользуетесь в обычной жизни (голова, живот, температура, аллергия);
- лекарства, которые принимаете по назначенью врача;
Косметичка:
- крем от солнца;
- гигиеническая помада (лучше с spf);
- щётка и паста;
- всё для душа (можно оставить на хранение в альплагере на время выхода на маршрут);
- полотенце (лучше быстросохнущее);
- туалетная бумага;
- влажная туалетная бумага;
- несколько пакетиков для личного мусора;
Электроника:
- налобный фонарь + запасные батарейки;
- телефон;
Документы и деньги:
- паспорт / свидетельство о рождении (оригинал);
- наличные (на 3 ужина в альплагере, баню, сувениры).
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны ссылка без комиссии напрямую у страховых компаний.
Есть ли мобильная связь на маршруте?
Мобильная связь по маршруту (только оператор Мегафон): день 1 (весь день), 2, 4, 6, (только во время нахождения на территории альплагеря Безенги), день 7 (весь день).
Где начинается и заканчивается маршрут?
Старт маршрута: г. Минеральные Воды (аэропорт, ж/д вокзал) в 09:00-09:30 МСК.
Финиш маршрута: г. Минеральные Воды (ж/д вокзал, аэропорт) в 14:00-15:00 МСК.
В городе Минеральные Воды можно остановиться на ночь в мини-гостинице «Теплый стан», гостинице «АртХолл Отель» или арендовать квартиру.
Какое питание нас ожидает?
В стоимость тура включено 3-разовое питание, за исключением трёх ужинов на территории альплагеря Безенги. Там, ради разнообразия и отдыха, едим традиционные блюда в местных кафе. Питание на маршруте предполагает полноценные завтраки и ужины на основе сушёных и сублимированных продуктов.
На обед сух. паёк с чаем (сыр, мясо, орехи, сладости). Готовим силами дежурных при поддержке инструктора.
Питание: в течение похода организовано 3-разовое питание. Каждый день назначаются дежурные, которые готовят завтрак и ужин на горелке, обед – сухой паек днем.
Нужно ли оформлять пропуск для путешествия?
Для прохода по туристическим маршрутам данного региона всем туристам необходим пропуск в пограничную зону.
Для граждан России инструктор оформляет пропуск во время проведения тура.
Для граждан иностранных государств (Украина, Беларусь, Израиль) оформление пропуска занимает 30 рабочих дней (43 календарных дня). После подачи заявки на участие в походе, у каждого гражданина иностранного государства мы запрашиваем копию паспорта для оформления пропуска.