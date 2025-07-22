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Треккинг в Безенги без рюкзаков

Акция! При внесении предоплаты в размере 40-45% до 31.07.2025 на заезды с 07 сентября по 01 ноября 2025 действует скидка 10%. Стоимость в разделе проживания указана без учета скидки. Тур
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в Безенги проходит на Кавказе, на территории Кабардино-Балкарии.

Эти места называют «ледовое сердце Кавказа», ведь именно здесь находится легендарное Безенгийское ущелье. В одном кадре здесь помещаются яркие цветы и изумрудные ледники. В качестве украшения природа подарила Безенгийскому ущелью восхитительные оранжевые маки.

В путешествии посетим несколько водопадов, пройдем по оборудованной экотропе, сделаем фото ледников и совершим треккинг к Северной и Безенгийской стенам.

4.67
3 отзыва
Треккинг в Безенги без рюкзаков
Треккинг в Безенги без рюкзаков
Треккинг в Безенги без рюкзаков
Ближайшие даты:
24
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Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Ущелье Безенги

11:30-12:00 Сбор группы в аэропорту и на железнодорожном вокзале г. Минеральные Воды (возле главного входа в вокзал со стороны города).

Переезд на автобусе в альплагерь Безенги (около 4-5 часов).

Ущелье Безенги.

К вечеру приедем в один из самых потрясающих и организованных альплагерей на Кавказе – альплагерь «Безенги».

На его территории находятся корпуса для проживания, места для стоянки с палатками, столовая, душевая, сувенирный магазин и даже детский садик.

После поселения в альплагере, совершим обзорную экскурсию по его территории.

Издалека увидим ущелья с ледниками Мижирги и Безенги, а также с удовольствием рассмотрим рельефный макет района Безенги.

На макете поднимаются рельефные, снежные горы, прекрасно видны долины с ледниками, озера и весь наш будущий маршрут.

Прибытие. Ущелье БезенгиПрибытие. Ущелье БезенгиПрибытие. Ущелье БезенгиПрибытие. Ущелье Безенги
2 день

Водопад Жигинджи, экотропа к леднику Безенги

Сегодня по программе тура легкий, прогулочный маршрут.

Прямо из лагеря нам виден огромный Каргашильский хребет.

На самом верху хребта находится ледник Жигинджи, который тает и дает начало одноименной реке.

Река стремительно прыгает по уступам хребта и превращается в прекрасный водопад.

Сегодняшний водопад с секретом, он таит в себе необычное природное явление.

Утром часть потока воды «золотая» от подсветки солнечных лучей.

После обеда вторая часть каскада выходит из тени и светится «серебром».

Идем дальше и попадаем на экотропу к Безенгийскому леднику.

Комфортная экотропа была обустроена компанией «Русгидро».

Вдоль тропы установлены красочные стенды с фотографиями и описанием местной флоры и фауны.

Гуляя по экотропе, в июле собираем землянику, в августе-сентябре лакомимся черникой и брусникой.

В конце пути подойдем близко к Безенгийскому леднику.

Активная часть: 5,5 км пешком, перепад высот 2140-2040-2200 м, продолжительность 5-6 часов.

Водопад Жигинджи, экотропа к леднику БезенгиВодопад Жигинджи, экотропа к леднику БезенгиВодопад Жигинджи, экотропа к леднику БезенгиВодопад Жигинджи, экотропа к леднику Безенги
3 день

Водопад Гидан, треккинг к леднику Мижирги, Северная стена

Сегодня увидим потрясающую Северную стену.

Северный массив — это огромная горная система: 15 километров из идеального снега и льда, 4 пятитысячника! Мижирги, Дыхтау, пик Пушкина, Коштантау – все эти вершины имеют отметку выше 5000 м.

Эффектность этого ущелья состоит в потрясающем контрасте: мы ходим по зеленой траве, по цветочным лугам и тут же перед нами поднимаются снежные пятитысячники.

В такой момент ощущаешь, насколько грандиозные горы создала здесь Природа!

Обед у нас также будет на фоне пятитысячников.

Затем прогуляемся еще немного и сделаем красивые фото ледника Мижирги.

На обратном пути пройдем мимо указателя ущелье «Телпый угол», куда любят ходить и тренироваться альпинисты.

А затем полюбуемся каскадным водопадом Гидан.

Он рождается на горе Гидан-тау и, прыгая по уступам, шустро бежит в долину.

Активная часть тура: 13,2 км пешком, перепад высот 2140-2940 м, продолжительность треккинга 7 часов.

Водопад Гидан, треккинг к леднику Мижирги, Северная стенаВодопад Гидан, треккинг к леднику Мижирги, Северная стенаВодопад Гидан, треккинг к леднику Мижирги, Северная стенаВодопад Гидан, треккинг к леднику Мижирги, Северная стена
4 день

Треккинг к леднику Мижирги, первое поле под горой Брно

Любопытно взглянуть на виды, которые открываются с параллельной морены, ведущей к Северному массиву ледника Мижирги.

Отсюда Северная стена открывается с другого ракурса, виды завораживают и влюбляют в себя всё сильнее и сильнее!

С самого начала пути нас непрерывно сопровождает Северный массив.

Мы идем по тропе, по морене и ощущение, будто перед глазами бесконечные 5D фотообои, которые увеличиваются и приближаются, удивительный эффект!

Справа выглядывает массивная и скалистая гора Брно (4 110 метров), а слева открываются виды на «Тёплый угол» и хижину «Укю кош», которая выглядит как крошечная красная точка.

Пройдя вперед, выйдем к долгожданному ровному месту.

Это огромная травянистая площадка в горах, полностью покрытая изумрудной травой.

На поле установлен один интересный объект.

Подойдем поближе и попытаемся разгадать, для чего же он предназначен!

Активная часть тура: 8,4 км пешком, перепад высот 2140-2780, продолжительность треккинга 6-7 часов.

Треккинг к леднику Мижирги, первое поле под горой БрноТреккинг к леднику Мижирги, первое поле под горой БрноТреккинг к леднику Мижирги, первое поле под горой БрноТреккинг к леднику Мижирги, первое поле под горой Брно
5 день

Треккинг к Языку Тролля и диковинным качелям в горах

Сегодня отправляемся на самую панорамную точку нашего маршрута — Язык Тролля!

Автобус подвезет нас в горы, дальше пойдем пешком.

Тропа идет вдоль зеленых холмов, на которых покрывалом лежит цветочный ковер.

Тут же мирно пасутсяценители альпийских лугов – белые барашки.

Тропинка приводит нас к скальному выступу, который нависает над пропасть высотой более 100 м.

Девчонки, для этой локации берите платья, очень советуем.

А наш гид обязательно проконтролирует, чтобы фотосессия прошла безопасно!

В каждой группе есть любители загадывать желания.

Специально для этих целей здесь есть волшебная арка в скале.

И еще одной изюминкой маршрута являются высокие горные качели с видом на Безенгийскую стену.

На спуске посетим развалины поселка Нижний Хулам.

Этот город давно покинули люди и только наш гид знает, почему же это произошло.

Активная часть тура: 3,5 км пешком, перепад высот 1700-1710-1330 м, продолжительность треккинга 6-7 часов.

Треккинг к Языку Тролля и диковинным качелям в горахТреккинг к Языку Тролля и диковинным качелям в горахТреккинг к Языку Тролля и диковинным качелям в горахТреккинг к Языку Тролля и диковинным качелям в горах
6 день

Треккинг к леднику Безенги

Любителей вставать пораньше на отдыхе в Безенги, всегда будут радовать великолепные, рассветные пейзажи.

Очень советуем вам полюбоваться Безенгийской стеной на восходе солнца!

Вокруг темные, спящие горы, а в конце ущелья розовым светом зажигается Безенгийская стена.

Первые лучи солнца касаются ее пятитысячников и остроконечной вершины Гестола.

Сегодня у нас очень насыщенный поход — идем к леднику Безенги и Безенгийской стене.

Стена представляет собой 13 километров из снега и льда, здесь же находятся два белоснежных пятитысячника: Джангитау и Шхара.

В этот день будем ходить по настоящему леднику: большая часть пути пройдет по камням, но кое-где под ногами будет снег и настоящий, изумрудный лед.

Порой в одном кадре мы сможем поймать зеленые луга, цветы и снежные вершины Безенги.

Активная часть тура по маршруту: 6,3 км пешком, перепад высот 2140-2550 м, продолжительность треккинга 5-6 часов.

Треккинг к леднику БезенгиТреккинг к леднику БезенгиТреккинг к леднику БезенгиТреккинг к леднику Безенги
7 день

Отъезд

С утра покидаем Безенги и возвращаемся в г. Минеральные Воды.

12:30-13:30 Прибытие в г. Минеральные Воды, отъезд домой.

В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, программа тура может быть изменена.

Проживание

Тур предполагает проживание:

  • в альплагере «Безенги»: 2-, 3-местные номера с удобствами;
  • в заезды 13-19 июля и 17-23 августа проживание в корпусе Теплый угол: 2-, 3-местные номера с удобствами;
  • остальные даты в 2025 г: проживание в коттедже. 2-, 3-местные номера с удобствами.

Доплата за 1-местное размещение в номере гостиницы — 10 000 руб./весь период отдыха.

Стоимость тура на 1 человека — 68 200 руб., кроме заездов 13 июля - 19 июля и 17 августа - 23 августа — 64 400 руб.

Варианты проживания

Альплагерь Безенги

6 ночей

Альплагерь Безенги — доброе и гостеприимное место в сердце гор Кавказа.

2-, 3-местные номера с удобствами, есть Wi-Fi, полотенца выдают.

Фен и чайник можно попросить у администратора, холодильника нет.

На территории альплагеря Безенги есть комната-сушилка для вещей, кафе, сувенирный магазин, магазин туристического снаряжения, продуктовый магазин.

За дополнительную плату на Безенги предоставляются услуги прачечной и детского сада (ребенка можно оставить в детском саду на целый день под присмотром воспитателя).

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Автотранспортные переезды по маршруту на автобусе ПАЗ, Газель или аналогичном транспорте. По пути 18 км горной дороги
  • Проживание: в альплагере «Безенги»: 2-, 3-местные номера с удобствамив заезды 13-19 июля и 17-23 августа проживание в корпусе Теплый угол: 2-, 3-местные номера с удобствамиостальные даты в 2025 г: проживание в коттедже. 2-, 3-местные номера с удобствами
  • В альплагере «Безенги»: 2-, 3-местные номера с удобствами
  • В заезды 13-19 июля и 17-23 августа проживание в корпусе Теплый угол: 2-, 3-местные номера с удобствами
  • Остальные даты в 2025 г: проживание в коттедже. 2-, 3-местные номера с удобствами
  • 3-разовое питание. Завтрак (день 2-7) и ужин (день 1-6) подаются в столовой альплагеря по комплексному меню (меню не индивидуальное), обед (день 2-4, 6) - сухой паек днем в горах (колбаса, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости)
  • Экологические сборы в Кабардино-Балкарском заповеднике
  • Прокат группового снаряжения: котлы, газовые горелки (для приготовления чая на обед в горах), групповая аптечка
  • Услуги инструктора-проводника
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Минеральных Вод и обратно
  • Обед во время трансфера в 1, 5 день
  • Доплата за одноместное размещение в номере альплагеря - 10 000 руб. /весь период отдыха
  • Услуги прачечной и детского сада (ребенка можно оставить в детском саду на целый день под присмотром воспитателя)
  • Страховка (не обязательно)
Место начала и завершения?
Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Обращаем Ваше внимание на правила выбора одежды для поездки: на Кавказе можно ходить в брюках и футболках. Шорты и майки не следует брать для поездки на Кавказ.
  • кепка / панамка;
  • куртка. Температура воздуха рано утром и поздно вечером +8… +12С;
  • флиска (осенью рекомендуем брать 2 флиски: одна - для ходьбы на маршруте (достаточно быстро она приобретает походный запах), вторая чистая и свежая флиска - для ходьбы в гостинице);
  • футболка;
  • легкая рубашка с длинным рукавом (рубашка защитит от обгорания руки и шею);
  • бафф (защищает шею от обгорания, можно использовать как головной убор);
  • ходовые брюки;
  • нижнее белье;
  • носки;
  • пижама для сна (в номере по ночам прохладно);
  • треккинговая обувь по щиколотку и выше;
  • шлепки (для ходьбы в гостинице);
  • купальник;
  • для девушек по желанию: платье для фотосессии на фоне гор;
  • непромокаемая одежда или дождевик от середины бедра и ниже;
  • паспорт / свидетельство о рождении ребенка, обязательно иметь оригинал документов (не копию);
  • фотоаппарат / видеокамера и зарядное (в нескольких ущельях по маршруту, которые входят в пограничную зону, запрещено использовать для съемок квадрокоптер);
  • туалетные принадлежности (зубная щетка, зубная паста, мыло, шампунь, бритва);
  • расческа;
  • солнцезащитные очки;
  • пластиковая бутылка 0,5 л (для питьевой воды на маршруте);
  • туалетная бумага (пригодится днём, на маршруте);
  • кружка, ложка, тарелка. В горах туристы пьют чай из кружки, которая входит в комплект с термосом или берут отдельную кружку. Тарелка пригодится, чтобы во время обеда положить в нее нарезанные и мелкие продукты (овощи, сыр, оливки и тд). Кружка и тарелка должны быть не бьющимися;
  • влажные салфетки, нитка, иголка;
  • тройник (в номере всего 1 розетка);
  • рюкзак для прогулок (объем 20-25 литров). В рюкзаке находятся личные вещи туриста (флиска, дождевик, бутылка с водой и т. д.), а также общественные продукты на обед, которые выдает инструктор (вес продуктов 400-600 грамм);
  • хоба (туристическая пенка);
  • сушилки для обуви;
  • солнцезащитный крем, гигиеническая помада;
  • индивидуальная аптечка. Обязательно: эластичный бинт, пластыр;
  • шапка, перчатки (для поездок в сентябре, октябре);
  • термос объем 0,5-0,75 л (для поездок в сентябре, октябре);
  • наличные деньги;
  • налобный фонарик (для поездок в сентябре, октябре). Световой день осенью становится короче, поэтому иногда вечером на маршруте может пригодиться фонарик. .
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – страховая компания Ингосстрах. Обращайтесь в службу поддержки.

Есть ли мобильная связь на маршруте?

Мобильная связь по маршруту (только оператор Мегафон): ежедневно до 09:00 и после 18:00. Во время прогулок по ущельям мобильная связь отсутствует.

Какая инфраструктура на маршруте?

На территории альплагеря «Безенги» оборудованные туалеты, горячий душ, прачечная, комната-сушилка для вещей, кафе, сувенирный магазин, магазин туристического снаряжения «Альпиндустрия», продуктовый магазин с самыми популярными продуктами (хлеб, лимонад, консервы, сладости, соки).

Есть возможность бесплатно заряжать телефоны, аккумуляторы.

Для оплаты в кафе и магазине следует иметь наличные деньги, оплата банковскими картами не развита. Банкоматы отсутствуют.

Где начинается и заканчивается маршрут?

Старт маршрута: 11:30-12:00 МСК г. в г. Минеральные Воды (аэропорт, ж/д вокзал).

Финиш маршрута: 12:30-13:30 МСК в г. Минеральные Воды (ж/д вокзал, аэропорт).

В городе Минеральные Воды можно остановиться на ночь в мини-гостинице «Теплый стан», гостинице «АртХолл Отель» или арендовать квартиру.

Какие особенности есть у тура?

В некоторые даты одновременно проходит палаточный и гостиничный тур (Горный лагерь и Треккинг), в каждом из которых указан один и тот же инструктор. В таких случаях обе группы (Горный лагерь и Треккинг) объединяются вместе во время треккинга на маршрутах и отдыхают под руководством одного инструктора.

Можно ли приехать с ребенком?
На Безенги есть настоящий детский сад, куда можно на целый день отдать ребенка. Пока вы гуляете по горам, воспитатели кормят, гуляют и играют с детьми.
Есть ли в туре скидка для детей?
Действует скидка 20% для детей.
Скидка предоставляется детям, возраст которых на момент участия в туре до 14 лет включительно.
Будут ли выдаваться треккинговые палки?

Для этого тура выдаются треккинговые палки без дополнительной платы. Оформлять прокат заранее не требуется.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 45% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
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3
2
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С
Снежков
22 июл 2025
Тур хорошо организован. Все было замечательно: трансфер, проживание, питание. Единственный минус отсутствие wi-fi в номерах.
Тур хорошо организован. Все было замечательно: трансфер, проживание, питание. Единственный минус отсутствие wi-fi в номерах.Тур хорошо организован. Все было замечательно: трансфер, проживание, питание. Единственный минус отсутствие wi-fi в номерах.Тур хорошо организован. Все было замечательно: трансфер, проживание, питание. Единственный минус отсутствие wi-fi в номерах.
И
Ирина
25 июн 2025
Прекрасный тур! Хорошо было все: компания людей (у нас собрались одни девочки, за исключением 1 мужчины и мальчика), погода (не всегда было ясно, но туман и легкий дождь добавляет своей
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атмосферы), гид- прекрасная Анжелика и просто потрясающие виды вокруг, тишина, отсутствие связи и иных помех. Для людей со средней физ. подготовкой тропы вполне себе в режиме прогулки ощущаются, не слишком сложно.

Прекрасный тур! Хорошо было все: компания людей (у нас собрались одни девочки, за исключением 1 мужчиныПрекрасный тур! Хорошо было все: компания людей (у нас собрались одни девочки, за исключением 1 мужчиныПрекрасный тур! Хорошо было все: компания людей (у нас собрались одни девочки, за исключением 1 мужчиныПрекрасный тур! Хорошо было все: компания людей (у нас собрались одни девочки, за исключением 1 мужчиныПрекрасный тур! Хорошо было все: компания людей (у нас собрались одни девочки, за исключением 1 мужчиныПрекрасный тур! Хорошо было все: компания людей (у нас собрались одни девочки, за исключением 1 мужчины
А
Анна
22 июн 2025
Тур неплохой, много ходили и набор высот примерно 600 -700 метров, были и 2 дня отдыха, ездили в соседнее село на красивые виды. Ходили мы рядом с альплагерем Безенги, поэтому
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виды примерно одни и те же. Понравился поход на язык ледника.
Проживание было в коттедже. В целом ожидание совпали с реальностью, но так как часть группы была проживала в коттедже, а часть в палаточном лагере, то не чувствовалось целостности группы. Гид большую часть свободного времени был в палаточном лагере, а мы были предоставлены сами себе.

Тур неплохой, много ходили и набор высот примерно 600 -700 метров, были и 2 дня отдыха,Тур неплохой, много ходили и набор высот примерно 600 -700 метров, были и 2 дня отдыха,Тур неплохой, много ходили и набор высот примерно 600 -700 метров, были и 2 дня отдыха,
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Анна!
Благодарим вас за отзыв. Рады, что в целом тур вам понравился!
Нам жаль, что вам не удалось почувствовать целостность группы
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из-за проживания туристов в двух разных местах размещения.
Понимаем, что вам хотелось проводить свободное время после экскурсии в составе группы. Мы передадим это замечание принимающей стороне для возможности доработки программы.
Будем рады видеть вас и в других наших турах по России!

М
Михаил
2 окт 2024
Новый для нас с женой опыт горного треккинга. Неподготовленность и не самая лучшая физическая форма давала о себе знать в течение всего тура, но ближе к середине недели мы приспособились
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к режиму и поняли, как более грамотно собирать вещи на выход и одеваться. Путешествие оказалось хорошей встряской и возможностью проверить свои силы, а также почувствовать себя в настоящих горах далеко от цивилизации, не теряя в комфорте относительно городской жизни.
Проживание в лагере "Безенги" комфортно, есть все удобства и инфраструктура, питаться вы будете сытно и вкусно.
Также рекомендую приехать в Минеральные Воды за день до выезда в Безенги и посетить соседние города, доехав туда на электричке (~40 мин): Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки и т. д.

Новый для нас с женой опыт горного треккинга. Неподготовленность и не самая лучшая физическая форма давалаНовый для нас с женой опыт горного треккинга. Неподготовленность и не самая лучшая физическая форма давалаНовый для нас с женой опыт горного треккинга. Неподготовленность и не самая лучшая физическая форма давалаНовый для нас с женой опыт горного треккинга. Неподготовленность и не самая лучшая физическая форма давала
В
Владимир
20 сен 2024
Место прекрасное: горы, ледники, реки. Есть что посмотреть, приятная физическая нагрузка. Впечатление несколько портит то, что круговых маршрутов нет- возвращаемся той же самой тропой.
А
Андрей
17 сен 2024
Яркие запоминающиеся пейзажи. Профессиональное сопровождение опытным гидом.
Н
Наталья
2 июл 2024
Очень комфортное проживание, как в домиках, так и в палатках.
Вкусное и сытное питание.
Можно очень много чего взять напрокат: палатки, треккинговые палки, треккинговые ботинки. По запросу выдают фен, обогреватель.

Плохой, слабый интернет.
Не
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очень разнообразные маршруты: 2 раза - по ущелью Безенги, 2 раза - по ущелью Межерги (просто по разным сторонам ущелья). И до ледников так и не дали дойти.
Принимающая сторона чрезмерно перестраховывается, отменяет маршруты при малейшей на то возможности, отговариваясь безопасностью, хотя другие турклубы в это время водят по запланированным или альтернативным маршрутам.

Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Наталья!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что вас огорчили некоторые организационные моменты
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в туре. Мы обязательно передадим Ваш отзыв нашим коллегам в регионе для улучшения качества организации в туре. Проведем работу.

Надеемся, что несмотря на эти недочеты вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России!

Д
Дамира
1 июл 2024
Прекрасное место, очаровательные виды, замечательный инструктор) я поехала в Безенги из-за фото кавказских Туров и очень хотела их увидеть в природе. Мое желание исполнилось, я смогла их увидеть на расстоянии 20 метров. Организация на высшем уровне, благодаря инструктору Ляле, которая смогла с заботой и интересом показать нам Безенги. Спасибо за впечатления ❤️
Прекрасное место, очаровательные виды, замечательный инструктор) я поехала в Безенги из-за фото кавказских Туров и оченьПрекрасное место, очаровательные виды, замечательный инструктор) я поехала в Безенги из-за фото кавказских Туров и оченьПрекрасное место, очаровательные виды, замечательный инструктор) я поехала в Безенги из-за фото кавказских Туров и оченьПрекрасное место, очаровательные виды, замечательный инструктор) я поехала в Безенги из-за фото кавказских Туров и очень
Н
Наталья
24 сен 2023
Безенги - это замечательное место.
Безенги - это замечательное место.Безенги - это замечательное место.
В
Виктория
12 сен 2023
Путешествовать с Большой Страной всегда комфортно.
Путешествовать с Большой Страной всегда комфортно.Путешествовать с Большой Страной всегда комфортно.Путешествовать с Большой Страной всегда комфортно.Путешествовать с Большой Страной всегда комфортно.Путешествовать с Большой Страной всегда комфортно.Путешествовать с Большой Страной всегда комфортно.Путешествовать с Большой Страной всегда комфортно.Путешествовать с Большой Страной всегда комфортно.Путешествовать с Большой Страной всегда комфортно.
Д
Дмитрий
12 сен 2023
Путешествие в горы было отличным, с группой очень повезло, всем спасибо! Алексею, нашему инструктору, огромное спасибо за всё.
В идеале, надо смотреть горы, когда всё зелено и цветет. Но и в сентябре в Приэльбрусье очень красиво.
Путешествие в горы было отличным, с группой очень повезло, всем спасибо! Алексею, нашему инструктору, огромное спасибо за всё.Путешествие в горы было отличным, с группой очень повезло, всем спасибо! Алексею, нашему инструктору, огромное спасибо за всё.Путешествие в горы было отличным, с группой очень повезло, всем спасибо! Алексею, нашему инструктору, огромное спасибо за всё.Путешествие в горы было отличным, с группой очень повезло, всем спасибо! Алексею, нашему инструктору, огромное спасибо за всё.Путешествие в горы было отличным, с группой очень повезло, всем спасибо! Алексею, нашему инструктору, огромное спасибо за всё.Путешествие в горы было отличным, с группой очень повезло, всем спасибо! Алексею, нашему инструктору, огромное спасибо за всё.Путешествие в горы было отличным, с группой очень повезло, всем спасибо! Алексею, нашему инструктору, огромное спасибо за всё.
А
Александра
10 авг 2023
Альплагерь Безенги - это невероятное место. Лагерь оборудован всем необходимым для жизни. Есть замечательные кафе и магазины. Лагерь находится в очень красивом месте. По ночам засыпаешь под шум горной реки,
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которая течет из ледника.
Впечатлений очень много). В альплагерь Безенги приезжают опытные альпинисты для серьезных восхождений и обучения, там самым создается невероятная атмосфера пребывания в этом чудесном месте.
Мы ходили по разным рельефам, это очень ценный опыт. Инструктор большой молодец - очень позитивный и тоже время ответственный и собранный. Всегда поддерживал хороший настрой и доводил нас до крайних точек нашего пути. Маршруты выстаивались от менее сложного к более технически трудному. В туре интересно и приятно проводить время как на маршрутах, так и после них, гуляя по лагерю. Также хочется отметить вкусную еду в столовой лагеря и не менее вкусный и сытный обед во время трекинга.

Большое спасибо всем участникам и организаторам тура "Треккинг в Безенги"🌄

Альплагерь Безенги - это невероятное место. Лагерь оборудован всем необходимым для жизни. Есть замечательные кафе иАльплагерь Безенги - это невероятное место. Лагерь оборудован всем необходимым для жизни. Есть замечательные кафе иАльплагерь Безенги - это невероятное место. Лагерь оборудован всем необходимым для жизни. Есть замечательные кафе иАльплагерь Безенги - это невероятное место. Лагерь оборудован всем необходимым для жизни. Есть замечательные кафе иАльплагерь Безенги - это невероятное место. Лагерь оборудован всем необходимым для жизни. Есть замечательные кафе иАльплагерь Безенги - это невероятное место. Лагерь оборудован всем необходимым для жизни. Есть замечательные кафе и
Н
Наталья
7 июн 2023
Организация тура на высоте, всё чётко, что для меня важно. Гид опытный, заботливый, внимательный, в чем то строгий, но без этого туристов не организовать. С клубом обязательно ещё поеду путешествовать. Рекомендую!
Н
Наталья
29 мая 2023
Отдельную благодарность хочется выразить нашему гиду Андрею Семибратову! Очень внимательный, ответственный гид с котором можно идти "хоть на край света", при этом очень веселый и способный сплотить команду.
Отдельную благодарность хочется выразить нашему гиду Андрею Семибратову! Очень внимательный, ответственный гид с котором можно идтиОтдельную благодарность хочется выразить нашему гиду Андрею Семибратову! Очень внимательный, ответственный гид с котором можно идтиОтдельную благодарность хочется выразить нашему гиду Андрею Семибратову! Очень внимательный, ответственный гид с котором можно идтиОтдельную благодарность хочется выразить нашему гиду Андрею Семибратову! Очень внимательный, ответственный гид с котором можно идтиОтдельную благодарность хочется выразить нашему гиду Андрею Семибратову! Очень внимательный, ответственный гид с котором можно идтиОтдельную благодарность хочется выразить нашему гиду Андрею Семибратову! Очень внимательный, ответственный гид с котором можно идтиОтдельную благодарность хочется выразить нашему гиду Андрею Семибратову! Очень внимательный, ответственный гид с котором можно идтиОтдельную благодарность хочется выразить нашему гиду Андрею Семибратову! Очень внимательный, ответственный гид с котором можно идти
А
Анна
16 мая 2023
Понравилось, как был организован тур. Даже в момент пережидания ливня гид находил, как нас развлечь.