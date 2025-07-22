1 день

Прибытие. Ущелье Безенги

11:30-12:00 Сбор группы в аэропорту и на железнодорожном вокзале г. Минеральные Воды (возле главного входа в вокзал со стороны города).

Переезд на автобусе в альплагерь Безенги (около 4-5 часов).

Ущелье Безенги.

К вечеру приедем в один из самых потрясающих и организованных альплагерей на Кавказе – альплагерь «Безенги».

На его территории находятся корпуса для проживания, места для стоянки с палатками, столовая, душевая, сувенирный магазин и даже детский садик.

После поселения в альплагере, совершим обзорную экскурсию по его территории.

Издалека увидим ущелья с ледниками Мижирги и Безенги, а также с удовольствием рассмотрим рельефный макет района Безенги.

На макете поднимаются рельефные, снежные горы, прекрасно видны долины с ледниками, озера и весь наш будущий маршрут.