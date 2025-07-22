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Авторские туры в Безенгах

Найдено 4 тура в Безенгах, цены от 37 600 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Треккинг в Безенги без рюкзаков
Пешая
На автобусе
7 дней
3 отзыва
Треккинг в Безенги без рюкзаков
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
24 авг в 10:00
31 авг в 10:00
от 64 400 ₽ за человека
Горный лагерь в Безенгийском ущелье
Пешая
7 дней
3 отзыва
Горный лагерь в Безенгийском ущелье
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
17 авг в 10:00
31 авг в 10:00
37 600 ₽ за человека
Поход с рюкзаками в Безенги
Пешая
7 дней
3 отзыва
Поход с рюкзаками в Безенги
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
10 авг в 10:00
от 37 800 ₽ за человека
Треккинг в Безенги. Сердце Кавказа
Пешая
7 дней
3 отзыва
Треккинг в Безенги. Сердце Кавказа
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
Завтра в 10:00
30 авг в 10:00
от 59 000 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

  • С
    Снежков
    22 июля 2025
    Треккинг в Безенги без рюкзаков
    Тур хорошо организован. Все было замечательно: трансфер, проживание, питание. Единственный минус отсутствие wi-fi в номерах.
    Тур хорошо организован. Все было замечательно: трансфер, проживание, питание. Единственный минус отсутствие wi-fi в номерахТур хорошо организован. Все было замечательно: трансфер, проживание, питание. Единственный минус отсутствие wi-fi в номерахТур хорошо организован. Все было замечательно: трансфер, проживание, питание. Единственный минус отсутствие wi-fi в номерах
  • И
    Ирина
    25 июня 2025
    Треккинг в Безенги без рюкзаков
    Прекрасный тур! Хорошо было все: компания людей (у нас собрались одни девочки, за исключением 1 мужчины и мальчика), погода (не
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    всегда было ясно, но туман и легкий дождь добавляет своей атмосферы), гид- прекрасная Анжелика и просто потрясающие виды вокруг, тишина, отсутствие связи и иных помех. Для людей со средней физ. подготовкой тропы вполне себе в режиме прогулки ощущаются, не слишком сложно.

    Прекрасный тур! Хорошо было все: компания людей (у нас собрались одни девочки, за исключением 1 мужчиныПрекрасный тур! Хорошо было все: компания людей (у нас собрались одни девочки, за исключением 1 мужчиныПрекрасный тур! Хорошо было все: компания людей (у нас собрались одни девочки, за исключением 1 мужчиныПрекрасный тур! Хорошо было все: компания людей (у нас собрались одни девочки, за исключением 1 мужчиныПрекрасный тур! Хорошо было все: компания людей (у нас собрались одни девочки, за исключением 1 мужчиныПрекрасный тур! Хорошо было все: компания людей (у нас собрались одни девочки, за исключением 1 мужчины
  • А
    Анна
    22 июня 2025
    Треккинг в Безенги без рюкзаков
    Тур неплохой, много ходили и набор высот примерно 600 -700 метров, были и 2 дня отдыха, ездили в соседнее село
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    на красивые виды. Ходили мы рядом с альплагерем Безенги, поэтому виды примерно одни и те же. Понравился поход на язык ледника. Проживание было в коттедже. В целом ожидание совпали с реальностью, но так как часть группы была проживала в коттедже, а часть в палаточном лагере, то не чувствовалось целостности группы. Гид большую часть свободного времени был в палаточном лагере, а мы были предоставлены сами себе.

    Тур неплохой, много ходили и набор высот примерно 600 -700 метров, были и 2 дня отдыхаТур неплохой, много ходили и набор высот примерно 600 -700 метров, были и 2 дня отдыхаТур неплохой, много ходили и набор высот примерно 600 -700 метров, были и 2 дня отдыха

Ответы на вопросы от путешественников по Безенгам

Самые популярные туры в Безенгах
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. Треккинг в Безенги без рюкзаков
  2. Горный лагерь в Безенгийском ущелье
  3. Поход с рюкзаками в Безенги
  4. Треккинг в Безенги. Сердце Кавказа
Сколько стоит тур в Безенгах в июле 2025
Сейчас в Безенгах можно забронировать 4 тура от 37 600 до 64 400. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Забронируйте тур в Безенгах на 2025 год, 12 ⭐ отзывов, цены от 37600₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь