Треккинг в Безенги без рюкзаков
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
24 авг в 10:00
31 авг в 10:00
от 64 400 ₽ за человека
Горный лагерь в Безенгийском ущелье
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
17 авг в 10:00
31 авг в 10:00
37 600 ₽ за человека
Поход с рюкзаками в Безенги
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
10 авг в 10:00
от 37 800 ₽ за человека
Треккинг в Безенги. Сердце Кавказа
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
Завтра в 10:00
30 авг в 10:00
от 59 000 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ССнежков22 июля 2025Тур хорошо организован. Все было замечательно: трансфер, проживание, питание. Единственный минус отсутствие wi-fi в номерах.
- ИИрина25 июня 2025Прекрасный тур! Хорошо было все: компания людей (у нас собрались одни девочки, за исключением 1 мужчины и мальчика), погода (не
- ААнна22 июня 2025Тур неплохой, много ходили и набор высот примерно 600 -700 метров, были и 2 дня отдыха, ездили в соседнее село
Ответы на вопросы от путешественников по Безенгам
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Сколько стоит тур в Безенгах в июле 2025
Сейчас в Безенгах можно забронировать 4 тура от 37 600 до 64 400. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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