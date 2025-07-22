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на красивые виды. Ходили мы рядом с альплагерем Безенги, поэтому виды примерно одни и те же. Понравился поход на язык ледника. Проживание было в коттедже. В целом ожидание совпали с реальностью, но так как часть группы была проживала в коттедже, а часть в палаточном лагере, то не чувствовалось целостности группы. Гид большую часть свободного времени был в палаточном лагере, а мы были предоставлены сами себе.