2 день

Чегем, Актопрак и Приэльбрусье

На светлую часть суток у нас по планам Чегемское ущелье!

Водопады, этнокомплекс, парадром, где вы можете совершить свой потрясающий полёт! Но помним, что здесь всё зависит от ветра. Если полет не состоится, то смотрим всё, что можно посмотреть рядом и едем дальше)

Наслаждаемся видом и переезжаем в верховье Чегема с его знаменитым водопадом Абай-су, который представляет собой не единый мощный поток воды, низвергающийся с высоты 72 м, а множество струй, образующих непрерывный ливень. Дополнительную грациозность создают тысячи устремленных в небо шестигранных колонн. Это скалы, сложенные из столбчатой формы базальта. Общая высота водопада составляет 78 м. Место нереальной силы!

Если погода позволяет проехать, то добираемся до точки, где гора Тихтенген открывается нам во всей красе! Не частая локация в групповых турах, но мы не можем ее упустить - это очень красиво! Хотя путь не прост)

После - через перевал Актопрак - с лучшими видами - переезжаем в Приэльбрусье!

На ужин заезжаем в Тырныауз, а после - заселяемся в отель.

Отдыхаем, завтра активный день!

