Описание тура
Видовой тур для перезагрузки, взлета вашей энергии, эстетического наслаждения и, конечно, подъема на Эльбрус! Уровень-комфорт в мини-группе до 6ти туристов.
Встретимся в Мин Водах и стартанем в эффектную Кабардино-Балкарию
Посетим самое дальнее - Черекское ущелье и сфотографируемся на Языке Тролля!
Переедем в Приэльбрусье через парадром Чегем! Оценим мощь водопада Абай-су. Посетим невероятно панорамный перевал Актопрак.
На следующий день увидим Эльбрус, а во второй половине дня посетим ущелье Чегет и посмотрим на этого красавчика со стороны. Закатом насладимся на оз. Гижгит
Зафиналим тур панорамными видами Тызыльского ущелья!
P.S. Если ваш самолет прилетает в 13.00, смело пишите, найдем решение, как присоединиться к группе.
Программа тура по дням
Путь в Черекское ущелье
В 12 ч мы встречаемся в Минеральных Водах.
Если вы прилетели раньше и остановились в одном из городов Кмв, то ориентируйтесь по времени сбора на 11 утра, гид вас заберет.
Основной локацией на сегодня будет красивейшее Черекское ущелье!
Замок Шато Эркен, Безенгийский Язык Тролля, Черекская теснина, Голубое озеро - основные локации на день!
В теснине Безенгийского ущелья мы найдём водопад Тыжинты и заедем в поселок Безенги. На внедорожнике поднимаемся на Язык тролля.
Далее - живописная Черекская теснина. Любуемся открывшимися видами!
Спускаемся к Голубому озеру - Церик-кель, примечательному не только цветом воды, но и тем, что официально его глубина так и не названа. Максимально известная на сегодняшний день - 279 метров.
На ночевку едем к термальным источникам.
Отдыхаем!
Чегем, Актопрак и Приэльбрусье
На светлую часть суток у нас по планам Чегемское ущелье!
Водопады, этнокомплекс, парадром, где вы можете совершить свой потрясающий полёт! Но помним, что здесь всё зависит от ветра. Если полет не состоится, то смотрим всё, что можно посмотреть рядом и едем дальше)
Наслаждаемся видом и переезжаем в верховье Чегема с его знаменитым водопадом Абай-су, который представляет собой не единый мощный поток воды, низвергающийся с высоты 72 м, а множество струй, образующих непрерывный ливень. Дополнительную грациозность создают тысячи устремленных в небо шестигранных колонн. Это скалы, сложенные из столбчатой формы базальта. Общая высота водопада составляет 78 м. Место нереальной силы!
Если погода позволяет проехать, то добираемся до точки, где гора Тихтенген открывается нам во всей красе! Не частая локация в групповых турах, но мы не можем ее упустить - это очень красиво! Хотя путь не прост)
После - через перевал Актопрак - с лучшими видами - переезжаем в Приэльбрусье!
На ужин заезжаем в Тырныауз, а после - заселяемся в отель.
Отдыхаем, завтра активный день!
Обратный трансфер и Тызыльское ущелье
Сегодня можно поспать чуть дольше)
После завтрака выезжаем в сторону Мин Вод, причем живописнейшим маршрутом через Тызыльское ущелье. Оно ещё не обременено коммерцией, здесь нет толп туристов, зато потрясающая природа. Буйство природы! После заснеженного Эльбруса контраст особенно ощутим;) Бурная река Тызыл, пещеры, отвесные скалы и пр. красота. Делаем фото, любуемся видом и едем дальше!
Согласитесь, друзья, получилось очень насыщенное и запоминающееся приключение! Надеюсь, у вас остались самые яркие эмоции и вы обязательно врнетесь в наш радушный край!
После 16ч можно брать обратный рейс в ваш город.
Мы всегда рады видеть в турах! Крепко обнимаем!
Эльбрус во всей красе
Завтракаем и, как минимум, три часа оставляем для подъема на Эльбрус и прогулки.
На канатной дороге поднимаемся до станции Гара-Баши 3850м.
Далее по желанию - на снегоходах или ратраке можете подняться выше - до 5100м!
Восхищаемся видами, делаем +100500 фото в телефоне и постепенно спускаемся вниз!
Обедать едем на Поляну Нарзанов.
При хорошей погоде едем на закат к озеру Гижгит, либо поднимаемся к леднику.
Любуемся, отдыхаем!
На сегодня можно заказать баньку - погреться и расслабиться)
Варианты проживания
Ответы на вопросы
Что включено
- Все трансферы
- Работа гида-водителя на маршрутах
- Проживание в отелях со вкусными завтраками
- Чай/кофе на самых красивых локациях
- Эко-сборы по маршруту
- Наша безграничная забота и внимание
Что не входит в цену
- Канатные дороги
- Обеды и ужины
- Полет на параплане
- Банька
- Личные расходы
О чём нужно знать до поездки
Тур хоть и не продолжительный по дням, но зато очень ёмкий и яркий - ваша идеальная смена привычной обстановки!
Пожелания к путешественнику
Хорошее настроение и позитивный настрой - ваш залог шикарного тура!