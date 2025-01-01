Описание тура
Польза от путешествий и поездок неоценима большая. В первую очередь это положительные эмоции, восстановление духовной энергии. Наши путешественники заряжаются позитивом и новыми впечатлениями. Природа наградила Кабардино-Балкарскую Республику уникальными достопримечательностями, величественными горными хребтами, озёрами, водопадами, ледниками и лесами. Здесь действительно есть на что посмотреть и чем восхититься, ведь это Самый Высокогорный регион России и Европы. Непередаваемая атмосфера куда захочется возвращаться снова и снова. Это место где ваше сердце останется очарованным красотой и невероятной природой.
Программа тура по дням
Ущелье Безенги, Язык Тролля
Встречаемся в Минеральных-водах в аэропорту до 11:00
Первый день наш путь держит в Безенгийское ущелье
В этом ущелье мы посетим по дороге небольшой водопад Тыжынлы сочащийся прям из скалы.
Далее нас ждет Язык Тролля, на Балкарском это место называется Большой зуб Великана
Там же можно по обед с прекрасными видами в Ущелье
Далее мы поднимаемся в разрушенный замок Xl века Замок Жабоевых
Там же у нас будет небольшой кофе брейк
Далее дорога в отель на заселение в г. Нальчик
Черекское ущелье
Второй наш день не менее насыщен)
В 9:00 завтрак в отеле
Далее выдвигаемся в Черекское ущелье
Наша первая остановка будет на Голубом озере (Чирик кёл) второе в России по глубине карстовое озеро
Далее нас ждет старая Балкарская дорога
Далее едем в село Верхняя Балкария где находится Старый город, еще это место называют Колыбелью Балкарского народа
Обед
Далее мы посетим водопад Зеркли суу расположенном в очень красивом месте ущелья
Далее мы едем по ущелью в прекрасное по красоте урочище Уштулу
Далее отель и отдых)
Чегемское ущелье
Завтрак
В этот день наш путь лежит в Чегемское ущелье
В этом ущелье наша первая локация Чегемская теснина
От туда мы двигаемся в экстрим парк Чегем флай где вы можете полетать на парапланах
Далее наш путь идет в селение Эль тюбю где расположены древние могильники Xl века
Обед в местном кафе
От туда мы двигаемся дальше в по ущелью к прекрасному водопаду Абай суу
Далее мы через перевал Ак топрак едем в Приэльбрусье заселяться в наш отель)
Заселение
Седой великан Эльбрус
Завтрак
И так сегодня мы выдвигаемся на Эльбрус
От отеля до горы у нас 10 мин езды
Далее у нас будет подъем на самой высокогорной канатной дороге Европы
Старт у нас с поляны Азау, далее у нас будут две пересадки это станция Кругозор и станция Мир и конечная станция Гарабаши
Со станции Гарабаши виден весь Кавказский хребет это высшая точка канатной дороги
(Если кто умеет кататься на лыжах или борде можете покататься в этот день Эльбруса)
Далее мы спускаемся и едем на Поляну нарзанов, где вы можете попить минеральной воды Нарзан здесь их несколько видов
Обед на поляне нарзанов
От туда мы едем в одно из прекрасных ущелий Адыл суу это ущелье стоит чтоб его посетили)
Далее возвращаемся в отель
Вечером у нас Прощальный ужин! Пожарим на мангале шашлыки выпьем домашнего вина!)
Озеро Гижгид и плато Тызыл
Завтрак
В этот день мы завершаем наше путешествие.
Первая наша локация Ущелье Адыр су, до авто подъемника (подъемник не имеет аналогов в России)
Следующая наша локация будет озеро Гижгид расположенно оно среди гор, с бирюзовым отблеском на солнце, окружающие его рельефы никого не оставляют равнодушным)
Далее от туда мы едем обедать
После обеда нас ждем очень красивая локация Плато Тызыл, мы еще это место называем Кавказские джунгли)) когда смотришь на это плато видно как земля когда то раскололась на две части.
Далее от туда прощаемся с Кабардино-Балкарией и наш путь идёт к аэропорту Минеральных Вод!
Варианты проживания
2-x местный номер
3-x местный номер
4-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в г. Нальчик и горнолыжном курорте Приэльбрусья в двух-трех местных номерах со всеми удобствами
- Завтраки
- Обеды
- Кофе брейки на локациях
- Прощальный ужин (баранина мякоть мясо на кости, на мангале и местное домашнее Вино)
- Подъем на Эльбрус станция Гарабаши 3850м на самой высокогорной Канатной дороге Европы
- Все проходные билеты в Нац Парк и заповедные зоны
- Трансфер по маршруту
- Сопровождение Гида
- Вода в машину
- Трансфер аэропорт - отель, отель - аэропорт
Что не входит в цену
- Авиабилеты
- Полеты на параплане в экстрим парке Чегем Флай 7000р с человека (есть зимний старт от туда летают когда уже холодно, он стоит 10000тр)
- Ужины: за исключением последнего дня, Прощальный ужин
О чём нужно знать до поездки
Подготовка к туру не требуется! длительных пеших походов нет, тур комфортен для всех!
Пожелания к путешественнику
Паспорт
Толстовки и легкую куртку
Штаны
Крем от загара
Солнечные Очки
Кепка, панама
Кроссовки, ботинки
Лёгко тёплую одежду
Зимой, теплую куртку, теплые штаны, ботинки