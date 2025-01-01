1 день

Ущелье Безенги, Язык Тролля

Встречаемся в Минеральных-водах в аэропорту до 11:00

Первый день наш путь держит в Безенгийское ущелье

В этом ущелье мы посетим по дороге небольшой водопад Тыжынлы сочащийся прям из скалы.

Далее нас ждет Язык Тролля, на Балкарском это место называется Большой зуб Великана

Там же можно по обед с прекрасными видами в Ущелье

Далее мы поднимаемся в разрушенный замок Xl века Замок Жабоевых

Там же у нас будет небольшой кофе брейк

Далее дорога в отель на заселение в г. Нальчик

