Активный отдых в Безенгах

Найдено 3 тура в категории «Активный отдых» в Безенгах, цены от 41 990 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Треккинг в Безенги без рюкзаков
Пешая
На автобусе
7 дней
-
15%
3 отзыва
Треккинг в Безенги без рюкзаков
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
31 мая в 10:00
7 июн в 10:00
от 70 040 ₽82 400 ₽ за человека
Горный лагерь в Безенгийском ущелье
Пешая
7 дней
-
15%
Горный лагерь в Безенгийском ущелье
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
31 мая в 10:00
7 июн в 10:00
41 990 ₽49 400 ₽ за человека
Поход с рюкзаками в Безенги
Пешая
7 дней
-
15%
Поход с рюкзаками в Безенги
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
28 июн в 10:00
42 330 ₽49 800 ₽ за человека

Сколько стоит тур в Безенгах в декабре 2025
Сейчас в Безенгах в категории "Активный отдых" можно забронировать 3 тура от 41 990 до 70 040 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
