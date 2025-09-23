1 день

Встреча группы и переезд в альплагерь

Встречаем участников в Минеральных Водах. В день начала тура до 12:00 нужно прибыть в аэропорт или на ж/д вокзал.

Переезд в альплагерь «Безенги» (200 км, 4–5 часов). Альплагерь расположен на высоте 2200 метров, на пересечении двух ущелий, ведущих к Северному массиву и Безенгийской стене.

Размещение: уютные домики с видом на горные вершины.

Вечером обзорная экскурсия по территории, ужин и знакомство с группой.

