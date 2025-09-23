Программа тура по дням
Встреча группы и переезд в альплагерь
Встречаем участников в Минеральных Водах. В день начала тура до 12:00 нужно прибыть в аэропорт или на ж/д вокзал.
Переезд в альплагерь «Безенги» (200 км, 4–5 часов). Альплагерь расположен на высоте 2200 метров, на пересечении двух ущелий, ведущих к Северному массиву и Безенгийской стене.
Размещение: уютные домики с видом на горные вершины.
Вечером обзорная экскурсия по территории, ужин и знакомство с группой.
«Тёплый угол» Безенгийского ущелья
Сегодняшний маршрут к одной из самых известных хижин в регионе —«Голубятня».
Этот путь ведет через живописные места, где вы сможете увидеть водопад Гидан, создающий водяную пыль и радужные переливы на солнце и насладиться видами на ледник Арбуз на пике Архимед.
Посетим двухъярусную хижину «Укю-кош», построенную 40 лет назад и рассчитанную на 20 человек. Хижины — редкая инфраструктура для гор Кавказа.
Добираемся до цели — хижины «Голубятня» на высоте 3400 метров, которая рассчитана на двух человек. Сейчас это служебное помещение спасателей.
Вечером горячий душ и ужин в столовой альплагеря.
Расстояние 13 км, набор высоты около 1000 м, продолжительность 6-8 часов.
«Саратовская кругосветка». Первая часть
Двухдневный маршрут «Саратовская кругосветка» проходит через живописные места Мижиргийского ущелья.
Начинаем с подвесного моста через реку Мижирги, затем идём по каменистой тропе с крутым подъёмом. Пересечённый рельеф с водопадами и переправами.
Добираемся до самых комфортныхстоянок в Мижиргийском ущелье, отсюда открывается прекрасный вид на западную часть 15-ти километровой подковы Северного Массива с его знаменитыми вершинами: Восточный и Западный Мижирги, Пик Боровикова, Пик Пушкина, Восточный и Главный Дыхтау.
После установки лагеря и обеда, если позволяет время и погода, прогуляемся к леднику под вершиной Уллуауз.
Расстояние 10 км, перепад высот 500 м, продолжительность 6-7 часов.
«Саратовская кругосветка». Вторая часть
Фотографируем рассвет на Дыхтау, завтракаем и выходим на маршрут.
Тропа и осыпи до Поповских ночёвок, затем поднимаемся по пологому снежнику и спускаемся на Мижиргийский ледник.
Пересекаем ледник, при хорошей погоде подойдём поближе к первой ступени ледопада, выходим на зелёнку и доходим до Судейских ночёвок, возможен подъём налегке к Курсантским ночёвкам на высоте почти 3,5 км.
Далее через два футбольных поля, где часто можно встретить кавказских туров, по тропам спускаемся в альплагерь Безенги. Там нас ждут горячий душ и сытный ужин в столовой.
Расстояние 10 км, перепад высот 500-1000 м, продолжительность 6-8 часов.
Треккинг к озеру Баран-кош
Безенгийская стена. Двухдневный поход начинается с перехода через ледник Безенги — гиганта длиной 17 км.
Вы почувствуете, как «дышит» лёд под ногами, и увидите ледопад — хаотичное нагромождение сераков (ледяных глыб).
Лагерь разбиваем у озера Баран-кош. Часто на ночёвки целыми семьями приходят туры, мы возьмём с собой соль, чтобы их угостить. Ночёвка у озера Баран-кош под звездным небом.
Расстояние 8 км, перепад высот около 600 м, продолжительность 7-8 часов.
Треккинг к Австрийским ночёвкам
Историческое место — в 1880-х здесь останавливались австрийские альпинисты, штурмовавшие Шхару. Сейчас это базовый лагерь для восхождений.
Путь идёт вдоль Безенгийской стены. Вы увидите, как солнечные лучи скользят по граням пиков, и услышите гул ледниковых обвалов (не волнуйтесь, они далеко!).
После 23 км пути вас ждёт горячий душ, вкусный сытный ужин и отдых в альплагере.
Расстояние 23 км, перепад высот около 600 м, продолжительность 11-12 часов.
Прощание с горами, трансфер в Минеральные воды
Утром — фото на фоне вершин. По дороге в Минеральные Воды остановимся у рынка, где можно купить кавказские специи и мёд.
Каждый получит сертификат «Покоритель Безенги» и эксклюзивную медаль с символикой тура.
Вы уедете с воспоминаниями о том, как пили чай у костра под рассказы гидов о восхождениях в горах, о смехе, который эхом разносился по ущельям, и о тишине, что царит над ледниками на рассвете.
Проживание
Тур предусматривает проживание в альплагере в палатках, комнатах с удобствами и без удобств на выбор. Одна ночёвка в палатке на озере Баран-кош.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|В палатках на территории альплагеря
|63 000
|2-3-х местные комнаты без удобств
|69 000
|2-х местные номера с удобствами
|78 000
Детям от 9 до 14 лет скидка 20%
Варианты проживания
Палатки в альплагере
Мы размещаем участников в наших палатках или каркасных палатках лагеря.
Каркасные палатки: пол деревянный, топчан на 4 человека, стол.
Удобства на территории альплагеря: туалет, умывальники и душ с горячей водой круглосуточно. Имеется возможность зарядить различные устройства в зале корпуса «Теплый угол».
Прокат палатки и коврика входит в стоимость, спальник — не входит.
Комнаты без удобств
2-3х местные комнаты. Два спальных корпуса на территории альплагеря:
- комнаты на 1-ом этаже рассчитаны для проживания 4-6 человек в одной комнате;
- на вторых этажах комнаты для 2-х и 3-х местного размещения.
Удобства на территории альплагеря: туалет, умывальники и душ с горячей водой круглосуточно.
Номера с удобствами
Комфортабельные 2-х местные номерав современном корпусе «Тёплый угол».
Палаточный лагерь на озере
Одна ночёвка в палатке на озере Баран-кош, место в палатке и прокат спальных мешков включён в стоимость.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Работа инструкторов-проводников по альпинизму и горному туризму
- Трансфер Мин. Воды - альплагерь Безенги - Мин. Воды
- Питание: завтрак, ужин, перекус на выходах
- Проживание в кемпинге/номерах без удобств/комфортабельных номерах на выбор
- Прокат палатки и коврика при проживании в кемпинге, спальник не входит в стоимость
- Прокат палатки в походе на озеро
- Оформление пропуска в пограничную зону
- Регистрация группы в МЧС
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты до Минеральных Вод и обратно
- Страховка
- Прокат походного снаряжения по желанию, стоимость может меняться, Т.К. цены устанавливают пункты проката, руб. /день: спальный мешок - 400треккинговые палки - 200рюкзак от 55 л - 400рюкзак 25-35 л - 250спортивные очки, класс защиты от УФ 3 и более - 100налобный фонарик - 100-300термос 500-1000 мл - 100сидушка - 50каремат (коврик) - 100дождевик - 150
- Спальный мешок - 400
- Треккинговые палки - 200
- Рюкзак от 55 л - 400
- Рюкзак 25-35 л - 250
- Спортивные очки, класс защиты от УФ 3 и более - 100
- Налобный фонарик - 100-300
- Термос 500-1000 мл - 100
- Сидушка - 50
- Каремат (коврик) - 100
- Дождевик - 150
- Прокат одежды для треккинга, руб. /день: флисовая кофта - 200ветро-влагозащитная куртка - 400ветро-влагозащитные штаны - 400треккинговые ботинки - 600-800
- Флисовая кофта - 200
- Ветро-влагозащитная куртка - 400
- Ветро-влагозащитные штаны - 400
- Треккинговые ботинки - 600-800
- Питание в кафе (по желанию)
- Баня, конные прогулки
- Спальник при проживании в кемпинге
- Дополнительные экскурсии
- Полный пакет стандартной экипировки по желанию - 15 000 руб
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Наличие документов обязательно:
- паспорт;
- полис обязательного медицинского страхования;
- пропуск в пограничную зону (оформляется организаторами);
Снаряжение походное:
- спальный мешок, температура комфорта +5…. -0 °С (при размещении в кемпинге);
- треккинговые палки;
- рюкзак от 55 л;
- спортивные очки, класс защиты от УФ 3 и более;
Одежда для треккинга:
- термофутболка средней плотности с длинными рукавами;
- термоштаны;
- тёплая флисовая кофта;
- ветро-влагозащитная куртка с капюшоном. Если куртка может промокнуть, то ещё плащ-дождевик;
- ветро-влагозащитные штаны, софтшелл или мембрана;
- треккинговые ботинки;
- тёплая шапка;
- тонкие флисовые перчатки 2 пары;
- панама, кепка или бафф, для защиты от солнца;
- носки для походов (треккинга) 2-3 пары;
- сандалии или лёгкие кроссовки;
- плавки или купальник (для бани или водопада летом);
Прочее:
- налобный фонарик с запасными батарейками;
- средства гигиены: мыло, шампунь пробник, зубная паста и щетка, туалетная бумага, полотенце не большое, влажные салфетки;
- термос 500-1000 мл;
- сидушка (не обязательно);
Личная аптечка:
- гигиеническая солнцезащитная помада;
- крем от солнца с максимальной зашитой;
- витамины в шипучих таблетках;
- аспирин в шипучих таблетках;
- пластырь мозольный гидроколлоидный;
- лекарства, которые вы регулярно принимаете;
- батончики, мёд, сухофрукты, гели или другое спортивное питание. Немного вкусняшек, которые вы любите.
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какое питание предусмотрено в туре?
Питание включает завтрак, ужин и перекус на природе.
- На завтрак мы предлагаем различные каши, омлет или вареные яйца, сырники, оладьи, нарезки: фрукты, сыр, колбаса, хлеб.
- Ужин обычно состоит из сытного мясного первого или второго блюда, нарезки: овощи, сыр, колбаса, хлеб.
- Всегда доступны чай, кофе, печенье и другие сладости.
- Конечно, есть опыт приготовления питания для вегетарианцев и веганов.
- В поход мы берём конфеты (батончики), печенье, бутерброды, орехи, фрукты.
- На большинстве треккинговых маршрутов есть кафе, где можно заказать что-то вкусненькое.
- Обязательно каждый берёт с собой термос с чаем. Также вы можете взять что-то на свой вкус, привезти из города или купить на месте в магазине или на рынке.
Какие дополнительные расходы возможны в туре?
- На территории альплагеря работают кафе, бар, магазин сувениров, продуктовый магазин.
- Посещение дома-музея Кязима Мечиева (сакля и кузница) в его родовом ауле Шики близ современной погранзаставы. Кязим Мечиев — лучший поэт, просветитель и мыслитель балкарских гор, основоположник балкарской поэзии и литературного языка — от 1000 руб. с человека.
- Знакомство и общение со старейшиной села Безенги.
- Посещение горячих источников в Аушигере — село в Черекском районе Кабардино-Балкарской Республики, в котором находится бассейн с горячей термальной водой. Она благотворно влияет на организм человека — от 1500 руб. с человека.
Указана примерная стоимость.
Есть ли скидки?
Детям от 9 до 14 лет скидка 20%