Треккинг в Безенги. Сердце Кавказа

Представьте: вы идёте по тропе, где альпийские луга сменяются ледниками, а над вами возвышаются пятитысячники, словно исполины из древних легенд., отправимся в двухдневную «Саратовскую кругосветку».Безенги — это «малые Гималаи» Кавказа, где каждый шаг открывает потрясающие виды: каскадные водопады, зеркальные озёра и грандиозная Безенгийская стена. А ещё здесь вас ждут ночёвки под звёздным небом и ароматный чай из горных трав.
5
2 отзыва
Ближайшие даты:
21
июн11
июл1
авг1
сен

Программа тура по дням

1 день

Встреча группы и переезд в альплагерь

Встречаем участников в Минеральных Водах. В день начала тура до 12:00 нужно прибыть в аэропорт или на ж/д вокзал.

Переезд в альплагерь «Безенги» (200 км, 4–5 часов). Альплагерь расположен на высоте 2200 метров, на пересечении двух ущелий, ведущих к Северному массиву и Безенгийской стене.

Размещение: уютные домики с видом на горные вершины.

Вечером обзорная экскурсия по территории, ужин и знакомство с группой.

2 день

«Тёплый угол» Безенгийского ущелья

Сегодняшний маршрут к одной из самых известных хижин в регионе —«Голубятня».

Этот путь ведет через живописные места, где вы сможете увидеть водопад Гидан, создающий водяную пыль и радужные переливы на солнце и насладиться видами на ледник Арбуз на пике Архимед.

Посетим двухъярусную хижину «Укю-кош», построенную 40 лет назад и рассчитанную на 20 человек. Хижины — редкая инфраструктура для гор Кавказа.

Добираемся до цели — хижины «Голубятня» на высоте 3400 метров, которая рассчитана на двух человек. Сейчас это служебное помещение спасателей.

Вечером горячий душ и ужин в столовой альплагеря.

Расстояние 13 км, набор высоты около 1000 м, продолжительность 6-8 часов.

3 день

«Саратовская кругосветка». Первая часть

Двухдневный маршрут «Саратовская кругосветка» проходит через живописные места Мижиргийского ущелья.

Начинаем с подвесного моста через реку Мижирги, затем идём по каменистой тропе с крутым подъёмом. Пересечённый рельеф с водопадами и переправами.

Добираемся до самых комфортныхстоянок в Мижиргийском ущелье, отсюда открывается прекрасный вид на западную часть 15-ти километровой подковы Северного Массива с его знаменитыми вершинами: Восточный и Западный Мижирги, Пик Боровикова, Пик Пушкина, Восточный и Главный Дыхтау.

После установки лагеря и обеда, если позволяет время и погода, прогуляемся к леднику под вершиной Уллуауз.

Расстояние 10 км, перепад высот 500 м, продолжительность 6-7 часов.

4 день

«Саратовская кругосветка». Вторая часть

Фотографируем рассвет на Дыхтау, завтракаем и выходим на маршрут.

Тропа и осыпи до Поповских ночёвок, затем поднимаемся по пологому снежнику и спускаемся на Мижиргийский ледник.

Пересекаем ледник, при хорошей погоде подойдём поближе к первой ступени ледопада, выходим на зелёнку и доходим до Судейских ночёвок, возможен подъём налегке к Курсантским ночёвкам на высоте почти 3,5 км.

Далее через два футбольных поля, где часто можно встретить кавказских туров, по тропам спускаемся в альплагерь Безенги. Там нас ждут горячий душ и сытный ужин в столовой.

Расстояние 10 км, перепад высот 500-1000 м, продолжительность 6-8 часов.

5 день

Треккинг к озеру Баран-кош

Безенгийская стена. Двухдневный поход начинается с перехода через ледник Безенги — гиганта длиной 17 км.

Вы почувствуете, как «дышит» лёд под ногами, и увидите ледопад — хаотичное нагромождение сераков (ледяных глыб).

Лагерь разбиваем у озера Баран-кош. Часто на ночёвки целыми семьями приходят туры, мы возьмём с собой соль, чтобы их угостить. Ночёвка у озера Баран-кош под звездным небом.

Расстояние 8 км, перепад высот около 600 м, продолжительность 7-8 часов.

6 день

Треккинг к Австрийским ночёвкам

Историческое место — в 1880-х здесь останавливались австрийские альпинисты, штурмовавшие Шхару. Сейчас это базовый лагерь для восхождений.

Путь идёт вдоль Безенгийской стены. Вы увидите, как солнечные лучи скользят по граням пиков, и услышите гул ледниковых обвалов (не волнуйтесь, они далеко!).

После 23 км пути вас ждёт горячий душ, вкусный сытный ужин и отдых в альплагере.

Расстояние 23 км, перепад высот около 600 м, продолжительность 11-12 часов.

7 день

Прощание с горами, трансфер в Минеральные воды

Утром — фото на фоне вершин. По дороге в Минеральные Воды остановимся у рынка, где можно купить кавказские специи и мёд.

Каждый получит сертификат «Покоритель Безенги» и эксклюзивную медаль с символикой тура.

Вы уедете с воспоминаниями о том, как пили чай у костра под рассказы гидов о восхождениях в горах, о смехе, который эхом разносился по ущельям, и о тишине, что царит над ледниками на рассвете.

Проживание

Тур предусматривает проживание в альплагере в палатках, комнатах с удобствами и без удобств на выбор. Одна ночёвка в палатке на озере Баран-кош.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

В палатках на территории альплагеря63 000
2-3-х местные комнаты без удобств69 000
2-х местные номера с удобствами78 000

Детям от 9 до 14 лет скидка 20%

Варианты проживания

Палатки в альплагере

5 ночей

Мы размещаем участников в наших палатках или каркасных палатках лагеря.

Каркасные палатки: пол деревянный, топчан на 4 человека, стол.

Удобства на территории альплагеря: туалет, умывальники и душ с горячей водой круглосуточно. Имеется возможность зарядить различные устройства в зале корпуса «Теплый угол».

Прокат палатки и коврика входит в стоимость, спальник — не входит.

Комнаты без удобств

5 ночей

2-3х местные комнаты. Два спальных корпуса на территории альплагеря:

  • комнаты на 1-ом этаже рассчитаны для проживания 4-6 человек в одной комнате;
  • на вторых этажах комнаты для 2-х и 3-х местного размещения.

Удобства на территории альплагеря: туалет, умывальники и душ с горячей водой круглосуточно.

Номера с удобствами

5 ночей

Комфортабельные 2-х местные номерав современном корпусе «Тёплый угол».

Палаточный лагерь на озере

1 ночь

Одна ночёвка в палатке на озере Баран-кош, место в палатке и прокат спальных мешков включён в стоимость.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Работа инструкторов-проводников по альпинизму и горному туризму
  • Трансфер Мин. Воды - альплагерь Безенги - Мин. Воды
  • Питание: завтрак, ужин, перекус на выходах
  • Проживание в кемпинге/номерах без удобств/комфортабельных номерах на выбор
  • Прокат палатки и коврика при проживании в кемпинге, спальник не входит в стоимость
  • Прокат палатки в походе на озеро
  • Оформление пропуска в пограничную зону
  • Регистрация группы в МЧС
Что не входит в цену
  • Авиа - или ж/д билеты до Минеральных Вод и обратно
  • Страховка
  • Прокат походного снаряжения по желанию, стоимость может меняться, Т.К. цены устанавливают пункты проката, руб. /день: спальный мешок - 400треккинговые палки - 200рюкзак от 55 л - 400рюкзак 25-35 л - 250спортивные очки, класс защиты от УФ 3 и более - 100налобный фонарик - 100-300термос 500-1000 мл - 100сидушка - 50каремат (коврик) - 100дождевик - 150
  • Спальный мешок - 400
  • Треккинговые палки - 200
  • Рюкзак от 55 л - 400
  • Рюкзак 25-35 л - 250
  • Спортивные очки, класс защиты от УФ 3 и более - 100
  • Налобный фонарик - 100-300
  • Термос 500-1000 мл - 100
  • Сидушка - 50
  • Каремат (коврик) - 100
  • Дождевик - 150
  • Прокат одежды для треккинга, руб. /день: флисовая кофта - 200ветро-влагозащитная куртка - 400ветро-влагозащитные штаны - 400треккинговые ботинки - 600-800
  • Флисовая кофта - 200
  • Ветро-влагозащитная куртка - 400
  • Ветро-влагозащитные штаны - 400
  • Треккинговые ботинки - 600-800
  • Питание в кафе (по желанию)
  • Баня, конные прогулки
  • Спальник при проживании в кемпинге
  • Дополнительные экскурсии
  • Полный пакет стандартной экипировки по желанию - 15 000 руб
Место начала и завершения?
Ставропольский край, Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Наличие документов обязательно:

  • паспорт;
  • полис обязательного медицинского страхования;
  • пропуск в пограничную зону (оформляется организаторами);

Снаряжение походное:

  • спальный мешок, температура комфорта +5…. -0 °С (при размещении в кемпинге);
  • треккинговые палки;
  • рюкзак от 55 л;
  • спортивные очки, класс защиты от УФ 3 и более;

Одежда для треккинга:

  • термофутболка средней плотности с длинными рукавами;
  • термоштаны;
  • тёплая флисовая кофта;
  • ветро-влагозащитная куртка с капюшоном. Если куртка может промокнуть, то ещё плащ-дождевик;
  • ветро-влагозащитные штаны, софтшелл или мембрана;
  • треккинговые ботинки;
  • тёплая шапка;
  • тонкие флисовые перчатки 2 пары;
  • панама, кепка или бафф, для защиты от солнца;
  • носки для походов (треккинга) 2-3 пары;
  • сандалии или лёгкие кроссовки;
  • плавки или купальник (для бани или водопада летом);

Прочее:

  • налобный фонарик с запасными батарейками;
  • средства гигиены: мыло, шампунь пробник, зубная паста и щетка, туалетная бумага, полотенце не большое, влажные салфетки;
  • термос 500-1000 мл;
  • сидушка (не обязательно);

Личная аптечка:

  • гигиеническая солнцезащитная помада;
  • крем от солнца с максимальной зашитой;
  • витамины в шипучих таблетках;
  • аспирин в шипучих таблетках;
  • пластырь мозольный гидроколлоидный;
  • лекарства, которые вы регулярно принимаете;
  • батончики, мёд, сухофрукты, гели или другое спортивное питание. Немного вкусняшек, которые вы любите.
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какое питание предусмотрено в туре?

Питание включает завтрак, ужин и перекус на природе.

  1. На завтрак мы предлагаем различные каши, омлет или вареные яйца, сырники, оладьи, нарезки: фрукты, сыр, колбаса, хлеб.
  2. Ужин обычно состоит из сытного мясного первого или второго блюда, нарезки: овощи, сыр, колбаса, хлеб.
  3. Всегда доступны чай, кофе, печенье и другие сладости.
  4. Конечно, есть опыт приготовления питания для вегетарианцев и веганов.
  5. В поход мы берём конфеты (батончики), печенье, бутерброды, орехи, фрукты.
  6. На большинстве треккинговых маршрутов есть кафе, где можно заказать что-то вкусненькое.
  7. Обязательно каждый берёт с собой термос с чаем. Также вы можете взять что-то на свой вкус, привезти из города или купить на месте в магазине или на рынке.
Какие дополнительные расходы возможны в туре?
  1. На территории альплагеря работают кафе, бар, магазин сувениров, продуктовый магазин.
  2. Посещение дома-музея Кязима Мечиева (сакля и кузница) в его родовом ауле Шики близ современной погранзаставы. Кязим Мечиев — лучший поэт, просветитель и мыслитель балкарских гор, основоположник балкарской поэзии и литературного языка — от 1000 руб. с человека.
  3. Знакомство и общение со старейшиной села Безенги.
  4. Посещение горячих источников в Аушигере — село в Черекском районе Кабардино-Балкарской Республики, в котором находится бассейн с горячей термальной водой. Она благотворно влияет на организм человека — от 1500 руб. с человека.

Указана примерная стоимость.

Есть ли скидки?

Детям от 9 до 14 лет скидка 20%

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
В
Вячеслав
23 сен 2025
Организаторов выбирают за искреннее и душевное отношение к своей работе. Это команда гидов, которые буквально живут этими восхождениями. Минимум коммерции и максимум честного и настоящего энтузиазма, вдохновленности горами. Более длительная
читать дальше

программа, чем у других организаторов для лучшей акклиматизации. Гиды не ломают дух восходителей чрезмерно интенсивным темпом и нагрузкой (были отзывы о других компаниях). Темп комфортный, но по-прежнему тяжелый, что технически необходимо для безопасного восхождения на Эльбрус.
Спасибо ребятам! Александр, Олег, Татьяна, Юлия, Василий, Дмитрий. Очень крутые люди. Обязательно вернусь, в новой форме и с более серьезным, осмысленным настроем.

В
Владислав
16 сен 2025
Все прошло по плану, акклиматизация прошли успешно, часть команды достигла вершины Эльбруса. Успех восхождения зависит от вас и вашей подготовки, гиды вложат в каждого максимум усилий и знаний. Если собираетесь
читать дальше

на Эльбрус в первый раз, то советую начать свой путь с программы трекинга, но если как и я уверены в своих силах, то можно и сразу на вершину:)
Чуть больше уверенности и все обязательно получится!
И да, для перекусов лучше покупайте шоколадки марс вместо сникерсов, а почему так, вам расскажут на месте, как и про стороны штанов:)

