Треккинг в Безенги без рюкзаков
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
24 авг в 10:00
31 авг в 10:00
от 64 400 ₽ за человека
Горный лагерь в Безенгийском ущелье
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
17 авг в 10:00
31 авг в 10:00
37 600 ₽ за человека
Поход с рюкзаками в Безенги
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
10 авг в 10:00
от 37 800 ₽ за человека
Треккинг в Безенги. Сердце Кавказа
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
30 июл в 10:00
30 авг в 10:00
от 59 000 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ООльга23 июля 2025Все отлично
- ССнежков22 июля 2025Принимающая сторона прекрасно организовала тур. Замечательные инструктор Анжелика и помощник инструктора Елизавета чётко, профессионально работали, внимательно относились к участникам, сумели
- ССнежков22 июля 2025Тур хорошо организован. Все было замечательно: трансфер, проживание, питание. Единственный минус отсутствие wi-fi в номерах.
- ЮЮлия21 июля 2025Это был наш первый опыт треккинга, и нам очень повезло и с группой, и с инструктором. Начать хочется с того, что
- ИИрина25 июня 2025Прекрасный тур! Хорошо было все: компания людей (у нас собрались одни девочки, за исключением 1 мужчины и мальчика), погода (не
- ААнна22 июня 2025Тур неплохой, много ходили и набор высот примерно 600 -700 метров, были и 2 дня отдыха, ездили в соседнее село
- ВВиноградов22 июня 2025Профессионалы!
- ААнастасия12 марта 2025Встретили, все рассказали-показали, как было заявлено в туре, провели обучение, помогли выбрать экипировку. Всегда на связи 🤗 рекомендую 🫶🏻
- ААлександр18 февраля 2025Я так понимаю это новое направление для вас, для начала все круто. Что можно улучшить: 1. Бронирование кафе заранее, может сразу
Ответы на вопросы от путешественников по Безенгам в категории «7-дневные туры»
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Сколько стоит тур в Безенгах в июле 2025
Сейчас в Безенгах в категории "7-дневные туры" можно забронировать 4 тура от 37 600 до 64 400. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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