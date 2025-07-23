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Экскурсионные туры на неделю в Безенги

Найдено 4 тура в категории «7-дневные туры» в Безенгах, цены от 37 600 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Треккинг в Безенги без рюкзаков
Пешая
На автобусе
7 дней
3 отзыва
Треккинг в Безенги без рюкзаков
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
24 авг в 10:00
31 авг в 10:00
от 64 400 ₽ за человека
Горный лагерь в Безенгийском ущелье
Пешая
7 дней
3 отзыва
Горный лагерь в Безенгийском ущелье
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
17 авг в 10:00
31 авг в 10:00
37 600 ₽ за человека
Поход с рюкзаками в Безенги
Пешая
7 дней
3 отзыва
Поход с рюкзаками в Безенги
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
10 авг в 10:00
от 37 800 ₽ за человека
Треккинг в Безенги. Сердце Кавказа
Пешая
7 дней
3 отзыва
Треккинг в Безенги. Сердце Кавказа
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
30 июл в 10:00
30 авг в 10:00
от 59 000 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

  • О
    Ольга
    23 июля 2025
    Поход с рюкзаками в Безенги
    Все отлично
  • С
    Снежков
    22 июля 2025
    Поход с рюкзаками в Безенги
    Принимающая сторона прекрасно организовала тур. Замечательные инструктор Анжелика и помощник инструктора Елизавета чётко, профессионально работали, внимательно относились к участникам, сумели
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    сплотить группу. Поход прошёл легко не смотря на физическую нагрузку в некоторые дни. Природа и виды просто умопомрачительные. Всем рекомендую этот тур.

    Принимающая сторона прекрасно организовала тур. Замечательные инструктор Анжелика и помощник инструктора Елизавета чётко, профессионально работали, внимательноПринимающая сторона прекрасно организовала тур. Замечательные инструктор Анжелика и помощник инструктора Елизавета чётко, профессионально работали, внимательноПринимающая сторона прекрасно организовала тур. Замечательные инструктор Анжелика и помощник инструктора Елизавета чётко, профессионально работали, внимательно
  • С
    Снежков
    22 июля 2025
    Треккинг в Безенги без рюкзаков
    Тур хорошо организован. Все было замечательно: трансфер, проживание, питание. Единственный минус отсутствие wi-fi в номерах.
    Тур хорошо организован. Все было замечательно: трансфер, проживание, питание. Единственный минус отсутствие wi-fi в номерахТур хорошо организован. Все было замечательно: трансфер, проживание, питание. Единственный минус отсутствие wi-fi в номерахТур хорошо организован. Все было замечательно: трансфер, проживание, питание. Единственный минус отсутствие wi-fi в номерах
  • Ю
    Юлия
    21 июля 2025
    Поход с рюкзаками в Безенги
    Это был наш первый опыт треккинга, и нам очень повезло и с группой, и с инструктором. Начать хочется с того, что
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    мы просто влюбились в Домбай и Кавказские горы! Невероятные виды и запахи, свежий воздух, непривычная активность — все это оставило огромный след в душе и сердце! Иногда казалось, что очень тяжело, и тут нас спасала Наташа: своим бесконечным оптимизмом, классным юмором, поддержкой, внимательностью и заботой! Надеюсь, что мы отплатили ей тем же, и она осталась нами очень довольна! 🫶🏼 Группа тоже собралась крутая! Все такие разные, интересные, веселые и поддерживающие, им мы тоже бесконечно благодарны за эмоции! Отдельно хочется поблагодарить гостиницу «Айс-Черри», которая нас приютила, баловала безумно вкусными, домашними и разнообразными завтраками и ужинами. Чувствуется, что все делается с огромной любовью и заботой! Конечно же, впечатлений и эмоций — просто море, и я рада, что мы выбрали у Вас тур — ни капли сожалений, а только приятные впечатления! ОГРОМНЕЙШЕЕ спасибо за Ваш труд! Мы обязательно вернемся за новыми впечатлениями! 🤍🤍🤍

  • И
    Ирина
    25 июня 2025
    Треккинг в Безенги без рюкзаков
    Прекрасный тур! Хорошо было все: компания людей (у нас собрались одни девочки, за исключением 1 мужчины и мальчика), погода (не
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    всегда было ясно, но туман и легкий дождь добавляет своей атмосферы), гид- прекрасная Анжелика и просто потрясающие виды вокруг, тишина, отсутствие связи и иных помех. Для людей со средней физ. подготовкой тропы вполне себе в режиме прогулки ощущаются, не слишком сложно.

    Прекрасный тур! Хорошо было все: компания людей (у нас собрались одни девочки, за исключением 1 мужчиныПрекрасный тур! Хорошо было все: компания людей (у нас собрались одни девочки, за исключением 1 мужчиныПрекрасный тур! Хорошо было все: компания людей (у нас собрались одни девочки, за исключением 1 мужчиныПрекрасный тур! Хорошо было все: компания людей (у нас собрались одни девочки, за исключением 1 мужчиныПрекрасный тур! Хорошо было все: компания людей (у нас собрались одни девочки, за исключением 1 мужчиныПрекрасный тур! Хорошо было все: компания людей (у нас собрались одни девочки, за исключением 1 мужчины
  • А
    Анна
    22 июня 2025
    Треккинг в Безенги без рюкзаков
    Тур неплохой, много ходили и набор высот примерно 600 -700 метров, были и 2 дня отдыха, ездили в соседнее село
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    на красивые виды. Ходили мы рядом с альплагерем Безенги, поэтому виды примерно одни и те же. Понравился поход на язык ледника. Проживание было в коттедже. В целом ожидание совпали с реальностью, но так как часть группы была проживала в коттедже, а часть в палаточном лагере, то не чувствовалось целостности группы. Гид большую часть свободного времени был в палаточном лагере, а мы были предоставлены сами себе.

    Тур неплохой, много ходили и набор высот примерно 600 -700 метров, были и 2 дня отдыхаТур неплохой, много ходили и набор высот примерно 600 -700 метров, были и 2 дня отдыхаТур неплохой, много ходили и набор высот примерно 600 -700 метров, были и 2 дня отдыха
  • В
    Виноградов
    22 июня 2025
    Треккинг в Безенги. Сердце Кавказа
    Профессионалы!
    Профессионалы!
  • А
    Анастасия
    12 марта 2025
    Треккинг в Безенги. Сердце Кавказа
    Встретили, все рассказали-показали, как было заявлено в туре, провели обучение, помогли выбрать экипировку. Всегда на связи 🤗 рекомендую 🫶🏻
  • А
    Александр
    18 февраля 2025
    Треккинг в Безенги. Сердце Кавказа
    Я так понимаю это новое направление для вас, для начала все круто. Что можно улучшить: 1. Бронирование кафе заранее, может сразу
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    на все дни путешествия, чтобы не было проблем с их поиском. 2. Какие-нибудь маленькие приветственные подарки: тематические наклейки, открытки и тп. 3. Так же можно в середине тура, если группа подустала от катания, сделать экскурсию обзорную или музей. Вроде бы все. Успехов в развитии.

Ответы на вопросы от путешественников по Безенгам в категории «7-дневные туры»

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Сколько стоит тур в Безенгах в июле 2025
Сейчас в Безенгах в категории "7-дневные туры" можно забронировать 4 тура от 37 600 до 64 400. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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