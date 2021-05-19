Всё о Биробиджане

Полезная информация о Биробиджане

Что нужно знать о Биробиджане: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Биробиджане
07:0400
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇷🇺 Россия
Название городаБиробиджан
По-английскиBirobidzhan
Столица регионаБиробиджан является столицей региона
Население города76 146 чел.
Часовой поясAsia/Vladivostok
Средняя высота86 м. от уровня моря

Где находится Биробиджан на карте