Полезная информация о Биробиджане
Что нужно знать о Биробиджане: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Биробиджане
07:0400
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇷🇺 Россия
|Название города
|Биробиджан
|По-английски
|Birobidzhan
|Столица региона
|Биробиджан является столицей региона
|Население города
|76 146 чел.
|Часовой пояс
|Asia/Vladivostok
|Средняя высота
|86 м. от уровня моря