1 день

Прибытие. Переезд до Телецкого озера

Встреча в Бийске участников сплава в 8:00 и в аэропорту Горно-Алтайска в 10:00.

Загрузка в транспорт, переезд до озера Телецкое (переезд около 270 км от Бийска), по дороге обедаем в придорожных кафе.

Доезжаем до окрестностей села Артыбаш, ставим палаточный лагерь на территории кэмпинга, сборка судов и ужин.