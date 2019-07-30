Посмотрите часть сложнейших Чуйских порогов Мажойского каскада, которые известны в кругах водников-профессионалов, как одни из самых серьезных водных препятствий высшей категории сложности.
июн
июл
авг
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Автопереезд до села Чибит
Встреча группы в зависимости от места прибытия.
После встречи группа рассаживается в автобусе, сегодня Вам предстоит авто путешествие до села Чибит.
От города Бийска Ваш путь будет пролегать по знаменитому Чуйскому тракту.
Через несколько часов после затяжного подъема Вы окажетесь на Семинском перевале, самой высокой точке Чуйского тракта - 1717 м над уровнем моря (9 км подъем и 11 км спуск).
После Семинского перевала массу ощущений у Вас оставит перевал Чике-Таман (1460 м), он хоть и ниже, но серпантинные спуски и подъемы гораздо круче.
Кедровый лес и замечательный вид на величественные горы Алтая, открывающиеся с перевалов, не оставят Вас равнодушными.
После слияния Катуни и Чуи дорога устремляется вдоль долины реки Чуя, где Вы станете свидетелями неистовства порогов горной реки.
Ужин, вечер знакомств у костра.
Размещение на территории кемпинга в с. Чибит, в палатках.
Авто (от Барнаула): 630 км, в дороге, без учета пробок и санитарных остановок, 9-10 часов.
с. Чибит - с. Курай - плато Ештыкёль - река Мажой - устье реки Каракабак
Начало активной части нашего похода.
В начале дня нас ждет переезд до с. Курай, где пересаживаемся на авто повышенной проходимости УАЗ, ГАЗ-66 или ЗИЛ.
На внедорожниках едем через Курайскую степь и плато Ештыкёль, направляемся в сторону реки Мажой (Маашей).
Перед Мажойским перевалом выгружаемся с авто, спуск в долину реки Маашей уже пешком, по довольно крутому, но достаточно короткому спуску (серпантину).
После спуска небольшой переход по долине реки, до стоянки.
Устанавливаем палаточный лагерь на слияние рек Мажой и Каракабак.
Авто: 44 км, 1 час.
Авто повышенной проходимости: 40 км, примерно 3-3,5 часа.
Пеший переход: 5 км, 1-1,5 часа.
Радиальный выход к Маашейскому озеру (исчезнувшему), либо до ледника (по физ. состоянию участников)
Прогулка к исчезнувшему Маашейскому озеру.
В 2012 году после сильных дождей оказалось размытой естественная плотина, из-за чего озеро просто «вылилось» в реку.
Сегодня на месте огромного озера — обширная площадка влажного песка.
Если позволит погода и физическое состояние участников, радиальный выход к одному из крупнейших ледников Алтая - Маашейскому.
Пеший переход: до озера 5-6 км (в одну сторону), 4-5 часов, до ледника 12 км (в одну сторону), 8-9 часов.
Радиальный выход к Каракабакским озерам
Сегодня мы совершим радиальный выход в верховья реки Каракабак, где находятся пять изумительных по красоте горных озер.
Каракабакские озера имеют разный цвет воды и в окружении горных вершин представляют незабываемое по красоте зрелище.
Пеший переход: до озер 7 км (в одну сторону), 5-6 часов.
Устье реки Каракабак - долина реки Карасу - перевал Орой - река Чуя - кемпинг в с. Чибит
После завтрака собираем лагерь, сегодня нам предстоит вернутся в цивилизацию.
По долине реки Карасу выходим на плато, по которому идем до перевала Орой.
Спуск с перевала к реке Чуя, где нас ждет УАЗ.
Переезд в кемпинг в с. Чибит.
Баня, ужин у костра.
Размещение на территории кемпинга в палатках.
В этот день переход достаточно сложный из-за расстояния, но рюкзаки становятся легче, уже нет продуктов, берем с собой только остатки на перекус в пути.
Пеший переход: 18 км, 6-7 часов.
Авто: 30-40 мин.
с. Чибит - порог "Буревестник" - порог "Бегемот"
Переезд на поляну ниже с. Чибит, знакомство с инструкторами-водниками.
День начнется с инструктажа по технике управления плавсредством, технике безопасности и правилах поведения на воде.
После этого спускаем рафт на воду, и проходим первый порог – «Сумеречный», 3 категории сложности.
Прохождение этого водного препятствия возможно без предварительного осмотра, однако, несмотря на свою относительную простоту, этот порог позволяет прочувствовать, какой мощной и непредсказуемой может быть горная река.
Второй порог – «Буревестник» (4 к. с.), он состоит из двух ступеней, общая протяженность которых — 300 метров.
С этого порога начинается трасса рафтинг-соревнований «Чуя — Ралли».
На первой ступени находятся огромные камни, а второй примечателен большим валом, протекая через который, река будто пульсирует.
Этот порог требует подготовки — его нужно осмотреть, обсудить, как будем проходить его, еще раз проговорить правила поведения на рафте.
Успех прохождения водных препятствий напрямую зависит от слаженной работы участников сплава.
Далее Вас ждет небольшой отдых во время прохождения спокойных участков с небольшими шиверами и перекатами, а также небольшого порога «Ярбалыкский».
Кульминация программы — порог «Бегемот», которому присвоена 5 категория сложности.
Начинается он с моста через Чую.
Препятствие состоит из косого слива, бочки на повороте и коварного острого камня в форме акульего плавника, который делит Чую на две части.
Далее высаживаемся на правом берегу реки, разводим костер и разбиваем палаточный лагерь.
По воде: 25 км, в пути 3-4 часа.
Порог "Классический" - порог "Слаломный" - порог "Иодринский"
Сегодня проходим порог «Классический» (3 к. с.) и более сложный «Слаломный» (4 к. с.).
Это относительно спокойные, но довольно длинные пороги.
Они изобилуют массивными каменными глыбами, между которыми будет маневрировать наше судно.
Затем мы пройдем пороги «Обманный», «Веер» и «Городовой», каждый из которых имеет собственный характер и свои неповторимые особенности.
Наконец, в конце маршрута третьего дня проходим порог «Иодринский» и устраиваемся на ночлег на берегу реки.
По воде: 35 км, в пути 4-5 часов.
Порог "Турбинный" - порог "Горизонт" - устье реки Чуя
Сегодня мы пройдем самые сложные пороги – «Турбинный» (5 к. с.) и «Горизонт» (5 к. с.).
Эти препятствия потребуют от Вас полной включенности и сосредоточенности, и точно оставят сильные впечатления.
«Турбинный» – короткий порог с одним сливом, который разделен надвое громадным камнем.
Но не спешите расслабляться, пройдя его — уже через 300 метров, в узком каньоне с высокими отвесными скалами, находится порог «Горизонт» с огромными глыбами камней и большой бочкой справа от них.
За ними следуют отбойные валы, которые вместе со скалами образуют еще одну бочку.
Далее река резко поворачивает влево, и течение ударяется в скалистый правый берег.
После этого мы пройдем длинный участок с шиверами 3 категории сложности, и наконец попадем в устье Чуи, где она впадает в Катунь.
По воде: 20 км, в пути 4-5 часов.
День отдыха на берегу Катуни
Отдыхаем и набираемся сил для продолжения пути.
Устье реки Чуя - «Свадебная поляна»
Начало сплава по Средней Катуни.
День начинается с прохождения красивого и эффектного порога 4 к. с. «Ильгумень».
Далее следует довольно сложный участок, начинающийся сразу же за устьем правого притока Катуни реки Кадрин, порог «Кадринская труба» 4 к. с.
Этот участок Катуни будет держать Вас в напряжении в течении нескольких километров, новые эмоции и впечатления гарантированы.
Ночевка на поляне «Свадебная».
По воде: 50 км, в пути 7-8 часов.
Свадебная поляна «- стоянка» Петроглифы
Сегодня преодолеваем самый опасный порог на Средней Катуни — двухступенчатый «Шабаш» (5 к. с.).
Перед его прохождением группа сойдет на берег для осмотра препятствия.
При желании возможен обход порога по берегу.
Далее следуют два эффектных порога – «Каянча 1» и «Каянча 2».
Затем останавливаемся у ручья Кемикапчан на ночлег.
Здесь находятся наскальные рисунки с установленным возрастом 5 тысяч лет, их Вы сможете осмотреть на стоянке.
По воде: 25 км, в пути 4-5 часов.
Стоянка «Петроглифы» - с. Куюс
Утром проходим большой порог «Айла» с валами и воронкой, а затем останавливаемся у водопада Бельтертуюк, чтобы сделать фото на память.
Завершаем сплав в с. Куюс.
Ночевка в палаточном кемпинге, баня.
По воде: 30 км, в пути 4-5 часов.
с. Куюс - Горно-Алтайск - Бийск - Барнаул - Новосибирск
После обеда выезжаем на микроавтобусе в Барнаул и Новосибирск, в пути запланирована остановка на сувенирном рынке.
Авто (до Барнаула): 390 км, в дороге, без учета пробок и санитарных остановок, 7 часов
Проживание
Туристы размещаются в 2-, 3-местных современных палатках с тентом.
При использовании домиков, барок-бочек, стационарных палаток, заимок и зимовьев, нужно согласовать размещение с гидом. Оплата альтернативного размещения — по прайс-листам владельцев оплачивается дополнительно.
Использование участниками личного снаряжения, в том числе палаток, не компенсируется.
Варианты проживания
Палаточный лагерь
Размещение в 2-, 3-местных современных палатках с тентом.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от Новосибирска, Барнаула, Бийска, Горно-Алтайска и обратно
- Внутримаршрутные переезды по программе
- Услуги гидов-инструкторов
- Питание с ужина в день заезда по завтрак в день отъезда
- Групповое снаряжение: палатки, тент, костровое и кухонное снаряжение, аптечка. На сплаве дополнительно: рафт, морковка (спас конец), драйбеги общие, бочка под продукты
- Личное снаряжение: спальник, коврик под спальник (каремат). На сплаве дополнительно: спасжилет, каска, весло, драйбег, неопреновый полукомбинезон, ветрозащитная куртка
- Медицинская страховка и страховка от несчастного случая (страховки для иностранных граждан и граждан РФ старше 64 лет оплачиваются дополнительно)
- Баня по программе, в 5 и 12 день тура
- Размещение в палатках на территории кемпингов
- Оплата моста через Чую, в обе стороны, на пешей части тура
- Регистрация группы в МЧС
- Экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Новосибирска, Барнаула, Бийска, Горно-Алтайска и обратно
- Страховка для иностранных граждан (в том числе страны СНГ) и граждан РФ старше 64 лет
- Питание в придорожных кафе, во время трансфера
- Услуги, предлагаемые на базовых стоянках и не включенные в программу, в том числе камера хранения, зарядка гаджетов и т. д
- Дополнительные бани: в первый день в кемпинге, на слиянии Маашей и Каракабак, в одиннадцатый день тура
- Любые изменения программы, влекущие дополнительные расходы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- рюкзак с широкими лямками, 80-100 литров;
- треккинговые палки;
- надежный непромокаемый вкладыш, полиэтиленовые пакеты (непромокаемый мешок для защиты особо ценных личных вещей – деньги, документы, фотокамера и прочее) от воды;
- походная обувь для пеших переходов лучше всего подойдут кроссовки или трекинговые ботинки с фиксацией голеностопного сустава. Избегайте новой не разношенной обуви;
- неопреновая обувь (боты) для сплава; либо кеды с шерстяными, простыми, а лучше неопреновыми носками. Неопреновую обувь не выдаем;
- сменная обувь для отдыха в лагере (кроссовки, сланцы);
- удобная одежда для пеших переходов – спортивные брюки, не сковывающие движения, сделанные из легкого быстросохнущего материала, рубашка или футболка с длинным рукавом;
- на сплав выдается неопреновый гидрокостюм (полукомбинезон) 3 мм. По желанию можете взять с собой неопреновую куртку (в стоимость не входит, в аренду не выдаем). На случай непогоды под неопрен можно взять водолазку, тельняшку, рубашку (не сковывающую движения). Сверху неопрена выдаем брызгозащитные куртки;
- комплект одежды для переезда в машине и отдыха в лагере – брюки, рубашка, шорты, футболка;
- термобелье. Либо трико, теплые колготки с тельняшкой или водолазкой (для сна);
- теплый свитер;
- теплая куртка (синтепоновая или пуховая);
- теплая шапочка (флисовая или шерстяная);
- кепка или панама;
- перчатки (подойдут даже простые хлопчатобумажные);
- носки – 2-3 пары хлопчатобумажных или льняных, 1-2 пары шерстяных;
- непромокаемый плащ или костюм, выдерживающие сильный дождь – обязательно! Дождевик должен быть прочный, не из тонкого полиэтилена;
- купальный костюм;
- туалетные и гигиенические принадлежности. В том числе гигиеническую губную помаду и крем от солнца с высоким фактором защиты;
- солнцезащитные очки, защищающие глаза от ультрафиолетовых лучей в горах;
- маленький фонарик (налобный);
- индивидуальные лекарственные средства;
- небольшая фляга для воды. Можно использовать пластиковую бутылку емкостью 0,5 л;
- фотоаппарат или видеокамера (по желанию) с гермоупаковкой;
- сидение туристическое (хоба);
- трекинговые палки (можно взять в аренду);
- личная посуда (миска, кружка, ложка, нож), металлические, либо пластмассовые;
- спальники выдаем, но лучше иметь свой (комфорт -5;0), так как спальник является предметом индивидуального пользования.
Рекомендации по наполнению индивидуальной аптечки:
Группа, выходящая на маршрут, обеспечивается общей аптечкой, которая находится у гида-инструктора. Однако каждому участнику активного тура также необходимо иметь при себе личную аптечку, в которой должен быть запас индивидуальных лекарств (которые вы регулярно принимаете), а также следующие медикаменты:
- пластырь для царапин, порезов и мозолей (рекомендуется бактерицидный (с "зеленкой") 6х10 см, так как он хорошо держится на коже и его можно нарезать кусочками разной ширины);
- рулонный пластырь (1 шт.);
- бинт среднего размера (1 шт.);
- обезболивающее средство (в таблетках) (1 уп.);
- Аспирин (1 уп.);
- Цитрамон (1 уп.);
- капли, снимающие заложенность носа (1 шт.);
- глазные капли (Альбуцид) (1 шт.);
- средство от симптомов простуды (например, Колдрекс и т. п.) (2-3 уп.);
- антисептическая мазь или крем (например, Левомеколь, Банеоцин и т. п.) (1 шт.);
- средство от солнечных ожогов (например, Спасатель, Боро-плюс, Пантенол и т. п.) (1 шт.);
- эластичный бинт (1 шт.);
- средство от боли в горле (1-2 уп.);
- быстродействующие средства от расстройства желудка (например, Лоперамид, Имодиум и т. п.) (1-2 уп.);
- энзимный препарат (например, Мезим и т. п.) (1-2 уп.);
- антигистаминный препарат, не вызывающий сонливости (например, Кестин, Кларитин, Зиртек и т. п.) (1 уп.);
- поливитамины (по желанию).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Как организовано питание на маршруте?
Питание на маршруте включено в стоимость тура: с ужина в день заезда по завтрак в день отъезда.
В первый день тура (день заезда) завтрак и обед туристы оплачивают сами.
В пути будут сделаны остановки у придорожных кафе.
В походе гид-проводник организует трехразовое питание.
Горячее питание предоставляется на завтрак и ужин, обед выдается ланч-пакетом.
Еда готовится на костре, газовой горелке или примусе.
При желании вы можете помочь вашему гиду.
Посуду (тарелки, чашки, столовые приборы) туристы моют сами.
В поход закупаются следующие продукты: крупы (рис, гречка, геркулес), макароны, сухое молоко, колбаса, тушенка, сыр, сухофрукты и орехи, шоколад, сгущенное молоко, кофе, чай, хлеб, сухари, конфеты, печенье, овощи (картофель, морковь, капуста), фрукты.
Выбор продуктов зависит от вида тура, его сложности и продолжительности.
На маршруте питание дополняется свежей рыбой, ягодами (в зависимости от сезона и местности – малина, голубика, смородина, шиповник, шикша), диким луком.
Воду в походах берем из ручьев, рек.
Туристы обязательно помогают гидам заготавливать дрова для кухни и вечернего костра. Кухонный костер обслуживает гид-проводник.
Сушить личные и групповые вещи во время приготовления пищи запрещено.
Одежду можно просушить на разведенном для этой цели костре.
Такой костер туристы поддерживают самостоятельно, не используя дрова, приготовленные для кухонного костра.
Специальная информация для вегетарианцев, веганов и людей на специальном меню по медицинским показаниям.
Если вы не едите мясо, рыбу или молоко, они будут закладываться в общий котел перед готовностью, и вы сможете отложить себе суп или кашу без них.
Однако, продукты закупаются, исходя из потребностей основной части туристов.
Список включает в себя мясные и рыбные паштеты, тушенку, сыры, колбасы, сгущенное и сухое молоко.
Растительные продукты тоже присутствуют: крупы, овощи, орехи, фрукты и сухофрукты, — но их количество рассчитано на каждого из участников похода в равном объеме.
Важно! К сожалению, мы не можем закупить специальные продукты и дополнить ими меню.
В группе обычно из 10 человек не более 1-2 вегетарианцев, и пытаться обеспечить их вегетарианскими продуктами - значит организовать индивидуальное питание.
Это отвлечет внимание гида, которое нужно ему для качественной организации тура.
Поэтому, если вы придерживаетесь определенной системы питания по личным убеждениям или медицинским показаниям, рекомендуем брать с собой ваши привычные питательные продукты для перекуса и в качестве дополнения к горячему питанию.
Сколько человек будет в группе, возраст, больше мальчиков или девочек?
По составу группы бывают разные, в среднем от 6 до 10 человек, но иногда бывают маленькие 4-5 человек и большие группы до 12-16 человек. Возраст участников различный от 16 до 60 лет, в некоторых больше парней, в некоторых больше девушек.
Если рафт перевернется, то все наши вещи промокнут и уплывут?
Нет, все вещи мы упаковываем в специальные непромокаемые мешки "драйбеки", которые надежно крепим веревками в рафте. Для особо ценных вещей, гаджетов и документов рекомендуем дополнительно взять с собой непромокаемые чехлы и футляры.
Как осуществляется встреча туристов в первый день тура?
Начальной точкой всех наших маршрутов является г. Бийск. До города Бийск у нас организован (входит в стоимость) трансфер от ж/д вокзала Новосибирска (главный), аэропорта и ж/д вокзала г. Барнаула и обратно. В Горно-Алтайске участников тура забираем попутно, в этом случае вам не нужно ехать до Бийска.
До Новосибирска можно добраться практически из любого города РФ. В Новосибирск можно прилететь на самолете, приехать на поезде либо междугороднем автобусе.
До Барнаула можно добраться несколькими способами: на самолете, на поезде, на междугороднем автобусе.
До Бийска можно добраться только на поезде, либо автотранспорте и междугороднем автобусе.
До Горно-Алтайска есть прямые авиарейсы с Москвы и некоторых других регионов. Альтернативным способом может быть автотранспорт и междугородние автобусы.
Пожалуйста, сообщите нам, на каком транспорте и в какое время вы прибываете в Новосибирск, Барнаул, Бийск или Горно-Алтайск. Также укажите номер авиарейса или поезда. Разница во времени между Москвой и Новосибирском/Барнаулом/Бийском/Горно-Алтайском составляет +4 часа. То есть, если в Москве 12:00, местное время 16:00.
Встреча туристов осуществляется:
- на ж/д вокзале города Новосибирска с 03:00 до 04:00 по местному времени;
- в аэропорту города Барнаула с 07:00 до 08:00 утра по местному времени;
- на ж/д вокзале города Барнаула с 08:30 до 09:00 утра по местному времени;
- на ж/д вокзале города Бийска ориентировочно с 11:00 до 12:00 часов по местному времени;
- в аэропорту Горно-Алтайск ориентировочно с 13:00 до 14:00 часов по местному времени.
Возможно ожидание в местах встречи и в офисе в Бийске в день заезда.
В назначенное время вас будет встречать автобус. Ищите его на автомобильной парковке возле железнодорожного вокзала или аэропорта. Если найти автобус не получается, вы можете связаться с водителем.
Точную информацию: регистрационный номер автобуса, его марку и номер телефона водителя, — мы вышлем в SMS за день до встречи. Ждите сообщения в 14:00-15:00 по местному времени. В случае форс-мажора (поломка автобусе, смена водителя) возможна небольшая задержка в рассылке.
Рюкзаки и снаряжение транспортируется в багажнике или салоне, в зависимости от размеров автобуса. Водитель не совершает незапланированные остановки в черте города, поэтому просим прибыть к назначенному месту встречи вовремя.
Если ваш рейс опаздывает, постарайтесь сразу сообщить об этом туроператору.
День заезда считается днем начала тура по Алтаю.
После сбора группы вы приедете в Бийск на перевалочную базу (офис, склад). Здесь вы сможете оформить документы, в том числе, страховку, оплатить тур, а также познакомиться с гидом и получить снаряжение.
Если вы прилетаете в Горно-Алтайск, то все необходимые документы будут у вашего гида, в Бийск в этом случае вы не заезжаете. Оплатить тур нужно будет заранее, либо гиду-инструктору, вся необходимая информация будет передана.
Вещи, ненужные на маршруте, можно оставить в камере хранения. Обязательно подпишите свои сумки и пакеты! Ценные вещи (компьютеры, телефоны), документы, билеты и деньги в камеру хранения не принимаются. За сохранность ценных вещей фирма ответственности не несет.
Из Бийска группа едет к месту начала активной части тура, переездами от 4 до 11 часов, в зависимости от маршрута, с небольшими остановками. Пожалуйста, не задерживайте группу на остановках.
Важная информация! Расстояние от Новосибирска до Бийска — около 350 км. От Барнаула до Бийска — 160 км.
От Бийска предстоит доехать до точки начала активной части тура. Например, от Бийска до Чибита — 440 км, до с. Тюнгур — 560 км, до с. Элекмонар — 180 км. От г. Горно-Алтайска ехать на 100 км ближе, чем от Бийска.
Рекомендуем рассчитать путь так, чтобы приехать в Бийск за день до начала тура, и отдохнуть в гостинице. Еще один вариант — выбрать ночной рейс поезда, который меньше вас утомит, чем дневной. Например, вы можете добраться на поезде, который выезжает из Новосибирска вечером, и прибывает в Бийск утром.
ВНИМАНИЕ! Обслуживание туроператора начинается в месте начала активной части маршрута (г. Бийск, либо Горно-Алтайск), в момент встречи с проводником, и заканчивается в месте окончания активной части (г. Бийск, либо Горно-Алтайск).
Так как мы не можем повлиять на задержки рейсов, дорожную ситуацию и прочие не зависящие от нас обстоятельства, иногда не получается состыковать все группы минута в минуту. Просим отнестись с пониманием к тому, что при встрече либо комплектовании групп в Бийске, нужно будет подождать несколько часов других участников.
На какой день покупать обратный билет?
Обратный переезд по окончании тура осуществляется в зависимости от программы последнего дня. Ориентировочно в Горно-Алтайске/Бийске/Барнауле/Новосибирске вы будете:
- в Горно-Алтайске ориентировочно: 18:00-19:00 (время местное)
- в Бийске ориентировочно: 20:30-21:30 (время местное)
- в Барнауле ориентировочно: 23:00-00:00 (время местное)
- в Новосибирске ориентировочно: 03:00-04:00 (время местное) следующего дня.
Возможно прибытие на несколько часов раньше обозначенного времени.
Обратный билет из Барнаула лучше брать на день следующий за последним днем тура. Если тур заканчивается 10 июля, то обратно билет нужно брать на 11 июля. Разместится на ночь можно в гостиницах или хостелах.
Автобус не развозит по гостиницам, а следует только по обозначенному маршруту. Аэропорт г. Горно-Алтайск – ж/д вокзал Бийск – ж/д вокзал Барнаул – ж/д вокзал Новосибирск. Если нужно будет проехать в гостиницу, то предусмотрите дополнительные расходы на такси.
В Барнауле и Новосибирске обратный трансфер только до ж/д вокзала, до аэропорта нужно будет добраться самостоятельно, например, на такси. При планировании закладывайте пожалуйста время на дорогу от ж/д вокзала до аэропорта.
Брать обратные билет нужно с запасом не менее 2 часов от времени прибытия. Особенно это касается поезда отходящего с ж/д вокзала Барнаула в 00:30, на него мы обычно успеваем, но, в дороге по различным не зависящим от нас причинам возможны задержки. Если вы не успеете на данный поезд, либо другой транспорт без запаса по времени в 2 часа, то ответственности фирма не несет.
Время прибытия закладывается с запасом, для нас главное, чтобы вы не опоздали на самолет, либо поезд. Просим отнестись с пониманием, если вы прибудете в город назначения на несколько часов раньше обозначенного времени.
Часто ли бывают привалы?
Стандартная схема такова: на 45 минут ходьбы – 15 минут отдыха. Но всё меняется с учётом трудностей маршрута, погоды, а также с учётом средней скорости движения группы. Если дорога просёлочная и ровная – можно с песнями прошагать по ней два часа без остановки. Если крутой подъём – привалы-пятиминутки будут требоваться каждые 10-15 минут. Кроме того, ориентируемся мы всегда на самых слабых участников.
Какая температура воды в Чуе и Катуни?
Вода в Чуе, как и в Катуни холодная, даже в самые теплые дни лета не более +12 - +14 С. Но, для всех участников тура мы выдаем специальные неопреновые гидрокостюмы (полукомбинезоны), которые помогут вам избежать переохлаждение.
Какая нас ожидает погода в туре?
Температура в горах колеблется от +35 в полдень до 0 ночью. Горный климат изменчив и суров – возможны заморозки в сентябре, мае и даже летом. Погода быстро меняется – ясный и тихий день внезапно может превратиться в дождливый и ветреный. Часто бывает туман, возможен мокрый снег, неожиданная гроза и штормовой ветер. Поэтому мы просим участников тура взять с собой одежду, подходящую для всех видов погоды. От подходящей одежды и экипировки напрямую зависят ваш комфорт в походе, ваши здоровье и безопасность.
Будут на маршруте комары, мошки, клещи?
Комаров и мошек на маршруте практически нет, если и будут то не в большом количестве и в порядке исключения. Клещ активин в основном в апреле, мае и июне. В июле и августе их практически нет.
Для профилактики укуса клеща стоит соблюдать следующие правила:
1. Одежда должна плотно прилегать к телу, желательно, чтобы на руках и на штанинах брюк были эластичные манжеты. На однотонной одежде клеща заметить проще.
2. Следует также применять специальные химические препараты, кремы, аэрозоли. Одним из средств профилактики и лечения клещевого энцефалита является «Йодантипирин» - препарат, который обладает антивирусным, противовоспалительным и иммуномодулирующим действием. Данный препарат продается в аптеках.
3. При укусе клеща не рекомендуется пытаться самостоятельно его удалить. Необходимо обратиться к медицинским работникам либо к инструкторам маршрута, которые имеют опыт действия в подобных ситуациях. Помните, что чем быстрее будет снят клещ, тем меньшую дозу возбудителя он передаст.
Возможно ли проведение тура в другие даты?
Заезд в другие даты возможен, но только при условии что вы приедете своей компанией, либо группой от 2 человек. Возможность индивидуального заезда и стоимость данного тура уточняйте у менеджера.
Будет ли сотовая связь на маршруте?
Большинство маршрутов проходит по горной местности. Сотовая связь на маршрутах практически отсутствует. Тем не менее почти на каждом маршруте есть 1-2 места откуда можно сделать звонок (в основном это операторы МТС, Билайн). О таких местах на выбранном вами маршруте уточняйте у менеджеров и вашего инструктора. Спутникового телефона у инструктора нет, кроме маршрутов связанными с восхождениями и сложными водными походами 5-6 к. с.
Каким образом совершается переезд автотранспортом от места сбора?
Переезд автотранспортом от места сбора(Новосибирска, либо Барнаула) до Бийска, туристская группа совершает организовано, под руководством водителя. В Бийске участников тура встречает инструктор, который будет сопровождать группу на остальной части маршрута.
Встреча в Горно-Алтайске координируется через инструктора. Выбор транспортного средства (автобус, микроавтобус, автомашина) определяется в зависимости от численности группы. Иногда это может быть ГАЗель, УАЗ, либо другой подготовленный для перевозки пассажиров. В некоторых микроавтобусах есть откидные ряды сидений, к сожалению, кондиционер предусмотрен не везде.
Отправление транспорта из начального пункта происходит строго по расписанию. Постарайтесь прибыть к отправлению рейса без задержек. В случае, если опоздание произошло по вине туриста, затраты на самостоятельный проезд компенсироваться не будут.
Маршрут установлен согласно программе тура, и отклонения от него по желанию туристов не выполняются. Во время поездки нежелательно вставать, перемещаться по салону, мусорить, конфликтовать с другими пассажирами и отвлекать водителя от управления. Не следует вступать в спор по поводу выбора музыки и видео.
Курить разрешается только на остановках. Курение в автотранспорте запрещено. Пожалуйста, не оставляйте спички, окурки и упаковки от сигарет в салоне транспортного средства.
Багаж и специальное снаряжение перевозятся вместе с группой или с помощью дополнительного транспорта — грузовой машины или автоприцепа. Мы не несем ответственность за вещи, забытые в автобусе или автомобиле. Если ваше имущество было повреждено или утеряно во время транспортировки, вопрос решается с водителем. При утере и порче имущества во время активной части тура обратитесь к проводникам.
В случае совершения участником противоправных действий во время поездки, водитель имеет право высадить нарушителя на ближайшем посту ГИБДД. Затраты на проезд не возмещаются, стоимость тура не возвращается.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Итак. Дорога до Места назначения т/б Кочевник неблизкая. Нас из Новосибирска забрали в 3 ночи, увезли в Бийск (5-6 часов пути на газельке), в Бийске мы приводили в порядок снарягу, знакомились с инструктором и с группой. В Бийске, к слову, находится база организации, которая предоставляет тур. С Бийска мы выехали уже в горы, тут нужно снова было собраться с силами, ведь нас ждал снова не близкий путь на авто, при том что тут водила, кажись, на полставки в формуле вместо Квята гоняет…. В кочевнике мы были в 20.30 по местному времени.
На треккинге есть парочка переходов не самых простых, с рюкзаком 15-20 кг для мужчин, но если у вас есть даже минимальная физподготовка и хорошая треккинговая обувь вы с этим справитесь. Хотя лично я убежден что лучше побегать чуть-чуть, чтоб смотреть по сторонам, на горы или в поиске лемурангов и другой живности, чем умирать глядя в пятки впереди идущего. Вообще треккинг классный, не сложный и места бомбезные… Но есть два пункта за которые я поставлю не жирный, но минус.
1) Ледник маашей, нужно убрать его с описания тура… Перед нами выходила парочка, которая путешествует там без инструкторов, они опытные и хорошо ходят. Они к леднику вышли в 7.30 вернулись в 21.40. Это 2 человека… Конечно, инструктор имея группу в 10 рыл, и если кто-то из этой десятки хоть чуть-чуть подтормаживает не пойдет на ледник… Грустно.
2) Озера Каракабах. Почему в туре не прописано чтоб инструктор должен сводить на все озера? Их там 6! В легкой досягаемости 4 из них. Коля нам показал только 2. На 3 мы сходили сами, под свою ответственность. И не знали, что четвертое очень красивое озеро находится за небольшим курумником… Посетить 4 озера даже не для самой сильной группы проще простого. На балл за это снижаю оценку туру…
После прогулки баня в кочевнике… тут есть такой нюанс, не знаю кто делал эту баню, но сопло от куда выходит пар, направленно прямо на сидящих в парилке людей!!! БУДТЕ ОСТОРОЖНЫ!!!!!! Меня так ошпарило, я чуть домой перед сплавом не уехал!!!! Слава богу, у Коли было чудо средство, синяки на руке и правой булке все еще не сошли…
В целом мы остались довольным, вкусная и полезная пища, потрясающие виды и свежий воздух.
На сплав нас забрали другие инструктора. Мы уже ходили много раз в водные походы, (в том числе категорийные), но на Алтае были впервые.
Основная масса людей сплавляется на рафтах. Но через звонки напрямую к организаторам тура можно и выбить Катамаран 4.(за это нужно будет доплатить)… У ката 4 есть свои плюсы, во-первых, это веселее, во-вторых, на сложных реках, а Чуя – сложная река, катамаран перевернуть сложнее, и люди в кате сидят крепче… а значит - он безопаснее. Но в кат 4 должны работать все… Если вы ленивый человек - значит вам в рафт
Уровень воды во время нашего сплава был чуть выше среднего, Чуя в эту воду очень веселая река, Катунь наоборот(например, порог Кадринская труба в среднюю и высокую виду имеет всего 1 шиверу, а в низкую воду это 6 км экстрима)… Упрекнуть в каких то минусах организацию во время сплава не поворачивается язык… Ребята все профи, в стрессовых ситуациях держатся молодцами, не разу не один инструктор не перешел на мат! Скажу, что не один порог в нашей группе не был обнесен. Мы прошли все. На рафтах были промывы и перевороты, страховка работала всегда… Старший инструктор Миша постоянно прикалывался над туристами. Разбавляя парой нервную обстановку. А наш инструктор Тёма божил на порогах своими точными действиями и координацией… Надеюсь этих ребят организация отблагодарит… + балл к туру.
Хотелось бы еще сказать что на обратном пути на обещанный рынок, но мы не заехали. Ехали очень поздно и торопились. Это очень грустно, ведь на Алтае такая хорошая медовуха!
Позже будет видос про это путешествие.