Н Наташа Пеший поход к Белухе с вьючными лошадьми Организация в целом была очень хорошей, нареканий нет.

Н Нина Пеший поход к Белухе с вьючными лошадьми Впервые была в подобном туре, прошла неплохо (имею небольшую физ. подготовку). Маршрут умеренно сложный, местами казалось не проходим, но все получилось. Тропа проложена по очень красивым местам, нам повезло на перевале Каратюрек была хорошая солнечная погода, мы увидели в полной красе красавицу Белуху. Погода в горах не предсказуема солнце быстро менялось дождём, после все застилало туманом. В последнее два дня нужно нести рюкзаки со снаряжением и продуктами, но это не сложно, на самом деле сложнее сам спуск. Спуск сложнее подъёма, поэтому если у Вас проблемы с коленями возьмите с собой наколенники. Сложно идти по тропе в дождь после конной группы, но если Вы взяли треккинговые палки Вам будет гораздо удобнее. Инструкторы внимательны, подстраиваются под всех участников, поддерживают, настраивают, учитывают пожелания. Артём спасибо за сопровождение! Верьте в себя все получится!

Н Нина Треккинг Маашей-Каракабак и рафтинг по Чуе и Катуни Организатор всегда на связи, ответил на все вопросы. На всех этапах все продумано, устроено.

Р Радик Восхождение в Актру на «Купол трех озер» Всё было на высшем уровне, очень понравилось. Спасибо организаторам за поход!

А Андрей Восхождение в Актру на «Купол трех озер» Ходили в поход с 06.08-14.08.2023. Гид Крылова Татьяна, это лучший гид, который всё знает (про географию Алтая, местное население, обычаи….) и рассказывает туристам. Сразу видно человек любит свою работу и природу. Меню разрабатывает сама, каждый раз разные блюда, ни разу не повторялись. Сама заготавливает, сушить свои выращенные овощи (из них готовили еду). Чаи заваривали из разных местных трав, собирали там же. Всё подскажет, покажет, научит и посоветует по походному быту. Всем рекомендую

В Валерия Восхождение в Актру на «Купол трех озер» Ходила в поход на Шавлинские озера. Хочу поблагодарить невероятную работу гидов Юны и Ксении. Профессионалы своего дела, такие чуткие! Ксения просто самый отзывчивый, самый терпеливый Гид. Я очень благодарна за наш поход! Если бы не Ксения -думаю я бы не дошла)Всегда поможет, всегда подержит и все расскажет. Человек с большой буквы. Очень надеюсь, что компания отблагодарит Ксению за такую невероятную работу! Нам очень повезло! Все просто супер!

М Максим Сплав по рекам Чуя и Катунь от с. Чибит до с. Куюс Тур великолепен! Природа Алтая в совокупности с пережитыми ощущениями от прохождения рек и порогов оставили незабываемое впечатление. Для этого тура нужна хорошая физическая форма и готовность к экстремальным (с точки зрения новичков в этом деле) ситуациям.

А Апухтин Сплав по реке Чуя Все супер! Тур соответствовал описанию

А Аня Сплав по реке Чуя Мы ходили на рафтах в июне 2021 года по реке Чуя. Нам понравилось! Дорога туда и обратно Алтай- Новосибирск далась нам тяжеловато (12 часов в автомобиле). Инструктор наш Артем старался нас проводить по максимально интересным местам реки. По оборудованию единственный недостаток был -это тоненькие пенки-коврики. Совет будущим клиентам брать с собой свои как дополнение. Палатки целые хорошие, спальниками не пользовались. Гидрокостюмы чистые, с небольшими дефектами (на четверочку по состоянию).