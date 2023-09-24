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Пеший поход к Белухе с вьючными лошадьми
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Треккинг Маашей-Каракабак и рафтинг по Чуе и Катуни
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26 июня
16 июля
5 авг
87 000₽ за человека
Авторский тур
9 дней
30 июня
20 июля
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56 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Сплав по реке Чуя
Алтайский край, Бийск
30 июня
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Авторский тур
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Восхождение в Актру на «Купол трех озер»
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45 500₽ за человека
Авторский тур
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Сплав по реке Бия
Алтайский край, Бийск
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11 июня
20 июня
2 июля
29 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ННаташа24 сентября 2023Организация в целом была очень хорошей, нареканий нет.
- ННина9 сентября 2023Впервые была в подобном туре, прошла неплохо (имею небольшую физ. подготовку). Маршрут умеренно сложный, местами казалось не проходим, но все получилось. Тропа проложена по очень красивым местам, нам повезло на перевале Каратюрек была хорошая солнечная погода, мы увидели в полной красе красавицу Белуху. Погода в горах не предсказуема солнце быстро менялось дождём, после все застилало туманом. В последнее два дня нужно нести рюкзаки со снаряжением и продуктами, но это не сложно, на самом деле сложнее сам спуск. Спуск сложнее подъёма, поэтому если у Вас проблемы с коленями возьмите с собой наколенники. Сложно идти по тропе в дождь после конной группы, но если Вы взяли треккинговые палки Вам будет гораздо удобнее. Инструкторы внимательны, подстраиваются под всех участников, поддерживают, настраивают, учитывают пожелания. Артём спасибо за сопровождение! Верьте в себя все получится!
- ННина9 сентября 2023Организатор всегда на связи, ответил на все вопросы. На всех этапах все продумано, устроено.
- РРадик1 сентября 2023Всё было на высшем уровне, очень понравилось. Спасибо организаторам за поход!
- ААндрей18 августа 2023Ходили в поход с 06.08-14.08.2023. Гид Крылова Татьяна, это лучший гид, который всё знает (про географию Алтая, местное население, обычаи….) и рассказывает туристам. Сразу видно человек любит свою работу и природу. Меню разрабатывает сама, каждый раз разные блюда, ни разу не повторялись. Сама заготавливает, сушить свои выращенные овощи (из них готовили еду). Чаи заваривали из разных местных трав, собирали там же. Всё подскажет, покажет, научит и посоветует по походному быту. Всем рекомендую
- ВВалерия12 августа 2023Ходила в поход на Шавлинские озера. Хочу поблагодарить невероятную работу гидов Юны и Ксении. Профессионалы своего дела, такие чуткие! Ксения просто самый отзывчивый, самый терпеливый Гид. Я очень благодарна за наш поход! Если бы не Ксения -думаю я бы не дошла)Всегда поможет, всегда подержит и все расскажет. Человек с большой буквы. Очень надеюсь, что компания отблагодарит Ксению за такую невероятную работу! Нам очень повезло! Все просто супер!
- ММаксим10 сентября 2021Тур великолепен! Природа Алтая в совокупности с пережитыми ощущениями от прохождения рек и порогов оставили незабываемое впечатление. Для этого тура нужна хорошая физическая форма и готовность к экстремальным (с точки зрения новичков в этом деле) ситуациям.
- ААпухтин28 июля 2021Все супер! Тур соответствовал описанию
- ААня27 июля 2021Мы ходили на рафтах в июне 2021 года по реке Чуя. Нам понравилось! Дорога туда и обратно Алтай- Новосибирск далась нам тяжеловато (12 часов в автомобиле). Инструктор наш Артем старался нас проводить по максимально интересным местам реки. По оборудованию единственный недостаток был -это тоненькие пенки-коврики. Совет будущим клиентам брать с собой свои как дополнение. Палатки целые хорошие, спальниками не пользовались. Гидрокостюмы чистые, с небольшими дефектами (на четверочку по состоянию).
- ВВероника4 сентября 2020Остались довольны отпуском, трек невероятно красивый! Еще и с погодой повезло) Хочу предупредить всех желающих, что для прохождения маршрута нужна хорошая физическая форма + 2 последних дня вы понесете полные рюкзаки на себе (кони сопровождают НЕ весь путь), с непривычки может быть тяжело. Но если вы готовы провести отпуск активно, то точно не пожалеете! Природа на Алтае удивительная)
Ответы на вопросы от путешественников по Бийску
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Сколько стоит тур в Бийске в апреле 2024
Сейчас в Бийске можно забронировать 6 авторских туров от 29 900 ₽ до 87 000 ₽. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
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