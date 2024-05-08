Сплавы по рекам на рафтах в Бийске

Найдено 4 тура в категории «Сплавы и рафтинг» в Бийске, цены от 29 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Треккинг Маашей-Каракабак и рафтинг по Чуе и Катуни
🚶 Пешая
Авторский тур
13 дней
3 отзыва
Треккинг Маашей-Каракабак и рафтинг по Чуе и Катуни
Начало: Алтайский край, Бийск
26 июня в 10:00
16 июля в 10:00
85 000 за человека
Сплав по рекам Чуя и Катунь от с. Чибит до с. Куюс
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
Сплав по рекам Чуя и Катунь от с. Чибит до с. Куюс
Начало: г. Бийск
30 июня в 10:00
20 июля в 10:00
56 000 за человека
Сплав по реке Чуя
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Сплав по реке Чуя
Начало: Алтайский край, Бийск
30 июня в 10:00
20 июля в 10:00
38 000 за человека
Сплав по реке Бия
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Сплав по реке Бия
Начало: Алтайский край, Бийск
11 июня в 10:00
20 июня в 10:00
29 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • О
    Ольга
    8 мая 2024
    Сплав по реке Бия
    Эмоции зашкаливают! Перехватывало дыхание от красоты!
    Эмоции зашкаливают! Перехватывало дыхание от красоты!Эмоции зашкаливают! Перехватывало дыхание от красоты!Эмоции зашкаливают! Перехватывало дыхание от красоты!
  • Н
    Наташа
    24 сентября 2023
    Треккинг Маашей-Каракабак и рафтинг по Чуе и Катуни
    Организация в целом была очень хорошей, нареканий нет.
  • Н
    Нина
    9 сентября 2023
    Треккинг Маашей-Каракабак и рафтинг по Чуе и Катуни
    Организатор всегда на связи, ответил на все вопросы. На всех этапах все продумано, устроено.
    Организатор всегда на связи, ответил на все вопросы. На всех этапах все продумано, устроеноОрганизатор всегда на связи, ответил на все вопросы. На всех этапах все продумано, устроеноОрганизатор всегда на связи, ответил на все вопросы. На всех этапах все продумано, устроеноОрганизатор всегда на связи, ответил на все вопросы. На всех этапах все продумано, устроеноОрганизатор всегда на связи, ответил на все вопросы. На всех этапах все продумано, устроеноОрганизатор всегда на связи, ответил на все вопросы. На всех этапах все продумано, устроено
  • Р
    Радик
    1 сентября 2023
    Сплав по реке Бия
    Всё было на высшем уровне, очень понравилось. Спасибо организаторам за поход!
  • А
    Андрей
    18 августа 2023
    Сплав по реке Бия
    Ходили в поход с 06.08-14.08.2023. Гид Крылова Татьяна, это лучший гид, который всё знает (про географию Алтая, местное население, обычаи….)
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    и рассказывает туристам. Сразу видно человек любит свою работу и природу. Меню разрабатывает сама, каждый раз разные блюда, ни разу не повторялись. Сама заготавливает, сушить свои выращенные овощи (из них готовили еду). Чаи заваривали из разных местных трав, собирали там же. Всё подскажет, покажет, научит и посоветует по походному быту. Всем рекомендую

    Ходили в поход с 06.08-14.08.2023. Гид Крылова Татьяна, это лучший гид, который всё знает (про географиюХодили в поход с 06.08-14.08.2023. Гид Крылова Татьяна, это лучший гид, который всё знает (про географиюХодили в поход с 06.08-14.08.2023. Гид Крылова Татьяна, это лучший гид, который всё знает (про географию
  • М
    Максим
    10 сентября 2021
    Сплав по рекам Чуя и Катунь от с. Чибит до с. Куюс
    Тур великолепен! Природа Алтая в совокупности с пережитыми ощущениями от прохождения рек и порогов оставили незабываемое впечатление. Для этого тура нужна хорошая физическая форма и готовность к экстремальным (с точки зрения новичков в этом деле) ситуациям.
  • А
    Апухтин
    28 июля 2021
    Сплав по реке Чуя
    Все супер! Тур соответствовал описанию
  • А
    Аня
    27 июля 2021
    Сплав по реке Чуя
    Мы ходили на рафтах в июне 2021 года по реке Чуя. Нам понравилось! Дорога туда и обратно Алтай- Новосибирск далась
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    нам тяжеловато (12 часов в автомобиле). Инструктор наш Артем старался нас проводить по максимально интересным местам реки. По оборудованию единственный недостаток был -это тоненькие пенки-коврики. Совет будущим клиентам брать с собой свои как дополнение. Палатки целые хорошие, спальниками не пользовались. Гидрокостюмы чистые, с небольшими дефектами (на четверочку по состоянию).

  • М
    Максим
    30 июля 2019
    Треккинг Маашей-Каракабак и рафтинг по Чуе и Катуни
    Мы с женой путешествовали по Алтаю с 16.07.19 по 27.06.19. Только вернулись домой, и началась депрессия по этому краю. Сейчас,
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    пока воспоминания все в голове, хотел бы написать отзыв… Скажу сразу что это не будет отзыв типа аля всё хорошо. Попробую рассказать про все подводные камни по туру «Треккинг к озерам Маашей и Каракабак. Рафтинг по Чуе и Катуни». Итак. Дорога до Места назначения т/б Кочевник неблизкая. Нас из Новосибирска забрали в 3 ночи, увезли в Бийск (5-6 часов пути на газельке), в Бийске мы приводили в порядок снарягу, знакомились с инструктором и с группой. В Бийске, к слову, находится база организации, которая предоставляет тур. С Бийска мы выехали уже в горы, тут нужно снова было собраться с силами, ведь нас ждал снова не близкий путь на авто, при том что тут водила, кажись, на полставки в формуле вместо Квята гоняет…. В кочевнике мы были в 20.30 по местному времени. На треккинге есть парочка переходов не самых простых, с рюкзаком 15-20 кг для мужчин, но если у вас есть даже минимальная физподготовка и хорошая треккинговая обувь вы с этим справитесь. Хотя лично я убежден что лучше побегать чуть-чуть, чтоб смотреть по сторонам, на горы или в поиске лемурангов и другой живности, чем умирать глядя в пятки впереди идущего. Вообще треккинг классный, не сложный и места бомбезные… Но есть два пункта за которые я поставлю не жирный, но минус. 1) Ледник маашей, нужно убрать его с описания тура… Перед нами выходила парочка, которая путешествует там без инструкторов, они опытные и хорошо ходят. Они к леднику вышли в 7.30 вернулись в 21.40. Это 2 человека… Конечно, инструктор имея группу в 10 рыл, и если кто-то из этой десятки хоть чуть-чуть подтормаживает не пойдет на ледник… Грустно. 2) Озера Каракабах. Почему в туре не прописано чтоб инструктор должен сводить на все озера? Их там 6! В легкой досягаемости 4 из них. Коля нам показал только 2. На 3 мы сходили сами, под свою ответственность. И не знали, что четвертое очень красивое озеро находится за небольшим курумником… Посетить 4 озера даже не для самой сильной группы проще простого. На балл за это снижаю оценку туру… После прогулки баня в кочевнике… тут есть такой нюанс, не знаю кто делал эту баню, но сопло от куда выходит пар, направленно прямо на сидящих в парилке людей!!! БУДТЕ ОСТОРОЖНЫ!!!!!! Меня так ошпарило, я чуть домой перед сплавом не уехал!!!! Слава богу, у Коли было чудо средство, синяки на руке и правой булке все еще не сошли… В целом мы остались довольным, вкусная и полезная пища, потрясающие виды и свежий воздух. На сплав нас забрали другие инструктора. Мы уже ходили много раз в водные походы, (в том числе категорийные), но на Алтае были впервые. Основная масса людей сплавляется на рафтах. Но через звонки напрямую к организаторам тура можно и выбить Катамаран 4.(за это нужно будет доплатить)… У ката 4 есть свои плюсы, во-первых, это веселее, во-вторых, на сложных реках, а Чуя – сложная река, катамаран перевернуть сложнее, и люди в кате сидят крепче… а значит - он безопаснее. Но в кат 4 должны работать все… Если вы ленивый человек - значит вам в рафт Уровень воды во время нашего сплава был чуть выше среднего, Чуя в эту воду очень веселая река, Катунь наоборот(например, порог Кадринская труба в среднюю и высокую виду имеет всего 1 шиверу, а в низкую воду это 6 км экстрима)… Упрекнуть в каких то минусах организацию во время сплава не поворачивается язык… Ребята все профи, в стрессовых ситуациях держатся молодцами, не разу не один инструктор не перешел на мат! Скажу, что не один порог в нашей группе не был обнесен. Мы прошли все. На рафтах были промывы и перевороты, страховка работала всегда… Старший инструктор Миша постоянно прикалывался над туристами. Разбавляя парой нервную обстановку. А наш инструктор Тёма божил на порогах своими точными действиями и координацией… Надеюсь этих ребят организация отблагодарит… + балл к туру. Хотелось бы еще сказать что на обратном пути на обещанный рынок, но мы не заехали. Ехали очень поздно и торопились. Это очень грустно, ведь на Алтае такая хорошая медовуха! Позже будет видос про это путешествие.

Ответы на вопросы от путешественников по Бийску в категории «Сплавы и рафтинг»

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  1. Треккинг Маашей-Каракабак и рафтинг по Чуе и Катуни
  2. Сплав по рекам Чуя и Катунь от с. Чибит до с. Куюс
  3. Сплав по реке Чуя
  4. Сплав по реке Бия
Сколько стоит тур в Бийске в июне 2024
Сейчас в Бийске в категории "Сплавы и рафтинг" можно забронировать 4 тура от 29 900 до 85 000. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
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