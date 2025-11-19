Описание тура
Легкий, Комбинированный, Насыщенный, Кольцевой Маршрут По Самым Восхитительным Местам Алтая.
Тур про то, как увидеть и ощутить максимум, налегке и за полторы недели! Пасека 13, Еландинская пещера, маралычуйский тракт, моторафтинг по Катуни, водопады, марс, Гейзерное озеро, петроглифы, Чике Таман, Кату Ярык, Чулышман, Учар, Каменные грибы, Телецкое и многое другое мы увидим и посетим! Размещение на турбазах в стандарте и комфорте, питание, трансфер, гид, экскурсии и не только. Получите презентацию замечательного тура!
Программа тура по дням
Горы И Водопады
Скалы Зубы Дракона Пасека 13 Камышлинский Водопад Река Сема Семинский Перевал Зоопарк Под Открытым Небом - Лохматая Ферма
Завтрак: включен в 09:00
Обед: в кафе в 14:00
Микроавтобус: 340 км
Пешком: 2 км
Моторафтинг: 30 мин
Прибытие на базу: 20:00
Ночёвка: турбаза Барская усадьба
Утром готовимся отправиться далее на Алтай! Прощай Чемальский тракт, здравствуй снова Чуйский. Завтракаем вкусно и далее в путешествие! С утра посетим удивительное место - Зоопарк Под Открытым Небом - Лохматая Ферма. Здесь и вы, и ваши дети останутся в восторге! По территории бегают кролики, увидим маралов, косуль, верблюда, ламу, медведя, лисиц, песцов, енота, зайцев, павлинов, горных козлов, и множество других животных и птиц. Животных можно кормить и большинство из них трогать. Данная локация посещается далеко не всеми организаторами. Посетим на Алтае - Камышлинский Водопад.
От турбазы Царская охота, по подвесному мостику через красавицу Катунь мы перейдем на другой берег реки. А вот там уже настоящая сказка, ведь следующие 40 минут будут проходить по тропинке, среди дивного соснового бора и реки Катунь. И вот мы оказались у водопада, где давным давно была запруда и мельница. Сейчас от нее остались только некоторые части. А еще здесь прекрасно полежать на травке и любоваться шумящим водопадом. Или искупаться под его водами.
Обратно, по желанию возможно совершить мото рафтинг по Катуни и набраться адреналина. А еще сегодня мы увидим красавицу реку Катунь, скалистые горы, лесистый Перевал Семинский с его кедровой тайгой. День довольно легкий и сегодня мы остановимся в бывшей столице республики Алтай - с. Онгудай (1626 г). Везде по пути все посмотрим, в нескольких местах замечательно погуляем. Все потрогаем и насладимся первыми впечатлениями! Вечером вкусно ужинаем на турбазе.
Красоты На Чуйском Тракте
Посетим: Перевал Чике Таман Бомы Катуни Слияние Чуи И Катуни Каменный Воин Наскальные Рисунки Водопад Девичьи Слезы Курайская Степь Марсианские Горы Гейзерное Озеро
Завтрак: включен в 08:00
Обед: не включен. В кафе, около 14:00
Ужин: включен в 20:00
Проедем на микроавтобусе: 380 км
Прибытие на базу: 20:00
Ночёвка: турбаза Кайа С утра просыпаемся с ощущением, как утром в детстве у бабушки.
Завтракаем разнообразным завтраком и начинаем собираться в путь. Ведь сегодня мы уедем еще глубже на Алтай! И первым местом, где остановимся, является Перевал Чике Таман (1280 м). Здесь нам откроются не только прекрасные виды, но и рынки с сувенирами. Далее проедем вдоль бурной горной речки Ильгумень, где снова встретимся с Катунью и Катунскими Бомами. Затем прогуляемся около слияния-места силы, рек Чуя и Катунь, послушаем древнюю историю о Каменном Воине у каменного изваяния и прогуляемся до Водопада Ширлак, где расскажу легенду о сестрице и братце, и почему так водопад называется.
Также по пути посетим необычное Гейзерное Озеро, которое переливается зелеными оттенками, а дно постоянно меняет цвет, куда нас приведет деревянная тропинка через ручьи. После этой первой части дня, мы прибудем в Акташ, где разместимся на турбазе и немного отдохнём. После небольшого отдыха, отправляемся на Марсианские Горы! Но сначала мы окажемся в Курайской Степи, где нас покорят снежные горы. Сделаем фотографии на фоне дороги, уходящей в снежные горы. И вскоре достигнем Марсианских гор - предшественникам пейзажей к Монгольским пустынным степям. Здесь скудная растительность, мало осадков и неземные цветные пейзажи окаменелых 350 - 50 млн лет тому назад древних глин. Вечером возвращаемся на турбазу, где будет ужин и баня!
Водопад И Каньон Чулышмана
Посетим: Красные Ворота Улаганские Озера Улаганский Перевал Пазырыкские Курганы Перевал Кату Ярык Водопад Куркуре Долина Чулышмана
Завтрак: включен в 08:00
Обед: не включен. В кафе, около 14:00
Ужин: включен в 19:00
Проедем на микроавтобусе: 120 км
Проедем на Паз-е: 30 км
Прогулка: 4 км на водопад Куркуре
Прибытие на базу: около 19:00
Ночёвка: турбаза Усть Чульча на берегу реки Чулышман - Затерянное место юрского периода - именно такое появляется в голове, когда видишь впервые долину Чулышмана - каньон, глубиной около 500 метров и протяженностью в 100 км до Телецкого озера.
И с утра мы отправляемся туда! Сразу с утра мы посетим скалы - Красные Ворота - узкое ущелье в горах, которое пробила себе река Чибитка. А красные они из за киновари, входящей в состав породы. Затем преодолеем самый высокий автомобильные Перевал Улаганский (2080 м), где открываются пейзажи снежных гор Курайского Хребта и горных озер. Здесь же полюбуемся на прекраснейшее Озеро Киделю, на фоне острых пиков Курайского хребта..
Далее, когда пересечем с Улаган и Балыктуюль, заострим свое внимание на Пазырыкских Курганах. Содержимое их можно увидеть в Эрмитаже. И, честно говоря меня оно потрясло. Огромная, искусно сделанная из дерева колесница. Огромный, около 4 метров в высоту шерстяной ковер. И не только! Далее - перевал Кату Ярык. Здесь время останавливается! Далее уже восточный Алтай, который вдвое старше западного Алтая. Здесь горы уже были, когда на западной части Алтая было море. С перевала увидим маленькие спичечные коробки на дне Долины Чулышмана - это домики турбаз. Сделаем великолепные фото и спустимся в долину. После спуска, посетим потрясающий Водопад Куркуре. Для этого пересечем Чулышман на катере и совершим легкий треккинг вдоль реки на 2 км в одну сторону. Завершим этот прекрасный день недалеко от Каменных грибов.
Будем обедать сегодня на турбазе около кату Ярыка. А вот ужинаем уже около реки Чулышман. что берет свое начало в водах заповедного озера Джулукуль на высоте около 2 тыс м и впадает в озеро Телецкое.
Каменные Грибы И Шаман
Посетим: Каменные Гибы Шаман Кайчи С Горловым Пением по желанию: Водопад Учар
Завтрак: включен в 07:00
Обед: не включен. В кафе, либо у водопада, около 14:00
Ужин: включен в 20:00
Прогулка: 4,5 км или 18 км с водопадом Учар
Прибытие на базу: около 17:00 - 20:00
Ночёвка: турбаза Усть-Чульча на берегу реки Чулышман.
Завидую вам в этот день. Почему? Потому, что как только мы вкусно позавтракаем, вы впервые пересечете Чулышман на катере и увидите Каменные грибы. Огромные образования с валунами вместо шляпок. Что за великая сила их сотворила? А какой удивительный вид на долину открывается с этих мест!
Каменные Грибы - эрозионные образования, похожие на столбы из бетона 2 - 4 метра. Наверху огромный валун в несколько тонн. К сожалению они медленно, но разрушаются и когда-нибудь исчезнут вовсе! Тропа к грибам весьма каменистая, около 2 км. Далее нам придется вернуться обратно через реку на катере. С этого момента начинается алтайский эпос и культура! Ведь нас будет ожидать Шаман - Кайчи в аиле, где услышим невероятные звуки пения и игру на алтайском национальном инструменте - топшуур.
Мы услышим сказания из алтайского эпоса, запомнить строки которого под силу не каждому. После горлового пения вы сможете лично побеседовать с шаманом-кайчи, сфотографироваться и изучить топшуур. Водопад Учар посещаем по желанию и погоде. Для посещения водопада нам всем понадобятся ботинки. Ведь тропа непростая и каменистая, проходит по высокому склону. Если вы боитесь высоты, то можете ощутить панику. В целом тропа может показаться довольно не простой, но впечатляющей, если вы любитель горных троп. Нужна хотя бы минимальная физ подготовка, для треккинга по солнечному склону горы. Ну а вечером мы все дем в горячую Алтайскую баню, ужинаем и наслаждаемся костром в этой прекрасной долине.
На Катере По Телецкому Озеру
Посетим: Долина Чулышмана Мыс Кырсай Песчаная Коса Озеро Телецкое Артыбаш
Завтрак: включен в 08:00
Обед: не включен, в кафе, около 14:00
Ужин: включен в 19:00
Проедем на Паз-е: 60 км
На катере: 78 км
Прибытие на базу: около 18:00
Ночёвка: турбаза Лайнер - на берегу Телецкого озера.
Размещение только с удобствами в домике вне зависимости от пакета стандарт или комфорт. Вчера мы были огромные молодцы! Сегодня новые приключения! Завтракаем с пейзажами скал Чулышмана и отправляемся на авто к южному берегу Телецкого озера. Здесь на песчаной косе мы будем гулять босиком по песку, искупаемся и насладимся тишиной природы у огромнейшего озера Алтая.
После возвращения выезжаем на глубочайшее озеро Алтая - Телецкое (325 м). Его мы пересечем на катере или на пароме с песчаного пляжа Кырсай, на юге озера до самого устья реки Бия, единственной вытекающей из него. Это будет незабываемо. Обедать будем на южном берегу озера, ужин на турбазе, около берега Бии. В конце апреля и начале мая на севере Телецкого озера может стоять лед и катера не ходить. Поэтому маршрут может измениться на 6 и 7 дни. Катер пойдет до Яйлю и с Яйлю до Артыбаша на микроавтобусе. Вместо сплава по Бии, если уровень реки будет низким, будет другая активность.
Активности У Телецкого
Посетим: Река Бия Сплав На Рафте Этно Аил С Костром И Экскурсией Водопад На Третьей Речке
Завтрак: включен в 09:00
Обед: не включен, в кафе, около 14:00
Ужин: включен в 19:00
Прогулка: 1 км
Сплав: 2 часа
Прибытие на базу: около 18:00
Ночёвка: турбаза Лайнер - на берегу Телецкого озера. Домики только с удобствами. Завершающая локация, где мы будем отдыхать - северный берег Телецкого озера. Утро наполнит нас новыми впечатлениями, а гид наполнит нас завтраком! Кушаем и выдвигаемся в первые активности, друзья! Сегодня нас ждет потрясающий легкий Сплав На Рафте по великой реке Бия. При слиянии Бии и Катуни образуется Обь. Нас будет умывать брызгами, мы будем восторженно смеяться и наслаждаться активным отдыхом!
Во вторую часть дня мы отправляемся на прогулку по лесной тропинке к Водопаду На Третьей Речке. Прогулка около 500 метров вдоль горной реки. Ощущение, будто мы попали в сказку, а вокруг сказочный спящий лес. После прогулки по таинственному лесу до волшебного водопада, мы посетим Аил-Музей Алтайского Эпоса и быта. Где под треск костра потомственная северная алтайка в национальном костюме и с бубном погрузит нас в атмосферу жизни местных народов. Расскажет о происхождении алтайцев и о таинствах обрядов. После всех впечатляющих занятий, мы отправляемся в наш уютный отель отужинать!.
Алтайские Пейзажи На Дорогах
Посетим: Вершина Горы Кокуя (по желанию) Горно Алтайск Бийск Барнаул Телецкий Тракт
Завтрак: включен в 08:00
Обед: не включен, в кафе в 14:00
Проедем на микроавтобусе: 430 км
Прогулок: 1 км
Прибытие в Горно-Алтайск: около 18:00 (берите билет из Г-А Не Ранее 18:30)
Прибытие в Барнаул: около 21:00 - 22:30
Поздравляю тебя счастливый путешественник! Ведь мы с тобой совершили незабываемое на всю жизнь приключение по Алтаю. Ну а сейчас тебя ждет вкусный завтрак и отправляемся завершать тру. Покупаются сувениры, кои не закупились, пробуются блюда в кафе, кои не попробовались. Последний алтайский аккорд впечатлений!
По желанию для вас: мы поднимемся на высоту 1380 метров - Вершину Горы Кокуя. Разумеется не пешком, но на кресельном подъемнике. разумеется все по погоде. не думаю, что ты будешь рад под дождем покорять гору! А вот уже на вершине в кафе, или за столиком под открытым небом выпьем кофе с тортиком. Полюбуемся вершинами гор Алтая и поблагодарим Хана Алтая за путешествие. Хоть наше путешествие еще до конца дня будет завершаться, но именно здесь будет духовное завершение и прощание с Алтаем. Внимание: так как далеко не все наши туристы в турах желают подниматься на гору, подъем на подъемнике не входит в стоимость. При желании подняться на гору Кокуя, стоимость билета на подъемнике 800 руб.
С Артыбаша поедем по Телецкому тракту, который сначала будет петлять среди черновой тайги около реки Бия. Некоторые отрезки этой дороги с великолепными пейзажами. Прибываем в Барнаул с 21 до 23 часов вечера на по Советов.
В Красоту Алтая
Гора Пикет Аэропорт Горно Алтайска Чемал Гора Бешпек Чемальская Гэс Остров Патмос
Мы вас встретим в тур: г. Барнаул, пл. Советов в 8:30 г. Бийск, Тц Воскресенье в 11:00 - 11:30 с. Майма, остановка Разъезд в 13:00 - 13:30 г. Горно-Алтайск, аэропорт в 13:30 - 14:00
Обед: не включен (кафе в 14:30 - 15:30)
Ужин: включен в 19:20
Микроавтобус: 350 км
Пешком: 1 км
Прибытие на базу: 19:00 - 19:30
Ночёвки: Турбаза Усадьба Карачевых. Домики не далеко от берега Катуни.
Доброго времени, путешественники! Добро пожаловать в один из самых захватывающих туров по Алтаю! Этот тур проходит по красотам великолепного Чемальского Тракта. А также Чуйскому тракту, почти до самой Монголии. А также Улаганскому Плато с высокогорными озерами, Долине Чулышмана и Озеру Телецкому. Это довольно много мест и программа достаточно насыщенная!
Этот Тур Без Тяжелых Рюкзаков! А отправимся мы в эти красоты из города Барнаула. Встречаемся на площади Советов, Ленина 57Б, в 9:00 утра. На месте встречи мы погрузим твои вещи в микроавтобус, а ты сможешь выпить кофе, дойти до банкомата, супермаркета или в туалет. Отправляемся на Алтай в 9:30.
Первая остановка на перекус будет перед городом Бийском в кафе Горная страна. Здесь не только вкусно покушаем, но и увидим огромные фото пейзажей гор Алтая! После замечательного обеда мы посетим место, откуда открываются виды на гору Бабырган и остальные предгорья. Здесь же увидим памятник В. М. Шукшину - алтайскому поэту и режиссеру. И это место называется Гора Пикет.
А еще: на склоне этой горы вели раскопки древнего поселения впервые обнаружили предметы, отличающиеся от других находок. Затем стали находить подобные предметы утвари при других раскопках. все они были примерно одного периода. И назвали эту культуру Сростинской, в честь Села Сростки, рядом с которым впервые обнаружили. Далее отправляемся в село Чемал, где мощные воды великой реки Катунь омывают скалистые берега, а лесистые горы возвышаются над всеми.
Здесь мы разместимся на турбазе в уютных домиках. Разложим вещи, передохнем и отправимся на прогулку по Горе Бешпек, Чемальской Гэс и горной тропе на Остров Патмос. Здесь река Чемал сливается с Катунью, а с высоты видно разницу в цвете вод. Вечером отправимся на ужин, где сытно покушаем среди гор, Ну а после - отдыхать перед не менее красочными и увлекательными днями.
Сплав и прогулка на лошядях
Сплав По Катуни и Конная Прогулка
Завтрак: включен в 09:30
Обед: в кафе
Ужин: включен в 19:20
Микроавтобус: 40 км
Пешком: 0-5 км
Кони: 10 км
Сплав: 34 км
Прибытие на базу: около 18:00
Ночёвки: Турбаза Усадьба Карачевых с домиками на берегу Катуни, среди сосен.
Доброе раннее утро, друзья! Сегодня, в этот замечательный день путешествия мы совершим Конную Прогулку на лошадях среди Алтайских гор. Вокруг будут сменяться пейзажи и ландшафты, а мы все это проскочим в седле. Прогулка легкая с обязательным инструктажем, лошади спокойные. После конной прогулки у нас запланирован вкусный обед среди алтайких гор. После вкусного обеда отправляемся на реку Катунь и там у нас будет грандиозный Сплав на рафте По Катуни. Надеваем спас жилеты, берем весла и пошли! Среди прохладных брызг, сменяющихся пейзажей и восторга проведем это время! После сплава отправляемся на турбазу, где нас ожидает жаркая алтайская баня!
Красоты Зачемалья
Еландинская Пещера Еландинская Штольня Ороктойский Мост Скала Шаманский Камень Чечкыш Домик Травницы
Завтрак: включен в 09:00
Обед: в кафе около 13:00
Ужин: включен в 19:20
Микроавтобус: 115 км
Пешком: 2 км
Прибытие на базу: 20:00 - 20:30
Ночёвки: Турбаза Усадьба Карачевых. В домиках на берегу Катуни с сосновым лесом.
Доброе, прекрасное утро в горах, дорогой путешественник! Прекрасно просыпаться в новом месте. Не так ли? Сейчас мы насладимся вкусным, разнообразным завтраком и отправляемся в трип по Чемальскому тракту! Великолепие скалистых берегов Катуни, ландшафты горных лесов и достопримечательности будут прекрасным источником наслаждения для нас. Наш путь приведет к стальному подвесному Ороктойскому Мосту, маячащему над самым глубоким участком реки Катуни, где ее глубина достигает 70 метров. А эти скалистые берега, сделанные из древней затвердевшей лавы! Да, верно, здесь в прошлом произошел разлом. Мы сможем погулять по этому великолепному месту, насладиться его красотой и устроить небольшой перекус.
Далее мы отправимся к Еландинской Пещере, где в известняковых образованиях возникла карстовая полость с аркой. Пещера небольшая, но ее виды несомненно великолепны. Река Катунь бурлит внизу, а на противоположном берегу возвышаются горы, покрытые лесом! После пещеры мы отправимся в место, где в 70-х годах проектировалась строительство Катунской Гэс и окажемся внутри горы. Это Еландинская Штольня, длиной 50 метров, прорытая для изучения горной породы. Даже в летние месяцы здесь остается прохладно. После всех красивостей Алтая, посетим Домик Травницы, где в просторной юрте возможно будет собрать свой собственный чайный букет и даже его заварить и попробовать.
А еще будет возможность продегустировать чаи из настоящего самовара на дровах! Завершим наш день, сделав прогулку к смотровой площадке Ущелья Че Чкыш, откуда открывается неповторимый вид на реку Катунь и остров, расположенный среди ее воды. Возможность отдохнуть и насладиться такими пейзажами, сидя на скамейке, бесценна. Затем наш маршрут приведет нас к миниатюрному водопаду в этом ущелье. В целом, это будет увлекательная и легкая прогулка по горам. А вечером нас ожидает сытный и горячий ужин среди гор Алтая.
Что включено
Что включено
- Транспорт:
- Микроавтобус от 7 до 20 мест с опытным водителем
- Заброска на Уаз-ах к Марсианским горам
- Переправа на катере или пароме через Телецкое озеро
- Переправа на катере через реку Чулышман при прогулке на водопад Куркуре
- Трансфер на Паз-е по долине реки Чулышман
- Переправа на катере во время треккинга до Каменных грибов
- Моторафтинг до Камышлинского водопада
- Проживание и питание:
- Проживание на туристических базах в палатках или домиках на выбор
- 2-х разовое питание с ужина первого дня по завтрак последнего
- Учтем ваши предпочтения по питанию (сообщите о них заранее)
- Билеты, экскурсии и прочее:
- Посещение домика травницы
- Посещение Зоопарка под открытым небом с маралами
- Вход в Алтайский государственный заповедник при посещении водопада Учар
- Вход на водопад Куркуре
- Вход на Гейзерное озеро
- Вход на Марсианские горы
- Вход в Долину горных духов Чечкыш
- Вход на Камышлинский водопад
- Конный проход (программа на выбор)
- Сплав по средней Катуни (программа на выбор)
- Все экскурсии по программе
- Гид на всем маршруте
- Рекреационные сборы
- Баня 3 раза
- Служба заботы о туристе:
- Личный менеджер-логист и гид на связи
- Помощь с подбором авиа/жд билетов
- Помощь с бронированием гостиниц вне программы
- Служба поддержки в туре и общий вотсап чат группы
Что не входит в цену
- Авиа и жд билеты
- Сувениры
- Обеды в кафе
- Доп активности и экскурсии
О чём нужно знать до поездки
- Рекомендую прилететь за сутки до тура и отдохнуть в Барнауле. Обратно улетать на следующий день после тура.
- Рекомендую прилетать и улетать из Барнаула. Вылет не ранее утра след дня после возвращения.
- Список вещей в тур:
1. Фонарик любой
2. Головной убор (кепка, панама)
3. Ботинки (на толстой подошве)
4. Куртка (ветровка)
5. Кофта
6. Солнцезащитные очки
7. Комплект одежды для сна (пижама)
8. Тапки
9. Кроссовки
10. Перчатки Хб (иногда нужны)
11. Средства личной гигиены
12. Полотенце (на турбазах не выдают)
13. Малый рюкзак для мелочей и документов/
14. Комплект одежды для прогулки
15. Дождевик
16. Документы (паспорт)
17. Лекарства (если принимаете)
18. Купальник
19. Нижнее белье
20. Кружка, тарелка, ложка (лучше личные)
21. Влажные салфетки
22. 3 - 5 футболок
23. Походная бутылка для воды
24. Пауэрбанк
25. Тройник для розетки
26. Наличка для кафе и сувениров
Пожелания к путешественнику
Стоимость пакетов, в зависимости от размещения:
69 990 - в палатках.
99 990 - в домиках до 4 мест, удобства вне домика с подселением. + 9 000 за чел - гарантированное двухместное в стандарте
109 990 - домики 2 - 3 мест с удобствами. + 27 000 за одноместное в комфорте.