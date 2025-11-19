1 день

Горы И Водопады

Скалы Зубы Дракона Пасека 13 Камышлинский Водопад Река Сема Семинский Перевал Зоопарк Под Открытым Небом - Лохматая Ферма

Завтрак: включен в 09:00

Обед: в кафе в 14:00

Микроавтобус: 340 км

Пешком: 2 км

Моторафтинг: 30 мин

Прибытие на базу: 20:00

Ночёвка: турбаза Барская усадьба

Утром готовимся отправиться далее на Алтай! Прощай Чемальский тракт, здравствуй снова Чуйский. Завтракаем вкусно и далее в путешествие! С утра посетим удивительное место - Зоопарк Под Открытым Небом - Лохматая Ферма. Здесь и вы, и ваши дети останутся в восторге! По территории бегают кролики, увидим маралов, косуль, верблюда, ламу, медведя, лисиц, песцов, енота, зайцев, павлинов, горных козлов, и множество других животных и птиц. Животных можно кормить и большинство из них трогать. Данная локация посещается далеко не всеми организаторами. Посетим на Алтае - Камышлинский Водопад.

От турбазы Царская охота, по подвесному мостику через красавицу Катунь мы перейдем на другой берег реки. А вот там уже настоящая сказка, ведь следующие 40 минут будут проходить по тропинке, среди дивного соснового бора и реки Катунь. И вот мы оказались у водопада, где давным давно была запруда и мельница. Сейчас от нее остались только некоторые части. А еще здесь прекрасно полежать на травке и любоваться шумящим водопадом. Или искупаться под его водами.

Обратно, по желанию возможно совершить мото рафтинг по Катуни и набраться адреналина. А еще сегодня мы увидим красавицу реку Катунь, скалистые горы, лесистый Перевал Семинский с его кедровой тайгой. День довольно легкий и сегодня мы остановимся в бывшей столице республики Алтай - с. Онгудай (1626 г). Везде по пути все посмотрим, в нескольких местах замечательно погуляем. Все потрогаем и насладимся первыми впечатлениями! Вечером вкусно ужинаем на турбазе.

