Согласно другому верованию, Белуха является местом силы, через которое земляне получают энергию Космоса. В этом туре Вас ждет путешествие через живописные алтайские перевалы к прекрасной Белухе.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Автопереезд до села Тюнгур
Сегодня Вы совершите поездку на микроавтобусе до села Тюнгур.
Путь лежит по Чуйскому тракту, высочайшей точкой которого является Семинский перевал.
На протяжении значительной части маршрута Вы сможете наблюдать из окна реку Катунь, самую крупную водную артерию Алтая.
После Семинского перевала дорога уходит вправо от основного тракта и скоро приведет путешественников в Усть-Канскую степь, через Ябоганский перевал.
После этого в окнах пронесутся небольшой перевал Кырлык, Абайская степь и еще один перевал – Громотуха.
Затем мы снова встретимся с Катунью, протекающей через Уймонскую долину, и в конце дня прибудем в село Тюнгур.
В лагере Вас ждут ужин и ночевка в палатках.
Питание включено: ужин.
Авто (от Барнаула): 680 км, в дороге 12 часов (без учета пробок и санитарных остановок).
с. Тюнгур - урочище Елань - Солтоновские ключи
Первый день активной части похода к Белухе.
Сегодня мы выезжаем из села Тюнгур в урочище Елань на внедорожниках ГАЗ-66 или УАЗ.
Дальше пойдем пешком по тропе, уходящей вверх по склону, до поляны Изекерю вдоль бирюзово-белой реки Кучерла.
На маршруте встречаются небольшие спуски, осыпи камней и участки крепкой лесной тропы.
На ночлег остановимся на поляне возле Солтоновских ключей.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Авто: 10 км. Пешком: 10 км, в пути 6-7 часов.
Солтоновские ключи - Каменная изба
Третий день начнется с путешествия по кедровому лесу, затем мы совершим подъем на горное плато.
Во время подъема вы сможете насладиться незабываемым видом Кучерлинского озера, окруженного снежными вершинами, горных лугов и ущелья реки.
Обустраиваем лагерь возле Каменной избы, небольшой хижины, построенной из камней.
Это убежище предположительно построили местные коневоды.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Пешком: 15 км, в пути 6-7 часов.
Каменная изба - перевал Каратюрек - озеро Аккемское
Сегодня мы совершим довольно трудный подъем на перевал Каратюрек, высота которого составляет 3060 метров (в переводе с алтайского – «Черное сердце»).
Однако туристов ждет вознаграждение за испытания – величественная панорама Белухи, озера Ак-Кем, Озера Духов, долины ручья Ярлу и разноцветных горных лугов.
Сам перевал чаще всего засыпан снегом.
После спуска к озеру Ак-Кем разбиваем лагерь на его берегу (высота 2200 м).
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Пешком: 15 км. В пути 7-8 часов.
Радиальный выход в долину Ярлу
Сегодня нас ждет однодневный радиальный выход в долину Ярлу.
Долина Ярлу имеет второе название – Синие горы, так как обрывы в долине состоят из голубой глины.
Днем в хорошую погоду они выглядят светло-синими.
Также в долине Ярлу Вы сможете увидеть каменный город, построенный последователями Николая Рериха вокруг огромной каменной глыбы.
Каждый год сюда приезжают почитатели его творчества, чтобы совершить медитацию.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Пешком: 10 км, в пути 3-4 часа.
Радиальная пешая экскурсия к «Долине Семи Озер»
В шестой день тура Вас ждет еще одна пешая экскурсия, на этот раз в Долину Семи Озер у подножия горы Ак-Оюк (3670 м).
Отсюда можно увидеть незабываемую картину – цепочку бирюзовых озер, разнообразных по форме и оттенку, множество водопадов, впечатляющие заснеженные пики и разноцветные пятна горных лугов.
Во время перехода Вы увидите памятник погибшим на Белухе альпинистам – часовню Архангела Михаила.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Пешком: 14 км, в пути 4-5 часов.
Озеро Аккем - река Аккем
Сегодня снимаемся с лагеря и отправляемся вниз по склону вдоль реки Ак-Кем.
Название реки в переводе с тюркского языка означает «Белая вода».
Цвет ее вод объясняется наличием в составе частиц каменной извести.
На тропе, ведущей вдоль реки, есть несколько сложных участков, проходить которые нужно внимательно, выполняя указания инструктора.
На ночевку останавливаемся на горном склоне вблизи ручья.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Пешком: 18 км, в пути 7-8 часов.
Река Ак-Кем - перевал Кузуяк - с. Тюнгур
Сегодня группе предстоит переход от реки Ак-Кем до стоянки «Три березы», откуда мы двинемся на внедорожнике через перевал Кузуяк, высота которого составляет 1513 м.
Здесь Вы увидите деревья с ленточками – объекты шаманской культуры, в которых, по преданию, живут духи умерших.
В конце дня Вас ждут баня, ужин и ночевка в палатках кемпинга в селе Тюнгур.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Пешком: 12 км. Авто: 18 км. Возможен пеший переход через перевал по погодным условиям. В пути: 7-8 часов.
Трансфер п. Тюнгур - Барнаул - Новосибирск
Утром выезжаем в Бийск, Барнаул и Новосибирск. В пути сделаем несколько остановок, в том числе, одну на сувенирном рынке.
Питание включено: завтрак.
Авто (до Барнаула): 680 км, в дороге 12 часов (без учета пробок и санитарных остановок).
Варианты проживания
Палаточный лагерь
Ночевки в палатках на маршруте. На активной части туристы размещаются в 2-, 3-местных современных палатках с тентом. Палатки устанавливают и снимают сами участники (если не оговорено дополнительное обслуживание).
Если вы не умеете ставить палатку, попросите гида-проводника провести инструктаж.
Мы не компенсируем участникам использование личного снаряжения, в том числе палаток.
Кемпинг
В 1-й и 8-й день тура размещение в палатках на территории кемпинга.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортная доставка на тур от Новосибирска, Барнаула, Бийска, Горно-Алтайск и обратно
- Внутримаршрутные переезды по программе
- Вездеходная заброска во 2-й и 8-й день тура до урочища Елань и от стоянки «Три березы». По погодным условиям транспорт может проехать не весь участок пути
- Аренда вьючных лошадей на 2, 3, 4 дни тура. Одна лошадь на двух участников тура
- Услуги гидов-инструкторов, конюхов
- Питание с ужина в день заезда по завтрак в день отъезда
- Групповое снаряжение: палатки, тент, костровое и кухонное снаряжение, аптечка
- Личное снаряжение: спальник при необходимости (желательно иметь свои), коврик под спальник (каремат)
- Медицинская страховка и страховка от несчастного случая (страховки для иностранных граждан и граждан РФ старше 64 лет оплачиваются дополнительно)
- Пропуска в приграничную территорию, для иностранцев
- Пропуск в заповедник
- Регистрация группы в МЧС
- Баня по программе, в восьмой день тура
- Размещение в палатках на территории кемпинга в первый, восьмой день тура
- Экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Новосибирска, Барнаула, Бийска, Горно-Алтайска и обратно
- Страховка для иностранных граждан (в том числе страны СНГ) и граждан РФ старше 64 лет
- Аренда персональной лошади для заброски во 2, 3, 4 дни
- Питание в придорожных кафе, во время трансфера
- Размещение в номерах (домиках), на базовых стоянках, где это возможно
- Услуги, предлагаемые на базовых стоянках и не включенные в программу
- Дополнительные бани, в первый день в кемпинге и на оз. Аккем
- Любые изменения программы, влекущие дополнительные расходы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- рюкзак с широкими лямками, 80-100 литров;
- треккинговые палки;
- надежный непромокаемый вкладыш, полиэтиленовые пакеты (непромокаемый мешок для защиты особо ценных личных вещей – деньги, документы, фотокамера и прочее) от воды;
- походная обувь для пеших переходов лучше всего подойдут кроссовки или трекинговые ботинки с фиксацией голеностопного сустава. Избегайте новой не разношенной обуви;
- сменная обувь для отдыха в лагере (кроссовки, сланцы);
- удобная одежда для пеших переходов – спортивные брюки, не сковывающие движения, сделанные из легкого быстросохнущего материала, рубашка или футболка с длинным рукавом;
- комплект одежды для переезда в машине и отдыха в лагере – брюки, рубашка, шорты, футболка;
- термобелье. Либо трико, теплые колготки с тельняшкой или водолазкой (для сна);
- теплый свитер;
- теплая куртка (синтепоновая или пуховая), на температуры 0, -5С;
- теплая шапочка (флисовая или шерстяная);
- кепка или панама;
- перчатки (подойдут даже простые хлопчатобумажные);
- носки – 2-3 пары хлопчатобумажных или льняных, 1 пара шерстяных;
- непромокаемый плащ или костюм, выдерживающие сильный дождь – обязательно! Дождевик должен быть прочный, не из тонкого полиэтилена;
- купальный костюм;
- туалетные и гигиенические принадлежности, полотенце. В том числе гигиеническая губная помада и крем от солнца с высоким фактором защиты;
- солнцезащитные очки, защищающие глаза от ультрафиолетовых лучей в горах;
- маленький фонарик (налобный);
- индивидуальные лекарственные средства;
- небольшая фляга для воды. Можно использовать пластиковую бутылку емкостью 0,5 л;
- фотоаппарат или видеокамера (по желанию) с гермоупаковкой;
- сидение туристическое (хоба);
- трекинговые палки (можно взять в аренду);
- личная посуда (миска, кружка, ложка, нож). Посуда должна быть металлической, либо из пластмассы;
- спальники выдаем, но лучше иметь свой (комфорт -5;0), так как спальник является предметом индивидуального пользования;
- обязательно с собой иметь паспорт (свидетельство о рождении), медицинский страховой полис и деньги на сувениры, дополнительные бани и тд.
Рекомендации по наполнению индивидуальной аптечки:
Группа, выходящая на маршрут, обеспечивается общей аптечкой, которая находится у гида-инструктора. Однако каждому участнику активного тура также необходимо иметь при себе личную аптечку, в которой должен быть запас индивидуальных лекарств (которые вы регулярно принимаете), а также следующие медикаменты:
- пластырь для царапин, порезов и мозолей (рекомендуется бактерицидный (с "зеленкой") 6х10 см, так как он хорошо держится на коже и его можно нарезать кусочками разной ширины);
- рулонный пластырь (1 шт.);
- бинт среднего размера (1 шт.);
- обезболивающее средство (в таблетках) (1 уп.);
- Аспирин (1 уп.);
- Цитрамон (1 уп.);
- капли, снимающие заложенность носа (1 шт.);
- глазные капли (Альбуцид) (1 шт.);
- средство от симптомов простуды (например, Колдрекс и т. п.) (2-3 уп.);
- антисептическая мазь или крем (например, Левомеколь, Банеоцин и т. п.) (1 шт.);
- средство от солнечных ожогов (например, Спасатель, Боро-плюс, Пантенол и т. п.) (1 шт.);
- эластичный бинт (1 шт.);
- средство от боли в горле (1-2 уп.);
- быстродействующие средства от расстройства желудка (например, Лоперамид, Имодиум и т. п.) (1-2 уп.);
- энзимный препарат (например, Мезим и т. п.) (1-2 уп.);
- антигистаминный препарат, не вызывающий сонливости (например, Кестин, Кларитин, Зиртек и т. п.) (1 уп.);
- поливитамины (по желанию).
Что нужно учесть при бронировании тура?
В первые три дня похода лошади будут нести на себе все снаряжение, продукты и личные вещи. Груз перевозится из расчета одна лошадь на двух участников тура.
С лошадьми мы пройдем до озера Аккем, затем лошади вернутся в село Тюнгур, и тур продолжится без конного сопровождения.
С собой дополнительно к основному нужно иметь небольшой повседневный рюкзак на 20-25 литров для вещей первой необходимости во время переходов с конным сопровождением.
В последние два дня пешего перехода (дни 7 и 8 по программе) туристы сами несут рюкзаки не только с личными вещами, но и оставшиеся продукты, а также общее снаряжение, которое делится между всеми поровну.
К личным вещам добавится примерно 2-3 кг общественного груза и продуктов. В среднем рюкзак во время такого перехода может весить от 11 до 13 кг.
Как забронировать тур иностранному туристу?
При бронировании тура для иностранного гражданина (в том числе страны СНГ) необходимо предоставление всех данных за 1 месяц до начала похода. С собой обязательно иметь паспорт.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Как организовано питание на маршруте?
В первый день тура (день заезда) завтрак и обед туристы оплачивают сами. В пути будут сделаны остановки у придорожных кафе.
В походе гид-проводник организует трехразовое питание. Горячее питание предоставляется на завтрак и ужин, обед выдается ланч-пакетом. Еда готовится на костре, газовой горелке или примусе. При желании вы можете помочь вашему гиду. Посуду (тарелки, чашки, столовые приборы) туристы моют сами.
В поход закупаются следующие продукты: крупы (рис, гречка, геркулес), макароны, сухое молоко, колбаса, тушенка, сыр, сухофрукты и орехи, шоколад, сгущенное молоко, кофе, чай, хлеб, сухари, конфеты, печенье, овощи (картофель, морковь, капуста), фрукты. Выбор продуктов зависит от вида тура, его сложности и продолжительности. На маршруте питание дополняется свежей рыбой, ягодами (в зависимости от сезона и местности – малина, голубика, смородина, шиповник, шикша), диким луком.
Воду в походах берем из ручьев, рек или, при зимних горных походах, топим из снега и льда.
Туристы обязательно помогают гидам заготавливать дрова для кухни и вечернего костра.
Кухонный костер обслуживает гид-проводник.
Сушить личные и групповые вещи во время приготовления пищи запрещено. Одежду можно просушить на разведенном для этой цели костре. Такой костер туристы поддерживают самостоятельно, не используя дрова, приготовленные для кухонного костра.
Специальная информация для вегетарианцев, веганов и людей на специальном меню по медицинским показаниям.
Если вы не едите мясо, рыбу или молоко, они будут закладываться в общий котел перед готовностью, и вы сможете отложить себе суп или кашу без них. Однако, продукты закупаются, исходя из потребностей основной части туристов. Список включает в себя мясные и рыбные паштеты, тушенку, сыры, колбасы, сгущенное и сухое молоко. Растительные продукты тоже присутствуют: крупы, овощи, орехи, фрукты и сухофрукты, — но их количество рассчитано на каждого из участников похода в равном объеме.
Важно! К сожалению, мы не можем закупить специальные продукты и дополнить ими меню. В группе обычно из 10 человек не более 1-2 вегетарианцев, и пытаться обеспечить их вегетарианскими продуктами - значит организовать индивидуальное питание. Это отвлечет внимание гида, которое нужно ему для качественной организации тура. Поэтому, если вы придерживаетесь определенной системы питания по личным убеждениям или медицинским показаниям, рекомендуем брать с собой ваши привычные питательные продукты для перекуса и в качестве дополнения к горячему питанию.
Как осуществляется встреча туристов в первый день тура?
Как добраться до Алтая. Начальной точкой всех наших маршрутов является г. Бийск. До города Бийск у нас организован (входит в стоимость) трансфер от ж/д вокзала Новосибирска (главный), аэропорта и ж/д вокзала г. Барнаула и обратно. В Горно-Алтайске участников тура забираем попутно, в этом случае вам не нужно ехать до Бийска.
- До Новосибирска можно добраться практически из любого города РФ. В Новосибирск можно прилететь на самолете, приехать на поезде либо междугороднем автобусе.
- До Барнаула можно добраться несколькими способами: на самолете, на поезде, на междугороднем автобусе.
- До Бийска можно добраться только на поезде, либо автотранспорте и междугороднем автобусе.
- До Горно-Алтайска есть прямые авиарейсы с Москвы и некоторых других регионов. Альтернативным способом может быть автотранспорт и междугородние автобусы.
Встреча туристов. Обязательно сообщите нам информацию о транспорте, которым вы прибываете в Новосибирск / Барнаул / Бийск / Горно-Алтайск (номер авиарейса, время прибытия или номер поезда). Местное время составляет разницу с московским – 4 часа (когда в Москве 12:00 – у нас 16:00).
Встреча туристов осуществляется:
- На ж/д вокзале города Новосибирска с 03:00 до 04:00 по местному времени.
- В аэропорту города Барнаула с 07:00 до 08:00 утра по местному времени.
- На ж/д вокзале города Барнаула с 08:30 до 09:00 утра по местному времени.
- На ж/д вокзале города Бийска, ориентировочно с 11:00 до 12:00 часов по местному времени.
- В аэропорту Горно-Алтайск, ориентировочно с 13:00 до 14:00 часов по местному времени.
В назначенное время вас будет встречать автобус. Ищите его на автомобильной парковке возле железнодорожного вокзала или аэропорта. Если найти автобус не получается, вы можете связаться с водителем. Возможно ожидание в местах встречи и в офисе в Бийске в день заезда.
Точную информацию: регистрационный номер автобуса, его марку и номер телефона водителя, — мы вышлем в SMS за день до встречи. Ждите сообщения в 14:00 – 15:00 по местному времени. В случае форс-мажора (поломка автобусе, смена водителя) возможна небольшая задержка в рассылке.
Рюкзаки и снаряжение транспортируется в багажнике или салоне, в зависимости от размеров автобуса. Водитель не совершает незапланированные остановки в черте города, поэтому просим прибыть к назначенному месту встречи вовремя.
Если ваш рейс опаздывает, постарайтесь сразу сообщить об этом туроператору.
День заезда считается днем начала тура.
После сбора группы вы приедете в Бийск на перевалочную базу (офис, склад). Здесь вы сможете оформить документы, в том числе, страховку, оплатить тур, а также познакомиться с гидом и получить снаряжение.
Если вы прилетаете в Горно-Алтайск, то все необходимые документы будут у вашего гида, в Бийск в этом случае вы не заезжаете. Оплатить тур нужно будет заранее, либо гиду-инструктору, вся необходимая информация будет передана.
Вещи, ненужные на маршруте, можно оставить в камере хранения. Обязательно подпишите свои сумки и пакеты! Ценные вещи (компьютеры, телефоны и пр.), документы, билеты и деньги в камеру хранения не принимаются. За сохранность ценных вещей фирма ответственности не несет.
Из Бийска группа едет к месту начала активной части тура, переездами от 4 до 11 часов, в зависимости от маршрута, с небольшими остановками. Пожалуйста, не задерживайте группу на остановках.
Важная информация! Расстояние от Новосибирска до Бийска — около 350 км. От Барнаула до Бийска — 160 км.
От Бийска предстоит доехать до точки начала активной части тура. Например, от Бийска до Чибита — 440 км, до с. Тюнгур — 560 км, до с. Мульта — 520 км. От г. Горно-Алтайска ехать на 100 км. ближе, чем от Бийска.
Рекомендуем рассчитать путь так, чтобы приехать в Бийск за день до начала тура, и отдохнуть в гостинице. Еще один вариант — выбрать ночной рейс поезда, который меньше вас утомит, чем дневной. Например, вы можете добраться на поезде, который выезжает из Новосибирска вечером, и прибывает в Бийск утром.
ВНИМАНИЕ! Обслуживание туроператора начинается в месте начала активной части маршрута (г. Бийск, либо Горно-Алтайск), в момент встречи с проводником, и заканчивается в месте окончания активной части (г. Бийск, либо Горно-Алтайск).
Так как мы не можем повлиять на задержки рейсов, дорожную ситуацию и прочие не зависящие от нас обстоятельства, иногда не получается состыковать все группы минута в минуту. Просим отнестись с пониманием к тому, что при встрече, либо комплектовании групп в Бийске, нужно будет подождать несколько часов других участников.
На какой день покупать обратный билет?
Обратный переезд по окончании тура осуществляется в зависимости от программы последнего дня. Ориентировочно в Горно-Алтайске / Бийске / Барнауле / Новосибирске вы будете:
- в Горно-Алтайске ориентировочно: 18:00-19:00 (время местное);
- в Бийске ориентировочно: 20:30-21:30 (время местное);
- в Барнауле, ориентировочно: 23:00 - 00:00 (время местное);
- в Новосибирске ориентировочно: 03:00 – 04:00 (время местное) следующего дня.
Возможно прибытие на несколько часов раньше обозначенного времени.
Обратный билет из Барнаула лучше брать на день следующий за последним днем тура. Если тур заканчивается 10 июля, то обратно билет нужно брать на 11 июля. Разместится на ночь можно в гостиницах или хостелах.
Автобус не развозит по гостиницам, а следует только по обозначенному маршруту. Аэропорт г. Горно-Алтайск – офис туроператора – ж/д вокзала Барнаул –ж/д вокзал Новосибирск. Если нужно будет проехать в гостиницу, то предусмотрите дополнительные расходы на такси.
В Барнауле и Новосибирске обратный трансфер только до ж/д вокзала, до аэропорта нужно будет добраться самостоятельно, например, на такси. При планировании закладывайте пожалуйста время на дорогу от ж/д вокзала до аэропорта.
Брать обратные билет нужно с запасом не менее 2 часов от времени прибытия. Особенно это касается поезда отходящего с ж/д вокзала Барнаула в 00:30, на него мы обычно успеваем, но, в дороге по различным не зависящим от нас причинам возможны задержки. Если вы не успеете на данный поезд, либо другой транспорт без запаса по времени в 2 часа, то ответственности фирма не несет.
Время прибытия закладывается с запасом, для нас главное, чтобы вы не опоздали на самолет, либо поезд. Просим отнестись с пониманием, если вы прибудете в город назначения на несколько часов раньше обозначенного времени.
В транспорте во время трансферов есть откидные сидения, кондиционер предусмотрен не везде.
Будут на маршруте комары, мошки, клещи?
Комаров и мошек на маршруте практически нет, если и будут то не в большом количестве и в порядке исключения. Клещ активин в основном в апреле, мае и июне. В июле и августе их практически нет.
Для профилактики укуса клеща стоит соблюдать следующие правила:
- одежда должна плотно прилегать к телу, желательно, чтобы на руках и на штанинах брюк были эластичные манжеты. На однотонной одежде клеща заметить проще;
- следует также применять специальные химические препараты, кремы, аэрозоли. Одним из средств профилактики и лечения клещевого энцефалита является «Йодантипирин» - препарат, который обладает антивирусным, противовоспалительным и иммуномодулирующим действием. Данный препарат продается в аптеках;
- при укусе клеща не рекомендуется пытаться самостоятельно его удалить. Необходимо обратиться к медицинским работникам либо к инструкторам маршрута, которые имеют опыт действия в подобных ситуациях. Помните, что чем быстрее будет снят клещ, тем меньшую дозу возбудителя он передаст.
Как происходит размещение в палатках и по сколько человек?
Наши стандартные палатки – на троих или двоих. Инструктора всегда стараются расселить участников максимально комфортно для всех, так как психологический комфорт в группе – важнейшая составляющая. Переселиться из одной палатки в другую во время похода тоже возможно. Если вы идете парой, то к вам не подселим третьего. Если хотите взять свою палатку, то это возможно.
Какая нас ожидает погода в туре?
Температура в горах колеблется от +35 в полдень до 0 ночью. Горный климат изменчив и суров – возможны заморозки в сентябре, мае и даже летом. Погода быстро меняется – ясный и тихий день внезапно может превратиться в дождливый и ветреный. Часто бывает туман, возможен мокрый снег, неожиданная гроза и штормовой ветер. Поэтому мы просим участников тура взять с собой одежду, подходящую для всех видов погоды. От подходящей одежды и экипировки напрямую зависят ваш комфорт в походе, ваши здоровье и безопасность.
Какие требования к участнику тура?
Основным условием для участия в туре является способность выдерживать умеренную, на некоторых участках значительную физическую нагрузку. Технические навыки, необходимые для прохождения препятствий, организации ночлегов и другие приобретаются непосредственно на маршруте. Специальная подготовка понадобится лишь при восхождении на гору Белуха, Актру и другие вершины горного Алтая.
Участвовать в некоторых турах могут дети с 12-14 лет, но при условии, что сопровождающие их взрослые готовы лично нести полную ответственность за них.
Для участников пеших и комбинированных турпоходов существуют возрастные ограничения, в обратную сторону, не более 55-60 лет. Исключения возможны, но все условия заранее оговариваются с менеджером. При установлении ограничений мы руководствуемся не столько возрастными рамками, а состоянием физического здоровья каждого отдельного туриста. Поэтому предварительное согласование необходимо в большинстве случаев. Пожалуйста, не пытайтесь ввести нас в заблуждение по поводу Вашей физической формы, это важно в первую очередь для Вас лично.
Приобретение тура, означает, что Вы готовы стать его полноправным участником. Вы здраво оценили свое физическое, также психологическое здоровье и уверены, что справитесь с прохождением выбранного маршрута.
При наличии хронических заболеваний сердца, легких, опорно-двигательного аппарата и нервной системы, не рекомендуется отправляться в турпоход, если высока вероятность их обострения или они смогут стать причиной трудностей на маршруте. Обязательно предварительно проконсультируйтесь со своим лечащим врачом и прислушайтесь к его рекомендациям!
При наличии каких-либо отклонений в Вашем здоровье необходимо заранее предупредить своего инструктора. Все ваши проблемы будут сохранены в тайне.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Хочу предупредить всех желающих, что для прохождения маршрута нужна хорошая физическая форма + 2 последних дня вы понесете полные рюкзаки на себе (кони сопровождают НЕ весь путь), с непривычки может быть тяжело.
Но если вы готовы провести отпуск активно, то точно не пожалеете! Природа на Алтае удивительная)