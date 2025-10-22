1 день

Путешествие по Горному Алтаю

Тур начинается из аэропорта Горно-Алтайска в 11:00.

Точное время отправления будет объявлено после формирования группы и опубликовано в информационном чате.

Если вы прилетели заранее и уже разместились в отеле, наш менеджер свяжется с вами и предложит удобные варианты встречи.

Мы заботимся о каждом нашем госте, поэтому не стоит беспокоиться.

Сразу после встречи мы отправимся в увлекательное путешествие по Горному Алтаю.

Вскоре мы окажемся в живописном горном крае, где посетим курорт Манжерок и прокатимся на канатной дороге до вершины Синюха.

У нас будет время насладиться прогулкой и полюбоваться захватывающим видом на долину реки Катунь со смотровой площадки.

Затем мы остановимся у речного вокзала и отправимся в увлекательное путешествие на моторафтах до Камышлинского водопада.

Это безопасное и захватывающее приключение подарит вам массу ярких впечатлений.

После этого мы отправимся в отель, где вы сможете отдохнуть после насыщенного дня.

А вечером нас ждут прогулки на свежем воздухе, которые помогут вам почувствовать единение с природой.

На следующий день мы продолжим исследовать живописные места, наслаждаясь каждым моментом нашего удивительного путешествия.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160