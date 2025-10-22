Всего за три дня Вы проедете по живописным горным перевалам Чуйского тракта, насладитесь творчеством местных мастеров и приобретете необычные сувениры, получите гастрономическое удовольствие, а также подниметесь по серпантину курорта Белокуриха и познакомитесь с историей купеческого города Бийска.
Программа тура по дням
Путешествие по Горному Алтаю
Тур начинается из аэропорта Горно-Алтайска в 11:00.
Точное время отправления будет объявлено после формирования группы и опубликовано в информационном чате.
Если вы прилетели заранее и уже разместились в отеле, наш менеджер свяжется с вами и предложит удобные варианты встречи.
Мы заботимся о каждом нашем госте, поэтому не стоит беспокоиться.
Сразу после встречи мы отправимся в увлекательное путешествие по Горному Алтаю.
Вскоре мы окажемся в живописном горном крае, где посетим курорт Манжерок и прокатимся на канатной дороге до вершины Синюха.
У нас будет время насладиться прогулкой и полюбоваться захватывающим видом на долину реки Катунь со смотровой площадки.
Затем мы остановимся у речного вокзала и отправимся в увлекательное путешествие на моторафтах до Камышлинского водопада.
Это безопасное и захватывающее приключение подарит вам массу ярких впечатлений.
После этого мы отправимся в отель, где вы сможете отдохнуть после насыщенного дня.
А вечером нас ждут прогулки на свежем воздухе, которые помогут вам почувствовать единение с природой.
На следующий день мы продолжим исследовать живописные места, наслаждаясь каждым моментом нашего удивительного путешествия.
Путешествие по Чуйскому тракту
Ранний подъём — и мы готовы к увлекательному путешествию по Чуйскому тракту, одной из самых живописных дорог России.
На нашем пути мы преодолеем величественные горные перевалы: Семинский и Чике-Таман.
Каждый новый поворот будет открывать перед нами захватывающие пейзажи, полные красоты и величия.
Гейзерное озеро — одно из главных достопримечательностей Алтая, которое мы обязательно посетим.
По пути к нему вас ждут потрясающие виды на Северо-Чуйский хребет.
Эти места поистине великолепны!
Остановки на сувенирных ярмарках подарят возможность насладиться творчеством местных мастеров и приобрести уникальные подарки.
А на смотровых площадках вы сможете сделать замечательные фотографии на фоне горных вершин и бескрайних просторов.
К вечеру мы вернёмся в отель, где вас ждёт насыщенный и полный впечатлений день.
Питание: завтрак, обед и ужин, входы на объекты включены в стоимость.
Белокуриха и Бийск
Утром отправимся в г. Белокуриха, посетим знаменитый курорт и познакомимся с новым субкластером Белокуриха-2 «Горная», прокатимся по горному серпантину, остановимся на смотровых площадках для фотографий, посетим музейный комплекс «Андреевская слобода» и отправимся на обед.
После обеда мы отправимся в город Бийск, где нас ждёт знакомство с купеческой частью этого старинного города, основанного по указу Петра Первого.
Бийск хранит в себе дух прошлого и живую историю, которая оживает на каждом шагу.
Завершит наш насыщенный день ужин в кафе города.
Далее менеджер индивидуально с каждым гостем проработает путь возвращения.
Например, если кто-то уезжает в Барнаул или Новосибирск, то удобно будет уехать из Бийска несколькими вариантами вечернего транспорта.
Если вылет из Горно-Алтайска на следующий день, то мы организуем дополнительную ночь в отеле и доставим до него (не входит в стоимость).
Утром самостоятельно на такси в аэропорт нужное время.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле Горного Алтая.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Двухместное
|Одноместное
|Доп. место
|38 300
|46 700
|34 200
Варианты проживания
Отель в Горном Алтае
Комфортный отель в селе Акташ или аналогичный, удобства в номерах.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трехразовое питание по программе
- Размещение в комфортном отеле
- Экскурсионная программа
- Услуги аттестованного гида
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Горно-Алтайска и обратно
- Дополнительное питание
- Билеты за вход на экскурсионные объекты: Марсианские горы - 400 руб. /чел. Гейзерное озеро - 150 руб. /чел. музей Андреевская Слобода - 200 руб. /чел
- Сувениры
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- паспорт, медицинский полис;
- средства личной гигиены;
- зарядные устройства;
- удобная одежда, несколько комплектов;
- удобная обувь;
- сменная обувь;
- головной убор;
- купальные принадлежности (для бани или бассейна по желанию);
- небольшой рюкзачок для необходимых мелочей на экскурсиях;
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Будет ли сотовая связь?
Мобильные операторы: МТС, Билайн, Мегафон. Местами связи не будет, предупредите своих близких.