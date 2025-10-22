Мои заказы

Два Алтая. Тур выходного дня осенью

Вас ждут комфортабельный транспорт, интересные встречи и знакомства, потрясающие виды и яркая осенняя палитра гор.

Всего за три дня Вы проедете по живописным горным перевалам Чуйского тракта, насладитесь творчеством местных мастеров и приобретете необычные сувениры, получите гастрономическое удовольствие, а также подниметесь по серпантину курорта Белокуриха и познакомитесь с историей купеческого города Бийска.
5
1 отзыв
Два Алтая. Тур выходного дня осенью
Два Алтая. Тур выходного дня осенью
Два Алтая. Тур выходного дня осенью

Программа тура по дням

1 день

Путешествие по Горному Алтаю

Тур начинается из аэропорта Горно-Алтайска в 11:00.

Точное время отправления будет объявлено после формирования группы и опубликовано в информационном чате.

Если вы прилетели заранее и уже разместились в отеле, наш менеджер свяжется с вами и предложит удобные варианты встречи.

Мы заботимся о каждом нашем госте, поэтому не стоит беспокоиться.

Сразу после встречи мы отправимся в увлекательное путешествие по Горному Алтаю.

Вскоре мы окажемся в живописном горном крае, где посетим курорт Манжерок и прокатимся на канатной дороге до вершины Синюха.

У нас будет время насладиться прогулкой и полюбоваться захватывающим видом на долину реки Катунь со смотровой площадки.

Затем мы остановимся у речного вокзала и отправимся в увлекательное путешествие на моторафтах до Камышлинского водопада.

Это безопасное и захватывающее приключение подарит вам массу ярких впечатлений.

После этого мы отправимся в отель, где вы сможете отдохнуть после насыщенного дня.

А вечером нас ждут прогулки на свежем воздухе, которые помогут вам почувствовать единение с природой.

На следующий день мы продолжим исследовать живописные места, наслаждаясь каждым моментом нашего удивительного путешествия.

Путешествие по Горному Алтаю
2 день

Путешествие по Чуйскому тракту

Ранний подъём — и мы готовы к увлекательному путешествию по Чуйскому тракту, одной из самых живописных дорог России.

На нашем пути мы преодолеем величественные горные перевалы: Семинский и Чике-Таман.

Каждый новый поворот будет открывать перед нами захватывающие пейзажи, полные красоты и величия.

Гейзерное озеро — одно из главных достопримечательностей Алтая, которое мы обязательно посетим.

По пути к нему вас ждут потрясающие виды на Северо-Чуйский хребет.

Эти места поистине великолепны!

Остановки на сувенирных ярмарках подарят возможность насладиться творчеством местных мастеров и приобрести уникальные подарки.

А на смотровых площадках вы сможете сделать замечательные фотографии на фоне горных вершин и бескрайних просторов.

К вечеру мы вернёмся в отель, где вас ждёт насыщенный и полный впечатлений день.

Питание: завтрак, обед и ужин, входы на объекты включены в стоимость.

Путешествие по Чуйскому тракту
3 день

Белокуриха и Бийск

Утром отправимся в г. Белокуриха, посетим знаменитый курорт и познакомимся с новым субкластером Белокуриха-2 «Горная», прокатимся по горному серпантину, остановимся на смотровых площадках для фотографий, посетим музейный комплекс «Андреевская слобода» и отправимся на обед.

После обеда мы отправимся в город Бийск, где нас ждёт знакомство с купеческой частью этого старинного города, основанного по указу Петра Первого.

Бийск хранит в себе дух прошлого и живую историю, которая оживает на каждом шагу.

Завершит наш насыщенный день ужин в кафе города.

Далее менеджер индивидуально с каждым гостем проработает путь возвращения.

Например, если кто-то уезжает в Барнаул или Новосибирск, то удобно будет уехать из Бийска несколькими вариантами вечернего транспорта.

Если вылет из Горно-Алтайска на следующий день, то мы организуем дополнительную ночь в отеле и доставим до него (не входит в стоимость).

Утром самостоятельно на такси в аэропорт нужное время.

Белокуриха и Бийск
Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле Горного Алтая.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

ДвухместноеОдноместноеДоп. место
38 30046 70034 200

Варианты проживания

Отель в Горном Алтае

2 ночи

Комфортный отель в селе Акташ или аналогичный, удобства в номерах.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трехразовое питание по программе
  • Размещение в комфортном отеле
  • Экскурсионная программа
  • Услуги аттестованного гида
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Горно-Алтайска и обратно
  • Дополнительное питание
  • Билеты за вход на экскурсионные объекты: Марсианские горы - 400 руб. /чел. Гейзерное озеро - 150 руб. /чел. музей Андреевская Слобода - 200 руб. /чел
  • Марсианские горы - 400 руб. /чел
  • Гейзерное озеро - 150 руб. /чел
  • Музей Андреевская Слобода - 200 руб. /чел
  • Сувениры
Место начала и завершения?
Республика Алтай, Горно-Алтайск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • паспорт, медицинский полис;
  • средства личной гигиены;
  • зарядные устройства;
  • удобная одежда, несколько комплектов;
  • удобная обувь;
  • сменная обувь;
  • головной убор;
  • купальные принадлежности (для бани или бассейна по желанию);
  • небольшой рюкзачок для необходимых мелочей на экскурсиях;
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Будет ли сотовая связь?

Мобильные операторы: МТС, Билайн, Мегафон. Местами связи не будет, предупредите своих близких.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 36 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
А
Анна
22 окт 2025
Превосходные гиды принимающей стороны. Отдельное спасибо Марине, всё время была рядом, на любые вопросы есть ответ, любая ситуация разрешалась быстро и качественно. Экскурсоводы профессионалы своего дела, горят глаза и огромное желание поделиться информацией и завлечь туристов красотами края. Хочется вернуться снова.
Превосходные гиды принимающей стороны. Отдельное спасибо Марине, всё время была рядом, на любые вопросы есть ответ,Превосходные гиды принимающей стороны. Отдельное спасибо Марине, всё время была рядом, на любые вопросы есть ответ,Превосходные гиды принимающей стороны. Отдельное спасибо Марине, всё время была рядом, на любые вопросы есть ответ,Превосходные гиды принимающей стороны. Отдельное спасибо Марине, всё время была рядом, на любые вопросы есть ответ,

