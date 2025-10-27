Мои заказы

На Алтай к ледникам Актру! Без рюкзаков, 6 дней

Побываем в настоящем альплагере и прикоснёмся к древним ледникам посреди жаркого лета
На Алтай к ледникам Актру! Без рюкзаков, 6 днейФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
На Алтай к ледникам Актру! Без рюкзаков, 6 днейФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
На Алтай к ледникам Актру! Без рюкзаков, 6 днейФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Увидим и прикоснемся к тысячелетним льдам Большого и Малого Актру в окружении альпийских лугов и 300-летних кедров.

Поднимемся к высокогорному голубому озеру и заберемся на перевал Учитель (3000 м) с которого открывается панорама на Курайскую степь и одну из высочайших вершин Северо-Чуйского хребта Алтайских гор - Актру-Баш (4044 м).

Вечером согреемся ароматным глинтвейном и продегустируем местные чайные сборы возле костра за разговорами о путешествиях под звездным небом. А как стемнеет - будем смотреть фильмы на проекторе.

Без тяжелых рюкзаков. Все снаряжение забрасывается в базовый лагерь (на себе ничего нести не придется), от лагеря мы выходим на несложные дневные маршруты. Физическая нагрузка - минимальная для похода.

Всегда стараемся сочетать красоту дикого Алтая без изматывающих нагрузок классических походов. Берем с собой кемпинговую мебель - комфортные кресла и гамаки (чтобы расслабиться вечером у костра), столы и шатер (чтобы можно было укрыться от непогоды). Украшаем лагерь гирляндами - можно будет сделать атмосферные снимки даже ночью. Рады новичкам!

Программа тура по дням

1 день

Чуйский тракт

Перемещаемся в горы Алтая и знакомимся с группой

  • Встречаемся в Барнауле в 7.00 (время местное). Также мы можем забрать вас в Горно-Алтайске около 12.00.

  • Отмечаемся у гида и загружаем вещи и снаряжение в автобус.

  • Отправление из Барнаула в 8.00.

  • Сегодня мы проедем по знаменитому Чуйскому тракту - одной из красивейших дорог мира по версии National Geographic.

  • Остановки в пути: с. Троицкое, с. Сростки, перевал Семинский (1717 м), с. Акташ, а также по требованию.

  • Прибытие к месту стоянки в Курайской степи, где в уютном кемпинге мы установим свой палаточный лагерь.

  • Ужин, чай возле костра, отдых после длительного переезда и знакомство с группой.

Трансфер: около 630 км из Барнаула (или около 380 км из Горно-Алтайска)

Связь: Есть

Чуйский трактЧуйский трактЧуйский тракт
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Альплагерь и первый выход к леднику

Разобьем базовый лагерь в кедровом лесу между двух потоков реки Актру

  • Завтрак, сбор лагеря и погрузка снаряжения в машину заброски (зил / уаз).

  • Автозаброска на проходимом транспорте до Альплагеря Актру. Бездорожье или трансфер как приключение.

  • Установка палаточного лагеря в кедровом лесу возле Альплагеря на высоте 2100 м над уровнем моря.

  • Обед в лагере.

  • Радиальный выход на ледник Малый Актру, ручей Водопадный - первый акклиматизационный выход.

  • Ужин, чай возле костра, глинтвейн, отдых и звездное небо.

  • Как стемнеет - будем смотреть фильмы на проекторе.

Заброска: около 30 км

Треккинг: около 5 км

Связь: Билайн (частично), в альплагере есть Wi-Fi (оплачивается дополнительно)

Альплагерь и первый выход к ледникуАльплагерь и первый выход к ледникуАльплагерь и первый выход к леднику
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Большой Актру

Прогулка на весь день

  • Завтрак и подготовка легких рюкзаков для подъема к леднику. Лагерь остается на месте, мы идем налегке.

  • Радиальный выход к леднику Большой Актру через скальный массив Бараньи лбы и высокогорному голубому озеру (2840 м над уровнем моря). По пути увидим основные вершины долины Актру (Кара-Таш (3534 м), Купол трех озер (3556 м), Кызыл-Таш (3486 м), Юбилейная (3403 м), Пик Стажеров (3750 м)) и ледники (Малый Актру, Троновы штаны, Купол, Водопадный), а также и сам величественный Пик Актру (4044 м).

  • Привал на обед возле Голубого озера и отдых. Желающие могу окунуться в ледяную воду озера!

  • Спуск обратно к базовому лагерю.

  • Ужин, чай возле костра, отдых и звездное небо.

  • Как стемнеет - будем смотреть фильмы на проекторе.

Треккинг: около 10-12 км

Связь: В лагере - Билайн (частично), на маршруте связи не будет. В альплагере есть Wi-Fi (оплачивается дополнительно)

Большой АктруБольшой АктруБольшой Актру
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

День отдыха и прогулок по долине

Чиииииил

  • Сегодня мы отдыхаем после двух выходов к ледникам и готовимся к финальной схватке с перевалом Учитель.

  • Также может быть использован как запасной день для выхода на маршрут на случай непогоды (на усмотрение гида).

  • По желанию, соберем Алтайские травы для чая - бадан, душица, можжевельник, иван-чай и смородина. Будет отличным сувениром из путешествия.

  • А еще все вместе можем прогуляться по Долине Гномов - таинственное место, овеянное легендами, недалеко от лагеря.

  • Ужин, чай возле костра, глинтвейн, отдых и звездное небо.

  • Как стемнеет - будем смотреть фильмы на проекторе.

Связь: Билайн (частично), в альплагере есть Wi-Fi (оплачивается дополнительно)

День отдыха и прогулок по долинеДень отдыха и прогулок по долинеДень отдыха и прогулок по долине
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

Перевал Учитель

Самый сложный день похода

  • Завтрак и подготовка легких рюкзаков для подъема в перевал. Физически - самый сложный день похода из-за большого набора высоты (около 900 м).

  • Радиальный выход на перевал Учитель (3000 м), откуда открывается вид на всю долину Актру, пойму реки Актру, плато Ештыкёль и Курайскую степь.

  • По пути остановимся возле домика Михаила Тронова - сохранившаяся хижина одного из первых исследователей Алтайских ледников.

  • Привал на обед на вершине перевала.

  • Спуск обратно к базовому лагерю.

  • Ужин, чай возле костра, отдых и звездное небо.

  • Как стемнеет - будем смотреть фильмы на проекторе.

Треккинг: около 5-6 км

Связь: В лагере - Билайн (частично), на вершине перевала - связь есть. В альплагере есть Wi-Fi (оплачивается дополнительно)

Перевал УчительПеревал УчительПеревал Учитель
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
6 день

Возвращение в цивилизацию

Самый грустный день тура, ведь мы возвращаемся домой

  • Завтрак, сбор лагеря и погрузка снаряжения в машину заброски.

  • Автозаброска на проходимом транспорте (25 км) от Альплагеря Актру до с. Курай.

  • Погрузка снаряжения в автобус и отправление в Барнаул / Горно-Алтайск.

  • Остановки в пути: с Акташ, перевал Семинский (1717 м), с. Сростки, а также по требованию.

Заброска: около 25 км

Трансфер: около 630 км в Барнаул (или около 380 км в Горно-Алтайск)

Связь: Начиная с обеда - есть

Возвращение в цивилизациюВозвращение в цивилизациюВозвращение в цивилизацию
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер со снаряжением на микроавтобусе из Барнаула и обратно
  • Автозаброска на проходимом транспорте к альплагерю Актру
  • 3-х разовое питание походного типа: завтрак, обед (перекус на маршруте), ужин питание начинается с ужина первого дня и заканчивается завтраком шестого дня
  • Услуги гида
  • Регистрация группы в мчс
  • Групповая аптечка
  • Прокат палатки, туристического коврика (если необходимо)
  • Прокат группового снаряжения (рации, котелки, чайники, горелки, газ, шатер, кемпинговая мебель и еще 200 мелочей)
  • Приятные бонусы в путешествии: Глинтвейн, кальян, Алтайский чай вечером у костра
Что не входит в цену
  • Авиабилет до Барнаула (Горно-Алтайска) и обратно
  • Питание во время трансфера
  • Индивидуальная страховка
  • Баня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Константин
Константин — Тревел-эксперт
Привет! Меня зовут Константин и уже более 10 лет, как мое хобби превратилось в работу и образ жизни. Путешествия с друзьями постепенно переросли в организацию атмосферных туров по горам Алтая
читать дальше

и горной Шории. Мне 36. Родился и вырос на Алтае в городе Барнаул, откуда и отправляются все наши программы. Чем я занимаюсь с командой? Несложные трекинги, походы, авто и велотуры по Алтаю. Наша стихия летом - ледники, степи и леса Алтая; зимой - снежные склоны Шерегеша! Забыл сказать, я - профессиональный инструктор по сноуборду (NRLI) и откатал уже 17 сезонов на доске. Обожаю свою любимую собаку Микки - нашего верного спутника и охранника (хотя скорее отпугивателя лошадей и сусликов) в путешествиях. Каждому туристу я дарю фирменный стикер с Микки и настоящую почтовую открытку с Алтайскими видами! Поэтому все наши туры Дог-френдли, смело можете взять своего питомца в путешествие (без доплат). Буду рад познакомиться и показать вам Алтай таким, каким видим его мы с Микки!

Похожие туры из Бийска

Треккинг Маашей-Каракабак и рафтинг по Чуе и Катуни
Пешая
13 дней
1 отзыв
Треккинг Маашей-Каракабак и рафтинг по Чуе и Катуни
Начало: Алтайский край, Бийск
25 июн в 10:00
15 июл в 10:00
108 000 ₽ за человека
Восхождение в Актру на «Купол трех озер»
Пешая
7 дней
1 отзыв
Восхождение в Актру на «Купол трех озер»
Начало: Россия, Алтайский край, Бийск
1 июл в 10:00
15 июл в 10:00
64 000 ₽ за человека