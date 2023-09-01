Наш поход будет включать в себя интересную автомобильную часть как по Чуйскому тракту, так и по засушливой Курайской степи до альплагеря.
Мы разместимся в лагере в палатках и будем совершать радиальные выходы налегке к Голубому озеру и на ледник Большой Актру, с которого открывается прекрасный вид на саму вершину Актру – один из четырехтысячников Горного Алтая. Также в программе запланировано тренировочное восхождение на перевал Учитель (высота 3100 м). И наконец, мы поднимемся на вершину «Купол трех озер»(высота 3556 м). Конечно, без обучения навыкам альпинизма, специального снаряжения мы обойтись не сможем. Возможна организация похода по запросу, в любые даты с 01.07. по 31.08 для индивидуальных групп от 4-х человек.
июл
июл
авг
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие в Бийск. Размещение на базе
Встреча утром в Бийске (Горно-Алтайске) участников похода.
Загрузка в транспорт, переезд до поселка Курай (трансфер оплачивается отдельно).
Размещение на базе. Распределение общественного груза, еды.
Начало маршрута в ущелье Актру
Сегодня начинается активная часть нашего пешего маршрута в ущелье Актру.
Просыпаемся, завтракаем и совершаем заброску на автомобиле повышенной проходимости по горно-полевой дороге до места названного туристами «Перевалка».
От «Перевалки» начинается очень плохая дорога, которую мы преодолеваем на местном УАЗике.
Дорога в 8 км занимает пару часов, и мы прибываем на место, в Альплагерь Актру и разбиваем базовый лагерь, из которого будем совершать радиальные выходы.
Занятия на леднике Большой Актру
Сегодняшний день будет посвящен ледовым занятиям на леднике Большой Актру.
Отрабатываем технику обращения с альп-снаряжением: хождение в кошках, преодоление ледовых склонов, организация страховки на льду и др.
Голубое озеро
Сегодня нам предстоит совершить радиальный выход до Голубого озера, которое расположено на высоте 2800 метров в моренном кармане ледника Большой Актру.
Основная часть пути проходит вдоль ледника Большой Актру.
Пройдя мимо «Бараньих лбов» – скального барьера, продолжаем подъем до озера, рядом с которым стоит домик гляциологов.
После перекуса и отдыха, спускаемся обратно в лагерь.
Перевал Учитель
Сегодня совершаем акклиматизационный выход на перевал Учитель.
Перевал не трудный, его высота 3100 метров и имеет категорию сложности – 1А.
С перевала открывается великолепный вид на Курайскую степь.
К вечеру возвращаемся в базовый лагерь.
Вершина «Купол Трех Озер» (3556 м)
Ранний подъем и выход.
Путь на вершину может занять до 14 часов.
Это восхождение имеет категорию трудности 1Б, но особых сложностей для уже акклиматизировавшихся туристов не представляет.
Часть пути круто идет вверх через кулуар, затем мы приходим в место с названием «Зеленая Гостиница», далее путь проходит по леднику до самой вершины.
С Купола Трех озер можно увидеть почти весь Алтай – его три главных хребта и две степи Курайскую и огромную Чуйскую, которые когда-то были дном древнего Алтайского моря!
Завершение программы. Обратная дорога
Наш поход в ущелье Актру заканчивается, предстоит обратный путь по Чуйскому тракту до г. Бийска (Горно-Алтайска).
Трансфер до г. Бийска (Горно-Алтайска) оплачивается отдельно.
Проживание
Тур предусматривает проживание в палатках, на турбазе «Муркут» (первый и последний день тура) и в альплагере «Актру».
Стоимость тура на 1 чел: 45 500 руб.
*За дополнительную плату можно разместиться в домиках на территории турбазы, при условии наличия свободных мест.
Варианты проживания
Палаточный лагерь
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Заброска от посёлка Курай в Альплагерь Актру на автомобиле повышенной проходимости в обе стороны
- Трехразовое питание на протяжении маршрута (с ужина в первый день, по завтрак в последний день)
- Работа квалифицированных инструкторов
- Баня в альплагере Актру
- Палаточное проживание в альплагере Актру
- Групповое снаряжение для восхождения и треккинга (палатки, тент, веревки, костровое, газ, аптечка, ремнабор)
- Медицинская страховка (кроме дней когда туристы проходят ледовые занятия и в день восхождения на Купол. На эти дни страховку туристы оформляют самостоятельно)
Что не входит в цену
- Авиа-билеты до г. Горно-Алтайска или ж/д билеты до г. Бийска и обратно
- Трансфер до п. Курай и обратно (ориентировочная стоимость от г. Бийска до п. Курай и обратно 8900 рублей с человека, заказ заранее, оплата на месте)
- Питание в кафе по дороге из Бийска/Горно-Алтайска до места встречи участников
- Медицинская страховка на активной части тура
- Аренда личного снаряжения (каска, ледоруб, страховочная система, жумар, спусковое устройство и т. п.)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- треккинговые ботинки;
- вторая обувь для лагеря (кроссовки);
- каска;
- рюкзак;
- не менее двух комплектов одежды;
- куртка походная;
- куртка тёплая для лагеря;
- дождевик;
- спальный мешок;
- паспорт, страховой медицинский полис;
- коврик пенополиуретановый;
- сиденье туристическое – хоба;
- треккинговые палочки;
- головной убор;
- солнцезащитные очки;
- налобный фонарик;
- зажигалка, спички, сухое горючее;
- кружка, ложка, миска, нож;
- туалетная бумага;
- умывальные принадлежности;
- крем от загара;
- личные лекарства.
Каковы условия и стоимость трансфера до поселка Курай и обратно?
Трансфер не входит в стоимость тура.
Стоимость трансфера от Бийска (Горно-Алтайска) – 8900 рублей с человека туда и обратно.
Или туристы добираются до места начала тура самостоятельно.
Какое лучше время выбрать для прилета и вылета?
Прибытие: утром к 8:00 в Бийске на ж/д вокзале (площадь Шукшина, 9), к 10.00-11.00 в аэропорт города Горно-Алтайска (если туристы прибыли в Горно-Алтайск заранее можем с утра забрать их из отеля или турбазы), вечером до 20:00 к месту начала тура в с. Курай.
Отъезд: самостоятельно в последний тура из села Курай. Если трансфер заказан у нас, то улететь возможно только на следующий день после окончания тура из аэропорта города Горно-Алтайска или уехать с ж/д вокзала города Бийска.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка входит в стоимость тура на все дни, кроме активной части маршрута (дней когда туристы проходят ледовые занятия и в день восхождения на Купол).
На эти дни страховку туристы оформляют самостоятельно.
Какова стоимость аренды снаряжения?
Прокат походного снаряжения:
- Рюкзак - 1300 руб/поход;
- Спальник - 1000 руб/поход;
- Треккинговые палочки, комплект - 1000 руб/поход;
- Коврик - 500 руб/поход;
- Сидушка туристическая - 200 руб/поход.
Прокат альпинистского снаряжения:
- Кошки - 2000 руб/восхождение;
- Каска - 1000 руб/восхождение;
- Жумар - 1000 руб/восхождение;
- Карабины 3 шт. - 900 руб/восхождение;
- Спусковое устройство - 600 руб/восхождение;
- Ледоруб - 1500 руб/восхождение;
- Страховочная обвязка+ус самостраховки - 1000 руб/восхождение;
- Весь комплект альпинистского снаряжения (без ботинок!) - 6500 руб/восхождение.
Альпинистские ботинки:
- Пластиковые ботинки Scarpa Vega - 3000 руб/восхождение.
Уточняйте наличие и размеры!
Прокат лавинного снаряжения
- Комплект лавинного снаряжения: бипер+щуп+лопата - 3000 руб/программа;
- бипер - 2000 руб/программа;
- щуп- 500 руб/программа;
- лопата - 500 руб/программа.
Цены ориентировочные, динамические.
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Возможны ли изменения в программе тура?
Возможны изменения из-за погоды, состояния троп и дорог, акклиматизации участников и других факторов.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Ксения просто самый отзывчивый, самый терпеливый Гид. Я очень благодарна за наш поход! Если бы не Ксения -думаю я бы не дошла)Всегда поможет, всегда подержит и все расскажет. Человек с большой буквы. Очень надеюсь, что компания отблагодарит Ксению за такую невероятную работу! Нам очень повезло! Все просто супер!