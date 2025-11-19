1 день

Автопереезд до села Чибит

Встреча участников тура в Новосибирске, Барнауле и Бийске, после чего сформированная группа отправится на микроавтобусе в начальную точку тура, село Чибит.

Вам предстоит путь по красивейшей горной дороге — Чуйскому тракту.

Самой высокой его точкой является Семинский перевал (его высота составляет 1717 метров).

Мы окажемся на перевале после долгого подъема, увидим потрясающие пейзажи, а затем двинемся к следующей живописной точке Чуйского тракта — перевалу Чике-Таман.

Дорога в этом районе богата серпантинами, крутыми подъемами и спусками, а по обе стороны можно наблюдать величественные алтайские горы и атмосферный кедровый лес.

Еще один замечательный момент путешествия — наблюдение места слияния рек Чуя и Катунь.

Вы увидите их быстрое течение, сложные пороги, а также сможете убедиться в том, что горные реки имеют особенный характер — бурный и непредсказуемый.

Вечером Вас ждет отдых в кемпинге у села Чибит и ужин приготовленный на костре.

Ночлег в палатках, на берегу реки Чуя.

Авто (от Барнаула): 620 км, в дороге 9-10 часов (без учета пробок и санитарных остановок).

