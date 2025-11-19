Вас ждут древние тропы, по которым мы пойдем в компании выносливых лошадей-проводников, покорение перевалов и ночлег у костра под
Программа тура по дням
Автопереезд до села Чибит
Встреча участников тура в Новосибирске, Барнауле и Бийске, после чего сформированная группа отправится на микроавтобусе в начальную точку тура, село Чибит.
Вам предстоит путь по красивейшей горной дороге — Чуйскому тракту.
Самой высокой его точкой является Семинский перевал (его высота составляет 1717 метров).
Мы окажемся на перевале после долгого подъема, увидим потрясающие пейзажи, а затем двинемся к следующей живописной точке Чуйского тракта — перевалу Чике-Таман.
Дорога в этом районе богата серпантинами, крутыми подъемами и спусками, а по обе стороны можно наблюдать величественные алтайские горы и атмосферный кедровый лес.
Еще один замечательный момент путешествия — наблюдение места слияния рек Чуя и Катунь.
Вы увидите их быстрое течение, сложные пороги, а также сможете убедиться в том, что горные реки имеют особенный характер — бурный и непредсказуемый.
Вечером Вас ждет отдых в кемпинге у села Чибит и ужин приготовленный на костре.
Ночлег в палатках, на берегу реки Чуя.
Авто (от Барнаула): 620 км, в дороге 9-10 часов (без учета пробок и санитарных остановок).
Село Чибит - река Мажой (Маашей) - река Каракабак
Начинается активная часть тура. В начале нас ждет переезд на УАЗе от с. Чибит до Мажойского моста через реку Чуя. За мостом начинается плавный пеший подъем по долине р. Маашей (Мажой), до р. Каракабак.
Постепенно, по мере подъема перед нами откроются главные вершины Северо-Чуйского хребта Карагем-Баши, Маашей-Баши, Куркуре. Устанавливаем палаточный лагерь на берегу реки Каракабак.
Авто: 40 мин. Переход 8 км, 5-6 часов.
Радиальный выход на Каракабакские озера
Сегодня нам предстоит радиальный выход к группе высокогорных Каракабакских озер. Озера имеют яркий бирюзовый цвет воды, от молочно-бирюзового, до прозрачного и насыщенного бирюзового, в окружении горных вершин представляют удивительное зрелище.
Пеший переход 8-9 км. Время радиального выхода 4-5 часов.
Река Каракабак - плато Телдыскель - стоянка на р. Шабага (Кол)
Сегодня сложный день, нам предстоит достаточно длительный переход.
В начале дня поднимаемся на плато Телдыскель, что в переводе с алтайского звездные озера. И действительно на этом плато, очень много небольших озер, которые разбросаны словно звезды в небе.
После плато путь лежит через тайгу, тропа виляет среди деревьев, то вверх, то вниз. Стоянка на р. Шабага.
Переход 15 км, 6-7 часов.
Стоянка на р. Шабага - Нижнее Шавлинское озеро
В этот день мы достигнем основной цели путешествия, и увидим одно из Шавлинских озер.
Утром снимаемся со стоянки и движемся по правому берегу реки Шавла, минуя заболоченные участки и густую горную тайгу.
В середине дня тропа перейдет в крутой подъем по массивной каменной морене, образовавшей озеро Нижнее Шавлинское. Высота, на которой находится водоем — 1983 метра.
В отражении озера можно наблюдать величественные белоснежные вершины — Мечта, Красавица и Сказка. Сочетание теплого бирюзового оттенка озера и ярко-белого цвета горных пиков — настоящий отдых для глаз.
У озера находятся деревянные идолы, установленные туристами. Ночевка запланирована на берегу озера.
Переход 10 км, 5-6 часов.
Радиальный выход к Верхнему Шавлинскому озеру
Оставляем вещи в разбитом с вечера лагере и выходим налегке на экскурсию к Верхнему Шавлинскому озеру, которое находится на высоте 2500 метров.
Здесь можно полюбоваться великолепным видом ледников Шавлинской подковы, и сделать потрясающие фото на память.
Пешая часть 6-7 часов.
Нижнее Шавлинское озеро - слияния рек Шавла и Шабага
Сразу после завтрака, начинается наш обратный путь. Упаковав в рюкзаки общие и личные вещи, отправляемся по знакомому маршруту к месту слияния рек Шабага и Шавла. Здесь останавливаемся на ночлег.
Переход 10 км, 5-6 часов.
Слияния рек Шавла и Шабага - плато Ештыкёль - ручей Орой - с. Чибит
Заключительный день похода. В начале дня небольшой подъем, после которого ровное плато и спуск с перевала Орой. У моста через Чую нас ждет УАЗ, на котором доедем до кемпинга в Чибите.
В селе Чибит нас ждет отдых, ужин и баня.
Дневной переход 18 км, 7-8 часов. Авто 30 мин.
С. Чибит - Горно-Алтайск - Бийск - Барнаул - Новосибирск
Сегодня мы отправимся в Бийск, Барнаул и Новосибирск на микроавтобусе. В пути сделаем несколько остановок и посетим сувенирный рынок.
Авто (до Барнаула): 620 км. В дороге, без учета пробок и санитарных остановок 9-10 часов.
Проживание
Тур предусматривает размещение в 2-3-местных современных туристических палатках с тентом на протяжении всего маршрута.
Стоимость тура на 1 человека, руб: 76 000 руб.
Варианты проживания
Палаточный лагерь
На протяжении всего маршрута туристы размещаются в 2-3-местных современных туристических палатках с тентом.
Палатки устанавливают и снимают сами участники (если не оговорено дополнительное обслуживание). Если вы не умеете ставить палатку, попросите гида-проводника провести инструктаж.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортная доставка от Новосибирска, Барнаула, Бийска, Горно-Алтайск до с. Чибит и обратно
- Заброска от с. Чибит до Мажойского, а затем от Оройского моста до с. Чибит на автомобиле УАЗ
- Аренда вьючных лошадей, на активную часть тура со второго по восьмой
- Оплата моста через Чую, в обе стороны
- Услуги гидов-проводников, коневодов
- Питание с ужина в день заезда по завтрак в день отъезда
- Групповое снаряжение: палатки, тент, костровое и кухонное снаряжение, аптечка
- Личное снаряжение: спальник, коврик под спальник (каремат)
- Медицинская страховка и страховка от несчастного случая
- Баня по программе, в восьмой день
- Размещение в палатках на территории кемпинга в первый, восьмой день
- Регистрация группы в МЧС
- Экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Новосибирска, Барнаула, Бийска, Горно-Алтайска и обратно
- Страховка для иностранных граждан, в том числе стран СНГ
- Питание в придорожных кафе, во время трансфера
- Дополнительные бани, в первый день в кемпинге и на озерах
- Услуги, предлагаемые на базовых стоянках и не включенные в программу
- Любые изменения программы, влекущие дополнительные расходы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- рюкзак с широкими лямками, 80-100 литров;
- надежный непромокаемый вкладыш, полиэтиленовые пакеты (непромокаемый мешок для защиты особо ценных личных вещей – деньги, документы, фотокамера и прочее) от воды;
- походная обувь для пеших переходов лучше всего подойдут кроссовки или трекинговые ботинки с фиксацией голеностопного сустава. Избегайте новой не разношенной обуви;
- сменная обувь для отдыха в лагере (кроссовки, сланцы);
- удобная одежда для пеших переходов – спортивные брюки, не сковывающие движения, сделанные из легкого быстросохнущего материала, рубашка или футболка с длинным рукавом;
- комплект одежды для переезда в машине и отдыха в лагере – брюки, рубашка, шорты, футболка;
- термобелье. Либо трико, теплые колготки с тельняшкой или водолазкой (для сна);
- теплый свитер;
- теплая куртка (синтепоновая или пуховая), на температуры 0, -5С;
- теплая шапочка (флисовая или шерстяная);
- кепка или панама;
- перчатки (подойдут даже простые хлопчатобумажные);
- носки – 2-3 пары хлопчатобумажных или льняных, 1 пара шерстяных;
- непромокаемый плащ или костюм, выдерживающие сильный дождь – обязательно! Дождевик должен быть прочный, не из тонкого полиэтилена;
- купальный костюм;
- туалетные и гигиенические принадлежности, полотенце. В том числе гигиеническая губная помада и крем от солнца с высоким фактором защиты;
- солнцезащитные очки, защищающие глаза от ультрафиолетовых лучей в горах;
- маленький фонарик (налобный);
- индивидуальные лекарственные средства;
- небольшая фляга для воды. Можно использовать пластиковую бутылку емкостью 0,5 л;
- фотоаппарат или видеокамера (по желанию) с гермоупаковкой;
- сидение туристическое (хоба);
- трекинговые палки (можно взять в аренду);
- личная посуда (миска, кружка, ложка, нож). Посуда должна быть металлической, либо из пластмассы;
- спальники выдаем, но лучше иметь свой (комфорт -5;0), так как спальник является предметом индивидуального пользования;
- обязательно с собой иметь паспорт (свидетельство о рождении), медицинский страховой полис и деньги на сувениры, дополнительные деньги и тд.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какие требования к участнику тура?
Основным условием для участия в туре является способность выдерживать умеренную, на некоторых участках значительную физическую нагрузку.
Технические навыки, необходимые для прохождения препятствий, организации ночлегов и другие приобретаются непосредственно на маршруте.
Специальная подготовка понадобится лишь при восхождении на гору Белуха, Актру и другие вершины горного Алтая.
Участвовать в некоторых турах могут дети с 12-14 лет, но при условии, что сопровождающие их взрослые готовы лично нести полную ответственность за них.
Для участников пеших и комбинированных турпоходов существуют возрастные ограничения, в обратную сторону, не более 55-60 лет.
Исключения возможны, но все условия заранее оговариваются с менеджером.
При установлении ограничений мы руководствуемся не столько возрастными рамками, а состоянием физического здоровья каждого отдельного туриста.
Поэтому предварительное согласование необходимо в большинстве случаев.
Пожалуйста, не пытайтесь ввести нас в заблуждение по поводу Вашей физической формы, это важно в первую очередь для Вас лично.
«Как-нибудь справлюсь» - такой подход категорически не приемлем, тем более в горах.
Приобретение тура, означает, что Вы готовы стать его полноправным участником.
Вы здраво оценили свое физическое, также психологическое здоровье и уверены, что справитесь с прохождением выбранного маршрута.
При наличии хронических заболеваний сердца, легких, опорно-двигательного аппарата и нервной системы, не рекомендуется отправляться в турпоход, если высока вероятность их обострения или они смогут стать причиной трудностей на маршруте.
Обязательно предварительно проконсультируйтесь со своим лечащим врачом и прислушайтесь к его рекомендациям!
При наличии каких-либо отклонений в Вашем здоровье необходимо за ранее предупредить своего инструктора. Все ваши проблемы будут сохранены в тайне.
Как добраться до Алтая?
Начальной точкой всех наших маршрутов является г. Бийск. До города Бийск у нас организован (входит в стоимость) трансфер от ж/д вокзала Новосибирска (главный), аэропорта и ж/д вокзала г. Барнаула и обратно. В Горно-Алтайске участников тура забираем попутно, в этом случае вам не нужно ехать до Бийска.
До Новосибирска можно добраться практически из любого города РФ. В Новосибирск можно прилететь на самолете, приехать на поезде либо междугороднем автобусе.
До Барнаула можно добраться несколькими способами: на самолете, на поезде, на междугороднем автобусе.
До Бийска можно добраться только на поезде, либо автотранспорте и междугороднем автобусе.
До Горно-Алтайска есть прямые авиарейсы с Москвы и некоторых других регионов. Альтернативным способом может быть автотранспорт и междугородние автобусы.
Где встреча с гидом в первый день тура?
Встреча туристов осуществляется:
- На ж/д вокзале города Новосибирска с 03:00 до 04:00 по местному времени.
- В аэропорту города Барнаула с 07:00 до 08:00 утра по местному времени.
- На ж/д вокзале города Барнаула с 08:30 до 09:00 утра по местному времени.
- На ж/д вокзале города Бийска, ориентировочно с 11:00 до 12:00 часов по местному времени.
- В аэропорту Горно-Алтайск, ориентировочно с 13:00 до 14:00 часов по местному времени.
В назначенное время вас будет встречать автобус. Ищите его на автомобильной парковке возле железнодорожного вокзала или аэропорта. Если найти автобус не получается, вы можете связаться с водителем.
Точную информацию: регистрационный номер автобуса, его марку и номер телефона водителя, — мы вышлем в SMS за день до встречи. Ждите сообщения в 14:00 – 15:00 по местному времени. В случае форс-мажора (поломка автобусе, смена водителя) возможна небольшая задержка в рассылке.
Рюкзаки и снаряжение транспортируется в багажнике или салоне, в зависимости от размеров автобуса. Водитель не совершает незапланированные остановки в черте города, поэтому просим прибыть к назначенному месту встречи вовремя.
Если ваш рейс опаздывает, постарайтесь сразу сообщить об этом туроператору.
После сбора группы вы приедете в Бийск на перевалочную базу (офис, склад). Здесь вы сможете оформить документы, в том числе, страховку, оплатить тур, а также познакомиться с гидом и получить снаряжение.
Если вы прилетаете в Горно-Алтайск, то все необходимые документы будут у вашего гида, в Бийск в этом случае вы не заезжаете. Оплатить тур нужно будет заранее, либо гиду-инструктору, вся необходимая информация будет передана.
Вещи, ненужные на маршруте, можно оставить в камере хранения. Обязательно подпишите свои сумки и пакеты! Ценные вещи (компьютеры, телефоны и пр.), документы, билеты и деньги в камеру хранения не принимаются. За сохранность ценных вещей фирма ответственности не несет.
Из Бийска группа едет к месту начала активной части тура, переездами от 4 до 11 часов, в зависимости от маршрута, с небольшими остановками. Пожалуйста, не задерживайте группу на остановках.
Важная информация! Расстояние от Новосибирска до Бийска — около 350 км. От Барнаула до Бийска — 160 км.
От Бийска предстоит доехать до точки начала активной части тура. Например, от Бийска до Чибита — 440 км, до с. Тюнгур — 560 км, до с. Мульта — 520 км. От г. Горно-Алтайска ехать на 100 км. ближе, чем от Бийска.
Рекомендуем рассчитать путь так, чтобы приехать в Бийск за день до начала тура, и отдохнуть в гостинице. Еще один вариант — выбрать ночной рейс поезда, который меньше вас утомит, чем дневной. Например, вы можете добраться на поезде, который выезжает из Новосибирска вечером, и прибывает в Бийск утром.
ВНИМАНИЕ! Обслуживание туроператора начинается в месте начала активной части маршрута (г. Бийск, либо Горно-Алтайск), в момент встречи с проводником, и заканчивается в месте окончания активной части (г. Бийск, либо Горно-Алтайск).
Так как мы не можем повлиять на задержки рейсов, дорожную ситуацию и прочие не зависящие от нас обстоятельства, иногда не получается состыковать все группы минута в минуту. Просим отнестись с пониманием к тому, что при встрече, либо комплектовании групп в Бийске, нужно будет подождать несколько часов других участников.
Во сколько обратный трансфер в день окончания тура?
Обратный переезд по окончании тура осуществляется в зависимости от программы последнего дня. Ориентировочно в Горно-Алтайске / Бийске / Барнауле / Новосибирске вы будете:
- в Горно-Алтайске ориентировочно: 18:00-19:00 (время местное);
- в Бийске ориентировочно: 20:30-21:30 (время местное);
- в Барнауле ориентировочно: 23:00-00:00 (время местное);
- в Новосибирске ориентировочно: 03:00-04:00 (время местное) следующего дня.
Обратный билет из Барнаула лучше брать на день следующий за последним днем тура. Если тур заканчивается 10 июля, то обратно билет нужно брать на 11 июля. Разместится на ночь можно в гостиницах или хостелах.
Автобус не развозит по гостиницам, а следует только по обозначенному маршруту. Аэропорт г. Горно-Алтайск – ж/д вокзал Бийск – ж/д вокзала Барнаул – ж/д вокзал Новосибирск. Если нужно будет проехать в гостиницу, то предусмотрите дополнительные расходы на такси.
В Барнауле и Новосибирске обратный трансфер только до ж/д вокзала, до аэропорта нужно будет добраться самостоятельно, например, на такси. При планировании закладывайте, пожалуйста, время на дорогу от ж/д вокзала до аэропорта.
Брать обратные билет нужно с запасом не менее 2 часов от времени прибытия. Особенно это касается поезда отходящего с ж/д вокзала Барнаула в 00:30, на него мы обычно успеваем, но, в дороге по различным не зависящим от нас причинам возможны задержки. Если вы не успеете на данный поезд, либо другой транспорт без запаса по времени в 2 часа, то ответственности фирма не несет. В гонки со временем водители участвовать не будут.
Время прибытия закладывается с запасом, для нас главное, чтобы вы не опоздали на самолет, либо поезд. Просим отнестись с пониманием, если вы прибудете в город назначения на несколько часов раньше обозначенного времени.
Как организовано питание в туре?
В поход закупаются следующие продукты: крупы (рис, гречка, геркулес), макароны, сухое молоко, колбаса, тушенка, сыр, сухофрукты и орехи, шоколад, сгущенное молоко, кофе, чай, хлеб, сухари, конфеты, печенье, овощи (картофель, морковь, капуста), фрукты. Выбор продуктов зависит от вида тура, его сложности и продолжительности. На маршруте питание дополняется свежей рыбой, ягодами (в зависимости от сезона и местности – малина, голубика, смородина, шиповник, шикша), диким луком.
Воду в походах берем из ручьев, рек или, при зимних горных походах, топим из снега и льда.
Туристы обязательно помогают гидам заготавливать дрова для кухни и вечернего костра.
Кухонный костер обслуживает гид-проводник.
Сушить личные и групповые вещи во время приготовления пищи запрещено. Одежду можно просушить на разведенном для этой цели костре. Такой костер туристы поддерживают самостоятельно, не используя дрова, приготовленные для кухонного костра.
Специальная информация для вегетарианцев, веганов и людей на специальном меню по медицинским показаниям.
Если вы не едите мясо, рыбу или молоко, они будут закладываться в общий котел перед готовностью, и вы сможете отложить себе суп или кашу без них. Однако, продукты закупаются, исходя из потребностей основной части туристов. Список включает в себя мясные и рыбные паштеты, тушенку, сыры, колбасы, сгущенное и сухое молоко. Растительные продукты тоже присутствуют: крупы, овощи, орехи, фрукты и сухофрукты, — но их количество рассчитано на каждого из участников похода в равном объеме.
Важно! К сожалению, мы не можем закупить специальные продукты и дополнить ими меню. В группе обычно из 10 человек не более 1-2 вегетарианцев, и пытаться обеспечить их вегетарианскими продуктами - значит организовать индивидуальное питание. Это отвлечет внимание гида, которое нужно ему для качественной организации тура. Поэтому, если вы придерживаетесь определенной системы питания по личным убеждениям или медицинским показаниям, рекомендуем брать с собой ваши привычные питательные продукты для перекуса и в качестве дополнения к горячему питанию.
Какое предоставляется снаряжение?
Предоставляемое снаряжение. В походе вам будет предоставлено необходимое снаряжение: палатки, тент, групповая аптечка и костровое оборудование.
В пеших турах с конным сопровождением, в стоимость входит перевозка вещей на лошадях.
Важно! В походе туристам выдаются трехслойные синтепоновые спальные мешки комфорт 0, +5 и +10. Наличие собственного спальника приветствуется!
В пеших турах необходимо иметь собственный рюкзак.
Будет ли связь на маршруте?
Большинство маршрутов проходит по горной местности. Сотовая связь на маршрутах практически отсутствует. Тем не менее почти на каждом маршруте есть 1-2 места откуда можно сделать звонок (в основном это операторы МТС, Билайн). О таких местах на выбранном вами маршруте уточняйте у менеджеров и вашего инструктора. Спутникового телефона у инструктора нет.
Входит ли страховка в стоимость тура?
На все время нахождения на маршруте, вы застрахованы СПАО «Ингосстрах», имеющей договоры с лечебными заведениями мест проведения тура.
Лимит покрытия при возникновении страхового случая:
· Рафтинг туры, пешие, конные, конно-водные, пеше-водные, мультиактивные туры - медицинские и транспортные расходы 250 000 рублей, несчастный случай 100 000 руб.
· Автотуры, экскурсионные туры, туры выходного дня и прочие не автономные туры - медицинские и транспортные расходы 150 000 рублей, несчастный случай 100 000 руб.
За наличие собственной страховки компенсации не производятся.
При возникновении на маршруте страхового случая, инструктор и администрация компании помогает пострадавшему решать все необходимые организационные вопросы (его транспортировка в медицинское учреждение, установление контактов со страховой компанией, с медицинским центром, получение расписок от оказавших платную помощь частных лиц и т. д.).
Важно: Пострадавший должен быть готов к самостоятельной оплате услуг связанных с транспортировкой и медицинским обслуживанием. Страховая компания возмещает потраченные денежные средства на основании подтверждающих документов.
Какая будет погода?
Температура в горах колеблется от +35 в полдень до 0 ночью. Горный климат изменчив и суров — возможны заморозки в сентябре, мае и даже летом. Погода быстро меняется — ясный и тихий день внезапно может превратиться в дождливый и ветреный. Часто бывает туман, возможен мокрый снег, неожиданная гроза и штормовой ветер. Поэтому мы просим участников тура взять с собой одежду, подходящую для всех видов погоды. От подходящей одежды и экипировки напрямую зависят ваш комфорт в походе, ваши здоровье и безопасность.
Охрана природы. Природа Горного Алтая неповторима, но ее очень легко разрушить и испортить. Помните, что вы в гостях у нашего лучшего друга — природы, и относитесь к окружающему миру так, как вы стали бы вести себя в гостях. Уносите с собой мусор или сжигайте его в костре. Это касается в том числе и окурков, которые разлагаются в естественных условиях около 10 лет. Недопустимо оставлять надписи на камнях, скалах и стволах деревьев. Будьте бережны к природе Алтая, этим вы поможете сохранить ее для потомков.
Какую важную информацию еще нужно знать?
Турист, намеренно укрывший от турфирмы информацию о заболеваниях, которые могут привести на маршруте к осложнениям, за всё происходящее на маршруте несёт полную ответственность лично. Перед туром желательно пройти медицинский осмотр и на маршруте своевременно информировать руководителя похода об ухудшении состояния здоровья.
Турист должен знать, что руководитель маршрута имеет право: принимать необходимые меры, для обеспечения безопасности участников, вплоть до изменения или прекращения похода в связи с возникшими опасными природными явлениями и другими обстоятельствами, а также, в случае необходимости, оказания помощи пострадавшему. После обсуждения на собрании группы исключить из числа участников туриста, оказавшегося по моральным качествам, спортивно-техническим данным или по состоянию здоровья не подготовленным к прохождению данного маршрута. Если такая необходимость возникла в походе, турист при первой возможности доставляется в населенный пункт для отправки его к месту жительства. Производить разделение группы в аварийной ситуации, исходя из реального наличия сил и средств, конкретной обстановки и максимальной вероятности выполнения задач по ликвидации аварии.
При возникновении проблем по качеству приема или обслуживания, вопросы разрешаются на месте с гидом-проводником или представителем турфирмы. В случае невозможности их решения на месте, следует составить письменно «Акт о нарушении условий приема или обслуживания».
Передача личных вещей на склад, либо в иное место с водителем, либо иным представителем фирмы, не являющимся вашим гидом-проводником (инструктором) без составления акта сдачи – приемки (составляется в двух экземплярах) не допускается. Без акта фирма не рассматривает претензии на предмет утери, либо порчи пересылаемого имущества. Не принимаются к транспортировке без личного присутствия ценные вещи (телефоны, ноутбуки и прочее), деньги, билеты, документы. За сохранность ценных вещей, тем более не заявленных, фирма ответственности не несет.
В случае возникновения вопросов в связи с предстоящим туром, обращайтесь в агентство, продавшее путевку или непосредственно к туроператору.
В случае намеренного повреждения, разрыва, поломки и утраты снаряжения турист компенсирует полную стоимость ремонта или замены снаряжения.
Для профилактики укуса клеща стоит соблюдать следующие правила:
Одежда должна плотно прилегать к телу, желательно, чтобы на руках и на штанинах брюк были эластичные манжеты. На однотонной одежде клеща заметить проще.
Следует также применять специальные химические препараты, кремы, аэрозоли. Одним из средств профилактики и лечения клещевого энцефалита является «Йодантипирин» - препарат, который обладает антивирусным, противовоспалительным и иммуномодулирующим действием. Данный препарат продается в аптеках.
При укусе клеща не рекомендуется пытаться самостоятельно его удалить. Необходимо обратиться к медицинским работникам либо к инструкторам маршрута, которые имеют опыт действия в подобных ситуациях. Помните, что чем быстрее будет снят клещ, тем меньшую дозу возбудителя он передаст.