Выбирайте и другие экскурсии в Болгаре

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Перенестись во времена Волжской Булгарии и полюбоваться русским Тадж-Махалом

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Поездка в Болгар — это встреча с древними руинами, хранящими историю Волжской Булгарии и Золотой Орды.

Здесь вы прогуляетесь по архитектурному комплексу с мечетями и мавзолеями.

В деталях изучите самый северный памятник средневекового мусульманского зодчества и поймёте, почему Болгар — святое для поволжских татар место.

Этот день не просто станет знакомством с прошлым страны, но поможет ощутить дух древности, который бережно сохраняют в Болгаре.
1500 за человека
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Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 11 часов
До 50 человек
Можно с детьми
Встреча напротив гостиницы «Ногай»
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Болгар. Путешествие в Северную Мекку
Болгар. Путешествие в Северную Мекку

Что вас ожидает

Историческое наследие Поволжья
Древний Булгар (ныне Болгар) — первая в истории после Медины столица ислама. Вы попадёте в город, раскинувшийся на берегу Волги, и полюбуетесь её островками поблизости. Узнаете об основании Болгара тюркскими племенами, о принятии здесь ислама в качестве официальной государственной религии в 922 году, о нападениях Золотой Орды на Волжскую Булгарию и нашествии Тамерлана. Эти и другие сюжеты оживут в Музее Болгарской цивилизации, а также на старинных улицах и рынках, сохранивших первозданные особенности местного быта и культуры.

Архитектурное и духовное достояние
Великолепный Болгарский архитектурный ансамбль познакомит с мусульманским зодчеством Средних веков. Вы узнаете об истории, значении и убранстве главных достопримечательностей Болгара. В программе:

  • Монументальная Соборная мечеть, построенная ханом Батыем и напоминающая о величии Золотой Орды;
  • Восточный мавзолей — мусульманская усыпальница шатрового типа — и Северный мавзолей, который использовали как погреб для продуктов;
  • Ханская усыпальница, где не хоронили ханов, и соседний Малый минарет;
  • Чёрная палата, чьи стены расскажут легенду о болгарской царевне Алтынчеч;
  • Белая мечеть: построенная в 2012 году роскошная святыня напоминает и мечеть Пророка в Медине, и индийский Тадж-Махал.
  • Памятный знак — так называется музей, где вы увидите самый большой в мире печатный Коран.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе (начало и окончание в Казани).
  • Входные билеты и горячий обед включены в стоимость.
  • При заказе укажите, пожалуйста, в сообщении наличие льготных категорий билетов. Детям до 7 лет — бесплатно, для пенсионеров и детей 7-14 лет — 1760 рублей.
  • Общее время в дороге — 6 часов, время в Болгаре — 5 часов.
  • Экскурсия заканчивается у метро Площадь Тукая.
Болгар. Путешествие в Северную Мекку
Болгар. Путешествие в Северную Мекку
Болгар. Путешествие в Северную Мекку
Болгар. Путешествие в Северную Мекку
Болгар. Путешествие в Северную Мекку
Болгар. Путешествие в Северную Мекку
Болгар. Путешествие в Северную Мекку
Болгар. Путешествие в Северную Мекку
Болгар. Путешествие в Северную Мекку
Болгар. Путешествие в Северную Мекку
Болгар. Путешествие в Северную Мекку
Болгар. Путешествие в Северную Мекку

Экскурсия проводится ежедневно в 09:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Местов встречи для начала тура напротив гостиницы «Ногай».
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Tripster
Tripster
Мы делаем полезные и доступные обзорные экскурсии в крупнейших городах мира. Программы устроены так, чтобы вы узнали самое важное из истории, открыли необычные места, любимые местными жителями, а после экскурсии с гораздо большим интересом гуляли по городу самостоятельно. Наши экскурсии водят только лучшие гиды после специальной подготовки. Мы работаем в Риме, Париже, Лиссабоне, Будапеште, Лондоне, Барселоне и везде-везде!
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