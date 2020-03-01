Выбирайте и другие экскурсии в Болгаре

Что вас ожидает

Историческое наследие Поволжья

Древний Булгар (ныне Болгар) — первая в истории после Медины столица ислама. Вы попадёте в город, раскинувшийся на берегу Волги, и полюбуетесь её островками поблизости. Узнаете об основании Болгара тюркскими племенами, о принятии здесь ислама в качестве официальной государственной религии в 922 году, о нападениях Золотой Орды на Волжскую Булгарию и нашествии Тамерлана. Эти и другие сюжеты оживут в Музее Болгарской цивилизации, а также на старинных улицах и рынках, сохранивших первозданные особенности местного быта и культуры.

Архитектурное и духовное достояние

Великолепный Болгарский архитектурный ансамбль познакомит с мусульманским зодчеством Средних веков. Вы узнаете об истории, значении и убранстве главных достопримечательностей Болгара. В программе: