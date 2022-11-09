Экскурсии в Болхове

Найдено 1 экскурсия в Болхове, цена 7 200 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Болхов - сказка рядом
На машине
11 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Болхов - сказка рядом
Залюбоваться древним городом куполов, открывая его были и небыли
1 окт в 08:00
2 окт в 08:00
7 200 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    9 ноября 2022
    Болхов - сказка рядом
    Благодарим Андрея за хороший день! Интересный рассказ, святые места, прекрасная погода(без осадков в этот период уже прекрасная), чудесные люди, колокольный
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    звон, монастырские яблочки и хлеб, пряники - всё было очень кстати. Нам понравилось, обещаем вернуться в другой сезон. Болхов, спасибо за теплый приём!

  • Т
    Татьяна
    11 июля 2022
    Болхов - сказка рядом
    Спасибо Андрею за чудесно проведенный день 9.07.2022. Экскурсия составлена удачно, получили массу впечатлений и новой интересной информации. Сам экскурсовод доброжелательный
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    и приветливый человек. От поездки остались только положительные эмоции. Отдельное спасибо – за возможность привезти из поездки небольшой сувенир в виде Болховского пряника.

    Спасибо Андрею за чудесно проведенный день 9.07.2022. Экскурсия составлена удачно, получили массу впечатлений и новой интересной
  • I
    Irina
    4 декабря 2021
    Болхов - сказка рядом
    Болхов - небольшой, русский городок с очень богатой и для многих - неизвестной - историей. Без таких гидов как Андрей было бы сложно понять красоту, историческое и культурное значение этого места. Было очень интересно и познавательно.
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