Благодарим Андрея за хороший день! Интересный рассказ, святые места, прекрасная погода(без осадков в этот период уже прекрасная), чудесные люди, колокольный

звон, монастырские яблочки и хлеб, пряники - всё было очень кстати. Нам понравилось, обещаем вернуться в другой сезон. Болхов, спасибо за теплый приём!

Спасибо Андрею за чудесно проведенный день 9.07.2022. Экскурсия составлена удачно, получили массу впечатлений и новой интересной информации. Сам экскурсовод доброжелательный

и приветливый человек. От поездки остались только положительные эмоции. Отдельное спасибо – за возможность привезти из поездки небольшой сувенир в виде Болховского пряника.

I Irina

Болхов - небольшой, русский городок с очень богатой и для многих - неизвестной - историей. Без таких гидов как Андрей было бы сложно понять красоту, историческое и культурное значение этого места. Было очень интересно и познавательно.