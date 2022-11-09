4 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Болхов - сказка рядом
Залюбоваться древним городом куполов, открывая его были и небыли
1 окт в 08:00
2 окт в 08:00
7 200₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна9 ноября 2022Благодарим Андрея за хороший день! Интересный рассказ, святые места, прекрасная погода(без осадков в этот период уже прекрасная), чудесные люди, колокольный
- ТТатьяна11 июля 2022Спасибо Андрею за чудесно проведенный день 9.07.2022. Экскурсия составлена удачно, получили массу впечатлений и новой интересной информации. Сам экскурсовод доброжелательный
- IIrina4 декабря 2021Болхов - небольшой, русский городок с очень богатой и для многих - неизвестной - историей. Без таких гидов как Андрей было бы сложно понять красоту, историческое и культурное значение этого места. Было очень интересно и познавательно.
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