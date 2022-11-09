Вы увидите его дивные храмы, проникнетесь красотой тихих улочек, полюбуетесь панорамами и попьете целебной ключевой воды.
А мои рассказы дополнят это путешествие в русскую сказку: события, легенды, былины, да и подлинные сюжеты, которые не поддаются объяснению.
Описание экскурсии
Ожившая старина улиц, храмов, пейзажей
В Болхове перед вами предстанут чудесные храмы и памятники — у каждого припасены история и легенды. Вы побываете в Троицком Рождество-Богородицком Оптином женском монастыре, усыпальнице княжеского рода Милославских. Рассмотрите дореволюционную архитектуру богатого купеческого города, которую Болхов сохранил почти полностью. А еще пройдете малохожеными улочками к любопытным объектам, которых нет в путеводителях. Попытаетесь не заблудиться в лабиринтах старой застройки и подняться над городом.
Пролистать летописи города
Первое упоминание Болхова относится к концу 12 века, но фактически он еще старше. Понятно и увлекательно я расскажу об эпохах города, открою поразительные факты о Болхове, связанные с историей России и жизнями известных личностей страны. Например, почему именно в Болхов приезжали (и не раз) все правители рода Романовых и их многочисленные родственники.
А ещё в Болхов едут за чудесами. Здесь, на небольшой территории, вы найдете множество мест и объектов, чтобы загадать заветные желания.
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Ответы на вопросы
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Отзывы и рейтинг
Очень интересная, небанальная экскурсия.
Для нас самым интересным было рассматривать и изучать разрушенные здания, и храмы.
Посещали несколько раз город без гида, и не пожалели, что в этот раз решили взять экскурсию.
Познавательно, тонко, очень ненавязчиво Андрей провёл для нас экскурсию-прогулку по городу, у которого, как оказалось, такая богатая история!
Ещё раз спасибо!