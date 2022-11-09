Болхов - сказка рядом

Залюбоваться древним городом куполов, открывая его были и небыли
Загадочный и затерянный во времени, орловский Суздаль и город исполнения желаний — всё это Болхов.

Вы увидите его дивные храмы, проникнетесь красотой тихих улочек, полюбуетесь панорамами и попьете целебной ключевой воды.

А мои рассказы дополнят это путешествие в русскую сказку: события, легенды, былины, да и подлинные сюжеты, которые не поддаются объяснению.
5
11 отзывов
Болхов - сказка рядом
Болхов - сказка рядом
Болхов - сказка рядом
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00

Описание экскурсии

Ожившая старина улиц, храмов, пейзажей

В Болхове перед вами предстанут чудесные храмы и памятники — у каждого припасены история и легенды. Вы побываете в Троицком Рождество-Богородицком Оптином женском монастыре, усыпальнице княжеского рода Милославских. Рассмотрите дореволюционную архитектуру богатого купеческого города, которую Болхов сохранил почти полностью. А еще пройдете малохожеными улочками к любопытным объектам, которых нет в путеводителях. Попытаетесь не заблудиться в лабиринтах старой застройки и подняться над городом.

Пролистать летописи города

Первое упоминание Болхова относится к концу 12 века, но фактически он еще старше. Понятно и увлекательно я расскажу об эпохах города, открою поразительные факты о Болхове, связанные с историей России и жизнями известных личностей страны. Например, почему именно в Болхов приезжали (и не раз) все правители рода Романовых и их многочисленные родственники.

А ещё в Болхов едут за чудесами. Здесь, на небольшой территории, вы найдете множество мест и объектов, чтобы загадать заветные желания.

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Т
9 ноя 2022
Благодарим Андрея за хороший день! Интересный рассказ, святые места, прекрасная погода(без осадков в этот период уже прекрасная), чудесные люди, колокольный звон, монастырские яблочки и хлеб, пряники - всё было очень кстати. Нам понравилось, обещаем вернуться в другой сезон. Болхов, спасибо за теплый приём!
Т
11 июл 2022
Спасибо Андрею за чудесно проведенный день 9.07.2022. Экскурсия составлена удачно, получили массу впечатлений и новой интересной информации. Сам экскурсовод доброжелательный и приветливый человек. От поездки остались только положительные эмоции. Отдельное спасибо – за возможность привезти из поездки небольшой сувенир в виде Болховского пряника.
Спасибо Андрею за чудесно проведенный день 9.07.2022. Экскурсия составлена удачно, получили массу впечатлений и новой интересной
I
4 дек 2021
Болхов - небольшой, русский городок с очень богатой и для многих - неизвестной - историей. Без таких гидов как Андрей было бы сложно понять красоту, историческое и культурное значение этого места. Было очень интересно и познавательно.
Е
19 окт 2021
Были в Болхове первый раз, путешествие с Андреем. Хотите влюбиться в этот город с первого взгляда, с первого визита, хотите, чтобы город открылся и впустил вас, рассказал свои истории и тайны, показал свои красоты и уголки, тогда с Андреем! Человек-проводник. Интересный, профессиональный и увлекательный рассказчик. Хотим вернуться! Однозначно рекомендуем экскурсовода и его маршрут.
А
11 июн 2021
Хотим поблагодарить Андрея за его профессионализм!
Очень интересная, небанальная экскурсия.
Для нас самым интересным было рассматривать и изучать разрушенные здания, и храмы.
Посещали несколько раз город без гида, и не пожалели, что в этот раз решили взять экскурсию.
Познавательно, тонко, очень ненавязчиво Андрей провёл для нас экскурсию-прогулку по городу, у которого, как оказалось, такая богатая история!
Ещё раз спасибо!
Анна
24 апр 2021
Огромная благодарность Андрею! Раскрыл перед нами город Болхов в новом виде. Андрей с первых минут понимает, что именно нужно вам знать о городе, если вы любите более исторические факты -
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пожалуйста, легенды и мифы города - пожалуйста. Мы не могли себе представить, что в таком маленьком и древнем городе сосредочено столько интересных мест. Для нас, до знакомство с гидом, город ограгичивался главной площадью и пару-тройкой храмов. Мы были на экскурсии с 5ти месячным малышом, приехали немного с опозданием. Андрей с пониманием относился ко всему и нам ничего не помешало слушать интереснейший рассказ и наслаждаться прекрасными видами. Если вы выбираете гида, то не сомневайтесь в данном человеке, вы останетесь под приятным впечатлением!

ХорошоТам