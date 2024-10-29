Вас ждет насыщенная программа – автобусные и пешеходные прогулки по городу, свободное время для личного досуга, святые места в Дивеево, Семенов и Городец, посетим фабрику «Хохломская Роспись», музей народного быта «Дом Семена Ложкаря».
Программа тура по дням
Город над Волгой и Окой
09:00 и 11:10 – встреча в центральном зале Московского вокзала справа от главного выхода в город около магазина «Роспечать».
Трансфер в гостиницу, вещи сдаются в камеру хранения.
Самостоятельное заселение в гостиницу после 14:00 (после экскурсионной программы).
11:45 Сбор в холле гостиницы на экскурсию (возможно изменение времени сбора на экскурсию, время уточняется при встрече).
Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду «Город над Волгой и Окой» (продолжительность 4,5 часа).
Во время обзорной автобусно-пешеходной экскурсии по Нижнему Новгороду вы познакомитесь с историей города, основанного восемь веков назад.
Вы увидите основные достопримечательности Нижнего Новгорода: Чкаловскую лестницу, собор Александра Невского, памятник М. Горькому и др., посетите Строгановскую (Рождественскую) церковь, памятник архитектуры ХVII века.
Вы проедете по историческим улочкам, сохранившим красоту и былое величие: Малой Покровской, Рождественской, Ильинской, Верхневолжской и Нижневолжской набережным, посетите площади Минина и Пожарского, М. Горького, Сенную и др., побываете на смотровых площадках, откуда открываются «захватывающие дух» виды на заречную часть города.
В Нижнем Новгороде самая высокая набережная Волги, и каждый может насладиться прекрасным видом на Волжские просторы.
После автобусной части экскурсии вы совершите увлекательную пешеходную прогулку по Нижегородскому Кремлю.
Это уникальное военно-инженерное сооружение начала XVI в., которое являлось одним из важнейших элементов в обороне города.
За всю историю существования он ни разу не был захвачен, несмотря на многочисленные попытки.
Здесь расположен старейший Нижегородский Собор – Михайло-Архангельский (памятник архитектуры ХVII века), именно в нем захоронен прах великого нижегородца Козьмы Минина.
С Волги ансамбль Нижегородского Кремля напоминает «каменное ожерелье, наброшенное на склоны дятловых гор».
Далее вас ожидает экскурсия в Вознесенский Печерский мужской монастырь.
Монастырь был основан в 1328 году.
Сегодня ансамбль монастыря занимает более 5 гектар и включает в себя 5 храмов, колокольню и архиерейские палаты.
Колокольня монастыря - это редкий тип древнерусских звонниц ХVI века, и за время своего существования приобрела большой наклон подобно Пизанской башни.
В стенах монастыря был составлен древнейший из летописных сводов Лаврентьевская летопись.
Завершится экскурсионная программа прогулкой по канатной дороге по маршруту Нижний Новгород – Бор – Нижний Новгород (по кругу без выхода).
Эта дорога обладает самым большим в Европе безопорным пролётом над водной поверхностью (главным руслом Волги) - длиной около 800 метров.
А с самой высокой точки открываются великолепные виды на Нижний Новгород и заливные луга Борской поймы.
Экскурсия заканчивается на канатной дороге – свободное время, до гостиницы туристы добираются самостоятельно.
Дополнительно по желанию: экскурсия «Город огней» (1200 руб. /чел.). Продолжительность: 3 часа (2 часа на автобусе + пешеходная экскурсия по улице Большая Покровская. Окончание программы на улице Большая Покровская), начало в 19:00. Заказывается и оплачивается при бронировании тура
Городец - древнейший город земли Нижегородской
Завтрак в гостинице.
08:20 Сбор в холле гостиницы «Ибис».
08:40 Сбор в холле гостиницы «Courtyard».
Экскурсия в Городец.
Экскурсия начинается с посещения древнейшего памятника русского оборонного зодчества XII века – земляных валов.
Этот памятник был сохранён по указанию Екатерины II с помощью высадки на них субтропических сосен, которые обладают мощной корневой системой.
Во время обзорной экскурсии по Городцу вы побываете в так называемом «музейном квартале» Городца, где едва ли не каждый дом уникален, украшен ажурной резьбой, а все вместе эти улочки воссоздают дух старинного купеческого городка.
Посещение территории Феодоровского монастыря.
Феодоровский монастырь – мужской монастырь в Городце, с которым связано обретение одноимённой иконы Богоматери.
В монастыре находится чтимый список Феодоровской иконы Божией Матери, одной из наиболее почитаемых богородичных икон в России.
Вы прогуляетесь по красивой ухоженной территории монастыря, познакомитесь с его историей и традициями.
Экскурсия в музейно-туристическом комплексе «Город Мастеров».
Музейно-туристический комплекс «Город Мастеров» открыл свои двери в январе 2010 года.
В ходе экскурсии вы познакомитесь с различными промыслами Нижегородской области: произведениями древней русской живописи, изделиями городецкой росписи, золотной вышивкой, вышивкой в стиле гипюр, резьбой по дереву, гончарными изделиями и жбанниковской свистулькой.
Особая ценность архитектурных сооружений в том, что они представляют историю «глухой» домовой резьбы во всем ее богатстве и красоте, с присущей городецким мастерам-резчикам манере.
Экскурсия в музее «Терем русского самовара».
Основу коллекции составило собрание самоваров Николая Полякова.
В настоящее время в экспозиции музея более 1000 экспонатов (453 самовара и другие чайные предметы).
Самый большой в коллекции самовар – на 53 литра, а самый маленький – на 75 грамм.
Свободное время для питания.
17:00 – ориентировочное возвращение в Нижний Новгород.
Экскурсия в Дивеево и Арзамас
Завтрак в гостинице.
08:00 Сбор в холле гостиницы «Courtyard»
08:10 Сбор в холле гостиницы «Ибис»
Обзорная экскурсия по Арзамасу.
Основное средоточие религиозных сооружений Арзамаса находится на соборной площади, недаром она так называется.
Величественный пятиглавый Воскресенский кафедральный собор и церковь живоносного источника, и комплекс Никольского женского монастыря, где находится чудотворная икона «избавление от бед».
Переезд в Дивеево.
Посещение Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря.
Вы пройдете по территории Дивеевского монастыря, ознакомитесь с его историей и обычаями в монастыре.
Затем вы посетите Троицкий собор, где хранятся мощи преподобного Серафима Саровского, и Преображенский собор.
В храмах можно будет приложиться к святым мощам, поставить свечи.
Свободное время для подачи записок и треб.
Можно будет приобрести свечи, иконы, книги, сухарики Святого Серафима.
Прохождение по Святой Канавке Богородицы, чтение молитвы Богородице «Богородице Дево, радуйся, Благодатная Марие, Господь с Тобою; благословенна ты в женах и благословен плод чрева твоего, яко Спаса родила еси душ наших».
Вы сможете зайти в одну из трапезных на территории монастыря и купить монастырские пироги, хлеб, блины.
Свободное время для питания.
После этого вас ждет поездка на источник (Казанский или матушки Александры), набор святой воды, купание в источнике (по желанию).
Для купания необходима х/б сорочка (женщинам), рубашка (мужчинам).
19:00 – ориентировочное возвращение в Нижний Новгород.
Главные улицы Нижнего Новгорода
В 2025 году на заезды по субботам четвертый и пятый день меняются местами (кроме январских праздников).
Завтрак в гостинице.
Заезды в 2024 году:
12:50 Сбор в холле гостиницы «Ибис».
13:00 Сбор по адресу ул. Большая Покровская, д. 52 (у скульптуры велосипедиста, для туристов из гостиницы «Courtyard»).
Заезды в 2025 году:
09:50 Сбор в холле гостиницы «Ибис».
10:10 Сбор по адресу ул. Большая Покровская, д. 52 (у скульптуры велосипедиста, для туристов из гостиницы «Courtyard»).
Пешеходная экскурсия по Нижнему Новгороду.
Большая Покровская улица – главная улица Нижнего Новгорода.
Расположена в историческом центре города.
Связывает 4 площади: Минина и Пожарского, Театральную, Горького и Лядова.
В 2004 году улица была полностью реконструирована.
Её замостили брусчаткой, а вдоль обеих сторон установили бронзовые скульптуры.
Наиболее популярными являются скульптура «Весёлой козы» напротив театра Драмы и скульптура Городового на площади Минина и Пожарского.
Сегодня прогулочная улица превратилась в настоящий музей, вымощенную брусчаткой и гранитом, пестрящую кафетериями, ресторанами, магазинами улицу со старинными особняками и усадьбами, которую как бы открывает бронзовый городовой, приглашая туристов подивиться красотам старинного города.
Улица Рождественская – одна из древнейших и красивейших в Нижнем Новгороде.
Здесь сохранилось много больших и красивых каменных домов, история которых начинается ещё в середине XVIII века.
По официальным данным, здесь насчитывается порядка 35 памятников архитектуры.
Основная достопримечательность улицы – Рождественская церковь.
Улица Рождественская – вторая по значимости улица города после Большой Покровской, место сосредоточия ресторанов, кафе и ночной жизни Нижнего Новгорода вместе с прилегающей площадью Маркина и Нижневолжской набережной.
Улица соединяет площадь Народного единства перед Кремлём с площадью перед Благовещенским монастырём.
Заезды в 2024 году: 16:00 – экскурсия заканчивается на ул. Рождественская.
Заезды в 2025 году: 13:00 – экскурсия заканчивается на ул. Рождественская.
Свободное время, до гостиницы туристы добираются самостоятельно.
Экскурсии на выбор "Гороховец - город-музей" или Шереметевский замок + оз. Светлояр или экскурсия "Большое Болдино - по Пушкинским местам"
Необходимо сообщать о выборе экскурсии при бронирование тура.
Экскурсия «Гороховец – город-музей»
Завтрак в гостинице.
07:30 - сбор в холле гостиницы «Ибис».
07:40 - сбор в холле гостиницы «Courtyard».
Экскурсия в Гороховец.
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Гороховцу.
Экскурсия по городу начнется с Никольского Монастыря.
Гора, на которой стоит Николо-Троицкий мужской монастырь, называется Пужаловой.
В старинном Гороховце удивительным образом сочетаются образцы гражданской архитектуры, храмового зодчества и великолепные природные ландшафты.
В городе сохранились семь из двадцати уцелевших по всей России зданий купеческих палат.
Экскурсия в Гороховецком историко-архитектурном музее.
Сам дом - это уникальный памятник архитектуры XVII столетия, удивительный образец гражданского строительства допетровской Руси.
Музейные экспонаты повествуют об укладе купеческой жизни, здесь воссозданы интерьеры того времени: хозяйские комнаты, красная палата, подклеты, гороховецкая игрушка, резные изделия, рукоделие и многое другое.
Экскурсия в палатах Царя Гороха.
Дом М. И. Шорина, известный также как «Палаты Царя Гороха» - деревянный особняк, который является представителей самых колоритных произведений гороховецкого модерна и неорусского стиля.
Архитектор придумал невероятный по форме деревянный терем, вместивший в себя сразу несколько архитектурных направлений.
Построенный в начале прошлого века, он принадлежал фабриканту и судостроителю Михаилу Ивановичу Шорину, человеку деловому и хваткому.
Сегодня в стенах дома фабриканта Шорина располагается Дом народного творчества и ремесел.
Здесь проходят выставки предметов прошлого и экспонатов декоративно-прикладного творчества, выполненные гороховецкими мастерами.
Свободное время для питания.
17:00 - ориентировочное возвращение в Нижний Новгород.
ИЛИ
Экскурсия Шереметевский замок + оз. Светлояр.
Завтрак в гостинице.
07:00 Сбор в холле гостиницы «Ибис».
07:10 Сбор в холле гостиницы «Courtyard».
Экскурсия в Шереметевский замок + оз. Светлояр.
Экскурсия по Шереметевскому замку Замок Шереметева называют «жемчужиной Поволжья».
С зубчатыми башнями и цветными витражами, он похож на средневековый и привлекает своей своеобразной красотой.
Этот замок удивителен, прежде всего, своей родословной.
Его владельцами были Василий Петрович и Ольга Дмитриевна Шереметевы — потомки известного рода.
Ольга приходилась родной сестрой Михаилу Скобелеву — генералу, знаменитому герою Шипки.
Замок, возведенный по проекту немецкого архитектора Рудольфа Мюллера в стиле поздней неоготики, имеет также черты готического, восточного, романского и древнерусского стилей.
Сочетание красного и черного кирпича с белокаменными деталями просто завораживает.
Южный вход ведет в зимний сад со стеклянным куполом.
Комнаты замка имели собственное назначение.
Среди них известный кабинет генерала Скобелева с богатейшей коллекцией оружия.
Интерьер другого зала, исполненного в восточном стиле, напоминал персидский.
В нем сохранились цветные мраморные колонны, привезенные из Италии, на инструктированном цветном мраморном полу — арабские росписи.
Есть также Картинная галерея, Дубовая комната.
Как правило, все бывшие господские комнаты связывали между собой специальные переходы с винтовыми лестницами.
В усадьбе Шереметевых большая парковая зона, на её территории находится Михайло-Архангельский собор, который восхищает своей архитектурой и убранством.
Свободное время для питания.
Переезд в с. Владимирское, посещение озера Светлояр (в период с апреля по ноябрь).
Озеро Светлояр – это один из самых фантастических уголков Нижегородской области, памятник природы федерального значения.
Его глубина достигает 36 метров, это самое глубокое озеро Нижегородской области.
Ученые до сих пор не могут определиться с точным происхождением объекта.
Одна из легенд – это загадочное погружение града Китежа, который упорно противостоял войскам хана.
Вы можете обойти озеро, загадав желание, погулять по территории.
ИЛИ
Посещение Историко-художественнного музея "КИТЕЖ" (в период с ноября по апрель).
Историко-художественный музей «Китеж» находится на краю с. Владимирского, недалеко от озера Светлояр.
Экспозиции музея занимают здание бывшей сельской школы и второй этаж детского центра.
Образ праведного града Китежа сделал озеро Светлояр ярким образом в мировой культуре, а тайна его происхождения, уникальный химический состав воды и удивительная ее чистота являются предметом многочисленных научных исследований.
В зале музея, посвященном Светлояру, собраны все материалы экспедиций и представлены художественные образы загадочного озера.
21:00 – ориентировочное возвращение в Нижний Новгород.
ИЛИ
Экскурсия «Большое Болдино – по Пушкинским местам».
Завтрак в гостинице.
07:05 Сбор в холле гостиницы «Courtyard».
07:15 Сбор в холле гостиницы «Ибис».
Экскурсия в музей – заповедник А. С. Пушкина «Болдино».
Государственный литературно-мемориальный и природный музей-заповедник А. С. Пушкина «Болдино» – одно из самых знаменитых пушкинских мест России.
В старинном селе Большое Болдино Нижегородской губернии находится родовая усадьба поэта – памятник культуры федерального значения.
Здесь сохранился подлинный господский дом, где жил поэт, приезжая в Болдино, восстановлены флигель (вотчинная контора) и хозяйственные постройки, а также усадебный парк со старинными прудами и деревьями, оставшимися с пушкинских времен.
Неторопливая прогулка по старинным паркам позволит почувствовать очарование той далёкой эпохи, прикоснуться к тайне пушкинского вдохновения.
Экспозиция дома-музея посвящена пребыванию Пушкина в Большом Болдино.
В комнатах, где останавливался поэт, воссозданы интерьеры, которые позволяют представить атмосферу его болдинского жилья.
Весь комплекс усадьбы воссоздан на основе архивных документов и данных археологических раскопок, была отреставрирована каменная церковь Успения, которая строилась еще дедом Александра Сергеевича Пушкина и была освящена в год рождения будущего поэта.
Свободное время для питания.
В окрестностях Болдина на шести глубоких оврагах находится живописная роща Лучинник.
По преданию, она была любимым местом прогулок поэта.
Вы посетите село Львовка, усадьба в котором также входит в мемориальный комплекс музея-заповедника.
Со времен ее последнего владельца, сына поэта Александра Александровича Пушкина, сохранились дом, аллеи усадебного парка, церковно-приходская школа, частично уцелевшая деревянная церковь Святого Александра Невского.
20:00 Ориентировочное возвращение в Нижний Новгород.
Семёнов - столица золотой хохломы
Завтрак в гостинице.
08:20 Сбор в холле гостиницы «Ибис».
08:40 Сбор в холле гостиницы «Courtyard».
(сдача номеров, вещи с собой и после экскурсии сразу трансфер на ж/д вокзал).
Экскурсия в Семёнов.
Небольшой городок Семенов на Нижегородской земле знаменит на весь мир.
Его называют «столицей золотой хохломы».
В далеком XVII веке зародилось искусство росписи по дереву, которое в течение столетий бережно передается из поколения в поколение.
Увидеть, как рождается золотая хохлома и красавица матрешка, а также самим поучаствовать в мастер - классе по росписи, можно на предприятиях художественных промыслов «Хохломская роспись» и «Семеновская роспись».
Обзорная экскурсия по Семенову.
Посещение памятника известного поэта Бориса Корнилова, уроженца г. Семенова.
Русской стариной веет от его тихих улочек с деревянными домами, украшенными ажурным кружевом, пропильной резьбой, затейливыми дымниками и флюгерами.
Приехав в столицу Золотой Хохломы вы попадёте в Музей народного быта «Дом Семена Ложкаря».
Это большой деревенский дом, где в тёплой русской избе, наполненной запахом свежеиспеченного хлеба и ароматного кваса, обогревшись у русской печки, вы проникнетесь чувством старины и воочию увидите предметы крестьянского быта.
Заботливая хозяйка Семёновна расскажет о правилах и порядках уклада русской семьи, секретах домашнего уюта, покажет и научит работать забытыми предметами далекой старины: вальком, рубелем, ухватом и коромыслом.
Посещение фабрики «Хохломская Роспись»
Хохлома, как и в далекие времена, дарит радость каждому, кто возьмет изделие в руки, сохраняя дыхание леса и речки, тепло рук мастеров, создавших эти удивительные вещи.
А как рождается удивительное искусство - пламенная хохлома, сверкающая золотом да киноварью, вы узнаете, посетив предприятие.
Приоткроете волшебную тайну уникальной технологии «получения золота из серебра», подивитесь мастерству росписи да резьбы.
Экскурсия в музейно-туристический центр «Золотая Хохлома», где собрано все хохломское великолепие с XIX века.
Увидеть, как рождается золотая хохлома и красавица матрешка, а также самим поучаствовать в мастер - классе по росписи, можно на предприятиях художественных промыслов «Хохломская роспись» и «Семеновская роспись».
Свободное время для питания.
17:00 – туристы прибывают на Московский вокзал.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Стоимость тура на заезды в 2025 году
|Стоимость тура на заезды в 2026 году
|гостиница
|1-номестное
|2-хместное
|3-хместное
|1-номестное
|2-хместное
|3-хместное
|Ibis 3*
|71 500
|50 500
|45 300
|81 500
|60 500
|55 300
|Кортъярд Нижний Новгород Сити Центр 4*
|87 500
|62 500
|56 500
|102 500
|77 500
|71 500
Подселения нет. Если Вы путешествуете один/одна необходимо выбрать одноместное размещение.
- Внимание: на заезды по субботам (кроме январских праздников) четвертый и пятый день меняются местами.
- Внимание: в заезде 06.01.26 четвертый и пятый день меняются местами.
Варианты проживания
Отель «Ibis» 3
Современный отель расположен в Нижнем Новгороде, всего в 5 минутах ходьбы от Покровской улицы, исторического торгового центра города. К услугам гостей звукоизолированные номера с телевизором с плоским экраном, бесплатный Wi-Fi, а также круглосуточный снэк-бар.
В каждом номере отеля «Ibis Нижний Новгород» с элегантным деревянным полом установлен кондиционер и обустроена ванная комната с просторным душем.
В лобби отеля «Ibis Нижний Новгород» можно воспользоваться бесплатными компьютерами с доступом в интернет. Стойка регистрации открыта круглосуточно.
Нижегородский кремль находится всего в 1,5 км от отеля «Ibis Нижний Новгород». До знаменитой художественной галереи Нижнего Новгорода — менее 2 км.
Отель «Кортъярд Нижний Новгород Сити Центр»
Отель «Кортъярд Нижний Новгород Сити Центр» с фитнес-центром находится в 20 минутах ходьбы от Нижегородского кремля. На территории предоставляется бесплатный Wi-Fi и оборудована бесплатная частная парковка.
В числе удобств всех номеров кондиционер, электрический чайник, телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами и место для работы. Ванные комнаты укомплектованы феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
К услугам гостей отеля ресторан и круглосуточная стойка регистрации.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
- Транспортное обслуживание
- Проживание в гостинице Ibis 3* или Кортъярд Нижний Новгород Сити Центр 4* с завтраком шведский стол
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Нижнего Новгорода и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Дополнительные услуги и экскурсии
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие есть особенности тура?
Тур проводится в формате сборных экскурсий. В случае недобора группы на какую-то экскурсионную программу вам будет предложена альтернативная экскурсия по вашему согласованию. Если альтернативный вариант дешевле по стоимости, будет предложен частичный возврат денежных средств. В крайнем случае – полный возврат денежных средств за несостоявшуюся экскурсию.