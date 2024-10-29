Мои заказы

Большое зимнее путешествие по Земле Нижегородской

Вы узнаете много нового, интересного в нашей экскурсионной программе по Нижегородской области.

Вас ждет насыщенная программа – автобусные и пешеходные прогулки по городу, свободное время для личного досуга, святые места в Дивеево, Семенов и Городец, посетим фабрику «Хохломская Роспись», музей народного быта «Дом Семена Ложкаря».
5
1 отзыв
Программа тура по дням

1 день

Город над Волгой и Окой

09:00 и 11:10 – встреча в центральном зале Московского вокзала справа от главного выхода в город около магазина «Роспечать».

Трансфер в гостиницу, вещи сдаются в камеру хранения.

Самостоятельное заселение в гостиницу после 14:00 (после экскурсионной программы).

11:45 Сбор в холле гостиницы на экскурсию (возможно изменение времени сбора на экскурсию, время уточняется при встрече).

Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду «Город над Волгой и Окой» (продолжительность 4,5 часа).

Во время обзорной автобусно-пешеходной экскурсии по Нижнему Новгороду вы познакомитесь с историей города, основанного восемь веков назад.

Вы увидите основные достопримечательности Нижнего Новгорода: Чкаловскую лестницу, собор Александра Невского, памятник М. Горькому и др., посетите Строгановскую (Рождественскую) церковь, памятник архитектуры ХVII века.

Вы проедете по историческим улочкам, сохранившим красоту и былое величие: Малой Покровской, Рождественской, Ильинской, Верхневолжской и Нижневолжской набережным, посетите площади Минина и Пожарского, М. Горького, Сенную и др., побываете на смотровых площадках, откуда открываются «захватывающие дух» виды на заречную часть города.

В Нижнем Новгороде самая высокая набережная Волги, и каждый может насладиться прекрасным видом на Волжские просторы.

После автобусной части экскурсии вы совершите увлекательную пешеходную прогулку по Нижегородскому Кремлю.

Это уникальное военно-инженерное сооружение начала XVI в., которое являлось одним из важнейших элементов в обороне города.

За всю историю существования он ни разу не был захвачен, несмотря на многочисленные попытки.

Здесь расположен старейший Нижегородский Собор – Михайло-Архангельский (памятник архитектуры ХVII века), именно в нем захоронен прах великого нижегородца Козьмы Минина.

С Волги ансамбль Нижегородского Кремля напоминает «каменное ожерелье, наброшенное на склоны дятловых гор».

Далее вас ожидает экскурсия в Вознесенский Печерский мужской монастырь.

Монастырь был основан в 1328 году.

Сегодня ансамбль монастыря занимает более 5 гектар и включает в себя 5 храмов, колокольню и архиерейские палаты.

Колокольня монастыря - это редкий тип древнерусских звонниц ХVI века, и за время своего существования приобрела большой наклон подобно Пизанской башни.

В стенах монастыря был составлен древнейший из летописных сводов Лаврентьевская летопись.

Завершится экскурсионная программа прогулкой по канатной дороге по маршруту Нижний Новгород – Бор – Нижний Новгород (по кругу без выхода).

Эта дорога обладает самым большим в Европе безопорным пролётом над водной поверхностью (главным руслом Волги) - длиной около 800 метров.

А с самой высокой точки открываются великолепные виды на Нижний Новгород и заливные луга Борской поймы.

Экскурсия заканчивается на канатной дороге – свободное время, до гостиницы туристы добираются самостоятельно.

Дополнительно по желанию: экскурсия «Город огней» (1200 руб. /чел.). Продолжительность: 3 часа (2 часа на автобусе + пешеходная экскурсия по улице Большая Покровская. Окончание программы на улице Большая Покровская), начало в 19:00. Заказывается и оплачивается при бронировании тура

2 день

Городец - древнейший город земли Нижегородской

Завтрак в гостинице.

08:20 Сбор в холле гостиницы «Ибис».

08:40 Сбор в холле гостиницы «Courtyard».

Экскурсия в Городец.

Экскурсия начинается с посещения древнейшего памятника русского оборонного зодчества XII века – земляных валов.

Этот памятник был сохранён по указанию Екатерины II с помощью высадки на них субтропических сосен, которые обладают мощной корневой системой.

Во время обзорной экскурсии по Городцу вы побываете в так называемом «музейном квартале» Городца, где едва ли не каждый дом уникален, украшен ажурной резьбой, а все вместе эти улочки воссоздают дух старинного купеческого городка.

Посещение территории Феодоровского монастыря.

Феодоровский монастырь – мужской монастырь в Городце, с которым связано обретение одноимённой иконы Богоматери.

В монастыре находится чтимый список Феодоровской иконы Божией Матери, одной из наиболее почитаемых богородичных икон в России.

Вы прогуляетесь по красивой ухоженной территории монастыря, познакомитесь с его историей и традициями.

Экскурсия в музейно-туристическом комплексе «Город Мастеров».

Музейно-туристический комплекс «Город Мастеров» открыл свои двери в январе 2010 года.

В ходе экскурсии вы познакомитесь с различными промыслами Нижегородской области: произведениями древней русской живописи, изделиями городецкой росписи, золотной вышивкой, вышивкой в стиле гипюр, резьбой по дереву, гончарными изделиями и жбанниковской свистулькой.

Особая ценность архитектурных сооружений в том, что они представляют историю «глухой» домовой резьбы во всем ее богатстве и красоте, с присущей городецким мастерам-резчикам манере.

Экскурсия в музее «Терем русского самовара».

Основу коллекции составило собрание самоваров Николая Полякова.

В настоящее время в экспозиции музея более 1000 экспонатов (453 самовара и другие чайные предметы).

Самый большой в коллекции самовар – на 53 литра, а самый маленький – на 75 грамм.

Свободное время для питания.

17:00ориентировочное возвращение в Нижний Новгород.

3 день

Экскурсия в Дивеево и Арзамас

Завтрак в гостинице.

08:00 Сбор в холле гостиницы «Courtyard»

08:10 Сбор в холле гостиницы «Ибис»

Обзорная экскурсия по Арзамасу.

Основное средоточие религиозных сооружений Арзамаса находится на соборной площади, недаром она так называется.

Величественный пятиглавый Воскресенский кафедральный собор и церковь живоносного источника, и комплекс Никольского женского монастыря, где находится чудотворная икона «избавление от бед».

Переезд в Дивеево.

Посещение Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря.

Вы пройдете по территории Дивеевского монастыря, ознакомитесь с его историей и обычаями в монастыре.

Затем вы посетите Троицкий собор, где хранятся мощи преподобного Серафима Саровского, и Преображенский собор.

В храмах можно будет приложиться к святым мощам, поставить свечи.

Свободное время для подачи записок и треб.

Можно будет приобрести свечи, иконы, книги, сухарики Святого Серафима.

Прохождение по Святой Канавке Богородицы, чтение молитвы Богородице «Богородице Дево, радуйся, Благодатная Марие, Господь с Тобою; благословенна ты в женах и благословен плод чрева твоего, яко Спаса родила еси душ наших».

Вы сможете зайти в одну из трапезных на территории монастыря и купить монастырские пироги, хлеб, блины.

Свободное время для питания.

После этого вас ждет поездка на источник (Казанский или матушки Александры), набор святой воды, купание в источнике (по желанию).

Для купания необходима х/б сорочка (женщинам), рубашка (мужчинам).

19:00 – ориентировочное возвращение в Нижний Новгород.

4 день

Главные улицы Нижнего Новгорода

В 2025 году на заезды по субботам четвертый и пятый день меняются местами (кроме январских праздников).

Завтрак в гостинице.

Заезды в 2024 году:

12:50 Сбор в холле гостиницы «Ибис».

13:00 Сбор по адресу ул. Большая Покровская, д. 52 (у скульптуры велосипедиста, для туристов из гостиницы «Courtyard»).

Заезды в 2025 году:

09:50 Сбор в холле гостиницы «Ибис».

10:10 Сбор по адресу ул. Большая Покровская, д. 52 (у скульптуры велосипедиста, для туристов из гостиницы «Courtyard»).

Пешеходная экскурсия по Нижнему Новгороду.

Большая Покровская улица – главная улица Нижнего Новгорода.

Расположена в историческом центре города.

Связывает 4 площади: Минина и Пожарского, Театральную, Горького и Лядова.

В 2004 году улица была полностью реконструирована.

Её замостили брусчаткой, а вдоль обеих сторон установили бронзовые скульптуры.

Наиболее популярными являются скульптура «Весёлой козы» напротив театра Драмы и скульптура Городового на площади Минина и Пожарского.

Сегодня прогулочная улица превратилась в настоящий музей, вымощенную брусчаткой и гранитом, пестрящую кафетериями, ресторанами, магазинами улицу со старинными особняками и усадьбами, которую как бы открывает бронзовый городовой, приглашая туристов подивиться красотам старинного города.

Улица Рождественская – одна из древнейших и красивейших в Нижнем Новгороде.

Здесь сохранилось много больших и красивых каменных домов, история которых начинается ещё в середине XVIII века.

По официальным данным, здесь насчитывается порядка 35 памятников архитектуры.

Основная достопримечательность улицы – Рождественская церковь.

Улица Рождественская – вторая по значимости улица города после Большой Покровской, место сосредоточия ресторанов, кафе и ночной жизни Нижнего Новгорода вместе с прилегающей площадью Маркина и Нижневолжской набережной.

Улица соединяет площадь Народного единства перед Кремлём с площадью перед Благовещенским монастырём.

Заезды в 2024 году: 16:00 – экскурсия заканчивается на ул. Рождественская.

Заезды в 2025 году: 13:00 – экскурсия заканчивается на ул. Рождественская.

Свободное время, до гостиницы туристы добираются самостоятельно.

5 день

Экскурсии на выбор "Гороховец - город-музей" или Шереметевский замок + оз. Светлояр или экскурсия "Большое Болдино - по Пушкинским местам"

Необходимо сообщать о выборе экскурсии при бронирование тура.

Экскурсия «Гороховец – город-музей»

Завтрак в гостинице.

07:30 - сбор в холле гостиницы «Ибис».

07:40 - сбор в холле гостиницы «Courtyard».

Экскурсия в Гороховец.

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Гороховцу.

Экскурсия по городу начнется с Никольского Монастыря.

Гора, на которой стоит Николо-Троицкий мужской монастырь, называется Пужаловой.

В старинном Гороховце удивительным образом сочетаются образцы гражданской архитектуры, храмового зодчества и великолепные природные ландшафты.

В городе сохранились семь из двадцати уцелевших по всей России зданий купеческих палат.

Экскурсия в Гороховецком историко-архитектурном музее.

Сам дом - это уникальный памятник архитектуры XVII столетия, удивительный образец гражданского строительства допетровской Руси.

Музейные экспонаты повествуют об укладе купеческой жизни, здесь воссозданы интерьеры того времени: хозяйские комнаты, красная палата, подклеты, гороховецкая игрушка, резные изделия, рукоделие и многое другое.

Экскурсия в палатах Царя Гороха.

Дом М. И. Шорина, известный также как «Палаты Царя Гороха» - деревянный особняк, который является представителей самых колоритных произведений гороховецкого модерна и неорусского стиля.

Архитектор придумал невероятный по форме деревянный терем, вместивший в себя сразу несколько архитектурных направлений.

Построенный в начале прошлого века, он принадлежал фабриканту и судостроителю Михаилу Ивановичу Шорину, человеку деловому и хваткому.

Сегодня в стенах дома фабриканта Шорина располагается Дом народного творчества и ремесел.

Здесь проходят выставки предметов прошлого и экспонатов декоративно-прикладного творчества, выполненные гороховецкими мастерами.

Свободное время для питания.

17:00 - ориентировочное возвращение в Нижний Новгород.

ИЛИ

Экскурсия Шереметевский замок + оз. Светлояр.

Завтрак в гостинице.

07:00 Сбор в холле гостиницы «Ибис».

07:10 Сбор в холле гостиницы «Courtyard».

Экскурсия в Шереметевский замок + оз. Светлояр.

Экскурсия по Шереметевскому замку Замок Шереметева называют «жемчужиной Поволжья».

С зубчатыми башнями и цветными витражами, он похож на средневековый и привлекает своей своеобразной красотой.

Этот замок удивителен, прежде всего, своей родословной.

Его владельцами были Василий Петрович и Ольга Дмитриевна Шереметевы — потомки известного рода.

Ольга приходилась родной сестрой Михаилу Скобелеву — генералу, знаменитому герою Шипки.

Замок, возведенный по проекту немецкого архитектора Рудольфа Мюллера в стиле поздней неоготики, имеет также черты готического, восточного, романского и древнерусского стилей.

Сочетание красного и черного кирпича с белокаменными деталями просто завораживает.

Южный вход ведет в зимний сад со стеклянным куполом.

Комнаты замка имели собственное назначение.

Среди них известный кабинет генерала Скобелева с богатейшей коллекцией оружия.

Интерьер другого зала, исполненного в восточном стиле, напоминал персидский.

В нем сохранились цветные мраморные колонны, привезенные из Италии, на инструктированном цветном мраморном полу — арабские росписи.

Есть также Картинная галерея, Дубовая комната.

Как правило, все бывшие господские комнаты связывали между собой специальные переходы с винтовыми лестницами.

В усадьбе Шереметевых большая парковая зона, на её территории находится Михайло-Архангельский собор, который восхищает своей архитектурой и убранством.

Свободное время для питания.

Переезд в с. Владимирское, посещение озера Светлояр (в период с апреля по ноябрь).

Озеро Светлояр – это один из самых фантастических уголков Нижегородской области, памятник природы федерального значения.

Его глубина достигает 36 метров, это самое глубокое озеро Нижегородской области.

Ученые до сих пор не могут определиться с точным происхождением объекта.

Одна из легенд – это загадочное погружение града Китежа, который упорно противостоял войскам хана.

Вы можете обойти озеро, загадав желание, погулять по территории.

ИЛИ

Посещение Историко-художественнного музея "КИТЕЖ" (в период с ноября по апрель).

Историко-художественный музей «Китеж» находится на краю с. Владимирского, недалеко от озера Светлояр.

Экспозиции музея занимают здание бывшей сельской школы и второй этаж детского центра.

Образ праведного града Китежа сделал озеро Светлояр ярким образом в мировой культуре, а тайна его происхождения, уникальный химический состав воды и удивительная ее чистота являются предметом многочисленных научных исследований.

В зале музея, посвященном Светлояру, собраны все материалы экспедиций и представлены художественные образы загадочного озера.

21:00 – ориентировочное возвращение в Нижний Новгород.

ИЛИ

Экскурсия «Большое Болдино – по Пушкинским местам».

Завтрак в гостинице.

07:05 Сбор в холле гостиницы «Courtyard».

07:15 Сбор в холле гостиницы «Ибис».

Экскурсия в музей – заповедник А. С. Пушкина «Болдино».

Государственный литературно-мемориальный и природный музей-заповедник А. С. Пушкина «Болдино» – одно из самых знаменитых пушкинских мест России.

В старинном селе Большое Болдино Нижегородской губернии находится родовая усадьба поэта – памятник культуры федерального значения.

Здесь сохранился подлинный господский дом, где жил поэт, приезжая в Болдино, восстановлены флигель (вотчинная контора) и хозяйственные постройки, а также усадебный парк со старинными прудами и деревьями, оставшимися с пушкинских времен.

Неторопливая прогулка по старинным паркам позволит почувствовать очарование той далёкой эпохи, прикоснуться к тайне пушкинского вдохновения.

Экспозиция дома-музея посвящена пребыванию Пушкина в Большом Болдино.

В комнатах, где останавливался поэт, воссозданы интерьеры, которые позволяют представить атмосферу его болдинского жилья.

Весь комплекс усадьбы воссоздан на основе архивных документов и данных археологических раскопок, была отреставрирована каменная церковь Успения, которая строилась еще дедом Александра Сергеевича Пушкина и была освящена в год рождения будущего поэта.

Свободное время для питания.

В окрестностях Болдина на шести глубоких оврагах находится живописная роща Лучинник.

По преданию, она была любимым местом прогулок поэта.

Вы посетите село Львовка, усадьба в котором также входит в мемориальный комплекс музея-заповедника.

Со времен ее последнего владельца, сына поэта Александра Александровича Пушкина, сохранились дом, аллеи усадебного парка, церковно-приходская школа, частично уцелевшая деревянная церковь Святого Александра Невского.

20:00 Ориентировочное возвращение в Нижний Новгород.

6 день

Семёнов - столица золотой хохломы

Завтрак в гостинице.

08:20 Сбор в холле гостиницы «Ибис».

08:40 Сбор в холле гостиницы «Courtyard».

(сдача номеров, вещи с собой и после экскурсии сразу трансфер на ж/д вокзал).

Экскурсия в Семёнов.

Небольшой городок Семенов на Нижегородской земле знаменит на весь мир.

Его называют «столицей золотой хохломы».

В далеком XVII веке зародилось искусство росписи по дереву, которое в течение столетий бережно передается из поколения в поколение.

Увидеть, как рождается золотая хохлома и красавица матрешка, а также самим поучаствовать в мастер - классе по росписи, можно на предприятиях художественных промыслов «Хохломская роспись» и «Семеновская роспись».

Обзорная экскурсия по Семенову.

Посещение памятника известного поэта Бориса Корнилова, уроженца г. Семенова.

Русской стариной веет от его тихих улочек с деревянными домами, украшенными ажурным кружевом, пропильной резьбой, затейливыми дымниками и флюгерами.

Приехав в столицу Золотой Хохломы вы попадёте в Музей народного быта «Дом Семена Ложкаря».

Это большой деревенский дом, где в тёплой русской избе, наполненной запахом свежеиспеченного хлеба и ароматного кваса, обогревшись у русской печки, вы проникнетесь чувством старины и воочию увидите предметы крестьянского быта.

Заботливая хозяйка Семёновна расскажет о правилах и порядках уклада русской семьи, секретах домашнего уюта, покажет и научит работать забытыми предметами далекой старины: вальком, рубелем, ухватом и коромыслом.

Посещение фабрики «Хохломская Роспись»

Хохлома, как и в далекие времена, дарит радость каждому, кто возьмет изделие в руки, сохраняя дыхание леса и речки, тепло рук мастеров, создавших эти удивительные вещи.

А как рождается удивительное искусство - пламенная хохлома, сверкающая золотом да киноварью, вы узнаете, посетив предприятие.

Приоткроете волшебную тайну уникальной технологии «получения золота из серебра», подивитесь мастерству росписи да резьбы.

Экскурсия в музейно-туристический центр «Золотая Хохлома», где собрано все хохломское великолепие с XIX века.

Увидеть, как рождается золотая хохлома и красавица матрешка, а также самим поучаствовать в мастер - классе по росписи, можно на предприятиях художественных промыслов «Хохломская роспись» и «Семеновская роспись».

Свободное время для питания.

17:00 – туристы прибывают на Московский вокзал.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Стоимость тура на заезды в 2025 годуСтоимость тура на заезды в 2026 году
гостиница1-номестное2-хместное3-хместное1-номестное2-хместное3-хместное
Ibis 3*71 50050 50045 30081 50060 50055 300
Кортъярд Нижний Новгород Сити Центр 4* 87 50062 50056 500102 50077 50071 500

Подселения нет. Если Вы путешествуете один/одна необходимо выбрать одноместное размещение.

  • Внимание: на заезды по субботам (кроме январских праздников) четвертый и пятый день меняются местами.
  • Внимание: в заезде 06.01.26 четвертый и пятый день меняются местами.

Варианты проживания

Отель «Ibis» 3

5 ночей

Современный отель расположен в Нижнем Новгороде, всего в 5 минутах ходьбы от Покровской улицы, исторического торгового центра города. К услугам гостей звукоизолированные номера с телевизором с плоским экраном, бесплатный Wi-Fi, а также круглосуточный снэк-бар.

В каждом номере отеля «Ibis Нижний Новгород» с элегантным деревянным полом установлен кондиционер и обустроена ванная комната с просторным душем.

В лобби отеля «Ibis Нижний Новгород» можно воспользоваться бесплатными компьютерами с доступом в интернет. Стойка регистрации открыта круглосуточно.

Нижегородский кремль находится всего в 1,5 км от отеля «Ibis Нижний Новгород». До знаменитой художественной галереи Нижнего Новгорода — менее 2 км.

Отель «Кортъярд Нижний Новгород Сити Центр»

5 ночей

Отель «Кортъярд Нижний Новгород Сити Центр» с фитнес-центром находится в 20 минутах ходьбы от Нижегородского кремля. На территории предоставляется бесплатный Wi-Fi и оборудована бесплатная частная парковка.

В числе удобств всех номеров кондиционер, электрический чайник, телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами и место для работы. Ванные комнаты укомплектованы феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

К услугам гостей отеля ресторан и круглосуточная стойка регистрации.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Экскурсионное обслуживание
  • Транспортное обслуживание
  • Проживание в гостинице Ibis 3* или Кортъярд Нижний Новгород Сити Центр 4* с завтраком шведский стол
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Нижнего Новгорода и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Дополнительные услуги и экскурсии
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Нижний Новгород
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какие есть особенности тура?

Тур проводится в формате сборных экскурсий. В случае недобора группы на какую-то экскурсионную программу вам будет предложена альтернативная экскурсия по вашему согласованию. Если альтернативный вариант дешевле по стоимости, будет предложен частичный возврат денежных средств. В крайнем случае – полный возврат денежных средств за несостоявшуюся экскурсию.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 55 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
А
Антон
29 окт 2024
Отправлял папу, ему 85 лет. Очень доволен, знающие гиды, ответственный персонал.

