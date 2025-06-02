Мои заказы

По святым Нижегородским местам. Весенний тур

По святым Нижегородским местам
Отправьтесь в путешествие по святым местам Нижегородской земли. В туре Вы посетите главные достопримечательности Нижнего Новгорода, город Муром, Арзамас и Дивеево. Вы пройдете по территории Дивеевского монастыря, ознакомитесь с его историей и обычаями в монастыре. Посетите Троицкий собор, где хранятся мощи преподобного Серафима Саровского, и Преображенский собор. А также посетим Троицкий женский монастырь и Благовещенский мужской монастырь.
Программа тура по дням

1 день

Город над Волгой и Окой

09:00 и 11:10 - встреча в центральном зале Московского вокзала справа от главного выхода в город около магазина «Роспечать».

Трансфер в гостиницу, вещи сдаются в камеру хранения.

Самостоятельное заселение в гостиницу после 14:00 после экскурсионной программы.

11:50 Сбор в холле гостиницы на экскурсию (возможно изменение времени, при встрече будет распределение людей по времени).

Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду «Город над Волгой и Окой» (продолжительность 4,5 часа)

Во время обзорной автобусно-пешеходной экскурсии по Нижнему Новгороду вы познакомитесь с историей города, основанного восемь веков назад.

Вы увидите основные достопримечательности Нижнего Новгорода: Чкаловскую лестницу, собор Александра Невского, памятник М. Горькому и др., посетите Строгановскую (Рождественскую) церковь, памятник архитектуры ХVII века.

Вы проедете по историческим улочкам, сохранившим красоту и былое величие: Малой Покровской, Рождественской, Ильинской, Верхневолжской и Нижневолжской набережным, посетите площади Минина и Пожарского, М. Горького, Сенную и др., побываете на смотровых площадках, откуда открываются «захватывающие дух» виды на заречную часть города.

В Нижнем Новгороде самая высокая набережная Волги, и каждый может насладиться прекрасным видом на Волжские просторы.

После автобусной части экскурсии вы совершите увлекательную пешеходную прогулку по Нижегородскому Кремлю.

Это уникальное военно-инженерное сооружение начала XVI в., которое являлось одним из важнейших элементов в обороне города.

За всю историю существования он ни разу не был захвачен, несмотря на многочисленные попытки.

Здесь расположен старейший Нижегородский Собор – Михайло-Архангельский (памятник архитектуры ХVII века), именно в нем захоронен прах великого нижегородца Козьмы Минина.

С Волги ансамбль Нижегородского Кремля напоминает «каменное ожерелье, наброшенное на склоны дятловых гор».

Далее вас ожидает экскурсия в Вознесенский Печерский мужской монастырь.

Монастырь был основан в 1328 году.

Сегодня ансамбль монастыря занимает более 5 гектар и включает в себя 5 храмов, колокольню и архиерейские палаты.

Колокольня монастыря - это редкий тип древнерусских звонниц ХVI века, и за время своего существования приобрела большой наклон подобно Пизанской башни.

В стенах монастыря был составлен древнейший из летописных сводов Лаврентьевская летопись.

Завершится экскурсионная программа прогулкой по канатной дороге по маршруту Нижний Новгород – Бор – Нижний Новгород (по кругу без выхода).

С самой высокой точки открываются великолепные виды на Нижний Новгород и заливные луга Борской поймы.

Экскурсия заканчивается на канатной дороге - свободное время, до гостиницы туристы добираются самостоятельно.

Дополнительно по желанию: экскурсия «Город огней» (1200 руб. /чел.). Продолжительность: 3 часа (2 часа на автобусе + пешеходная экскурсия по улице Большая Покровская. Окончание программы на улице Большая Покровская), начало в 19:00. Заказывается и оплачивается при бронировании тура.

2 день

Экскурсия в Дивеево и Арзамас

Завтрак в гостинице.

08:00 Сбор в холле гостиницы «Courtyard».

08:10 Сбор в холле гостиницы «Ибис».

Обзорная экскурсия по Арзамасу.

Основное средоточие религиозных сооружений Арзамаса находится на соборной площади, недаром она так называется.

Величественный пятиглавый Воскресенский кафедральный собор и церковь живоносного источника, и комплекс Никольского женского монастыря, где находится чудотворная икона «избавление от бед».

Переезд в Дивеево.

Посещение Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря.

Вы пройдете по территории Дивеевского монастыря, ознакомитесь с его историей и обычаями в монастыре.

Затем вы посетите Троицкий собор, где хранятся мощи преподобного Серафима Саровского, и Преображенский собор.

В храмах можно будет приложиться к святым мощам, поставить свечи.

Свободное время для подачи записок и треб.

Можно будет приобрести свечи, иконы, книги, сухарики Святого Серафима.

Прохождение по Святой Канавке Богородицы, чтение молитвы Богородице «Богородице Дево, радуйся, Благодатная Марие, Господь с Тобою; благословенна ты в женах и благословен плод чрева твоего, яко Спаса родила еси душ наших».

Вы сможете зайти в одну из трапезных на территории монастыря и купить монастырские пироги, хлеб, блины.

Свободное время для питания.

После этого вас ждет поездка на источник (Казанский или матушки Александры), набор святой воды, купание в источнике (по желанию).

Для купания необходима х/б сорочка (женщинам), рубашка (мужчинам).

19:00 – ориентировочное возвращение в Нижний Новгород.

3 день

Муром

Завтрак в гостинице.

07:00 Сбор в холле гостиницы «Ибис».

07:10 Сбор в холле гостиницы «Courtyard».

Обзорная экскурсия по городу Мурому.

Центр Мурома по-прежнему манит тихими улочками, восхищает узорочьем храмов и радует колокольными звонами.

Вы сможете полюбоваться панорамой заокских далей, побродить по тихим улочкам провинциального городка, оценить удивительную архитектуру и восхититься узорочьем Муромских храмов и монастырей.

Троицкий женский монастырь (XVII-XIXвв.) основан в 1643 г. на средства Муромского купца Тарасия Борисовича Цветного.

Здесь Вы можете приложиться к святым мощам покровителей семьи и брака св. праведных Петра и Февроньи.

Архитектурный ансамбль включает: Троицкий собор, надвратную Казанскую церковь, колокольню, настоятельный корпус, деревянную церковь Сергия Радонежского.

Благовещенский мужской монастырь (XVI-XIX вв.) основан в 1553 г. царем Иваном Васильевичем Грозным на месте храма во имя Благовещения, поставленного по преданию, родоначальником Муромских князей Ярославом Святославовичем. Архитектурный ансамбль включает: Благовещенский собор, церковь св. Стефания, трапезную, стены и башни.

Спасский мужской монастырь (XVI-XIX вв.) – один из самых древних в северо-восточной Руси, основан в XI в. на месте дворца князя Глеба, сына Владимира Святого, там, где стоял первый в городе храм. Архитектурный ансамбль включает:

Спасо-Преображенский собор, Покровскую церковь, настоятельский корпус, стены и башни

Свободное время для питания.

Посещение села Карачарово.

По преданию, в этом селе родился прославленный богатырь, герой русских былин, Илья Муромец.

Посещение святого источника, возможность испить из него живой водицы и набраться силушки богатырской.

19:00 – ориентировочное возвращение в Нижний Новгород.

4 день

Главные улицы Нижнего Новгорода

Завтрак в гостинице.

09:50 Сбор в холле гостиницы «Ибис».

10:10 Сбор по адресу ул. Большая Покровская, д. 52 (у скульптуры велосипедиста, для туристов из гостиницы «Courtyard»).

Освобождение номеров, вещи сдаются в камеру хранения.

Пешеходная экскурсия по Нижнему Новгороду.

Большая Покровская улица – главная улица Нижнего Новгорода.

Расположена в историческом центре города.

Связывает 4 площади: Минина и Пожарского, Театральную, Горького и Лядова.

В 2004 году улица была полностью реконструирована.

Её замостили брусчаткой, а вдоль обеих сторон установили бронзовые скульптуры.

Наиболее популярными являются скульптура «Весёлой козы» напротив театра Драмы и скульптура Городового на площади Минина и Пожарского.

Сегодня прогулочная улица превратилась в настоящий музей, вымощенную брусчаткой и гранитом, пестрящую кафетериями, ресторанами, магазинами улицу со старинными особняками и усадьбами, которую как бы открывает бронзовый городовой, приглашая туристов подивиться красотам старинного города.

Улица Рождественская – одна из древнейших и красивейших в Нижнем Новгороде.

Здесь сохранилось много больших и красивых каменных домов, история которых начинается ещё в середине XVIII века.

По официальным данным, здесь насчитывается порядка 35 памятников архитектуры.

Основная достопримечательность улицы – Рождественская церковь.

Улица Рождественская – вторая по значимости улица города после Большой Покровской, место сосредоточия ресторанов, кафе и ночной жизни Нижнего Новгорода вместе с прилегающей площадью Маркина и Нижневолжской набережной.

Улица соединяет площадь Народного единства перед Кремлём с площадью перед Благовещенским монастырём.

13:00 – экскурсия заканчивается на ул. Рождественская - свободное время, до ж/д вокзала туристы добираются самостоятельно.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Гостиница1-номестное2-хместное3-хместное
Ibis 3*47 50035 80032 900
Кортъярд Нижний Новгород Сити Центр 4* 59 50047 50043 100

Подселения нет. Если Вы путешествуете один/одна необходимо выбрать одноместное размещение.

Варианты проживания

Отель Ibis

3 ночи

Современный отель расположен в Нижнем Новгороде, всего в 5 минутах ходьбы от Покровской улицы, исторического торгового центра города. К услугам гостей звукоизолированные номера с телевизором с плоским экраном, бесплатный Wi-Fi, а также круглосуточный снэк-бар.

В каждом номере отеля «Ibis Нижний Новгород» с элегантным деревянным полом установлен кондиционер и обустроена ванная комната с просторным душем.

В ресторане Ibis Kitchen, оформленном в средиземноморском стиле, для гостей сервируют различные виды завтрака и подают блюда по меню. В ресторане также предлагают блюда традиционной китайской кухни. Бар Ibis Kitchen работает круглосуточно.

В лобби отеля «Ibis Нижний Новгород» можно воспользоваться бесплатными компьютерами с доступом в интернет. Стойка регистрации открыта круглосуточно.

Нижегородский кремль находится всего в 1,5 км от отеля «Ibis Нижний Новгород». До знаменитой художественной галереи Нижнего Новгорода — менее 2 км.

Отель Кортъярд Нижний Новгород Сити Центр

3 ночи

Отель «Кортъярд Нижний Новгород Сити Центр» с фитнес-центром находится в 20 минутах ходьбы от Нижегородского кремля. На территории предоставляется бесплатный Wi-Fi и оборудована бесплатная частная парковка.

В числе удобств всех номеров кондиционер, электрический чайник, телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами и место для работы. Ванные комнаты укомплектованы феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

К услугам гостей отеля ресторан и круглосуточная стойка регистрации.

Что включено

Что включено
  • Экскурсионное обслуживание
  • Транспортное обслуживание
  • Проживание в гостинице Ibis 3* или Кортъярд Нижний Новгород Сити Центр 4* с завтраком шведский стол
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Нижнего Новгорода и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Дополнительные услуги и экскурсии
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Нижний Новгород
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какие есть особенности тура?

Тур проводится в формате сборных экскурсий. В случае недобора группы на какую-то экскурсионную программу вам будет предложена альтернативная экскурсия по вашему согласованию. Если альтернативный вариант дешевле по стоимости, будет предложен частичный возврат денежных средств. В крайнем случае – полный возврат денежных средств за несостоявшуюся экскурсию.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 55 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Л
Людмила
2 июн 2025
Экскурсии по Нижнему Новгороду (две), Арзамасу, Дивеево понравились, проживание и питание (завтраки) в гостинице хорошее. Расстроила в третий день замена поездки в Муром на Городец, которая не равнозначна, т. к. ехали по святым местам, а замена на народные промыслы и по времени в два раза короче.
О
Ольга
12 мая 2025
Есть что посмотреть в туре. Н. Новгород, Дивеево, Муром - места прекрасные.

