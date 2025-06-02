Программа тура по дням
Город над Волгой и Окой
09:00 и 11:10 - встреча в центральном зале Московского вокзала справа от главного выхода в город около магазина «Роспечать».
Трансфер в гостиницу, вещи сдаются в камеру хранения.
Самостоятельное заселение в гостиницу после 14:00 после экскурсионной программы.
11:50 Сбор в холле гостиницы на экскурсию (возможно изменение времени, при встрече будет распределение людей по времени).
Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду «Город над Волгой и Окой» (продолжительность 4,5 часа)
Во время обзорной автобусно-пешеходной экскурсии по Нижнему Новгороду вы познакомитесь с историей города, основанного восемь веков назад.
Вы увидите основные достопримечательности Нижнего Новгорода: Чкаловскую лестницу, собор Александра Невского, памятник М. Горькому и др., посетите Строгановскую (Рождественскую) церковь, памятник архитектуры ХVII века.
Вы проедете по историческим улочкам, сохранившим красоту и былое величие: Малой Покровской, Рождественской, Ильинской, Верхневолжской и Нижневолжской набережным, посетите площади Минина и Пожарского, М. Горького, Сенную и др., побываете на смотровых площадках, откуда открываются «захватывающие дух» виды на заречную часть города.
В Нижнем Новгороде самая высокая набережная Волги, и каждый может насладиться прекрасным видом на Волжские просторы.
После автобусной части экскурсии вы совершите увлекательную пешеходную прогулку по Нижегородскому Кремлю.
Это уникальное военно-инженерное сооружение начала XVI в., которое являлось одним из важнейших элементов в обороне города.
За всю историю существования он ни разу не был захвачен, несмотря на многочисленные попытки.
Здесь расположен старейший Нижегородский Собор – Михайло-Архангельский (памятник архитектуры ХVII века), именно в нем захоронен прах великого нижегородца Козьмы Минина.
С Волги ансамбль Нижегородского Кремля напоминает «каменное ожерелье, наброшенное на склоны дятловых гор».
Далее вас ожидает экскурсия в Вознесенский Печерский мужской монастырь.
Монастырь был основан в 1328 году.
Сегодня ансамбль монастыря занимает более 5 гектар и включает в себя 5 храмов, колокольню и архиерейские палаты.
Колокольня монастыря - это редкий тип древнерусских звонниц ХVI века, и за время своего существования приобрела большой наклон подобно Пизанской башни.
В стенах монастыря был составлен древнейший из летописных сводов Лаврентьевская летопись.
Завершится экскурсионная программа прогулкой по канатной дороге по маршруту Нижний Новгород – Бор – Нижний Новгород (по кругу без выхода).
С самой высокой точки открываются великолепные виды на Нижний Новгород и заливные луга Борской поймы.
Экскурсия заканчивается на канатной дороге - свободное время, до гостиницы туристы добираются самостоятельно.
Дополнительно по желанию: экскурсия «Город огней» (1200 руб. /чел.). Продолжительность: 3 часа (2 часа на автобусе + пешеходная экскурсия по улице Большая Покровская. Окончание программы на улице Большая Покровская), начало в 19:00. Заказывается и оплачивается при бронировании тура.
Экскурсия в Дивеево и Арзамас
Завтрак в гостинице.
08:00 Сбор в холле гостиницы «Courtyard».
08:10 Сбор в холле гостиницы «Ибис».
Обзорная экскурсия по Арзамасу.
Основное средоточие религиозных сооружений Арзамаса находится на соборной площади, недаром она так называется.
Величественный пятиглавый Воскресенский кафедральный собор и церковь живоносного источника, и комплекс Никольского женского монастыря, где находится чудотворная икона «избавление от бед».
Переезд в Дивеево.
Посещение Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря.
Вы пройдете по территории Дивеевского монастыря, ознакомитесь с его историей и обычаями в монастыре.
Затем вы посетите Троицкий собор, где хранятся мощи преподобного Серафима Саровского, и Преображенский собор.
В храмах можно будет приложиться к святым мощам, поставить свечи.
Свободное время для подачи записок и треб.
Можно будет приобрести свечи, иконы, книги, сухарики Святого Серафима.
Прохождение по Святой Канавке Богородицы, чтение молитвы Богородице «Богородице Дево, радуйся, Благодатная Марие, Господь с Тобою; благословенна ты в женах и благословен плод чрева твоего, яко Спаса родила еси душ наших».
Вы сможете зайти в одну из трапезных на территории монастыря и купить монастырские пироги, хлеб, блины.
Свободное время для питания.
После этого вас ждет поездка на источник (Казанский или матушки Александры), набор святой воды, купание в источнике (по желанию).
Для купания необходима х/б сорочка (женщинам), рубашка (мужчинам).
19:00 – ориентировочное возвращение в Нижний Новгород.
Муром
Завтрак в гостинице.
07:00 Сбор в холле гостиницы «Ибис».
07:10 Сбор в холле гостиницы «Courtyard».
Обзорная экскурсия по городу Мурому.
Центр Мурома по-прежнему манит тихими улочками, восхищает узорочьем храмов и радует колокольными звонами.
Вы сможете полюбоваться панорамой заокских далей, побродить по тихим улочкам провинциального городка, оценить удивительную архитектуру и восхититься узорочьем Муромских храмов и монастырей.
Троицкий женский монастырь (XVII-XIXвв.) основан в 1643 г. на средства Муромского купца Тарасия Борисовича Цветного.
Здесь Вы можете приложиться к святым мощам покровителей семьи и брака св. праведных Петра и Февроньи.
Архитектурный ансамбль включает: Троицкий собор, надвратную Казанскую церковь, колокольню, настоятельный корпус, деревянную церковь Сергия Радонежского.
Благовещенский мужской монастырь (XVI-XIX вв.) основан в 1553 г. царем Иваном Васильевичем Грозным на месте храма во имя Благовещения, поставленного по преданию, родоначальником Муромских князей Ярославом Святославовичем. Архитектурный ансамбль включает: Благовещенский собор, церковь св. Стефания, трапезную, стены и башни.
Спасский мужской монастырь (XVI-XIX вв.) – один из самых древних в северо-восточной Руси, основан в XI в. на месте дворца князя Глеба, сына Владимира Святого, там, где стоял первый в городе храм. Архитектурный ансамбль включает:
Спасо-Преображенский собор, Покровскую церковь, настоятельский корпус, стены и башни
Свободное время для питания.
Посещение села Карачарово.
По преданию, в этом селе родился прославленный богатырь, герой русских былин, Илья Муромец.
Посещение святого источника, возможность испить из него живой водицы и набраться силушки богатырской.
19:00 – ориентировочное возвращение в Нижний Новгород.
Главные улицы Нижнего Новгорода
Завтрак в гостинице.
09:50 Сбор в холле гостиницы «Ибис».
10:10 Сбор по адресу ул. Большая Покровская, д. 52 (у скульптуры велосипедиста, для туристов из гостиницы «Courtyard»).
Освобождение номеров, вещи сдаются в камеру хранения.
Пешеходная экскурсия по Нижнему Новгороду.
Большая Покровская улица – главная улица Нижнего Новгорода.
Расположена в историческом центре города.
Связывает 4 площади: Минина и Пожарского, Театральную, Горького и Лядова.
В 2004 году улица была полностью реконструирована.
Её замостили брусчаткой, а вдоль обеих сторон установили бронзовые скульптуры.
Наиболее популярными являются скульптура «Весёлой козы» напротив театра Драмы и скульптура Городового на площади Минина и Пожарского.
Сегодня прогулочная улица превратилась в настоящий музей, вымощенную брусчаткой и гранитом, пестрящую кафетериями, ресторанами, магазинами улицу со старинными особняками и усадьбами, которую как бы открывает бронзовый городовой, приглашая туристов подивиться красотам старинного города.
Улица Рождественская – одна из древнейших и красивейших в Нижнем Новгороде.
Здесь сохранилось много больших и красивых каменных домов, история которых начинается ещё в середине XVIII века.
По официальным данным, здесь насчитывается порядка 35 памятников архитектуры.
Основная достопримечательность улицы – Рождественская церковь.
Улица Рождественская – вторая по значимости улица города после Большой Покровской, место сосредоточия ресторанов, кафе и ночной жизни Нижнего Новгорода вместе с прилегающей площадью Маркина и Нижневолжской набережной.
Улица соединяет площадь Народного единства перед Кремлём с площадью перед Благовещенским монастырём.
13:00 – экскурсия заканчивается на ул. Рождественская - свободное время, до ж/д вокзала туристы добираются самостоятельно.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница
|1-номестное
|2-хместное
|3-хместное
|Ibis 3*
|47 500
|35 800
|32 900
|Кортъярд Нижний Новгород Сити Центр 4*
|59 500
|47 500
|43 100
Подселения нет. Если Вы путешествуете один/одна необходимо выбрать одноместное размещение.
Варианты проживания
Отель Ibis
Современный отель расположен в Нижнем Новгороде, всего в 5 минутах ходьбы от Покровской улицы, исторического торгового центра города. К услугам гостей звукоизолированные номера с телевизором с плоским экраном, бесплатный Wi-Fi, а также круглосуточный снэк-бар.
В каждом номере отеля «Ibis Нижний Новгород» с элегантным деревянным полом установлен кондиционер и обустроена ванная комната с просторным душем.
В ресторане Ibis Kitchen, оформленном в средиземноморском стиле, для гостей сервируют различные виды завтрака и подают блюда по меню. В ресторане также предлагают блюда традиционной китайской кухни. Бар Ibis Kitchen работает круглосуточно.
В лобби отеля «Ibis Нижний Новгород» можно воспользоваться бесплатными компьютерами с доступом в интернет. Стойка регистрации открыта круглосуточно.
Нижегородский кремль находится всего в 1,5 км от отеля «Ibis Нижний Новгород». До знаменитой художественной галереи Нижнего Новгорода — менее 2 км.
Отель Кортъярд Нижний Новгород Сити Центр
Отель «Кортъярд Нижний Новгород Сити Центр» с фитнес-центром находится в 20 минутах ходьбы от Нижегородского кремля. На территории предоставляется бесплатный Wi-Fi и оборудована бесплатная частная парковка.
В числе удобств всех номеров кондиционер, электрический чайник, телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами и место для работы. Ванные комнаты укомплектованы феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
К услугам гостей отеля ресторан и круглосуточная стойка регистрации.
Ответы на вопросы
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
- Транспортное обслуживание
- Проживание в гостинице Ibis 3* или Кортъярд Нижний Новгород Сити Центр 4* с завтраком шведский стол
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Нижнего Новгорода и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Дополнительные услуги и экскурсии
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие есть особенности тура?
Тур проводится в формате сборных экскурсий. В случае недобора группы на какую-то экскурсионную программу вам будет предложена альтернативная экскурсия по вашему согласованию. Если альтернативный вариант дешевле по стоимости, будет предложен частичный возврат денежных средств. В крайнем случае – полный возврат денежных средств за несостоявшуюся экскурсию.