Всё о Борисоглебске

Полезная информация о Борисоглебске

Что нужно знать о Борисоглебске: 🌇 расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Борисоглебске
02:3205
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇷🇺 Россия
Название городаБорисоглебск
По-английскиBorisoglebsk
Население города68 597 чел.
Часовой поясEurope/Moscow
Средняя высота106 м. от уровня моря

Где находится Борисоглебск на карте

Поиск и сравнение цен на туры