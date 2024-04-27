Описание

А вы знали,что Брянск считают городом сильных ведьм. Это подтверждается рядом загадочных историй. Таинственным, Брянск считают из-за непроходимых лесов, самым мистическим, является место, с весьма говорящим названим «Ведьмин лес», тот, что близ поселка Синезерки. Неофициально так называют участок леса с интересной аномалией — у сосен тут по нескольку скрученных в причудливые формы стволов и множества сучьев. Ученые объясняют это плохой почвой и наличием лосей, что объедают кору у еще молодых стволов. Однако, местные утверждают,что именно в этом месте намного сильнее верится во все поранормальное. Вокруг этого места крутится немало легенд и преданий. Например считается, что колдуньи со всей России свозили в это место и оставляли всяческие проклятые колдовские инструменты с избыточной негативной энергией, и кто-то даже мог видеть в том лесу тряпочные мешочки, куклы и ленты, повязанные на деревья. Если ведьма прокляла кого-нибудь, и добилась своей цели, то энергия в проклятом предмете осталась, и её надо куда-то выкинуть, не дома же хранить! Вот в этот самый лес подобное и свозят. Почему именно в этот лес? Никто не знает, вроде бы это — геопатогенная зона, но этому подтверждений нет. Никто к этим предметам, кстати, не решается прикоснуться. В одном можно удостовериться точно: небольшой участок леса отличается от всех близлежащих лесных массивов, отличается чем-то неуловимым и таинственным, чем-то таким, с чем, наверняка, никогда не стоит иметь отношений. Если хотите узнать чуть больше — бронируйте себе место на нашей экскурсии