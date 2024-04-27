Погрузитесь в мир творчества и мистики с экскурсией на автобусе в Брянске
А вы знали,что Брянск считают городом сильных ведьм. Это подтверждается рядом загадочных историй.
Таинственным Брянск считают из-за непроходимых лесов, самым мистическим, является место, с весьма говорящим названием «Ведьмин лес». Без Гида туда лучше НЕ попадать!
Таинственным Брянск считают из-за непроходимых лесов, самым мистическим, является место, с весьма говорящим названием «Ведьмин лес». Без Гида туда лучше НЕ попадать!
Ближайшие даты:
27
апр
апр
Описание
А вы знали,что Брянск считают городом сильных ведьм. Это подтверждается рядом загадочных историй. Таинственным, Брянск считают из-за непроходимых лесов, самым мистическим, является место, с весьма говорящим названим «Ведьмин лес», тот, что близ поселка Синезерки. Неофициально так называют участок леса с интересной аномалией — у сосен тут по нескольку скрученных в причудливые формы стволов и множества сучьев. Ученые объясняют это плохой почвой и наличием лосей, что объедают кору у еще молодых стволов. Однако, местные утверждают,что именно в этом месте намного сильнее верится во все поранормальное. Вокруг этого места крутится немало легенд и преданий. Например считается, что колдуньи со всей России свозили в это место и оставляли всяческие проклятые колдовские инструменты с избыточной негативной энергией, и кто-то даже мог видеть в том лесу тряпочные мешочки, куклы и ленты, повязанные на деревья. Если ведьма прокляла кого-нибудь, и добилась своей цели, то энергия в проклятом предмете осталась, и её надо куда-то выкинуть, не дома же хранить! Вот в этот самый лес подобное и свозят. Почему именно в этот лес? Никто не знает, вроде бы это — геопатогенная зона, но этому подтверждений нет. Никто к этим предметам, кстати, не решается прикоснуться. В одном можно удостовериться точно: небольшой участок леса отличается от всех близлежащих лесных массивов, отличается чем-то неуловимым и таинственным, чем-то таким, с чем, наверняка, никогда не стоит иметь отношений. Если хотите узнать чуть больше — бронируйте себе место на нашей экскурсии
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Ответы на вопросы
Что входит
- Трансфер, горячий чай
Что не входит
- Личные расходы.
Место начала и завершения?
Гипермаркет Линия 1, Брянского Фронта 2
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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