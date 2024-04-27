Групповые экскурсии Брянска

Найдено 7 экскурсий в категории «Групповые» в Брянске, цены от 800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Мистический Брянск, авторская экскурсия
🚌 На автобусе
Мини-группа
2 часа
4 отзыва
Мистический Брянск, авторская экскурсия
Готовьте нервы! Паранормальные истории Брянска ждут вас. Узнайте о призраке собаки, меловом источнике и острове Маргарита. Вкусный чай и печенье в дороге
Начало: Ул. Брянского фронта д. 2
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
900 за человека
Шоколадная экскурсия
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
1 отзыв
Шоколадная экскурсия по мастерским Брянска для гурманов и сладкоежек
Узнайте секреты производства шоколада, сделайте свою плитку и попробуйте лучшие лакомства на нашей увлекательной экскурсии по шоколадным мастерским Брянска
Начало: Ул. Брянского фронта д. 2
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
1 700 за человека
Мистический Брянск: по местам городских легенд
🚌 На автобусе
Групповая
2.5 часа
9 отзывов
Мистический Брянск: по местам городских легенд
Привидения, паранормальные явления и другие ужастики, спрятанные в канве города
Начало: у гипермаркета Линия1
900 за человека
Кофейные истории
Мини-группа
2 часа
Кофейные истории: экскурсия по Брянску с мастер-классом по кофе
Прогулка по Брянску с рассказами о жизни дворянской элиты XX века. В завершение экскурсии - мастер-класс по приготовлению кофе в уютной кофейне
Начало: Площадь Карла Маркса
14 июня в 14:00
1 600 за человека
Пикантный Брянск
Групповая
2 часа
Пикантный Брянск: экскурсия по улицам и скверам города
Погрузитесь в сенсационные истории Брянска XIX-XX веков. Улица красных фонарей, голубой скверик и многое другое ждут вас на этой уникальной экскурсии
Начало: Сквер Карла Маркса
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
800 за человека
Деревянные сказки
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
Групповая экскурсия «Деревянные сказки» в Брянске: легенды и игры
Прогулка по парку Толстого в Брянске с рассказами о деревянных скульптурах, играми и конкурсами. Завершите экскурсию мастер-классом по созданию матрешки
Начало: Вход в Парк имени Толстого
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1 000 за человека
Дамские радости
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
2 часа
Дамские радости: шоколадный мастер-класс и винная дегустация в Брянске
Погрузитесь в мир шоколада и вина на экскурсии в Брянске. Узнайте секреты приготовления шоколада и попробуйте себя в роли шоколатье
Начало: Просп. Ленина, д. 39, Брянск
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
2 700 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оксана
    27 апреля 2024
    Мистический Брянск: по местам городских легенд
    Экскурсовод Елизавета добродушный и с чувством юмора человек. Было интересно побывать на родине мистических историй о которых слышали раньше. Первый раз увидели вертикальную купель,место силы в Судках очаровало,хочется ещё раз вернуться туда. Спасибо огромное за экскурсию
  • Б
    Брылева
    18 апреля 2023
    Мистический Брянск: по местам городских легенд
    Все прошло отлично, замечательная экскурсия, ребенок под впечатлением!!!!
  • Е
    Елена
    4 июня 2022
    Мистический Брянск, авторская экскурсия
    Море позитива
  • Е
    Екатерина
    24 апреля 2022
    Мистический Брянск, авторская экскурсия
    Отличная экскурсия. Насыщенная и интересная, с посещением самых мистических мест Советского района гор.. Брянска. Фантастические истории из прошлого и настоящего.
    читать дальше

    Я думаю, что данную экскурсию можно посещать и взрослым, и детям. Узнала новые интересные факты из истории города, которые в последствии, в результате прошедшего времени и человеческого фактора, наполнились мистическими акцентами!!! Рекомендую к посещению!!!

  • i
    iakovlev
    9 июля 2021
    Шоколадная экскурсия
    Все понравилось, узнали много нового и интересного, а самое главное было очень вкуснр
  • П
    Пфаненштиль
    23 мая 2021
    Мистический Брянск, авторская экскурсия
    Отличная экскурсия! Замечательно рассказывает экскурсовод, есть очень интересные моменты! Много нового и полезного! Спасибо!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Брянску в категории «Групповые»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Брянске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Мистический Брянск, авторская экскурсия
  2. Шоколадная экскурсия
  3. Мистический Брянск: по местам городских легенд
  4. Кофейные истории
  5. Пикантный Брянск
Сколько стоит экскурсия по Брянску в июне 2024
Сейчас в Брянске в категории "Групповые" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 800 до 2 700. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Забронируйте групповые экскурсии в Брянске из нашей подборки от лучших гидов и турагентств Брянска по низким ценам в 2024. Большое количество отзывов от туристов посетивших данные мероприятия и фото с экскурсий. Все экскурсоводы говорят по-русски. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам