Шоколадная экскурсия

Елизавета К.
Елизавета К. – Гид из Брянска
Шоколадная экскурсия
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Шоколадная экскурсия
Шоколадная экскурсия

Что вы увидите

  • Производство шоколада крем -меда "Hanterberry"
  • кофейня с производством шоколадных конфет ручной работы "Chocolove"
Самая сладкая экскурсия ⛳ - ШОКОЛАДНАЯ!! Мы побываем в настоящих шоколадных мастерских. Узнаем историю 📖 возникновения шоколада и секреты его производства. Посетим производство, где делают шоколад. Сами сделаем шоколадную плитку с разными посыпками. Во второй мастерской вместе с шоколатье изготовим набор вкуснейших конфет. Попробуем темперировать шоколад. И конечно отведаем много вкуснейшего шоколада!
Что входит
  • Услуги гида
  • транспорт
  • мастерклассы
  • дегустация
Что не входит
  • Можно приобрести на предприятиях шоколад и конфеты
  • кофе по желанию дополнительно к экскурсии
Начало
🚩 ул. Брянского фронта д. 2
Место завершения
🏁 ул. Ростовская д. 2 , кофейня "Chocolove"
Шоколадная экскурсия
Шоколадная экскурсия
Шоколадная экскурсия
Шоколадная экскурсия

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Елизавета К.
Елизавета К.
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Елизавета К. проводит ещё 2 экскурсии

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