Самая сладкая экскурсия ⛳ - ШОКОЛАДНАЯ!! Мы побываем в настоящих шоколадных мастерских. Узнаем историю 📖 возникновения шоколада и секреты его производства. Посетим производство, где делают шоколад. Сами сделаем шоколадную плитку с разными посыпками. Во второй мастерской вместе с шоколатье изготовим набор вкуснейших конфет. Попробуем темперировать шоколад. И конечно отведаем много вкуснейшего шоколада!