кофейня с производством шоколадных конфет ручной работы "Chocolove"
Самая сладкая экскурсия ⛳ - ШОКОЛАДНАЯ!! Мы побываем в настоящих шоколадных мастерских. Узнаем историю 📖 возникновения шоколада и секреты его производства. Посетим производство, где делают шоколад. Сами сделаем шоколадную плитку с разными посыпками. Во второй мастерской вместе с шоколатье изготовим набор вкуснейших конфет. Попробуем темперировать шоколад. И конечно отведаем много вкуснейшего шоколада!
Что входит
Услуги гида
транспорт
мастерклассы
дегустация
Что не входит
Можно приобрести на предприятиях шоколад и конфеты
кофе по желанию дополнительно к экскурсии
Начало
🚩 ул. Брянского фронта д. 2
Место завершения
🏁 ул. Ростовская д. 2 , кофейня "Chocolove"
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.