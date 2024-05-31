Семейные развлекательные экскурсии Брянска

Найдено 8 экскурсий в категории «Можно с детьми» в Брянске, цены от 750 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По древнему Брянску: обзорная экскурсия
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
67 отзывов
По древнему Брянску: обзорная экскурсия
Прогулка по Брянску: от памятника Гагарину до набережной Десны, с рассказами о жизни города и его знаменитых жителях
Начало: У гостиницы «Брянск», проспект Ленина, д. 100
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
2 700 за всё до 5 чел.
Мистический Брянск, авторская экскурсия
🚌 На автобусе
Мини-группа
2 часа
4 отзыва
Мистический Брянск, авторская экскурсия
Готовьте нервы! Паранормальные истории Брянска ждут вас. Узнайте о призраке собаки, меловом источнике и острове Маргарита. Вкусный чай и печенье в дороге
Начало: Ул. Брянского фронта д. 2
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
900 за человека
Шоколадная экскурсия
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
1 отзыв
Шоколадная экскурсия по мастерским Брянска для гурманов и сладкоежек
Узнайте секреты производства шоколада, сделайте свою плитку и попробуйте лучшие лакомства на нашей увлекательной экскурсии по шоколадным мастерским Брянска
Начало: Ул. Брянского фронта д. 2
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
1 700 за человека
Путешествие в парк сказок «Тридевятое царство»
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Путешествие в парк сказок «Тридевятое царство» в Брянске
Вас ждет увлекательное путешествие в парк сказок «Тридевятое царство» в Брянске, где можно встретить любимых героев и провести время с семьей
Начало: Г. Брянск, проспект Ленина, д. 100 отель «Брянск»
Расписание: Пятница — воскресенье
11 июня в 14:00
12 июня в 09:00
5 500 за всё до 5 чел.
Мистический Брянск: по местам городских легенд
🚌 На автобусе
Групповая
2.5 часа
9 отзывов
Мистический Брянск: по местам городских легенд
Привидения, паранормальные явления и другие ужастики, спрятанные в канве города
Начало: у гипермаркета Линия1
900 за человека
Что за кони! Чудо-кони! - Посещение конно-спортивного клуба
Индивидуальная
3 часа
Что за кони! Чудо-кони! - Посещение конно-спортивного клуба
Посетите конно-спортивный клуб «Брянские просторы» и получите массу положительных эмоций, наслаждаясь природой и общением с лошадьми
Начало: Г. Брянск, проспект Ленина, д. 100 отель «Брянск»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 500 за всё до 4 чел.
В поисках шоколадного замка
Индивидуальная
2 часа
В поисках шоколадного замка: живой квест с волшебством и чаепитием
Подарите детям весёлые приключения на свежем воздухе с головоломками, волшебством и чаепитием в уютном кафе. Курган Бессмертия и парк Соловьи ждут вас
Начало: Курган Бессмертия
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
750 за всё до 30 чел.
Деревянные сказки
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
Групповая экскурсия «Деревянные сказки» в Брянске: легенды и игры
Прогулка по парку Толстого в Брянске с рассказами о деревянных скульптурах, играми и конкурсами. Завершите экскурсию мастер-классом по созданию матрешки
Начало: Вход в Парк имени Толстого
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    31 мая 2024
    По древнему Брянску: обзорная экскурсия
    Михаил знает исторический материал. Согласовали время и стандартный маршрут, но с учетом пожеланий, это удобно. Ответил на важные практические вопросы, что посмотреть в Брянске после экскурсии.
  • С
    Светлана
    26 мая 2024
    По древнему Брянску: обзорная экскурсия
    Экскурсия прошла динамично и интересно
  • С
    Сергей
    6 мая 2024
    По древнему Брянску: обзорная экскурсия
    В целом хорошо, ознакомление состоялось. Академически. Ввиду почтенного возраста экскурсовода чувствуешь себя немного не ловко - не можешь перебивать, гдето оспорить, ускориться, переспросить. Немного камерно.
  • О
    Оксана
    27 апреля 2024
    Мистический Брянск: по местам городских легенд
    Экскурсовод Елизавета добродушный и с чувством юмора человек. Было интересно побывать на родине мистических историй о которых слышали раньше. Первый раз увидели вертикальную купель,место силы в Судках очаровало,хочется ещё раз вернуться туда. Спасибо огромное за экскурсию
  • Б
    Брылева
    18 апреля 2023
    Мистический Брянск: по местам городских легенд
    Все прошло отлично, замечательная экскурсия, ребенок под впечатлением!!!!
  • Е
    Елена
    4 июня 2022
    Мистический Брянск, авторская экскурсия
    Море позитива
  • Е
    Екатерина
    24 апреля 2022
    Мистический Брянск, авторская экскурсия
    Отличная экскурсия. Насыщенная и интересная, с посещением самых мистических мест Советского района гор.. Брянска. Фантастические истории из прошлого и настоящего.
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    Я думаю, что данную экскурсию можно посещать и взрослым, и детям. Узнала новые интересные факты из истории города, которые в последствии, в результате прошедшего времени и человеческого фактора, наполнились мистическими акцентами!!! Рекомендую к посещению!!!

  • i
    iakovlev
    9 июля 2021
    Шоколадная экскурсия
    Все понравилось, узнали много нового и интересного, а самое главное было очень вкуснр
  • П
    Пфаненштиль
    23 мая 2021
    Мистический Брянск, авторская экскурсия
    Отличная экскурсия! Замечательно рассказывает экскурсовод, есть очень интересные моменты! Много нового и полезного! Спасибо!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Брянску в категории «Можно с детьми»

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  1. По древнему Брянску: обзорная экскурсия
  2. Мистический Брянск, авторская экскурсия
  3. Шоколадная экскурсия
  4. Путешествие в парк сказок «Тридевятое царство»
  5. Мистический Брянск: по местам городских легенд
Сколько стоит экскурсия по Брянску в июне 2024
Сейчас в Брянске в категории "Можно с детьми" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 750 до 5 500. Туристы уже оставили гидам 82 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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