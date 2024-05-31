1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
По древнему Брянску: обзорная экскурсия
Прогулка по Брянску: от памятника Гагарину до набережной Десны, с рассказами о жизни города и его знаменитых жителях
Начало: У гостиницы «Брянск», проспект Ленина, д. 100
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
2 700₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
2 часа
Мистический Брянск, авторская экскурсия
Готовьте нервы! Паранормальные истории Брянска ждут вас. Узнайте о призраке собаки, меловом источнике и острове Маргарита. Вкусный чай и печенье в дороге
Начало: Ул. Брянского фронта д. 2
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
900₽ за человека
Групповая
4 часа
Шоколадная экскурсия по мастерским Брянска для гурманов и сладкоежек
Узнайте секреты производства шоколада, сделайте свою плитку и попробуйте лучшие лакомства на нашей увлекательной экскурсии по шоколадным мастерским Брянска
Начало: Ул. Брянского фронта д. 2
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
1 700₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Путешествие в парк сказок «Тридевятое царство» в Брянске
Вас ждет увлекательное путешествие в парк сказок «Тридевятое царство» в Брянске, где можно встретить любимых героев и провести время с семьей
Начало: Г. Брянск, проспект Ленина, д. 100 отель «Брянск»
Расписание: Пятница — воскресенье
11 июня в 14:00
12 июня в 09:00
5 500₽ за всё до 5 чел.
Групповая
2.5 часа
Мистический Брянск: по местам городских легенд
Привидения, паранормальные явления и другие ужастики, спрятанные в канве города
Начало: у гипермаркета Линия1
900₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Что за кони! Чудо-кони! - Посещение конно-спортивного клуба
Посетите конно-спортивный клуб «Брянские просторы» и получите массу положительных эмоций, наслаждаясь природой и общением с лошадьми
Начало: Г. Брянск, проспект Ленина, д. 100 отель «Брянск»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
В поисках шоколадного замка: живой квест с волшебством и чаепитием
Подарите детям весёлые приключения на свежем воздухе с головоломками, волшебством и чаепитием в уютном кафе. Курган Бессмертия и парк Соловьи ждут вас
Начало: Курган Бессмертия
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
750₽ за всё до 30 чел.
Мини-группа
3 часа
Групповая экскурсия «Деревянные сказки» в Брянске: легенды и игры
Прогулка по парку Толстого в Брянске с рассказами о деревянных скульптурах, играми и конкурсами. Завершите экскурсию мастер-классом по созданию матрешки
Начало: Вход в Парк имени Толстого
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей31 мая 2024Михаил знает исторический материал. Согласовали время и стандартный маршрут, но с учетом пожеланий, это удобно. Ответил на важные практические вопросы, что посмотреть в Брянске после экскурсии.
- ССветлана26 мая 2024Экскурсия прошла динамично и интересно
- ССергей6 мая 2024В целом хорошо, ознакомление состоялось. Академически. Ввиду почтенного возраста экскурсовода чувствуешь себя немного не ловко - не можешь перебивать, гдето оспорить, ускориться, переспросить. Немного камерно.
- ООксана27 апреля 2024Экскурсовод Елизавета добродушный и с чувством юмора человек. Было интересно побывать на родине мистических историй о которых слышали раньше. Первый раз увидели вертикальную купель,место силы в Судках очаровало,хочется ещё раз вернуться туда. Спасибо огромное за экскурсию
- ББрылева18 апреля 2023Все прошло отлично, замечательная экскурсия, ребенок под впечатлением!!!!
- ЕЕлена4 июня 2022Море позитива
- ЕЕкатерина24 апреля 2022Отличная экскурсия. Насыщенная и интересная, с посещением самых мистических мест Советского района гор.. Брянска. Фантастические истории из прошлого и настоящего.
- iiakovlev9 июля 2021Все понравилось, узнали много нового и интересного, а самое главное было очень вкуснр
- ППфаненштиль23 мая 2021Отличная экскурсия! Замечательно рассказывает экскурсовод, есть очень интересные моменты! Много нового и полезного! Спасибо!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Брянску в категории «Можно с детьми»
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