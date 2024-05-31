С Сергей По древнему Брянску: обзорная экскурсия Михаил знает исторический материал. Согласовали время и стандартный маршрут, но с учетом пожеланий, это удобно. Ответил на важные практические вопросы, что посмотреть в Брянске после экскурсии.

С Светлана По древнему Брянску: обзорная экскурсия Экскурсия прошла динамично и интересно

С Сергей По древнему Брянску: обзорная экскурсия В целом хорошо, ознакомление состоялось. Академически. Ввиду почтенного возраста экскурсовода чувствуешь себя немного не ловко - не можешь перебивать, гдето оспорить, ускориться, переспросить. Немного камерно.

О Оксана Мистический Брянск: по местам городских легенд Экскурсовод Елизавета добродушный и с чувством юмора человек. Было интересно побывать на родине мистических историй о которых слышали раньше. Первый раз увидели вертикальную купель,место силы в Судках очаровало,хочется ещё раз вернуться туда. Спасибо огромное за экскурсию

Б Брылева Мистический Брянск: по местам городских легенд Все прошло отлично, замечательная экскурсия, ребенок под впечатлением!!!!

Е Елена Мистический Брянск, авторская экскурсия Море позитива

Е Екатерина Мистический Брянск, авторская экскурсия читать дальше Я думаю, что данную экскурсию можно посещать и взрослым, и детям. Узнала новые интересные факты из истории города, которые в последствии, в результате прошедшего времени и человеческого фактора, наполнились мистическими акцентами!!! Рекомендую к посещению!!! Отличная экскурсия. Насыщенная и интересная, с посещением самых мистических мест Советского района гор.. Брянска. Фантастические истории из прошлого и настоящего.

i iakovlev Шоколадная экскурсия Все понравилось, узнали много нового и интересного, а самое главное было очень вкуснр