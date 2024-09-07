Тур по пивоварням «Между классикой и крафтом»

Обновленная экскурсия для любителей пива. За 4 часа вы узнаете историю, процесс производства и попробуете разные сорта пива на двух пивоварнях
Экскурсия по пивоварням Брянска идеально подходит для любителей пива. В течение 4 часов вы посетите две пивоварни: классическую немецкую Августин и крафтовую Барбудос. Узнаете историю пивоварения, увидите все стадии производства
читать дальше

и примете участие в дегустации. В стоимость включены трансфер и сопровождение гида. Забронировать места можно через Директ или по телефону. Это отличный способ провести время и узнать много нового о любимом напитке

5 причин купить эту экскурсию

  • 🍺 Уникальная экскурсия по пивоварням
  • 📜 Интересные истории и легенды
  • 👨‍🏫 Профессиональный гид
  • 🚐 Включен трансфер
  • 🍻 Дегустация классического и крафтового пива
    • Тур по пивоварням «Между классикой и крафтом»
    Тур по пивоварням «Между классикой и крафтом»
    Тур по пивоварням «Между классикой и крафтом»
    Ближайшие даты:
    Время начала: 14:30

    Что можно увидеть

  • Пивоварня Августин
  • Пивоварня Барбудос

    • Описание экскурсии

    Наша обновленная уникальная экскурсия будет интересна каждому любителю этого поистине древнейшего пенного напитка. В течение 4-х часов вы будете полностью вовлечены в процесс его производства, истории его происхождения, огромному количеству его видов и не менее огромному количеству легенд и интереснейших историй, связанных с ним. Но ПРЕДУПРЕЖДАЕМ, выбор очень серьёзный, поскольку выбирать придётся между двумя классными пивоварнями: классической немецкой пивоварней Августин и крафтовой пивоварней Барбудос. Вместе с нашим гидом вы пройдёте все стадии производства на обеих пивоварнях, а после этого вас будет ждать погружение в самое интересное - ДЕГУСТАЦИЮ классики и крафта! ⏳Продолжительность 4 - 4,5 часа; 👉В стоимость включены трансфер, сопровождение нашим гидом и, конечно, дегустация 📞 Забронировать места на экскурсию можно написав в Директ или по тел 8 906 501 09 85 Важная информация: Наша обновленная уникальная экскурсия будет интересна каждому любителю этого поистине древнейшего пенного напитка. В течение 4-х часов вы будете полностью вовлечены в процесс его производства, истории его происхождения, огромному количеству его видов и не менее огромному количеству легенд и интереснейших историй, связанных с ним. Но ПРЕДУПРЕЖДАЕМ, выбор очень серьёзный, поскольку выбирать придётся между двумя классными пивоварнями: классической немецкой пивоварней Августин и крафтовой пивоварней Барбудос. Вместе с нашим гидом вы пройдёте все стадии производства на обеих пивоварнях, а после этого вас будет ждать погружение в самое интересное - ДЕГУСТАЦИЮ классики и крафта! ⏳Продолжительность 4 - 4,5 часа; 👉В стоимость включены трансфер, сопровождение нашим гидом и, конечно, дегустация 📞 Забронировать места на экскурсию можно написав в Директ или по тел 8 906 501 09 85

    Выберите удобную дату из расписания

    Выбрать дату

    Ответы на вопросы

    Что включено
    • Трансфер
    • Дегустация пива
    • Экскурсия по производству
    Место начала и завершения?
    Гипермаркет линия 1 Брянского Фронта,2
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 3 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Похожие экскурсии из Брянска

    Тайны еврейской улочки
    Пешая
    На автобусе
    2 часа
    Групповая
    до 20 чел.
    Тайны еврейской улочки: экскурсия по синагоге и кошерной кухне
    Легендарный тур по центру Брянска, где участники узнают о жизни евреев до революции, посетят синагогу и попробуют кошерное вино и мацу
    Начало: Остановка ДК Глухонемых
    Расписание: См. календарь
    15 сен в 13:00
    1 000 за человека
    На родину великого поэта Ф.И. Тютчева в с. Овстуг
    Пешая
    5 часов
    Индивидуальная
    до 4 чел.
    На родину великого поэта Ф.И. Тютчева в с. Овстуг
    Обзорная экскурсия по Брянску и автомобильный тур в музей-усадьбу Ф.И. Тютчева. Увидите церковь, мельницы, памятник поэту, колодец и липовые аллеи
    Начало: Г. Брянск, проспект Ленина, д. 100 отель «Брянск»
    Расписание: Ежедневно, кроме понедельника — выходной в музее Овстуг.
    25 авг в 09:00
    26 авг в 15:00
    6 000 за всё до 4 чел.
    У нас ещё много экскурсий в Брянске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
    Все экскурсии в Брянске
    ХорошоТам