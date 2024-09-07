Описание экскурсии

Наша обновленная уникальная экскурсия будет интересна каждому любителю этого поистине древнейшего пенного напитка. В течение 4-х часов вы будете полностью вовлечены в процесс его производства, истории его происхождения, огромному количеству его видов и не менее огромному количеству легенд и интереснейших историй, связанных с ним. Но ПРЕДУПРЕЖДАЕМ, выбор очень серьёзный, поскольку выбирать придётся между двумя классными пивоварнями: классической немецкой пивоварней Августин и крафтовой пивоварней Барбудос. Вместе с нашим гидом вы пройдёте все стадии производства на обеих пивоварнях, а после этого вас будет ждать погружение в самое интересное - ДЕГУСТАЦИЮ классики и крафта! ⏳Продолжительность 4 - 4,5 часа; 👉В стоимость включены трансфер, сопровождение нашим гидом и, конечно, дегустация 📞 Забронировать места на экскурсию можно написав в Директ или по тел 8 906 501 09 85 Важная информация: Наша обновленная уникальная экскурсия будет интересна каждому любителю этого поистине древнейшего пенного напитка. В течение 4-х часов вы будете полностью вовлечены в процесс его производства, истории его происхождения, огромному количеству его видов и не менее огромному количеству легенд и интереснейших историй, связанных с ним. Но ПРЕДУПРЕЖДАЕМ, выбор очень серьёзный, поскольку выбирать придётся между двумя классными пивоварнями: классической немецкой пивоварней Августин и крафтовой пивоварней Барбудос. Вместе с нашим гидом вы пройдёте все стадии производства на обеих пивоварнях, а после этого вас будет ждать погружение в самое интересное - ДЕГУСТАЦИЮ классики и крафта! ⏳Продолжительность 4 - 4,5 часа; 👉В стоимость включены трансфер, сопровождение нашим гидом и, конечно, дегустация 📞 Забронировать места на экскурсию можно написав в Директ или по тел 8 906 501 09 85