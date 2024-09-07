Экскурсия по пивоварням Брянска идеально подходит для любителей пива. В течение 4 часов вы посетите две пивоварни: классическую немецкую Августин и крафтовую Барбудос. Узнаете историю пивоварения, увидите все стадии производства
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Ближайшие даты:
Время начала: 14:30
Что можно увидеть
Описание экскурсии
Наша обновленная уникальная экскурсия будет интересна каждому любителю этого поистине древнейшего пенного напитка. В течение 4-х часов вы будете полностью вовлечены в процесс его производства, истории его происхождения, огромному количеству его видов и не менее огромному количеству легенд и интереснейших историй, связанных с ним. Но ПРЕДУПРЕЖДАЕМ, выбор очень серьёзный, поскольку выбирать придётся между двумя классными пивоварнями: классической немецкой пивоварней Августин и крафтовой пивоварней Барбудос. Вместе с нашим гидом вы пройдёте все стадии производства на обеих пивоварнях, а после этого вас будет ждать погружение в самое интересное - ДЕГУСТАЦИЮ классики и крафта! ⏳Продолжительность 4 - 4,5 часа; 👉В стоимость включены трансфер, сопровождение нашим гидом и, конечно, дегустация 📞 Забронировать места на экскурсию можно написав в Директ или по тел 8 906 501 09 85 Важная информация: Наша обновленная уникальная экскурсия будет интересна каждому любителю этого поистине древнейшего пенного напитка. В течение 4-х часов вы будете полностью вовлечены в процесс его производства, истории его происхождения, огромному количеству его видов и не менее огромному количеству легенд и интереснейших историй, связанных с ним. Но ПРЕДУПРЕЖДАЕМ, выбор очень серьёзный, поскольку выбирать придётся между двумя классными пивоварнями: классической немецкой пивоварней Августин и крафтовой пивоварней Барбудос. Вместе с нашим гидом вы пройдёте все стадии производства на обеих пивоварнях, а после этого вас будет ждать погружение в самое интересное - ДЕГУСТАЦИЮ классики и крафта! ⏳Продолжительность 4 - 4,5 часа; 👉В стоимость включены трансфер, сопровождение нашим гидом и, конечно, дегустация 📞 Забронировать места на экскурсию можно написав в Директ или по тел 8 906 501 09 85
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер
- Дегустация пива
- Экскурсия по производству
Место начала и завершения?
Гипермаркет линия 1 Брянского Фронта,2
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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