Обзорная по Брянску и автомобильный тур — литературная экскурсия в родовой музей-усадьбу с. Овстуг великого русского поэта Ф. Тютчева. Вы увидите отреставрированную церковь, водяную и ветряную мельницы, беседку на острове и памятник поэту!
Описание экскурсииЧто вас ждет Обзорная по Брянску и автомобильный тур — литературная экскурсия «Я встретил вас» — в родовой музей-усадьбу с. Овстуг великого русского поэта Ф. Тютчева. Посещения музея-усадьбы Ф. И. Тютчева, прогулка с экскурсоводом по парку. В Овстуге поэт родился, провел свои детские годы, неоднократно посещал свою родину в зрелые годы. Ежегодно здесь проводятся народные праздники поэзии. Село Овстуг в Брянской области, не перестает быть духовной «Меккой» творческой интеллигенции, всего нашего народа. Сейчас вся территория старинной усадьбы в Овстуге стала музеем-заповедником. Он включает парк, Дом-музей Ф. М. Тютчева, Художественно-краеведческий музей, школу М. Ф. Бирилевой — дочери поэта. В ходе прогулки по парку можно осмотреть отреставрированные церковь, водяную и ветряную мельницы, беседку на острове, памятник поэту, колодец, пройтись по липовым аллеям и большой поляне перед усадьбой. Мой проект «Овстуг — музей-усадьба Ф. Тютчева», вошёл в число победителей Всероссийского конкурса «Живое наследие» 2021 г.
Ежедневно, кроме понедельника — выходной в музее Овстуг.
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Село Овстуг
- Парк
- Озеро
- Дом-музей Ф.М. Тютчева
- Художественно-краеведческий музей
- Школа М.Ф. Бирилевой
- Церковь
- Водяную и ветряную мельницы
- Беседка на острове
- Памятник поэту
- Колодец
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Транспортный проезд - около 2 тыс. рублей
Место начала и завершения?
Г. Брянск, проспект Ленина, д. 100 отель «Брянск»
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, кроме понедельника — выходной в музее Овстуг.
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4
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