Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Обзорная по Брянску и автомобильный тур — литературная экскурсия в родовой музей-усадьбу с. Овстуг великого русского поэта Ф. Тютчева. Вы увидите отреставрированную церковь, водяную и ветряную мельницы, беседку на острове и памятник поэту! 4 1 оценка

Михаил Ваш гид в Брянске Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 6900 ₽ за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 4 1 отзыв 5 часов 1-4 человека Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Что вас ждет Обзорная по Брянску и автомобильный тур — литературная экскурсия «Я встретил вас» — в родовой музей-усадьбу с. Овстуг великого русского поэта Ф. Тютчева. Посещения музея-усадьбы Ф. И. Тютчева, прогулка с экскурсоводом по парку. В Овстуге поэт родился, провел свои детские годы, неоднократно посещал свою родину в зрелые годы. Ежегодно здесь проводятся народные праздники поэзии. Село Овстуг в Брянской области, не перестает быть духовной «Меккой» творческой интеллигенции, всего нашего народа. Сейчас вся территория старинной усадьбы в Овстуге стала музеем-заповедником. Он включает парк, Дом-музей Ф. М. Тютчева, Художественно-краеведческий музей, школу М. Ф. Бирилевой — дочери поэта. В ходе прогулки по парку можно осмотреть отреставрированные церковь, водяную и ветряную мельницы, беседку на острове, памятник поэту, колодец, пройтись по липовым аллеям и большой поляне перед усадьбой. Мой проект «Овстуг — музей-усадьба Ф. Тютчева», вошёл в число победителей Всероссийского конкурса «Живое наследие» 2021 г.

Ежедневно, кроме понедельника — выходной в музее Овстуг. Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Село Овстуг

Парк

Озеро

Дом-музей Ф.М. Тютчева

Художественно-краеведческий музей

Школа М.Ф. Бирилевой

Церковь

Водяную и ветряную мельницы

Беседка на острове

Памятник поэту

Колодец Что включено Услуги гида Что не входит в цену Транспортный проезд - около 2 тыс. рублей Место начала и завершения? Г. Брянск, проспект Ленина, д. 100 отель «Брянск» Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно, кроме понедельника — выходной в музее Овстуг. Экскурсия длится около 5 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.