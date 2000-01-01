В поисках шоколадного замка

Приглашаем вас на живой квест с поиском самых сладких сюрпризов! Улётные головоломки! Немного...

Приглашаем вас на живой квест с поиском самых сладких сюрпризов! Улётные головоломки! Немного волшебства… Любопытные и занятные истории и игры. Ароматный чай с вкусностями в уютном кафе.
В поисках шоколадного замка

Подарите детям весёлые приключения!

Приключения на свежем воздухе + улётные головоломки + занятные истории + чаепитие в уютном кафе + мастер-класс.

Что будет в программе

  • cамая добрая в мире Фея — ваш гид в волшебном мире приключений и её весёлый помощник,
  • живой квест с поиском самых сладких сюрпризов! Улётные головоломки! Немного волшебства… Любопытные и занятные истории и игры!
  • чаепитие с ароматными пирожками в уютном кафе.
Продолжительность 45 минут на свежем воздухе и 45 мин в уютном кафе!

Для кого

  • для компаний от 10 человек: семьи, друзей, целого класса! В любое удобное время.
  • для детей от 5 до 12 лет.
Где?
На Кургане Бессмертия и в парке Соловьи.
Важно знать
Туристы без масок на экскурсию не допускаются!

Цены на экскурсию

Для группы 10-30 человек
Шоколадный замок
750 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • квест
Что не входит
  • личные расходы
Место начала и завершения
Курган Бессмертия
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповой квест, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По выбранному вами времени

Елизавета К.
Елизавета К.
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Елизавета К. проводит ещё 11 экскурсий

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