Приглашаем вас на живой квест с поиском самых сладких сюрпризов! Улётные головоломки! Немного...
Приглашаем вас на живой квест с поиском самых сладких сюрпризов! Улётные головоломки! Немного волшебства… Любопытные и занятные истории и игры. Ароматный чай с вкусностями в уютном кафе.
Подарите детям весёлые приключения!
Приключения на свежем воздухе + улётные головоломки + занятные истории + чаепитие в уютном кафе + мастер-класс.
Что будет в программе
- cамая добрая в мире Фея — ваш гид в волшебном мире приключений и её весёлый помощник,
- живой квест с поиском самых сладких сюрпризов! Улётные головоломки! Немного волшебства… Любопытные и занятные истории и игры!
- чаепитие с ароматными пирожками в уютном кафе.
Продолжительность 45 минут на свежем воздухе и 45 мин в уютном кафе!
Для кого
- для компаний от 10 человек: семьи, друзей, целого класса! В любое удобное время.
- для детей от 5 до 12 лет.
Где?
На Кургане Бессмертия и в парке Соловьи.
Важно знать
Туристы без масок на экскурсию не допускаются!
Цены на экскурсию
Ответы на вопросы
- Что входит
- квест
- Что не входит
- личные расходы
- Место начала и завершения
- Курган Бессмертия
- Когда и сколько длится?
- Когда: По выбранному вами времениЭкскурсия длится около 2 часов
- Кто ещё будет на экскурсии?
- Это групповой квест, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
- А если я передумаю?
- Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
- Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
- У меня есть вопрос
- Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос
По выбранному вами времени
Елизавета К.
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